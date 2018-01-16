Не бойтесь сказать «Истина»
«Те, кто осознаёт ценность истины и разлагающую силу
дилетантства и шарлатанства и пытается этой силе
сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном
положении плывущих против течения…»
Очень часто мы вспоминаем важные высказывания замечательных людей после их смерти. Конечно, лучше бы почаще вспоминали при жизни, но так уж мы устроены.
Когда умер Андрей Зализняк, социальные сети облетела его цитата насчет истины. Повторю еще раз: «Истина существует, и цель науки — ее поиск» (на врезке дана более полная цитата. См. стр. 2). Это сказано в 2007 году при вручении Литературной премии Александра Солженицына (речь ученого мы публикуем в данном номере газеты). В выступлении Зализняка есть и другие важные тезисы, но именно этот вызвал наибольший энтузиазм. В конце декабря в своей ленте в «Фейсбуке» я видел не менее десяти его независимых цитирований.
Казалось бы, это высказывание академика — азбучная истина (простите за тавтологию). Однако иногда азбучные истины очень полезно повторять: они забываются, точнее, тонут в словесном мусоре. Человек, живущий в потоке демагогии и мракобесия, льющегося из всех утюгов, зачастую перестает верить вообще во что-либо, в том числе и самому себе: «Это я свихнулся — или окружающий мир?» И когда он слышит четкое высказывание уважаемого академика, вроде того что «да, эта азбучная истина верна, и на том стою», появляется твердая почва под ногами.
Мне кажется, что сейчас высказывание Андрея Зализняка про истину и про доверие профессионалам актуальней, чем в 2007 году. С тех пор маразм окреп. Одни люди вообще потеряли какие-либо ориентиры, зато другие лишь сильней соскучились по настоящим словам и базовым понятиям, «вышедшим из моды», заметенным словесной пургой. Именно поэтому тезисы Андрея Зализняка из выступления десятилетней давности дали сейчас такой резонанс. Само понятие «истина» — что научная, что житейская — неудобно очень многим. Возьмем государственную пропаганду, возьмем оголтелых патриотов. Возьмем казус Мединского. Да ладно с этими, порой и мои единомышленники, замечательные люди, начинают стесняться настоящих слов и предлагают использовать вместо «истина», например, конструкции типа «эффективная объяснительная модель», что я бы определил как некие словесные ужимки в попытках следовать философским поветриям.
Да, есть философские течения, где понятие «научная истина» не в чести. Да и сама наука, и ее представители, было дело, обвинялись в присвоении монополии на истину. Это напоминает борьбу за место под солнцем.
Что есть истина?
Конечно, в данном контексте никто не говорит о некоем абсолюте, да еще с религиозным оттенком. Истина, что житейская, что научная, принимает конкретное выражение, она может быть неполной, ограниченной некими рамками. Но от этого она не перестает быть истиной. Вместо того чтобы вязнуть в тяжеловесных определениях, лучше дать несколько примеров.
Далеко ходить не будем, вот ближайшие примеры научной истины:
- Аутентичность «Слова о полку Игореве» — истина. Это как раз то, над чем работал Андрей Зализняк, — область от меня катастрофически далекая, но я полностью доверяю Зализняку, посмотрев записи его лекций про берестяные грамоты. Добросовестный талантливый профессионал чувствуется за версту. Я также доверяю другим исследователям, подтверждающим этот тезис.
- Происхождение человека от обезьяны — истина. Привожу этот пример как самый хрестоматийный: как-никак предмет горячей полуторавековой борьбы между научным и религиозным взглядами на мир. Его же приводит в своей речи Андрей Зализняк.
- Расширение Вселенной и ее происхождение из сверхплотного состояния около 14 млрд лет назад — истина. Это уже моя епархия… Заметное противодействие этой истине существует в широких народных массах, поскольку всё это очень трудно представить, поскольку речь идет о нечеловеческих масштабах, нечеловеческих условиях, нечеловеческой геометрии. Зато именно здесь ярче всего появляется мощь науки, которая прекрасно работает в этих «нечеловеческих» областях, отлично сводя все концы с концами.
А вот теория космологической инфляции, которая описывает биографию Вселенной до Большого взрыва, будучи самой правдоподобной и плодотворной гипотезой, пока чуть-чуть недотягивает до статуса истины. Причем известно, чтó надо измерить, чтобы теория инфляции утвердилась, но это дело нескольких лет. А что касается самых первых мгновений существования Вселенной (околопланковские масштабы) — там истина всё еще закопана очень глубоко. Это вызов нынешним и будущим профессиональным исследователям. Примерно так же обстоят дела и во многих других областях науки: что-то утвердилось навеки, что-то — вот-вот, а где-то всё настолько неясно, что у исследователей опускаются руки.
В каждом из этих примеров есть неясные детали (конкретный автор «Слова», последний общий предок человека и шимпанзе, состав темной материи). Ну и что? От этого перечисленные утверждения не стали ни сомнительнее, ни тусклее. Они подкреплены множеством фактов и хорошо описываются четким научным языком. Так каким словом мы их будем характеризовать? «Истина» или, к примеру, «объяснительная модель»? Дело вкуса? Возможно, но я все-таки призываю чаще пользоваться настоящими словами. Это освежает язык и, главное, мозги.
