Наука в «Телеграме»

О том, как связаны научная и научно-популяризаторская деятельность, ТрВ-Наука рассказал физик, канд. физ. -мат. наук, ст. науч. сотр. Института прикладной физики РАН, автор научно-популярного канала в мессенджере Telegram @physh Артём Коржиманов. Беседовала Наталия Демина.

— Когда у вас появилась идея завести Telegram-канал, какова его специфика для популяризации науки?

— Я начал вести свой Telegram-канал в мае 2016 года. В тот момент Telegram набирал популярность, появлялись новые каналы. Мне захотелось попробовать новую среду, новый канал для распространения своих и не только своих текстов. Мне понравился дизайн и специфика работы с этим каналом. Кроме того, мне показалось, что основные пользователи «Телеграма» — это люди с высшим образованием и достаточно высоким доходом, то есть те, кто и составляет основную группу интересующихся научпопом. И я решил попробовать — тем более что я в принципе люблю пробовать что-то новое — и 24 мая создал свой канал.

— А до этого вы где-то популяризировали науку или это был ваш первый опыт?

— Нет, далеко не первый. Моя популяризаторская деятельность началась, наверное, в 2009 году с «Википедии». Где-то порядка двух-трех лет я очень активно работал с этим ресурсом, писал статьи. <…> В какой-то момент я почувствовал, что формат «Википедии» для меня узок, и завел свой блог на площадке blogger.com, принадлежащей Google; там вел свой блог и другой известный физик-популяризатор Игорь Иванов («Элементы.ру»). По сути, это был такой standalone блог, в отличие от многих блогов в «ЖЖ», которые образуют разветвленные социальные сети.

Мой блог был сам по себе, но параллельно с ним я еще вел группы в соцсети «ВКонтакте», и свои тексты я пиарил именно там. Во «ВКонтакте» я зарегистрировался довольно рано и практически сразу начал активно участвовать в обсуждениях в нескольких околонаучных группах. Там были, например, группы «Физики» и «Естественная наука». В них я был особенно активен, администрировал их, поэтому имел возможность, написав статью в блоге, кинуть туда ссылки. Так появились мои первые читатели.

— Вы тогда были аспирантом?

— Да, я оканчивал аспирантуру. В «Википедию» я пришел, когда был аспирантом второго года обучения. Блог же я завел в 2010 году, а диссертацию защитил в конце этого же года. Я помню, после защиты мы как раз обсуждали с коллегами мое участие в проектах «Википедии». <…>

В общем, с одного на другое, и у меня появился в какой-то момент интерес к административной деятельности в «Википедии». Не все знают, но это на самом деле очень сложно устроенный проект. «Википедия» — это не только авторы, которые пишут собственно статьи. В ней очень много незаметной, скрытой от глаз читателей «за ширмой» деятельности. Ведь «Википедия» — это коллективный проект, участие в написании статей может принять каждый. При этом существует много спорных тематик, и авторы неизбежно начинают конфликтовать между собой. Чтобы как-то с этим справляться, существует целый институт посредничества, своеобразного арбитража. Сами же участники разработали большой свод правил, и задача посредников, судей — привести статьи по конфликтным тематикам в соответствие с этими правилами. Вот этой деятельностью я какое-то время увлекался и много ею занимался. <…>

— Если перейти от популяризации в соцсетях на более широкий уровень, то какая, на ваш взгляд, сейчас самая главная проблема у научной популяризации в России?

— Я считаю, что, несмотря на то что она развивается огромными темпами, у качественной популяризации науки в России всё еще очень ограниченный охват. Фактически для ученых и научных журналистов закрыты центральные телеканалы.

— Или есть такие, как Рен-ТВ с плоской Землей.

— Это совсем крайний вариант. Но на центральных телеканалах нет хороших научно-популярных программ. Я считаю, что это большая проблема России. Ну и в целом, аудитория, на которую вещают популяризаторы науки, мне кажется, весьма ограниченна. В Москве еще какое-то более-менее заметное покрытие, и если вы не были на научно-популярных лекциях, то хотя бы о них слышали, знаете, что есть какая-то движуха. А в нашем городе (и я не думаю, что другие от него сильно отличаются) лекции и фестивали — это очень локальные события. В миллионном Нижнем Новгороде в них вовлечено всего несколько тысяч человек.

— А почему так? Людям неинтересно или мало мест, где это доступно?

— Я думаю, проблема в том, что информационное пространство перенасыщено, приходится бороться с большим количеством других источников информации, и в этом гвалте очень сложно услышать того, у кого нет широкого канала вещания. <…>

— Всё же популяризация — это хобби, а какими научными проектами вы занимаетесь в основное рабочее время?

