Клуб «1 июля» призвал глав РАН и ФАНО создать согласительную комиссию

Клуб 1 июля поддерживает заявление ученого совета МИАН о необходимости пересмотра предложенных ФАНО принципов формирования госзадания институтам РАН на 2018 г.

Госзадание должно формироваться на основе плана работ, принятого Ученым советом института и согласованного с профильным отделением РАН. Госзадание должно состоять в поручении институту выполнения этого плана на максимально возможном для него уровне, причем количественные показатели должны быть вторичными по отношению к качественным.

Изменения в госзадании должны быть согласованы с институтом и с РАН. Односторонний пересмотр ФАНО уже согласованных госзаданий, включая показатели их выполнения, недопустим.

Судить о качестве исполнения госзадания должна комиссия экспертов, руководствующаяся содержательными, а не формальными показателями. Эта же комиссия может вырабатывать рекомендации по улучшению работы института, часть которых может впоследствии включаться в госзадание.

Увеличение финансирования само по себе не приводит к росту числа публикаций, поэтому предложение ФАНО о механическом увеличении этого показателя неприемлемо.

Оно демонстрирует полное непонимание сути творческой научной работы и грубо противоречит смыслу майского указа о повышении оплаты труда научных работников.

Расширение круга соавторов и совместительство должны поощряться как важная мера по улучшению качества исследований, расширению научных школ, вовлечению в них научной молодежи, установлению и развитию междисциплинарных и международных связей. Поэтому механическое деление числа публикаций на число соавторов и аффиляций является демотивирующим и деструктивным, оно должно быть исключено из методики оценки работы институтов.

Публикация журнальных статей не является единственной формой научных публикаций, а в ряде дисциплин не является и основной. Соответственно, исключение других видов публикаций из госзадания и основных показателей его выполнения недопустимо.

Клуб призывает руководство ФАНО и РАН, в том числе лично М.М.Котюкова и А.М.Сергеева, создать согласительную комиссию и выработать новые принципы формирования госзаданий в соответствии с указанными тезисами.

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