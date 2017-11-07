Уезжать нельзя остаться
Недавняя острая перепалка между двумя уважаемыми профессорами Сколтеха в прошлом номере нашей газеты [1] и в социальных сетях в очередной раз продемонстрировала, что вопросы отъезда ученых и аспирантов за рубеж и их возвращения продолжают крайне болезненно восприниматься не только российской научной общественностью, но и более широкой публикой, даже очень далекой от науки и образования. Для многих оказалось чрезвычайно важным уточнить, например, что вернуться в Россию можно хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно [2].
Точно так же бурную дискуссию в комментариях на сайте газеты вызвала небольшая заметка в 233-м номере о необходимости и неизбежности интернационализации высшего образования, где в качестве положительного примера был приведен факультет математики ВШЭ, не менее 30% выпускников которого ежегодно получают приглашения продолжить свое образование за границей [3]. Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают. Иначе давайте, мол, сократим число бюджетных мест в «Вышке», раз они позволяют своим выпускникам просто так уезжать за рубеж. Такие претензии, часто высказанные в еще более острой форме: «А зачем это нужно России?» или «Нельзя, чтобы Штаты забирали у нас мозги бесплатно!», присутствуют в подобных обсуждениях постоянно.
Декан факультета математики НИУ ВШЭ Владлен Тиморин, сам получивший степень PhD в Университете Торонто (Канада) уже после того, как защитил кандидатскую диссертацию по другой работе в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, счел важным и нужным продолжить и расширить обсуждение этого жгучего вопроса и более подробно осветить многие аспекты данной проблемы, даже вне зависимости от того, озвучены они уже были в комментариях или нет. Его письмо в редакцию ТрВ-Наука мы публикуем далее.
- А. Вершик, И. Дежина, Е. Америк и др. «Сравните два потока: туда и обратно» // ТрВ-Наука, № 240 от 24 октября 2017 года.
- В. Ерофеев «Москва – Петушки», Альманах «Весть» (М.: Книжная палата, 1989).
- А. Калиничев. Императив интернационализации // ТрВ-Наука, № 233 от 18 июля 2017 года.
Андрей Калиничев,
член редсовета ТрВ-Наука, профессор Высшего национального
института горных наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique, Нант, Франция),
гл. науч. сотр. Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования
и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ
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> Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают.
Таких дебилов много кругом, даже среди всяких профессоров. Этим идиотам стоит объяснить раз и навсегда
1. Наши родители, деды и мы платим налоги и немалый процент
2. Часть из этих налогов идет на разные сферы: медицина, общественный транспорт, охрана правопорядка, содержание чинуш, образование, ...
3. Пока каждый гражданин не может в индивидуальном порядке отказаться от части налога (скажем пользуется частной медициной, услугами ЧОПА, репетитором) аргумент «пользуешься госуслугой — плати» не имеет смысла.
А если честно, то еще доплачивать студентам должны за жизнь в северной нигерии со стипендией 5000 рублей
Совершенно согласен с EКараваевой.
«Наши родители, деды и мы платим налоги и немалый процент...»
Если будет скучно, то прикиньте, пожалуйста, сколько составляют налоги со среднероссийской зарплаты.
Есть маленькая такая деталь. ВСЕ родители и деды платили налоги. Но лишь НЕКОТОРЫЕ могут получить за счет этих налогов бесплатное высшее образование. Этим высшее образование отличается от тех социальных благ, на которые скидываются все, но которые все и получают. Если уж вы так хотите справедливости, то надо бы вернуть часть налогов бездетным и тем. чьи дети в ВУЗ не пошли.
Я. собственно, не вижу разницы между двумя следующими ситуациями:
1. Чиновник украл часть моих налогов и вывез за границу.
2. Студент на мои налоги получил образование и уехал за границу.
В обоих случаях общество (и я в том числе) ничего не получили со своих налогов ни прямо, ни косвенно. Оправдание чиновника, что его предки тоже платили налоги, не канает.
«получил образование и уехал за границу». А если получил образование и разносит пиццу? Это гораздо более типично. Тогда он всё-таки платит налоги? А может наоборот претендует на свою часть доходов от продажи нефти и газа? Тогда логично при выезде взимать деньги за школу, детсад и вспоможение при родах. И выдавать причитающуюся долю государственных фондов и резервов.
Разносит пиццу? Да, бывает. Но это значит, что ему зря давали это самое высшее образование. Отражает неэффективность системы. Школа, детсад и роды? Я уже говорил. Школа, детсад и роды доступны ВСЕМ. Совершенно естественно, что доступное всем оплачивается всеми.
Бесплатное высшее образование тоже всем доступно.Даже в НГУ случался недобор на бюджетные места. Посмотрите средний балл по ЕГЭ, поступивших в на бюджетное место в какой-нибудь глубоко провинциальный университет. Очевидно, что их средние абитуриенты вообще не прилагали усилий к учёбе в школе.
Без проблем. давайте введем всеобщее бесплатное высшее, и у меня не будет претензий.
«...давайте введем всеобщее бесплатное высшее...»
Вот этого — не нужно.
Нужно просто оформлять кредит на образование.
1. Если человек учится в государственном ВУЗе и потом работает в одном из централизовано управляемых секторов экономики, то этот кредит — чистая формальность. Он автоматически постепенно списывается.
2. Если человек учится в частном ВУЗе и потом работает на частном предприятии, то кредит даёт банк в рамках соответствующих правил. И человек потом выплачивает.
3. Если некто учился в государственном ВУЗе, а потом ушёл работать в один из рыночных секторов (или уехал за рубеж), то в момент ухода (или отъезда) не выплаченная к этому времени часть кредита «материализуется» и человек начинает её реально выплачивать.
4. Если же случилось наоборот — то есть учился в частном ВУЗе (или приехал из-за границы), а работать пошёл в централизованную часть экономики, то государство берёт выплаты по кредиту на себя.
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Всё можно сделать более-менее пристойно. Была бы возможность привести управление экономикой к человеческому виду.
Совершенно верно. Мое высказывание в данном случае было просто риторическим приемом. Я намеренно «предложил» явную глупость.
Проблема высшего образования в том, что эта «глупость» фактически внедрена.
Хорошая схема. Я бы добавил, что государство здесь должно взять на себя страхование всяческих рисков за счет налогов. Дабы опасность разных форс-мажоров не отпугивала людей и не повышала стоимость.
«...страхование всяческих рисков...»
Образовательных кредитов в мире выдали тьму-тьмущую. Там всё уже давно придумано.
Нужно немного адаптировать к нашим конкретным условиям и пользоваться.
Именно это и является адаптацией под конкретные условия. Прекрасно вам известные условия плохо развитого рынка и невостребованности научных кадров.
“Студент на мои налоги получил образование и уехал за границу.”
Инвалид, прикованный к постели, на мои налоги получил лечение, и ушел пешком за границу. Такая ситуация вас не смущает? Студент, кстати, ничего не украл, а принесет он пользу обществу или нет – почем вам знать?
Инвалидом, к несчастью, может стать КАЖДЫЙ. Все под богом ходим. Еще раз повторю, что те социальные блага, которыми может пользоваться каждый, разумно оплачивать за счет всех. Принесет ли студент пользу? Действительно, не знаю. Вот пусть сначала принесет, а потом мы с ним и поговорим.
А в нынешние времена лучше поговорить с преподавателями ВУЗов. О мотивациях студентов. И полезности налоговых затрат на их обучение. С которых преподаватели и живут. Ведь полезность будущих выпускников и зарплаты их преподавателей — связанные вещи. Бесполезные для общества студенты — нищие преподаватели.
Студентом, как и инвалидом, тоже может стать каждый, но не каждый оными становится по известным причинам. Если общество хочет получать отдачу от налогов, оно и должно заботиться о мотивации студентов, создавая соответствующие рабочие места.
Вот именно.