— Я старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН, работаю в секторе моделирования сверхбыстрых процессов, который возглавляет А. М. Сергеев — тот самый, который был избран президентом РАН. Я теоретик и занимаюсь исследованиями в основном фундаментально-прикладного характера. Область моих интересов — взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом.

У нас в институте есть уникальный лазерный источник, который может генерировать импульсы сверхвысокой мощности. У нас рекордно высокая мощность для России, и мы работаем на уровне ведущих мировых аналогов. Когда мы фокусируем излучение на вещество, то достигаем очень высоких интенсивностей излучения, и в месте фокуса образуется очень интересный объект исследования, который называется релятивистской лазерной плазмой. Она обладает целым рядом свойств, интересных как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения приложений.

Чтобы объяснить, насколько высокие мощности у нашего лазера, я часто привожу такой пример. Мы все в детстве играли с лупами, поджигая предметы. Чтобы получить такие мощности, как у нас, нам нужна лупа размером с пустыню Гоби. Представьте, что у вас такая лупа и вы сфокусировали ее на вашу деревяшку. Что будет? Понятно, что там будут твориться какие-то совершенно невообразимые вещи.

— По идее вы можете целый город сжечь? Гиперболоид инженера Гарина?

— Ну, город вряд ли. Все-таки мы фокусируем наше излучение в точку. И потом, мы фокусируем не Солнце, мы фокусируем лазерные импульсы. Разница в том, что Солнце светит непрерывно, а наш лазер — короткими яркими вспышками. Он сделает одну вспышку, а потом 20 минут «остывает».

Фундаментальный интерес здесь заключается в том, чтобы разобраться, что там в принципе происходит, как «играют» между собой плазменные эффекты и, например, релятивистские, да еще в присутствии сильных электромагнитных полей лазерного излучения. А прикладной интерес связан с тем, что в релятивистской лазерной плазме оказалось возможным создавать весьма эффективные ускорители частиц, работающие на совершенно отличных от традиционных принципах.

Обычно частицы ускоряют в вакуумных трубах при помощи специальных систем электродов, радиочастотных резонаторов, больших магнитов и т. д. Это огромные сооружения: все знают о Большом адронном коллайдере с кольцом в 30 км. У нас же получается очень компактный ускоритель. Хотя сам лазерный источник может быть относительно большим. Например, в нашем институте лазер занимает зал площадью в сотни квадратных метров. Но в конечном итоге луч мы фокусируем в очень маленький объем. Речь идет о десятках микрон, в лучшем случае о миллиметрах и сантиметрах, и, несмотря на это, оттуда летят частицы очень высокой энергии. Линейный ускоритель в Стэнфорде разгоняет электроны до 50 ГэВ на трассе в 3 км. Рекорд лазерного ускорения — 4 ГэВ — достигнут на трассе всего в 9 см. Кроме электронов с помощью наших лазеров можно получать и пучки ионов, и даже нейтронов и позитронов.

Я работаю в основном над ускорением ионов, и одно из главных приложений для нас — это лучевая терапия раковых опухолей. Обычно лучевую терапию проводят с помощью рентгеновского излучения, но давно известно, что вместо этого лучше бы использовать протоны. Они ничем не хуже с точки зрения разрушительного действия, но зато более селективны. С их помощью можно избегать облучения каких-то опасных областей: например, если опухоль лежит в основании черепа головы, где есть опасность задеть спинной мозг.

— Каковы отличия от ПИЯФ, где занимаются схожей темой?

— В Питере занимаются лучевой протонной терапией с использованием традиционных источников протонов. У них большие ускорители, с которых берут протоны. А мы предлагаем альтернативу: давайте вместо большого ускорителя возьмем наш лазер и попробуем получать такие же протоны.

— Можно сделать прибор меньшего размера, да?

— Была такая надежда лет 10 назад. Но на данный момент эту гонку по миниатюризации лазеры, в общем-то, проиграли. Размеры традиционных ускорителей для медицины удалось уменьшить благодаря развитию технологии сверхпроводящих магнитов, и сейчас лазерное комьюнити не может предложить значимой альтернативы. Хотя в этом году в Японии стартовал крупный проект, в котором участвуют в том числе такие монстры, как Mitsubishi и Toshiba, и они хотят создать гибридный ускоритель. У них сначала будет лазерный ускоритель, он сформирует пучок ионов, который потом поступит в традиционный ускоритель, где уже получит основную часть своей энергии, чтобы затем воздействовать на пациента.

