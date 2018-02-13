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Монетный металл: палладий

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Илья Леенсон, канд. хим. наук, ст. науч. сотр. кафедры химической кинетики химического факультета МГУ

Илья Леенсон, канд. хим. наук, ст. науч. сотр. кафедры химической кинетики химического факультета МГУ

В прошлых номерах (ТрВ-Наука № 246 и № 247) рассказывалось о трех основных монетных металлах — золоте, серебре и меди, а также об уникальной чеканке монет из платины, которая практиковалась в России с 1828 по 1845 год. Теперь речь пойдет еще об одном металле — палладии, который, в отличие от платины, известен всего два века.

А началось всё с того, что в 1802 году немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс (1759—1840) обнаружил в Солнечной системе новую малую планету (астероид), которую он назвал Палладой, в честь древнегреческой богини мудрости Афины Паллады.

В стихах Гомера знал услады,
И образ Мудрости-Паллады…

Валерий Брюсов

Рис. 1. Изображение Афины на античной греческой монете

Рис. 1. Изображение Афины на античной греческой монете

Спустя два года английский химик Уильям Хайд Волластон (William Hyde Wollaston, 1766–1828) из раствора неочищенной платины в царской водке выделил неизвестный ранее металл. Он назвал его палладием, в честь открытого ранее астероида. За свою не очень длинную жизнь Волластон успел многое: открыл палладий и родий, впервые получил в чистом виде платину, открыл ультрафиолетовое излучение, сконструировал ряд приборов.

Когда Уильям Волластон открыл новый металл и выделил некоторое его количество, он сообщил об этом не в научном журнале, а в виде анонимной «рекламы». В коротком сообщении Волластон написал, что в лондонском магазине, где продавались минералы, можно купить неизвестный ранее металл — «новое серебро», и каждый, кто сможет получить такой же металл, получит 20 фунтов стерлингов (большая сумма для начала XIX века). Нашлись химики, которые попытались это сделать, но у них ничего не вышло. И тогда Волластон, раскрыв свой псевдоним, сообщил, что новый металл палладий он выделил из неочищенной платины.

Британское геологическое общество вручает медаль Волластона, изготовленную из палладия. В честь Волластона был назван один из самых распространенных минералов волластонит (силикат кальция). Как и другие металлы платиновой группы, палладий встречается в самородном виде, в том числе в виде сплава с платиной, а иногда с золотом и ртутью.

Из палладия чеканят очень красивые юбилейные и памятные монеты. Впервые монета из палладия была выпущена в 1966 году в африканском государстве Сьерра-Леоне. В нашей стране впервые палладиевые монеты отчеканили небольшим тиражом (7000 экз.) в 1988 году, к 1000-летию крещения Руси. Много монет из палладия с номиналом 5, 10 и 25 руб. было выпущено также в Российской Федерации.

Рис. 2. Первая монета из палладия, посвященная пятилетию независимости Сьерра-Леоне

Рис. 3. Памятник князю Владимиру в Киеве на советской монете из палладия

Рис. 3. Памятник князю Владимиру в Киеве на советской монете из палладия


Рис. 4. Монета из палладия, посвященная антарктической экспедиции (1819–1821 годы)

Рис. 4. Монета из палладия, посвященная антарктической экспедиции (1819–1821 годы)

Илья Леенсон,
канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

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