Про полезность в России высшего образования к Ashу. Удивлюсь, Если из сотни студентов, которых сейчас учу хотя бы десять будут работать близко к специальности. И это количество зависит не от числа уехавших, а от состояния наукоемкого сектора экономики.
А я почему-то вижу разницу между украл и получил бесплатно.
«А я почему-то вижу разницу...»
Ну конечно — если получение запланировано, то всё в порядке.
«Прочитав в порядке обмена опытом биографии Наполеона, Чингисхана и других государственных деятелей, он стал поощрять своих подчиненных к безудержному грабежу, но непременно в крупных масштабах. В результате правительственный квартал соорудили из материалов, украденных Министерством строительства у Министерства водного транспорта, которое собиралось построить из них пристань на Вамбези; капитал для постройки железных дорог был похищен в Министерстве кокосового оборота; только злоупотребления позволили собрать средства для возведения зданий Суда и Следствия; словом, кражи и присвоения дали прекрасные результаты.
Хаувари, который к тому времени уже носил имя Отца Вечности, с большой помпой лично открыл Коррупционный банк, в котором каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными.»
С точки зрения законности и нравственности поведения конкретного человека разница, конечно, принципиальная.
«...получить за счет этих налогов бесплатное высшее образование.»
«В сегодняшних российских условиях подоходный налог с физических лиц не стал доминирующим в налоговой системе страны. Несмотря на то, что его отчисления увеличились в общей сумме всех доходов бюджета по сравнению с централизованной экономикой и по объему поступлений в бюджет, он занимает теперь третье место, уступая лишь налогам на добавленную стоимость и на прибыль, все же его доля в доходах консолидированного бюджета около 10 процентов...»
Эко вы комментариев строчите-под каждой новостью, работать нужно батенька!
У нас в стране в бюджете кроме налогов только две вещи — нефть и газ. И эти бабки прикарманила себе бывшая-ныняшняя номенклатура-ОПГ. Так что пока всем поровну деньги от разработки недр не приходят, считать нужно налоги... и процент, а не общее число от ЗП. А еще можно упущенную прибыль посчитать взяв например среднюю ЗП специалиста за рубежом.
Запомните — все кто уехали, получили хорошее образование не благодаря, а вопреки государству. И помогала им в этом кучка энтузиастов на мизерном окладе и они сами своим упорством. Всем работающим в РФ специалистам нада давать надбавку за вредные для мозга условия труда, вызванные окружающей действительностью
Фокус в том, что мы как раз к той самой кучке энтузиастов в той или иной степени и принадлежим. А вы нашим энтузиазмом пользуетесь для построения личной карьеры. Сами-то присоединиться к кучке энтузиастов не хотите? За мизерную зарплату преподавать студентам, которые грубо делятся на три категории. 1. Сынки и доченьки, которым нужен дипломчик. 2. Уезжающие, которые уже навострили лыжи. 3. Будущие развозчики пиццы.
А свои возмущения государством и ОПГ рекомендую направлять по соответствующему адресу.
Вот видите, когда студенты практически полностью делятся на эти три категории, я предпочитаю 2-ю. У них не приходится хотя бы по три раза принимать пересдачи.
Конечно было бы хорошо оставлять лучших студентов на кафедре. Но кафедре как правило им нечего предложить.
« студентам, которые грубо делятся на три категории»
«Грубо» — это верное слово.
1. «...работать нужно...Всем работающим в РФ специалистам нада давать надбавку за вредные...»
Хорошие Вы советы даёте. Очень полезные.
2. «...прикарманила себе бывшая...»
И что, по Вашему, нужно делать, чтобы привести экономику в порядок?
Увеличить количество энтузиастов, обучающих тех, кто собирается уехать?
Разумно.
Нельзя считать, что человек «получил», образование не раздают. Образование это род деятельности которым люди занимаются всю жизнь, помощь чья-то не обязательна и незначительна.
Большинство наших специалистов просто необходимо отправлять на работу. Одних для повышения квалификации, других чтобы знали как надо работать, а третьих настоятельно просить не возвращаться.
Род деятельности. Правильно. Но не работа. Собственное хобби и стрижка газона на своем участке — тоже род деятельности. Но никто как-то не просит на это денег у общества. Общество не вкладывается в личные хобби. А в образование вкладывается. По одной простой причине. Образованный человек работает на благо этого общества эффективнее, чем необразованный. Именно последующая работа на благо общества оправдывает затраты на образование. А если человек на благо общества не работает, то деньги на его образование потрачены зря.
«А если человек на благо общества не работает...»
Всё-таки много лучше, если человек выучит санскрит (пусть и без особой пользы для общества) чем если станет бандитом.
С другой стороны, образованный бандит опаснее необразованного.
Образованные, как правило, понимают, что выгоднее заниматься экономическими преступлениями. А в нормальной экономике такого рода деятельность заметной опасности не представляет, так как не может дестабилизировать систему.
Вопрос в том, что человек будет делать, выучив санскрит. Если будет изучать культуру Индии, писать книги и поднимать культуру общества — отлично! А если нет, кем он станет? Рабочим со знанием санскрита? Бандитом со знанием санскрита? Или обществу его до смерти кормить за то, что он санскрит выучил? Так это просто иная (узаконенная) форма бандитизма.
1. «Если будет изучать культуру Индии...»
Допустим. Но мы рассматриваем случай, когда человек делает это только для себя.
2. «Вопрос в том, что человек будет делать, выучив санскрит.»
В первую очередь важно, чего он делать, скорее всего, не будет. Например, вероятность того, что он увеличит уличную преступность, снизится.
3. «Или обществу его до смерти кормить за то, что он санскрит выучил?»
Ответ на этот вопрос зависит от уровня развития экономики.
В наших условиях — нет, только за то, что выучил, кормить не нужно.
4. «Так это просто иная...»
В нормальной экономике нарушения законов в области экономики намного менее опасны, чем уголовные преступления.
Просто для себя — сколько угодно. Но за свои деньги, а не за мои.
«Но за свои деньги, а не за мои.»
При нынешнем уровне развития — разумеется.
Ну так мы же о нынешней ситуации, а не о светлом будущем. Понятно, что чем выше уровень развития, тем больше благ, доступных всем. Сейчас всем доступно 11 лет школьного образования. И никто не спрашивает, какая у кого отдача от изучения истории в школе. А в светлом будущем, когда за общественный счет будет удовлетворятся мое хобби ( история и тактика наполеоновских войн), я не буду возражать, чтобы кто-то на тех же основаниях учил санскрит.
Вот последнее замечание очень верное. Как-то на научном форуме не принято напоминать это, но работа большинства ученых не приносит обществу никакого блага. Среднестатистический водитель автобуса с образованием физика гораздо полезнее чем среднестатистический физик.
И еще такой момент — уезжает очень малый процент людей. При всем уважении, форум ТрВ — это такой элитарный заповедник, очень слабо отражающий реальную статистику. Из моих знакомых из МГУ уехала наверное половина. Но вот из всех моих тверских знакомых однокашников, а это около сотни человек, уехало трое, включая меня и один вернулся. Поэтому ученые из Москвы тут считают копейки, но думают, что миллионы.
«И еще такой момент — уезжает очень малый процент людей... — Из моих знакомых из МГУ уехала наверное половина» — любопытно а вы Анатолий Березкин какого года выпуска? Из моей группы на кафедре МГУ уехало двое из 11. И одна из этих двоих просто использовала PhD как лифт на ту сторону, чего и не скрывала. Другой парень за 7 лет в западной науке так и не обзавелся статьями но я про это на другом форуме уже писал. Те кто стали эмбриологами в России чувствуют себя нормально, но я конечно понимаю что нас все таки мало таких. И еще вспомнилось из интервью неизвестного выпускника кафедры Молекулярной биологии МГУ (29 человек, выпуск 1989), что когда наступил чудесный 1992 год то 27 из 29 оказались в США, но 2 из 27 остались именно в науке, а остальные 25 пошли кто куда, от риэлтеров до программистов, вот такой вот лифт из диплома МГУ получился. Толку от того что они уехали для российской и мировой науки никакого.
