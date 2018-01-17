Ученые Академии наук выступили против валового подхода в оценке их труда

16 января 2017 года Ученый совет Математического института РАН выступил против подхода, навязываемого чиновниками ФАНО, когда увеличение финансирования институтов связывается с требованием пропорционального увеличения количества публикаций (которыми институт должен будет потом отчитаться).

Накануне заседания математиков в МИАНе, утром и днем того же дня состоялось обсуждение этого вопроса в Президиуме РАН. Большая часть заседания была посвящена обсуждению отчетов руководителей Дальневосточного и Уральского отделений РАН. Проблема в «Разном» была поднята академиком Робертом Нигматулиным, который рассказал, что ФАНО требует за повышение финансирования в два раза двукратного увеличения число публикаций, чего не бывает нигде в мире. «Это делается в рамках указа президента РФ, что за нашу научно-исследовательскую работу нужно больше платить, ведь зарплаты у профессоров, докторов и кандидатов наук, низкие. Я не знаю в мире ни одной лаборатории, где бы так нормировалась работа – количеством статей».

Президент РАН Александр Сергеев выступил против оценки работы ученых «по публикационному валу». Он считает, что Академия должна разработать свою методику оценки эффективности научной работы. «Никто от нас не отстанет в том, чтобы мы определенным образом нормировали нашу продукцию. Но мы сами должны предложить, как правильно нормировать нашу работу, и добиваться принятия этого подхода». Он полагает, что раз публикация статей в журналах с разными импакт-факторами требуют разных трудозатрат, то разные статьи должны учитываться с разными весовыми коэффициентами.

По мнению директора Института стран Африки Ирины Абрамовой, предлагаемый ФАНО, подход направлен не на повышение эффективности труда ученых, а на повышение его интенсивности. «Мы, гуманитарии, как-то извернемся и как-то этот вопрос решим. Раз партия сказала надо, то... Но что делать научным сотрудникам из технических и медицинских наук? Под каждую статью заложен определенный эксперимент, нужны определенные материалы. ...Раз мы должны повысить свою публикационную активность, то нам нужно найти приличные научные журналы, в которых мы можем опубликовать свои статьи. Многие журналы в нашей сфере находятся в изд-ве „Наука“, а вопрос с издательством подвис. Пока ни у отделений, ни у институтов нет ясности, сохранится ли „Наука“. Нам говорят, что да, журналы продолжат выходить, но количество журналов и количество номеров остается прежним. А нам надо увеличить свою продуктивность... От нас фактически требуют “переобуваться» на ходу».

Она согласилась с тем, что сказал до этого А.М. Сергеев, подчеркнув, что «да, нам надо увеличивать эффективность, а не интенсивность, это разные вещи. Нам сейчас платят не за эффективность, а за палочки-трудодни».

Выступление академика РАН Валерия Козлова, исполнявшего обязанности президента РАН между Общими собраниями в 2017 году, было не менее ярким. Он считает, что поднятый вопрос – чрезвычайно важен. «Перед институтами [ФАНО] поставило вопрос в ультимативной форме: либо вы подписываете новое госзадание, либо вы не получаете первого денежного транша. Я теперь не директор Математического института Стеклова и поэтому могу говорить более свободно. Скажу честно, мы вышли на предел наших публикационных возможностей. В среднем мы публикуем на одного сотрудника две статьи в год в хороших журналах. Уверяю вас, что в мире в целом, в самых-самых развитых странах, математики больше публиковать не могут. А нам сейчас предлагают публиковать не две, а три статьи в год!».

И продолжил: «В нашем институте работает 30 членов РАН. И мы сегодня, на Ученом совете, будем обсуждать этот вопрос. Что делать: подписывать госзадание со всеми вытекающими отсюда последствиями (либо мы будем халтурить, либо что-то еще), либо не подписывать и тогда мы окажемся в сложном положении. Нам говорят: неужели вы никак не можете выкрутиться? Мы можем, но сделать это невозможно, если мы хотим сохранить лицо и не потерять уважение коллег, особенно молодежи».

Валерий Козлов напомнил, что в 2002—2005 годах Академия наук проходила через этап реального повышения заработной платы. «Перед нами тогда никто не ставил вопроса о том, что пишите больше статей пропорционально увеличению финансирования. ...ФАНО берет и априори определяет, что должно быть на выходе. Вопрос о том, сколько, кому и как публиковать, должен стать предметом всестороннего обсуждения на наших отделениях и после этого мы должны давать рекомендации, утвердить ли госзадание. Проблема чрезвычайно тяжелая, и если мы устранимся от ее решения, то наши коллеги нас поправят, ставя на местах вопрос ребром».

Завершая дискуссию, глава РАН Александр Сергеев отметил, что финансирование ФАНО выросло на 24 млрд. рублей, фактически на 30%, и это явно положительный факт. «Мы находимся в ситуации, когда финансирование начинает расти, а технические процедуры, как правильно распределить и как правильно отчитаться за финансирование, отстают. ...В руководстве ФАНО разумные люди, которые готовы к нам прислушиваться, готовы идти на компромиссы». Он предложил продолжить обсуждение этого вопроса с участием ФАНО и представителей Профсоюза РАН.

Вечером того же дня Ученый совет МИАН принял следующее заявление:

Приложение № 1 к протоколу № 1

заседания Ученого совета от 16 января 2018 года

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук

г. Москва 16 января 2018 г.

Заявление Ученого совета МИАН

О принципах формирования государственного задания

Ученый совет МИАН выражает свое категорическое несогласие с принципами формирования государственного задания, объявленными ФАНО на 2018 год, и с увеличением числа планируемых публикаций по сравнению с 2017 годом пропорционально увеличению финансирования.

Количество публикаций не является основным показателем продуктивности научной работы. Это подтверждается как международным опытом, так и историей всемирно признанной отечественной математической школы.

Планируемое количество публикаций в году не может быть поставлено в прямую зависимость от предполагаемого финансирования, получаемого институтом. Подобный подход деформирует стиль научной работы, снижает научную ценность публикаций и на практике приведет лишь к профанации публикационной активности.

В качестве показателей при определении параметров государственного задания должны учитываться не только журнальные публикации, но и другие виды научной деятельности организации, требующие финансовых и прочих затрат.

Государственное задание и используемые ФАНО параметры отчетности должны в обязательном порядке согласовываться с институтом с учетом его собственных планов развития и мнения Российской академии наук и независимых экспертов.

Законодательство Российской Федерации также не ставит количество публикаций в прямую зависимость от выделяемого финансирования. Подобных норм не содержится ни в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ни в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», во исполнение которого институтам выделяется дополнительное финансирование. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 «Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, «Государственное задание формируется … с учетом предложений федерального государственного учреждения, …, а также показателей выполнения федеральным государственным учреждением государственного задания в отчетном финансовом году.».

Призываем Российскую академию наук и ФАНО России в соответствии с их полномочиями изменить принципы формирования государственного задания научных институтов и скорректировать соответствующие показатели на 2018 год.

Председатель Ученого совета

академик РАН Д.В. Трещев

Ученый секретарь Ученого совета

к.ф. -м.н. П.А. Яськов

Цитируется по http://www.mi.ras.ru/news/18/2018-01-16_prilozhenie.pdf

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