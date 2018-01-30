Массовая гибель сайгаков в 2015 году: разгадка найдена?

В одном из прошлых номеров ТрВ-Наука рассказывал о массовой гибели сайгаков (Saiga tatarica), случившейся в мае 2015 года [1]. Напомним, что тогда всего за несколько дней в результате падежа погибло более 150 тыс. животных (по уточненным данным [2], более 200 тыс.), что составило более трети всего поголовья сайги, обитающей на территории Казахстана. Эта трагедия нанесла огромный ущерб крупнейшей на тот момент бетпакдалинской популяции сайгака.

Почти три года велись дискуссии о причинах массового падежа животных и способствовавших этому факторах. Высказывались самые различные гипотезы. Совсем недавно в журнале Science Advances вышла статья [2] международного коллектива исследователей (в том числе представителей Казахстана), возможно проясняющая случившееся.

Авторы указывают, что непосредственной причиной гибели животных стала бактериальная инфекция, вызванная возбудителем Pasteurella multocida. Говоря проще, пастереллез. Однако важно было понять, что именно привело к эпизоотии такого масштаба. Следует отметить, что за долгое время исследований биологические материалы павших животных были подвергнуты анализу на возбудителей инфекций и отравляющие вещества; анализировались также погодные условия, сопровождавшие гибель сайгаков.

На последнее необходимо обратить особое внимание. По словам ученых, «статистическое моделирование указывает, что массовому падежу предшествовали дни с необычно высокими показателями температуры и влажности». Более того, подобное сочетание показателей отмечалось в двух предыдущих случаях массовой гибели сайги, 1981 и 1988 годов.

Всё это хорошо согласуется с уже известными данными о механизмах «запуска» геморрагической септицемии (пастереллеза). Таким образом, можно предположить, что именно роковое сочетание нескольких факторов: погодных условий, наличия возбудителя и ослабленности животных в период окота — могло стать причиной трагедии.

Сейчас наиболее важный вопрос — как избежать подобного в будущем, особенно в контексте возможных климатических изменений, которые могут серьезно повлиять на численность популяции угрожаемого вида.

В заключение авторы статьи отмечают, что проведенная ими работа показывает всю мощь мультидисциплинарного подхода к решению подобных задач. От себя добавим, что именно такой подход, вероятно, должен быть приоритетным при проведении современных масштабных экологических исследований.

Благодарим представителей Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Ш. Цутера, А. Салемгареева и А. Кошкину за предоставленную информацию и проверку материала.

Святослав Горбунов

Фото А. Салемгареева (АСБК, 2017)

1. Цуттер Ш., Салемгареев А., Горбунов С. Трагедия в степях Казахстана. Массовая гибель сайгака: причины и перспективы // ТрВ-Наука. 2015. № 185.

2. Kock R. A. et al. Saigas on the brink: Multidisciplinary analysis of the factors influencing mass mortality events // Science Advances. 2018. Vol. 4. № 1. DOI: 10.1126/sciadv.aao2314.

3. См. также: Weather the cause of Saiga mass-death.

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