Выпуски примерно 2000—2005 гг.
Я учился в 2005—2010, значит вам уже 35-40 лет Анатолий.
мне 41
На самом деле это еще коррелирует с кризисами. Кто-то сразу поехал, кто-то после 2009.
Бютжет НИЗ как я уже писал не растет как раз с 2009 года. Кризис то был мировой — т.е те кто уехал думали что на западе их не накроет? Или здесь совсем оказались без средств? В 2009—2010 году я как раз диплом писал в РАН, я помню что ставка старшего научного сотрудника тогда еле дотягивала до 30000р, это мало даже для 2009 года, и я знаю что в 2006—2008 было еще меньше. Т.е нормальных денег в этой сфере не было и до 2009 года.
«Среднестатистический водитель автобуса с образованием физика гораздо полезнее чем среднестатистический физик.»
Так наука — существенно вероятностное занятие. В отличие от управления автобусом.
Поэтому усреднять результаты физиков нужно по всему ансамблю.
Если человек уезжает, чтобы потом вернуться, или активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами страны, то почему бы и нет? Это полезно для страны и можно принести больше пользы уехав. Но и оплатить обучение тоже вполне справедливо. В конце концов уехавшие рассчитывают на лучшую оплату труда, чем в РФ (оплатить образование уехав чаще будет даже проще). Как вариант, представителям диаспоры можно было бы создать фонд оплачивающим обучение талантливым молодым Россиянам. Наверное, это неприятно чувствовать себя вором или предателем — почему бы и не заплатить ради избавления от этого чувства?
Вот я, например, учился в Советском Союзе бесплатно, да ещё и получал большую стипендию в 100 руб. На благо СССР не работал ни дня (по независящим от меня причинам). А многие ещё и комсомольцами были и после перестройки по специальности не работали и развалу СССР способствовали. Наверно всю жизнь ощущают себя ворами и предателями и ищут теперь как искупить свою вину.
не думаю. это ведь психологически некомфортное знание. Обычно придумывается самооправдание. Почти любой предатель так поступает. А уж воры так поголовно почти :).
Вот именно. Не пришлют они денег. А если кто вдруг и пришлёт, то скорее из чувства ностальгии по собственной молодости
наука это такая вещь, что порой полезнее один совет данный уехавшим физиком, оставшемуся физику, чем годы работы в родной стране...
«...что порой полезнее один совет...»
Основу современной науки (в смысле объёма финансирования) составляют массовые прикладные исследования.
С этой точки зрения один совет статистически не значим.
вы не поверите, но когда вбухивают кучу денег и усилий вникуда потому что не подумали а просто вбухали, то это не очень хорошо. Поэтому порой один совет способен оказать огромнейшее влияние (если в самом начале дан, конечно).
«...потому что не подумали...»
Я имел ввиду более-менее нормальную систему прикладных исследований с пристойными методами принятия решений. Для неё один совет статистически не значим.
Отсюда, разумеется, не следует, что примеры, когда один совет играет роль, в ней отсутствуют совсем.
Интересный вопрос: почему какой-то несчастный выпускник физфака, уехавший на phd или постдоком, должен чувствовать себя предателем и вором, а всякие там господа якунины (почитайте про Лондон, там очень забавно), ротенберги, тимченки, любители самолетов для собачек и домиков для уточек, и куча всей сопутствующей... хм... не будем её никак называть, а то и до экстремизьма недалеко, таковыми себя чувствовать не планируют, а очень даже наслаждаются жизнью, да еще и всем нам рассказывают — как правильно Родину любить?!
Во-первых, если сотрудничество осталось или там успел поработать и отработать или по старой памяти этот выпускник заскакивает прочитать лекцию- другу на родине, то никаких претензий.
Во-вторых, при средних затратах госбюджета на обучение одного студента физика 300 тыс. руб в год в год и 10 лет в школе тоже 300-400 т.р. за 10 лет, мы получаем почти 2 млн. рублей потраченных государством на бесплатное образование данного индивида и эти 2 млн рублей были изъяты у налогоплательщиков... А преподаватели получали еще и невысокую зарплату и некоторые из преподавателей явно старались, раз уж этот физик все же стал физиком и доучился до уровня человека которого берут на PhD. Лично этот физик спер у государства и налогоплательщиков 2 млн рублей (примерно) за вычетом той пользы что он успел принести, переведенных родственникам из-за рубежа средств, совместных научных проектов, консультаций и др. Людей которые украли 2 млн рублей обычно сажают в тюрьму... В Российских тюрьмах сидят люди похитившие подобные суммы... С точки зрения экономики принципиальной разницы нет между этим физиком и простым бухгалтером совершившим некие махинации...
Уехавшие из китая ученые принесли огромную пользу Китаю, уехавшие за рубеж казахи и киргизы тоже сделали много полезного своей родине. Почему уехавшие из России порой гордятся своим нежеланием приносить пользу людям которые обеспечивали их бесплатное образование?
“С точки зрения экономики принципиальной разницы нет между этим физиком и простым бухгалтером совершившим некие махинации...”
Принципиальная разница заключается в том, что бухгалтер работает на конкретное предприятие в конкретной стране, а физик работает на науку, которая наднациональна по определению. Поэтому, если физик производит реальные научные результаты мирового уровня, то никаких претензий к нему быть не может, независимо от его текущего местоположения. Претензии можно предъявлять к той стране, которая научными результатами воспользоваться не в состоянии.
Это конечно очень пафосно, но все-таки должно включать некое изначальное согласие между тем, кто дает деньги, и кто их берет.
Допустим ваш друг занял у вас крупную сумму денег. А потом говорит: знаешь, я отдал эти деньги в фонд спасения тропических лесов, на благо всего человечества, а значит, и на твое благо тоже. Так что ничего возвращать не буду, а ты можешь гордиться.
“некое изначальное согласие между тем, кто дает деньги, и кто их берет.”
Соглашение, безусловно, имеется: государство даёт деньги университету на подготовку физиков, и университет их готовит. Если эти физики настоящие, т.е. способные получать реальные научные результаты, значит, университет соглашение выполняет.
Да нет на самом деле никакого согласия. Если бы наше государство было согласно с вашим пониманием ситуации, оно бы на это денег давать не стало. Проблема в том, что это государственные деньги, то есть «ничьи» и для тех, кто дает, и для тех, кто берет, так что никто особо не задумывается. Частный капитал оговорил бы кучу условий, составили бы договор, который должен подписать и выполнять учащийся и т.п.
“Да нет на самом деле никакого согласия.”
Согласия не существует ни в одной сколь либо сложной сфере – везде имеются определенные разногласия. Поэтому, взаимоотношения сторон оформляются документальными соглашениями, которые между государством и университетом определенно имеются. Как конкретный университет их выполняет, и как государство это контролирует – отдельная тема.
«Согласия не существует ни в одной сколь либо сложной сфере...»
Тут дело не в наличии или отсутствии согласия, а в полном непонимании почти всеми участниками процесса экономического смысла, за этим процессом стоящего.
Всё происходит, в основном, просто по инерции, в силу сложившихся традиций.
“дело не в наличии или отсутствии согласия, а в полном непонимании почти всеми участниками процесса экономического смысла, за этим процессом стоящего.”
Более того, налицо полное непонимание политики Партии и промысла Божия!
А не значит ли это просто что государство не считает отъезд специалистов воровством денег на образование и это го принципиальная позиция (вполне разумная). Откуда вы знаете, что оно непременно «не задумывается»? Вам глас был божий?
Какое воровство, какие специалисты?!!
Государство само давно стало инструментом обогащения узкого круга ограниченных людей, которые даже не считают нужным это хоть как-то скрывать...