Борис Штерн,
астрофизик, главный редактор ТрВ-Наука
Использованы фото А. Касьяна и gramoty.ru
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Метки: #245, «Слово о полку Игореве», Андрей Зализняк, берестяные грамоты, Большой взрыв, Борис Штерн, борьба с мракобесием, Владимир Мединский, Вселенная, высказывания, истина, монолог главреда, наука, происхождение человека, речь, слова, смерть, теория, человек
«В каждом из этих примеров есть неясные детали...»
Этим-то люди, которые не знают или не желают знать, как развивается научное знание, как раз и пользуются.
Главное — чёткое понимание, что те явления и связи, которые получили экспериментальное подтверждение с определённой точностью, являются вечным завоеванием науки и никогда, ни при каких обстоятельствах, никем не будут опровергнуты.
Математическая форма выражения указанных знаний может измениться, как изменялась в прошлом, но результаты расчётов, предсказывающие исход опыта, какими были во времена Ньютона, такими и останутся спустя сотни миллионов лет.
К сожалению, далеко не всем это доступно.
Интересные слова приводит главный редактор:
1) во первых редактор открыто признает факты монополизации права класса научных сотрудников на истину — истина ведома только профессионалам, а все остальные это аутсайдеры не имеющие права на мнение и могущие только принять (как данность, без намека на сомнение) факты этой истины (или того что истиной называет научный сотрудник), это напоминает мне прямое сравнение научного сотрудника со жрецом-носителем тайного знания, недоступного для непосвященных, и разве это не отличное свидетельство что мракобесное средневековье никогда не уходило из светлых (?) голов научных сотрудников в первую очередь? — «Да и сама наука, и ее представители, было дело, обвинялись в присвоении монополии на истину. Это напоминает борьбу за место под солнцем» — непонятно что хотел сказать автор, видимо боится что класс научных сотрудников (жрецов новейшего времени) лишат права на истину.
2) и второе — все что упаковано в красивую обертку научного журнала и описано замысловатым языком (желательно с применением сложного математического аппарата который едва ли кто станет проверять) имеет право называтся истиной — «Ну и что? От этого перечисленные утверждения не стали ни сомнительнее, ни тусклее. Они подкреплены множеством фактов и хорошо описываются четким научным языком» — мне сразу вспомнилось что на протяжении полувека (1900—1944) истиной считалось что носителем наследственной информации является белок, или что на протяжении века считалось болезни могут передаватся только вирусами и бактериями (а как же прионы?) или что истиной на протяжении 30 лет считалось постоянство генома (а как же мобильные элементы?) . Да, конечно с течением времени наука нашла выход, но это отличные примеры показывающие что истина понятие весьма вариабельное, по крайней мере в том что касается наук о жизни, и правы были те кто сомневался в журнальной истине опубликованной в Nature.
1. «...монополизации права класса научных сотрудников на истину...»="К верхнему днищу прямоугольного бака приварено треугольное отверстие диаметром три сантиметра"
— научные сотрудники не являются классом;
— истина не является объектом права;
— к праву не применяют термин «монополизация».
По существу же вопроса можно сказать одно — если человек, не являющийся научным сотрудником, либо обнаружит нечто новое, либо найдёт ошибку при постановке эксперимента или при доказательстве теоремы, то его аргументы будут тщательно рассмотрены.
А проблема в том, что наука стала настолько сложной, что без соответствующего образования и опыта работы обнаружить что-либо важное практически невозможно.
2. «...все что упаковано в красивую обертку научного журнала и описано замысловатым языком (желательно с применением сложного математического аппарата который едва ли кто станет проверять) имеет право называтся истиной...»
Во-первых, Вы никогда не держали в руках ни одного журнала с красивой обёрткой, иначе бы не говорили о красоте оной в научных журналах (исключений — единицы).
Во-вторых, когда дело доходит до экспериментальной проверки (а это бывает очень часто в тех областях, куда вложены по-настоящему большие деньги), то никакие математические ухищрения истину скрыть не могут.
3. «...истиной считалось что носителем наследственной информации является белок...»
Призовая игра — повторяю ещё раз, специально для Вас:
«Главное — чёткое понимание, что те явления и связи, которые получили экспериментальное подтверждение с определённой точностью, являются вечным завоеванием науки и никогда, ни при каких обстоятельствах, никем не будут опровергнуты.»
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Если хотите разговора по существу, то имейте ввиду — я не психоаналитик, а этот форум — не кожаный диван в кабинете психоаналитика.
Поэтому формулируйте свои мысли по возможности чётко и кратко.
1. Именно так. Ровно так же как практика пилотировать рейсовые самолеты или возводить высотные дома монополизирована профессиональными пилотами и строителями
2. Слишком много ерунды, чтобы бсуждать
Все-таки не происхождение человека от обезьяны, а происхождение обезьяны и человека от общего предка, который был в равной мере и тем, и другим и в то же время не был ни тем, ни другим.
Общий предок шимпанзе и человека был обезьяной
В той же степени, в какой общий предок человека и лошади был лошадью. У человека и обезьяны общие предки, которые разошлись в период миоцена, семь-восемь миллионов лет назад.
Елена, вы все путаете. Последний общий предок человека и лошади был каким-нибудь мелким насекомоядным. Последний общий предок человека и самого близкого к человеку вида — шимпанзе был человекообразной обезьяной.