Новых профессоров РАН изберут в марте

В конце марта на общих собраниях отделений РАН состоятся довыборы профессоров РАН. Открыто 113 вакансий, на которые могут претендовать доктора наук, имеющие достижения национального или международного уровня, которым на вторую половину апреля будет не более 50 лет.

К сожалению, в отличие от предыдущих выборов профессоров РАН, в них не смогут принять участие исследователи с зарубежной ученой степенью. Напомним, это звание может присуждаться только ученым с российским гражданством, работающим в России и/или за рубежом.

Документы на соискание звания можно подать до 22 февраля 2018 года, предварительно зарегистрировавшись на сайте prof-ras-elections-2018.ru (там же приведена вся необходимая информация о комплекте документов). Рекомендовать на звание «профессор РАН» могут академики и члены-корреспонденты РАН или же ученые советы научных организаций и/или высших учебных заведений. Кандидаты на присвоение звания «профессор РАН» могут быть выдвинуты только по одному отделению РАН.

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