А тут, блин, полторы выпускника, за свой счет язык выучившие и эвакуировавшиеся, страшшшшшную кражу совершили. Абсурд, Кафка.
«Откуда вы знаете, что оно непременно ``не задумывается''?»
Когда наше государство задумывается, это очень хорошо видно и слышно.
Скажем, реформа РАН. Или создание Сколково.
Над Крымом вообще думали чуть ли не две недели.
1. «...совместных научных проектов, консультаций...»
Это можно спокойно вычеркнуть — в подавляющем большинстве случаев нашей экономике от этого пользы нет.
2. «Людей которые украли 2 млн рублей обычно сажают в тюрьму...»
Факт. Очень маленькая сумма.
Вот скажем, если слить в песок триллион...
1. помниться попили чайку с химиком. до сих пор польза приносится. А ведь всего лишь один чайный пакетик потрачен.
2. да, но можно ее перемножить на сотни таких физиков. а ведь каждый физик это интеллектуальная элита — это лучшие из сотен студентов, из тысяч школьников — примерно 500-800 млн рублей. Я, например, осознал что закрытие биофака НГУ принесло бы больше пользы т.к. НГУ собирает самых умных, делает из них биологов (часто весьма амбициозных и не склонных взаимодействовать с быдлом) и лишает медицину и сельское хозяйство некой прослойки умных людей (отсутствие критической массы умных людей в итоге сказывается на отрасли). Государству выгоднее вообще угробить университетское образование, ведь из-за дефицита умных, от природы, людей многие наши отрасли экономики страдают.
А тут еще и превращение университетов в «насосы по перекачиванию самых умных и талантливых за рубеж» так пусть зарубежные товарищи и финансируют тогда эти университеты...Им это выгодно и для них это окупится.
“попили чайку с химиком. до сих пор польза приносится”…”закрытие биофака НГУ принесло бы больше пользы”
Братва на сходняке постановила, что обществу нынче биолухи не нужны. Синтетический кокс походу выгодней натурального, сталбыть нужны химики.
1. «...до сих пор польза приносится.»
Вы смотрите с точки зрения сельского хозяйства, в значительной степени выведенного из-под контроля экономического блока правительства.
2. «...НГУ собирает самых умных, делает из них биологов ... и лишает медицину и сельское хозяйство некой прослойки умных людей...»
Ещё раз говорю — проблема в крайне низком платёжеспособном спросе на прикладные исследования.
Будет спрос — будут зарплаты. Будут зарплаты — придут умные люди.
2. вы все упрощаете. Какая им нужна зарплата? А сами преподаватели? Как их мотивировать? Преподавателям НГУ сельское хозяйство не нужно, да и не разбираются они в нем. Как показывает практика 70 т.р. + жилье недостаточно для привлечения выпускника в сельхоз науку, но 14 тыщ достаточно для привлечения этого же человека в лабораторию академ городка. Причем они же еще и некомпетентны в сельхоз биологии.
Я предлагал НГУшникам завести целевиков из отстающих абитуриентов, 3 года после выпуска чтобы отработали + диплом профильный. НГУшников это не заинтересовало, но идея показалась, кое кому из них, перспективной для вытягивания денег из казахстана...
«нем. Как показывает практика 70 т.р. + жилье недостаточно для привлечения выпускника в сельхоз науку, но 14 тыщ достаточно для привлечения этого же человека в лабораторию академ городка» — любопытно, то же самое можно и про ЭКО сказать, к нам то же не так часто как могли бы идут студенты МГУ, так как мы типа как прикладная медицинская биотехнология (а им наука нужна), при том что наши условия часто на несколько порядков лучше чем в ВУЗах или на PhD.
а их воспитывают так. В НГУ на 5 курсе студенты биологи могли даже не знать о существовании целой кучи НИИ сельхоз назначения и путаются какие медицинские НИИ вообще есть в городе + снобизм. У нас там целая пирамида — биологи презирают всех, медики уважают биологов, но презирают всех остальных, все остальные с трепетом относятся к вышестоящим... Ну конечно студент-биолог не снизойдет до быдла (о быдле в свое время мне говорили биологи академгородка, ошибочно принимая меня за своего). МГУ кстати попроще себя ведут.
«медики уважают биологов, но презирают всех остальных» — это да, в нашей сфере ЭКО медики даже скорее терпят биологов, так как совсем без нас все же нельзя
«Ну конечно студент-биолог не снизойдет до быдла (о быдле в свое время мне говорили биологи академгородка, ошибочно принимая меня за своего). МГУ кстати попроще себя ведут» — о быдле в МГУ громче всех вещают сынки и дочки всякого мажорья которое училось в элитных московских школах и выросло в «хороших» московских семьях, для них почти вся та часть потока что из провинции быдло по определению (у части элитки это проходит к курсу третьему). Но это в мое время было так, как сейчас не знаю.
1. «...вы все упрощаете.»
Если, скажем, непонятна форма орбиты Земли (эллипс или окружность) как материальной точки, то как можно разобраться с орбитой в рамках вязко-упругой модели?
2. «Какая им нужна зарплата?»
Прикладникам в среднем обычно платили несколько больше, чем занимающимся академическими исследованиями. Этого вполне достаточно для привлечения в прикладную науку умных людей.
3. «Преподавателям НГУ сельское хозяйство не нужно...»
Не должны госвузы готовить людей для сельского хозяйства. Этим должны заниматься только частные ВУзы. Государство должно создать условия, «благоприятные в среднем».
Остальное сделает рынок.
2. прикладники в среднем получают существенно меньше фундаменталов в нашей стране... а фундаменталы из области сельхоз науки и т.д получают еще меньше... и чего теперь делать?
3. с точки зрения рынка мы должны выращивать морошку, немного пшеницы в краснодарском крае... Например, если не готовить специалистов (пусть рынок готовит) то свежего молока у нас не должно быть по определению. Только регенерированное из голландии или бельгии. Некоторые отрасли существуют только потому что у нас с советских времен осталось много ученых соответствующего профиля (они самые нищие, у них жесткая конкуренция, денег на всех не хватает в т.ч. и денег частников, но зато научная поддержка, например, молочного животноводства всегда оставалась существенной). Вы уверенны что нам нужно полностью отказаться от молочного скотоводства? Яичное птицеводство тоже не всегда блещет рентабельностью. Может перейдем на яичный порошок из китая? Частник не будет готовить аграриев -это дорого (трактора нужны, пробирки всякие, все что нужно биологам + сельхоз техника) значит придется завозить зарубежных специалистов или отправлять на запад своих. Нет давайте лучше пусть биологов частники готовят. Как мы уже выяснили — вреда от подготовки биологов больше, чем пользы, так почему налогоплательщики должны за этот вред еще и платить?
1. «...прикладники в среднем получают существенно меньше фундаменталов в нашей стране... и чего теперь делать?»
Перекачивать нефтяные деньги в промышленность. Промышленность и даст деньги прикладникам.
2. «Например, если не готовить специалистов (пусть рынок готовит) то свежего молока у нас не должно быть по определению.»
Вы почему-то рассматриваете текущие условия как нормальные и делаете отсюда выводы.
Государство должно обеспечить адекватные в среднем по сектору условия — предсказуемость спроса, разумные ставки по кредитам, защиту внутреннего рынка, одинаковые условия для игроков, антимонопольное регулирование и т.д.
В частности, государство должно обеспечить возникновение значительного количества частных учебных заведений, готовящих специалистов для сельского хозяйства и поддерживать средние значения по выпуску для основных направлений. А уж какие конкретно учебные заведения будут открывать, чему именно там будут учить, по каким критериям отбирать абитуриентов и т.д. — дело рынка. Государство должно контролировать процесс и управлять им только руководствуясь средними величинами и ни в коем случае не вмешиваться в детали.
Ничего этого нет.
