Клуб «1 июля» призвал глав РАН и ФАНО создать согласительную комиссию
18 января 2017 года Клуб «1 июля» выступил с двумя заявлениями, касающимися актуальных проблем финансирования институтов Академии наук. В первом было поддержано заявление Ученого совета Математического института РАН от 16 января 2018 года, в котором математики выступили с критикой предложенных ФАНО принципов формирования госзадания институтам РАН. «Увеличение финансирования само по себе не приводит к росту числа публикаций, поэтому предложение ФАНО о механическом увеличении этого показателя неприемлемо», – отмечается в заявлении Клуба «1 июля». Клуб призвал руководство ФАНО и РАН, в том числе лично Михаила Котюкова и Александпа Сергеева, создать согласительную комиссию и выработать новые принципы формирования госзаданий.
Во втором заявлении говорится о том, что несправедливо устанавливать зависимость зарплаты научных работников от их региона проживания, а не от качества их работы. «Отход от этого принципа при распределении дополнительного финансирования грозит серьезными осложнениями и в научной среде, и в общественной жизни», – считают члены Клуба. Тексты обоих документов приводятся ниже.
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О принципах формирования госзаданий институтам РАН
Клуб 1 июля поддерживает заявление ученого совета МИАН о необходимости пересмотра предложенных ФАНО принципов формирования госзадания институтам РАН на 2018 г.
Госзадание должно формироваться на основе плана работ, принятого Ученым советом института и согласованного с профильным отделением РАН. Госзадание должно состоять в поручении институту выполнения этого плана на максимально возможном для него уровне, причем количественные показатели должны быть вторичными по отношению к качественным.
Изменения в госзадании должны быть согласованы с институтом и с РАН. Односторонний пересмотр ФАНО уже согласованных госзаданий, включая показатели их выполнения, недопустим.
Судить о качестве исполнения госзадания должна комиссия экспертов, руководствующаяся содержательными, а не формальными показателями. Эта же комиссия может вырабатывать рекомендации по улучшению работы института, часть которых может впоследствии включаться в госзадание.
Увеличение финансирования само по себе не приводит к росту числа публикаций, поэтому предложение ФАНО о механическом увеличении этого показателя неприемлемо.
Оно демонстрирует полное непонимание сути творческой научной работы и грубо противоречит смыслу майского указа о повышении оплаты труда научных работников.
Расширение круга соавторов и совместительство должны поощряться как важная мера по улучшению качества исследований, расширению научных школ, вовлечению в них научной молодежи, установлению и развитию междисциплинарных и международных связей. Поэтому механическое деление числа публикаций на число соавторов и аффиляций является демотивирующим и деструктивным, оно должно быть исключено из методики оценки работы институтов.
Публикация журнальных статей не является единственной формой научных публикаций, а в ряде дисциплин не является и основной. Соответственно, исключение других видов публикаций из госзадания и основных показателей его выполнения недопустимо.
Клуб призывает руководство ФАНО и РАН, в том числе лично М.М.Котюкова и А.М.Сергеева, создать согласительную комиссию и выработать новые принципы формирования госзаданий в соответствии с указанными тезисами.
Цитируется по http://1julyclub.org/Node/186
О принципах распределения дополнительного финансирования между институтами РАН
Клуб 1 июля подтверждает свое давнее заявление о порядке исполнения майских указов Президента РФ в части финансирования научных работников.
Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в решении этого вопроса. Хочется надеяться, что это только первый шаг к возвращению научной отрасли полагающегося ей места в системе государственных приоритетов.
Однако упомянутые в летнем заявлении проблемы остаются актуальными, и без их решения повышение финансирования не даст ожидаемых результатов.
Клуб подтверждает свою убежденность в том, что несправедливо установление зависимости зарплаты от региона проживания, а не от качества работы научных сотрудников. Отход от этого принципа при распределении дополнительного финансирования грозит серьезными осложнениями и в научной среде, и в общественной жизни.
Клуб рассматривает неравное распределение дополнительных средств на выполнение госзадания между институтами, расположенными в разных регионах, как очередное доказательство неприемлемости бюрократических методов управления наукой, ущербности решений, принимаемых на основе чисто формальных критериев, и требует возврата вопроса о распределении выделяемых государством средств на научные исследования под контроль научного сообщества. Только это может обеспечить гармоничное и успешное развитие науки в России.
Цитируется по http://1julyclub.org/Node/185
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Метки: Академия наук, Клуб «1 июля», МИАН, ФАНО, финансирование науки
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