В этом проекте роль лазерного ускорителя ионов заключается в том, чтобы заменить большие инжекторы, применяемые сегодня, и тем самым сделать весь аппарат компактнее. То есть это уже некая полезная для реального приложения альтернатива традиционным ускорительным технологиям.

Есть и другой аспект. Когда недавно на конференции, посвященной как раз лазерным ускорителям в медицине, кто-то из лазерного комьюнити сказал: «Смотрите, у медиков уже есть компактные ускорители, нам нечего здесь ловить!» — один из медиков возразил: «Не отчаивайтесь! У нас много идей, и не все можно реализовать на традиционных ускорителях. Так что работайте, и, может, вы придумаете что-то такое, что тоже пригодится и чего не смогут сделать другими методами».

— Ваша область исследований — это фундаментальная или прикладная наука?

— Я теоретик, у меня по определению скорее фундаментальная деятельность. Эти технологии сейчас — на уровне фундаментальных исследований, тут до какого-то прикладного выхода далековато. Хотя во многих местах — в Европе, Японии, США — уже образуются группы, которые пытаются сделать что-то прикладное, какой-то конечный продукт. И там это, конечно, имеет смысл — потому что там значительно больше высокотехнологичных производств и компаний, которые в этом заинтересованы. Возможно, они сделают прибор, который будет востребован двумя-тремя компаниями в мире, и разработка всё равно окупится. Но в России сейчас подобных компаний практически нет, а ориентироваться на зарубежный рынок тяжело в силу множества самых разных причин. <…>

— Вас вдохновляет пример Сергеева, про которого говорят, что он прошел путь от стажера-исследователя до директора, от академика до президента Академии наук?

— Вдохновляет ли меня пример пройти весь путь «от и до»? В некотором смысле вдохновляет, в некотором смысле — нет. Нет — в том смысле, что я все-таки другого плана человек, не похож на Сергеева. Он довольно рано перешел на административные должности, не забывая про науку, но, тем не менее, отдавая организации науки большой кусок времени. Он завлабом стал в 1993 году, значит, в 35 лет. И он всегда был активен как администратор.

— А вам сколько сейчас?

— Мне тридцать три.

— Через два года сможете стать завлабом.

— Что, еще есть время догнать Александра Михайловича? Нет, все-таки завлаб в 35 лет — это молодой завлаб. У нас в ИПФ есть такие заведующие, есть и моложе. Но всё же по общим меркам это довольно рано. И Сергеев всегда ориентировался на такой административный рост, по крайней мере насколько я знаю по отзывам и по моему личному впечатлению (я его знаю с 2005 года). Но может быть и другое мнение — что нельзя работать на одном месте, надо поездить, посмотреть. И я уже немножко поездил, хотя, может, можно было и больше.

— Где вы были?

— У меня была совместная аспирантура со шведским университетом в Умео, и я там проводил какое-то количество времени. Поэтому я немного погрузился и в европейскую систему; не могу сказать, что она меня сильно порадовала, тем более что сейчас она находится в заметном упадке из-за снижения финансирования.

Но в целом, Сергеев всегда был очень вдохновляющей личностью. Когда он приходил к нам в лабораторию побеседовать час-два после основной административной работы, то ты, такой окрыленный, мог потом неделю работать над своей задачей.

— Что бы вы пожелали новому главе Академии наук?

— Не дать рутине, — понятно, что у него сейчас будет очень много бюрократической нагрузки, — забыть про те основные идеи, с которыми он пошел в президенты. Надеюсь, что ему удастся через весь свой срок провести линию на обновление Академии наук, на повышение ее авторитета в глазах общества и не сдать обороты под давлением обстоятельств.

— Заключительный вопрос. Как вы считаете, нужно ли придумывать какие-то новые средства популяризации науки? Не могли бы вы предсказать, какие будут медиа продвижения науки через пять лет?

— Нет. Не могу предсказать. Но я считаю, что всё новое — это хорошо, и надо пробовать себя в разных форматах. Это, конечно, не значит, что условный Сергей Попов должен попробовать читать рэп — такие вещи должны быть естественными. Если человек не принадлежит той культуре, в которой родился определенный формат, то, наверное, не надо пытаться ее имитировать, это почти всегда получается очень плохо. Но это не значит, что кто-то другой не сможет «баттлить» на тему физики. Грубо говоря, Сергеев не должен рассказывать о результатах Академии в формате, например, мультика, но в принципе почему бы и не сделать анимированную презентацию лучших результатов РАН?

— Мне кажется, что это отличная идея!

Артём Коржиманов

Беседовала Наталия Демина

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