И правильно отказались. Это не их задачи. Грубо говоря, Физтех и топовые классические университеты — это «спецназ» прогресса, с соответствующим отбором и требованиями к личному уровню (насколько это нынче выполняется — это уже другой вопрос), технические и другие профильные вузы — «линейные войска» — мотопехота, артиллеристы, РХБЗ и все сопутствующие ребята... Деятельность первых бессмысленна без вторых — что толку от захвата плацдармов в глубине территории противника и уничтожения командных центров, когда некому развивать наступление?!
Сейчас же мы имеем крайне грустную ситуацию — «линейные части» в массе своей деградировали до совершенно карикатурных формаций, в особенности — многие технические/сельхоз/педагогические вузы в регионах, многие из которых массово выпускают откровенную некондицию, годную разве что в продавцы или лаборанты начального уровня. Ну а «спецназ» в значительной мере деградировал до уровня нормальных «линейных частей», а местами и ниже. Откуда, собственно, и появляются предложения по использованию их в качестве «линейной пехоты»...
так никто ж не говорил о подготовке аграриев. Речь шла о профилировании биологов, чтобы они свои навыки молекулярных или общих биологов могли применить в интересах сельхоз биологии. Конечно, не нужны в университетах медики и агрономы и экономисты (хотя готовят и тех и других) но даже спецназ не универсален — есть морской , есть всякие полицейские части и т.д. А наши НГУ и МГУ готовит Бэтменов, которые всеведущи. Потом МГУшники с умным видом учат меня ветеринарии и бизнесу ибо они на английском прочитали про инновации и умные, а НГУшник начинает заниматься дерматоглификой... Вот почему когда биологи-нгушники работают на конвейере по производству собачьих кормов, сыр делают и кириешки это хорошо, а заниматься сельхоз. биологией (фундаментальными исследовниями) это плохо?
«Грубо говоря, Физтех и топовые классические университеты — это «спецназ» прогресса, с соответствующим отбором и требованиями к личному уровню» — эта отличная иллюстрация эффекта Матфея: Эффект Матфея, или эффект накапливаемого преимущества, – социальный феномен, состоящий в том, что преимущества получает, как правило, тот, кто уже ими обладает, а изначально обделенный оказывается обделен еще больше.
«наши НГУ и МГУ готовит Бэтменов, которые всеведущи. Потом МГУшники с умным видом учат меня ветеринарии и бизнесу ибо они на английском прочитали про инновации и умные» — да, все так и было, и действительно МГУшников так и воспитывают, сам был такой сразу после выпуска, но условия реального производтсва в течении пары лет гарантированно меняют мировозрение, а уж когда видишь что самыми крутыми спецами в области частенько оказываются вовсе не МГУшники (за которыми кроме снобизма и некоторого знания английского часто более ничего не стоит) то как то начинаешь уже оценивать не по бренду и цвету диплома, а по тому как человек действительно работает на производстве. Просто если МГУшник продолжет и в цеху смотреть на всех неМГУшников как на быдло то коллектив такого быстро завалит, как говорится — плюнешь в коллектив, и он утрется, коллектив плюнет в тебя — и ты утонешь.
«...эффект накапливаемого преимущества...»
Именно таким способом рынок и ликвидирует сам себя — когда технологии делают крупное производство более эффективным, чем мелкое.
В этом случае сектор должен быть национализирован и передан в систему централизованного управления.
Замечу, что в НГУ нет биофака, а только биологическое отделение на факультете естественных наук с 56 бюджетными местами. Даже если там действительно собирают самых умных, то на «прослойку» и грабёж отраслей народного хозяйства этот коллектив никак не годится по своему размеру.
умных и откровенно талантливых (на уровне гениальности) в моей отрасли я знаю человек десять. остальные попроще. На каждом факультете сельхоза ежегодно есть 1-2 человека которые очень умны, не более. У медиков, полагаю ситуация схожая. Таким образом, мы имеем из каждого выпуска 11 классов 10-20 человек , с биологическими наклонностями и талантливых которые идут в медицину и сельское хозяйство (в пед. еще наверное) и 56 человек которые идут в НГУ...Вывод — НГУ более чем в два раза снижает количество талантливых людей в медицине и сельском хозяйстве. Талантливый человек влияет на принятие решений, множество специалистов копируют его идеи, талантливый человек может обучить много учеников и т.д. Поэтому и утечка мозгов (безвозвратная) за рубеж сказывается крайне негативно — мы просто утрачиваем возможность воспринимать научные знания в ряде отраслей, ведь именно умнейшие из специалистов и занимаются восприятием и технологической адаптацией фундаментальных научных исследований.
Например, когда я готовил научный центр на птицефабрики то кадры с пищевого факультета из Новокузнецка были очень неплохи, просто по причине того что там человеку интересующемуся биологией можно пойти только на пищевика или медика...
Если из миллиона выпускников каждого года имеется не более сотни умных и интересующихся биологией, медициной или с/х, то полагаю, что соответствующие отрасли отрасли народного хозяйства ничего не спасёт от окончательного развала.
полагаю и в США и в Германии, талантливых людей в любой отрасли немного. Другой вопрос что высокая мобильность, более высокий социальный статус ученого и специалиста , способствуют развитию личности (наверное). В конце концов — крупные зарубежные компании понимают какой это ценный ресурс — талантливые ребята. Даже местные филиалы зарубежных компаний чаще комплектуют свой персонал лучшими и талантливейшими специалистами, а отечественные компании чаще делают ставку не на интеллект сотрудника (в моей сфере во всяком случае). Много талантливых людей и не надо, но если их не останется совсем то отрасли придет конец, сколько ни вливай в нее ресурсов.
«Много талантливых людей и не надо, но если их не останется совсем то отрасли придет конец, сколько ни вливай в нее ресурсов.»
Тут есть всего два варианта — либо ресурсы вливают в решето, либо на востоке всходит яркая звезда и три мудреца спускаются с холма.
Думаю, тут дело не столько в проценте «умных», сколько в деградации школьного образования и преподавательского состава в отраслевых вузах (приходилось встречать откровенных дегенератов с учеными степенями из той среды, вплоть до дебильного выражения лица и неразвитой речи). Именно в плане задатков и «природного ума», хороших ребятишек заведомо не меньше половины, но система умудряется привить им отвращение к учебе, да и к мышлению как таковому, ну а отрицательный отбор педагогических кадров часто приводит к тому, что вместо получения базовых навыков рационального мышления, в обычной общеобразовательной школе человек может лишь «заразиться» конституциональной глупостью, которая при определенных условиях контагиозна...
конечно с нормальным интеллектом — большинство, но я говорю о талантах, которых всегда немного, которые определяют научное и технологическое развитие, о тех с кого берут пример люди попроще, тех — кто создает новое. Даже в научной среде настоящих научных лидеров, не большинство. Да, школы убивают таланты нередко и родители не отстают в этом вопросе. Заставить школы измениться это нереально, за краткий интервал времени, а вот закрыть биологию в НГУ можно хоть завтра — ломать не строить. Ну или увеличить набор за счет ресурсов муниципалитета или минсельхоза, для подготовки специалистов биологов — сельхоз направленности. Это тоже можно было бы сделать хоть завтра.
Мы, отчаявшись получать кадры из сельхоз университетов, много лет работаем со школьниками. Но ведь и тут идет утечка мозгов — лучшие школьники идут потом в медицину или поступают в тот же НГУ. А ведь такие школьники штучный товар — 1 школьник закреплен за одним кандидатом наук, минимум 1 день в неделю школьник занимается наукой в наших НИИ (дети реально оперируют, ставят ПЦР, пользуются приборами и т.д., выступают на конференциях, успешно и т.д.) половина школьников заведомо негодна для чего-либо или они идут в промышленность а не в науку, мы собираем школьников из деревень, тех кто поумнее и они живут в общежитии за счет НИИ. Мы тратим время и ресурсы в надежде что они вернуться через семь лет... Практически всегда мы тратим время впустую (если не считать успешных врачей и студентов НГУ).
