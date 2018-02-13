Монетный металл: палладий

В прошлых номерах (ТрВ-Наука № 246 и № 247) рассказывалось о трех основных монетных металлах — золоте, серебре и меди, а также об уникальной чеканке монет из платины, которая практиковалась в России с 1828 по 1845 год. Теперь речь пойдет еще об одном металле — палладии, который, в отличие от платины, известен всего два века.

А началось всё с того, что в 1802 году немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс (1759—1840) обнаружил в Солнечной системе новую малую планету (астероид), которую он назвал Палладой, в честь древнегреческой богини мудрости Афины Паллады.

В стихах Гомера знал услады,

И образ Мудрости-Паллады…

Валерий Брюсов

Спустя два года английский химик Уильям Хайд Волластон (William Hyde Wollaston, 1766–1828) из раствора неочищенной платины в царской водке выделил неизвестный ранее металл. Он назвал его палладием, в честь открытого ранее астероида. За свою не очень длинную жизнь Волластон успел многое: открыл палладий и родий, впервые получил в чистом виде платину, открыл ультрафиолетовое излучение, сконструировал ряд приборов.

Когда Уильям Волластон открыл новый металл и выделил некоторое его количество, он сообщил об этом не в научном журнале, а в виде анонимной «рекламы». В коротком сообщении Волластон написал, что в лондонском магазине, где продавались минералы, можно купить неизвестный ранее металл — «новое серебро», и каждый, кто сможет получить такой же металл, получит 20 фунтов стерлингов (большая сумма для начала XIX века). Нашлись химики, которые попытались это сделать, но у них ничего не вышло. И тогда Волластон, раскрыв свой псевдоним, сообщил, что новый металл палладий он выделил из неочищенной платины.

Британское геологическое общество вручает медаль Волластона, изготовленную из палладия. В честь Волластона был назван один из самых распространенных минералов волластонит (силикат кальция). Как и другие металлы платиновой группы, палладий встречается в самородном виде, в том числе в виде сплава с платиной, а иногда с золотом и ртутью.

Из палладия чеканят очень красивые юбилейные и памятные монеты. Впервые монета из палладия была выпущена в 1966 году в африканском государстве Сьерра-Леоне. В нашей стране впервые палладиевые монеты отчеканили небольшим тиражом (7000 экз.) в 1988 году, к 1000-летию крещения Руси. Много монет из палладия с номиналом 5, 10 и 25 руб. было выпущено также в Российской Федерации.



Рис. 2. Первая монета из палладия, посвященная пятилетию независимости Сьерра-Леоне



Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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