1. «...но я говорю о талантах, которых всегда немного, которые определяют научное и технологическое развитие...»
Подавляющая часть прикладных исследований никаких особых талантов не требует.
А если нет прикладных исследований, то какой нам от талантов толк?
2. «...лучшие школьники идут потом в медицину или поступают в тот же НГУ.»
Вот именно для решения таких проблем и существует централизованное рыночное регулирование.
«И это количество зависит не от числа уехавших, а от состояния наукоемкого сектора экономики.»
То-то и оно.
1. Подавляющее большинство населения, к сожалению, имеет понятие об экономике исключительно на уровне домохозяйства. Отсюда представление о том, что если деньги исчезли, то их украли.
А возьмём, скажем, хотя бы свежую историю с «Открытием».
Уж не знаю, сколько именно там украли, но не триллион же рублей! Куда делась львиная часть? Неправильно вложили. Казалось бы — куда яснее.
2. Абсолютно та же история со студентами. Видно же невооружённым взглядом, без всякой статистики — народ массово не работает по специальности.
И совершенно очевидно, что убыток от обучения уехавших — ничтожная величина по сравнению с убытком от обучения тех, кто не будет пользоваться полученными знаниями.
Но шум вокруг уехавших.
>И совершенно очевидно, что убыток от обучения уехавших — ничтожная величина по сравнению с убытком от обучения тех, кто не будет пользоваться полученными знаниями.
Жизнь полна парадоксов, многие люди зарабатывают больше и приносят больше пользы обществу, работая не по специальности, чем если бы работали по специальности. Бесплатное высшее образование и непонятное выделение бюджетных мест вузам приводит к тому, что люди выбирают специальность для обучения очень мало осмысленно, и не только наша нынешняя, но и никакая разумная экономика не могла бы им потом угодить рабочими местами.
1. «...непонятное выделение бюджетных мест вузам...»
А откуда берётся это выделение?
От неумения считать межотраслевой баланс? Ничего подобного — всё отлично известно.
Корень проблемы — в нежелании что-либо налаживать.
А вот уже это нежелание происходит из интересов очень узкой социальной прослойки.
2. «...никакая разумная экономика не могла бы им потом угодить рабочими местами.»
Так что минимально разумной экономики вполне достаточно.
Ученые обсуждают правомочность 27 статьи конституции РФ. Да, мозги утекли. Если для реализма хочется поговорить про экономику, то реализм такой. Уезжают потому, что на пути в науку в РФ стоит барьер, высокий и длинный, с момента прихода в отдел кадров НИИ и до кладбища. И еще длиннее и выше стоит барьер для обыкновенной повседневной жизни в РФ за рамками трудового эскапизма. Начать считать кто кому должен, — это поставить еще N+1 барьер и уезжать будут не после ВУЗА, а после школы. Но зато конечно будут сэкономлены деньги. Люмпен сожрет — не заметит. Но всегда есть надежда — популярный в РФ суррогат нормальной жизни.
>уезжать будут не после ВУЗА, а после школы.
Ну да, прямо вот так и будут уезжать, все подряд. В прошлый раз уже подсчитали: даже бесплатное высшее образование за границей с проживанием обойдется дороже, чем платное образование здесь.
1) Свобода и бабки — вещи не одного порядка. Что там куда из бюджета переливается — это вопрос третьестепенный.
Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным. Через поколение получите помимо имущественного расслоения еще и культурное. Но только пропорция между культурным и не очень населением в РФ хуже, чем в США. Так что в РФ в каждом городе вместо гетто для криминала и наркоманов, будет гетто для людей с образованием. Не жизнь, а мечта. Выпускники МГУ будут гордиться как они опять всё здорово придумали.
И еще люди забывают, что в Германии допустим, водитель автобуса, болгарин, может иметь PhD по морским млекопитающим, а начальник отдела в Икее быть астрофизиком. А вот в РФ из-за границы никто не потащится на такой downshifting. И кто окажется водителем вашего вечернего автобуса или охранником в винном отделе? Лучше не думать об этом, верно? Лучше верить, что Москва — это типа как Париж, но только чуть восточнее.
2) Не все подряд — это еще не «никто». Не все подряд выбирают не самое дешевое, умные не все подряд, что-либо полезное для страны способны сделать тоже не все подряд.
3) Вы сравниваете стоимость образования и проживания за границей со стоимостью образования без стоимости проживания в Москве. Гостей столицы, видимо, не берем в расчет, только истинных арийцев.
4) Жизнь дипломом не кончается, а наоборот. Так что ваши расчеты неполны, мягко говоря.
«Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным.»
Я этого точно не предлагал. Ash, насколько я понимаю, тоже. Оплата образования за живые деньги ничего хорошего не принесет. По вполне понятным мне и вам причинам. ИМХО, совершенно необходимо несколько условий.
1. Беспроцентный государственный кредит на получение образования.
2. Списание оного кредита для работающих по специальности в течении нескольких лет.
3. Государственное же страхование форсмажорных случаев.
То есть для нормального мотивированного студента, который хочет получить образование для последующей работы, ничего не изменится в худшую сторону. А вот те, кто сейчас лезет на бюджетные места из разных иных соображений, задумаются.
Если кредит — это не деньги, то что? Суть ваших предложений про кредиты — сэкономить на образовании граждан. Не очень понимаю, цель этой затеи. Абитуриенты и так задумываются. Только они не могут предсказывать будущее на 5 лет вперед, как и все мы. Государству остро необходимо экономить именно на образовании? Или просто надо держать и не пущать? «Они там на Западе прохлаждаются, а мы здесь выживаем. Пусть им тоже будет плохо.»
Цель этой затеи весьма проста: учить бесплатно (то есть за счет налогоплательщиков) тех, кто хочет получить специальность и работать в дальнейшем на благо тех же налогоплательщиков. А те, кому дипломы нужны для другого, пусть за обучение платят. Но опять-таки — потом, когда выучатся и смогут зарабатывать.
Да большинству людей в мире дипломы нужны «для другого», а вовсе не чтобы работать по специальности на благо налогоплательщиков. Более важные функции есть у высшего образования в цивилизованном обществе. Вот куча китайцев уезжает учиться за границу, потом они возвращаются в свой Китай и там конкурируют еще за научные позиции покруче чем в Европе. Что мешает России сделать так? Вам надо, чтобы страна развивалась и хорошие специалисты хотели здесь работать, а не уехать подальше и никогда не возвращаться? Ваши гениальные кредиты помогут в этом? Нет. Если как плюшкины будете на всем будете экономить, останетесь нищими.
Я только не могу понять, откуда в ваших постах взялась экономия. У меня ее не было. Это ваши собственные придумки. Вы сами придумали про экономию, приписали ее мне и стали с ней бороться.
Из всего этого обсуждения у меня сложилось такое впечатление
1) учишся но не работаешь по специальности в России — плохо так как деньги налогоплательщиков пропали из за невостребованности специалиста в своей стране
2) учишся но уехал за границу работать по специальности — плохо так как деньги налогопоательщиков пропали в пользу другого государства
И какой выход? при том что высшее обращование стало массовым — невостребованность это побочный эффект которого никак не избежать. Что же касается тех кто решил сачкануть за рубеж — то их там точно так же ждут кредиты и ипотеки, и еще 6 лет на гражданство — стоит ли игра свеч? И не будем забывать конкуренцию с местными кадрами, остутсвие постоянных ставок и жизнь в качестве расходного материала. И все эти выпускники ВШЭ работающие в MIT не более чем поставщик идей для своих шефов, недорогая рабочая сила из страны третьего мира, но с первокласным умственным бекграундом. Или кто то из руководства в MIT заинтересован в том что бы из русских аспирантов делать себе равных конкурентов на постоянную позицию?
Я вас спросил в своем посте, какова цель. Вы написали «Цель этой затеи ... учить бесплатно ... тех, кто хочет получить специальность ... А те, кому дипломы нужны для другого, пусть за обучение платят...» Это не цель — это метод достижения некой цели, которая не названа. Вы не говорите на какие цели вы потратите деньги, взятые со студентов. Самый очевидный результат вашего предложения — вы сэкономили расходы минобра. Что дальше?
Еще разок: это ваша собственная выдумка. Я считаю, что деньги должны быть направлены на улучшение системы высшего образования. Надеюсь, с этим все.
Теперь о целях. Цель, как и было сказано, создание нормальной системы регулирования.
Нынешняя система зародилась в СССР, где государственные ВУЗы готовили спецов для государственных предприятий в рамках плановой экономики. Для экономической системы СССР это работало. После развала СССР плановая экономика приказала долго жить, и система высшего образования повисла в пустоте без всяких обратных связей. И, ессно, выродилась в систему бюрократической раздачи пряников (обучение за бюджетные средства). Это одна из причин постоянных проблем и перекосов.
В частности, во многих ВУЗах очень приличный конкурс, и те, кто не добрал баллов по ЕГЭ, должны либо выкладывать деньги сразу (если папа с мамой могут), либо идти туда, где есть свободные бюджетные места. С другой стороны, есть немало так называемых ВУЗов, у который единственная привлекательность — бесплатный госдипломчик.
Введение единого государственного образовательного кредита может помочь в решении этих проблем. Не будет бюджетников и платников. Все получают этот госкредит. НИКТО не должен будет платить вперед, чтобы получить образование. А вот вопрос о том, кто в конечном итоге заплатит, а кто — нет, будет решаться не по результатам ЕГЭ, а по результатам работы получивших образование специалистов. Да и халтурным конторам будет труднее набирать себе абитуриентов. Мало найдется людей, которые захотят их фейковый дипломчик оплачивать или отрабатывать.
Так что проиграют только разгильдяи и халтурщики. А остальные за их счет выиграют. И это хорошо. Само по себе понимание, что высшее образование — не халява, а имеет вполне значимую стоимость, будет способствовать оздоровлению атмосферы.
А чтобы избежать социальных напряжений, кредит должен быть только государственный. И государство должно страховать все риски за счет бюджета.
Кстати, я не согласен с Ash, что работающие в частном секторе должны возвращать кредит. Главное, что врач лечит, а учитель — учит.
В вашей системе все получат кредит и все получат высшее образование. Только одни отдадут кредит быстрее чем другие, а третьи вообще не отдадут. И государство дало деньги государственным университетам в расчете на студента. Соответственно чем больше университет отсеял абитуриентов и двоечников, тем ему самому и хуже. Кто выиграл? Не проще ли набирать всех бесплатно и отчислять каждый года определенный процент студентов исходя из рейтинга. Тогда и необходимость хорошей учебы все будут понимать и отчисление дуралеев будет на исключительным случаем, из за которого университет теряет деньги и ставки, а нормальным компонентом процесса. У людей будет не денежная мотивация, а ценностная — доучиться и получить образование. И цикл финансирования образования не будет растянут на десятилетие. За 10 лет в РФ от кредита с российской инфляцией мало что останется. А учитывая, что в сырьевых экономиках в среднем каждые 13 лет случаются кризисы, тем кто не хочет платить надо только немного подождать.
«Не проще ли набирать всех бесплатно и отчислять каждый года определенный процент студентов исходя из рейтинга.» Вы исходите из того, что кто-то может посчитать этот рейтинг и кто-то будет это отчисление контролировать. Что именно отчисленные по рейтингу и не нужны обществу как специалисты. Понимаете, это опять превращается в бюрократическую раздачу пряников. Нигде и никогда это толком не работает. Финансовая стимуляция по результату гораздо эффективнее.
«Вы исходите из того, что кто-то может посчитать этот рейтинг ... Нигде и никогда это толком не работает.» Рейтинги студентов уже давно составляются. Считают их из оценок студентов очень просто. Если по этому рейтингу вы будете отчислять каждый год скажем 25% худших, то никому это не покажется раздачей пряников. Что касается эффективности финансовой стимуляции — лекарство, конечно, сильное, но и побочные эффекты те еще.
Рейтинг из оценок. А оценки откуда? От преподов. И понеслось... А почему отчислять именно 25%? Из всех вузов по 25%. Ерунда же получится. Отчислять надо тех, кто учиться не способен. Всегда и везде. Где-то будет 5%, а где-то 50%. А в рамках госкредита я бы предложил, что отчисление или уход в первый год обучения никаких обязательств и выплат не предусматривают (или минимальная сумма).
Университет нанял преподавателей учить и делать экспертную оценку результатов, что тут такого? Вы можете доверять и оценкам при ряде условий. 1) Они квалифицированы, т.е. их наняли по конкурсу больше одного кандидата на место, 2) у них нет конфликта интересов, например их зарплата не зависит от успеваемости и отчисляемости студентов, 3) работает система обратной связи, т.е. студенты тоже пишут отзывы от преподавателей. Во всем мире это с грехом пополам работает. Может быть отчислять одно и то же количество — это ерунда.
Качество работы университета и его преподавателей определяется теми же самыми финансовыми факторами. Востребованностью диплома на рынке труда. И его ценностью для студентов. В российской же системе ВУЗы в значительной степени занимаются раздачей государственной халявы. На эти бюджетные места кого-нибудь да наберут. Эта самая бесплатность демотивирует и студентов и преподов и руководство. В результате все процедуры рейтингов, оценок и отсевов остаются бюрократической формальностью. В массе, разумеется, есть и те, кто держит марку. Но это не просто и требует изрядного энтузиазма.
«В вашей системе все получат кредит и все получат высшее образование.»
Нет. Будут централизовано рассчитанные лимиты на разные направления.
«Не проще ли набирать всех бесплатно и отчислять каждый года определенный процент студентов исходя из рейтинга.»
Такая штука может работать лишь в полностью централизованной экономике.
«Эта самая бесплатность демотивирует и студентов и преподов и руководство.» Как-то люди и кони смешались. Во-первых, всех перечисленных не должно мотивировать одно и то же. Абитуриентов бесплатность мотивирует поступать и учиться. Вы все сводите к деньгам, но людей мотивирует множество факторов и в разной степени. Рисуете диаграмму «доходы, мобильность, здоровье, время, квалификация» и чертите на ней свой личный профиль. Если хотите больше одного, оставляете меньше других компонентов, поскольку вы всегда чем то жертвуете в пользу другого. У всех людей эти профили разные и меняются в течение жизни. Это классика. Вы не можете все свести только к деньгам. Если вы лично это делаете, то другие люди нет.
1. «Вы все сводите к деньгам, но людей мотивирует множество факторов и в разной степени.»
Если нет денег, то от всего остального очень мало что остаётся.
2. «Если хотите больше одного, оставляете меньше других компонентов...»
Вы берёте своё существование в Германии и механически переносите отдельные его части в Россию, совершенно не заботясь о взаимосвязи этих частей.
О какой диаграмме можно говорить при базовой ставке профессора в 25 тысяч рублей?
Вы хоть понимаете, что это за сумма?
Анатолий Берёзкин: 13.11.2017 в 19:21 Я с вами полностью согласен. Далеко не только деньги. Это я просто на данной ветке сосредоточился на денежной стороне. Я вовсе не считаю, что все решают денежные отношения. И что введение госкредита разом все изменит. Я бы сказал, что это тоже поможет (в числе прочего).
«О какой диаграмме можно говорить при базовой ставке профессора в 25 тысяч рублей? Вы хоть понимаете, что это за сумма?» Я в РФ отработал после получения диплома 10 лет, из них первые пять без отпусков (на них денег не было, зарплата была что-то 3500 руб. с двух работ), а вторые пять по 10-14 часов в день, в РАН сначала снс, потом внс со степенью доктора наук. И мой оклад никогда нигде не превышал 8 тысяч рублей, поскольку в РАН я числился на пол ставки. Но в РАН еще были гранты и много, так что уехал я не ради денег или карьеры. Уехав я как раз и в том и в другом проиграл. Но в РФ у меня не было никакого желания оставаться, никакие деньги бы меня уже не заставили потому, что страна кошмарная. Очень, очень дорого быть патриотом России, думаю это все знают
«...отработал после получения диплома 10 лет, из них первые пять без отпусков (на них денег не было...»
Да, есть люди, которые могут таскать мешки по 100 кг.
И какие отсюда выводы следуют относительно среднего человека?
ну помимо того, что вы сэкономили бюджет, вы создали долгосрочные проблемы с социальной напряженностью и расслоением в обществе которое уже и так крайне индивидуалистично. Бедные слои общества будут вынуждены принять ваши «кредиты», а более обеспеченные и активные решат, что свобода на родине как-то подорожала и будут массово отправлять детей за границу, причем именно тех, чье присутствие в вузах повышает их уровень. В любой группе есть люди разного уровня и они выполняют разные функции. Есть лучшие, от которые стараются не отставать те, кто выше среднего. Есть худшие, лучше которых стараются быть те, кто ниже среднего. Уберите лучших и общий уровень просядет. И потом из того, что сталось будете набирать преподавателей. Поэтому хотелось бы понимать, какие позитивные последствия вашего предложения перевесят эти негативные последствия. Долгосрочные минусы очевидны, а плюсы выглядят краткосрочными и сомнительными.
>Бедные слои общества будут вынуждены принять ваши «кредиты», а более обеспеченные и активные решат, что свобода на родине как-то подорожала и будут массово отправлять детей за границу, причем именно тех, чье присутствие в вузах повышает их уровень. ... Уберите лучших и общий уровень просядет.
Серьезное? С чего это вдруг дети богачей у нас лучшие? По моему опыту, совсем наоборот. Они избалованные, наглые и безответственные. Хамят преподавателям. Учиться на самом деле не хотят. Ходят на учебу потому, что за это родители пообещали им какие-то блага, типа машины или квартиры. Если эти мажоры уедут учиться за границу, остальным только лучше будет. Напротив, дети бедных родителей объективно мотивированы в образовании, чтобы вырваться из бедности.
Дети богачей не лучше. У них жизненные условия лучше и меньше проблем. Поэтому им обычно легче сконцентрироваться на учебе и достигать хороших результатов. По моему опыту это так. Сейчас вы заявляете, что будет хорошо, если в РФ останутся одни бедные и их дети тоже пусть будут бедными. По-моему это не то, к чему надо стремиться.
Комментарий Ash так еще лучше вашего. «Если человек после учебы работает в государственном секторе, то образование бесплатно, а если в частном. — то платит сам.» А зачем нам в рыночной экономике бизнес, верно?. Надо нам затруднить приход туда специалистов, а то упаси Господи и правда инновационная экономика с РФ приключится.
Если взять наши с вами специальности(фундаментальная наука+гуманитарии), то, государству ВЫГОДНО когда учёные уезжают или уходят из профессии! Это значит, что ему не приходится тратить бюджет(на зарплаты и граты) на еще один тип иждивенцев: учёные — бюджетники, которые работают на государство(а не на корпорации) ТРАТЯТ бюджет, а не приносят новые налоги;)
И государство всячески пытается сделать из учёных хоть что то выгодное — Сколково, Роснано, стартапы — вот это вот всё именно для того что получить с учёных прибыль. Выходит пока так себе, по разным причинам. С одной стороны — государство этим занимается плохо и неэффективно, с другой — в среде учёных последние лет 30 отрицательный отбор на «инноваторов». Активных молодых людей жаждущих успеха — низкие зарплаты и низкий престиж науки отпугивают еще на этапе выбора ВУЗа.
1. «Это значит, что ему не приходится тратить бюджет...»
Это классический взгляд с точки зрения так называемой «либеральной экономической теории». В её рамках государство представляется всего-навсего одним из экономических агентов.
Практика ещё в XIX-ом веке показала, что современное государство таким агентом быть не может. Это даже до Чубайса дошло (но, к сожалению, лишь совсем недавно).
2. «И государство всячески пытается сделать из учёных хоть что то выгодное — Сколково...Выходит пока так себе, по разным причинам.»
Вы — нормальный человек, не знакомый с монетаризмом. А там действует иная логика.
Главное: нужно полностью абстрагироваться от реальной экономики в том смысле, что её нужно представлять себе как некую систему денежных потоков. Далее следует найти корреляции между величинами этих потоков. В частности, существует сильная корреляция между вложениями в стартапы и степенью развития высокотехнологичных секторов (представленных, естественно, также исключительно в форме денежных потоков). Отсюда естественным (в рамках описанного подхода) образом вытекает мысль, что вложение денег в стартапы вызывает денежные потоки высокотехнологичных секторов.
Вот из этого образа мышления и произошло Сколково.
Ну а то, что результирующий процесс — попытка вызвать развитие промышленности вложениями в стартапы при отсутствии платёжеспособного спроса на продукцию этих стартапов — украсит любое исследование в области первобытной культуры в качестве примера применения чистейшей магии, почти никому из экономистов в голову не приходит.
Им ведь по книгам Джеймса Фрэзера лекций не читают.
Y.v.
Интересная точка зрения.
Выходит, на самом деле, всех все устраивает.
И потому ничего не меняется.
Думается, однако, что " инноваторов " у нас уже пруд пруди.
Каждый второй бизнесмен готов выдавать себя за инноватора.
Если бы это не давало прямого или косвенного дохода, было бы так?
Вряд ли.
Суть всех псевдонаучных инноваций у нас это закамуфлированное и не очень воровство.
Все приведённые Вами примеры от Сколково и до Роснанотех никакой практической общенациональной выгоды не принесли, не принесут и не могут принести.
Они дают доход своим «архитекторам-создателям».
А во всем остальном это экзотические тропические цветы, причём дурно пахнущие в среднерусской полосе... и не надо быть парфюмером.
>Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным.
Ясно же сказано: не просто платным, а в сочетании с доступными всем образовательными кредитами.
>И еще люди забывают, что в Германии допустим, водитель автобуса, болгарин, может иметь PhD по морским млекопитающим, а начальник отдела в Икее быть астрофизиком.
И что в этом хорошего?
>И кто окажется водителем вашего вечернего автобуса или охранником в винном отделе?
А сейчас кто?
> Гостей столицы, видимо, не берем в расчет
Вузы за пределами столицы, видимо, не берем в расчет?
Доступными всем бывают только кредиты, которые не надо возвращать. А это уже не кредиты. То, что Denny с Ash придумали не существует в природе.
Очень много есть хорошего в том, чтобы жить в окружении приличных образованных людей, а не быдланов, которым в глаза страшно посмотреть. Это меняет качество жизни от слова совсем.
Это не особо нормальная ситуация — учиться по месту жительства. Она общепринята в РФ, но и то не для всех. Нормально — ехать учиться туда, где лучше учат тому, что вам нужно. В Европе это совершенно стандартно. Так вот, поехать учиться в Москву не сильно дешевле, чем поехать учиться за границу.
>Очень много есть хорошего в том, чтобы жить в окружении приличных образованных людей, а не быдланов, которым в глаза страшно посмотреть. Это меняет качество жизни от слова совсем.
Делает ли высшее образование людей лучше, в смысле личных качеств, это очень спорный вопрос. Сами по себе знания, умения и навыки (или, как сейчас модно говорить, компетенции) не делают. Если тут и есть эффект, то скорее эффект отбора, а не личностных изменений. Когда пропадает отбор, пропадает и эффект. Теперь вот школу практически все заканчивают, но никто уже не агитирует, что она делает детей лучше. Немало родителей считают наоборот. И не секрет, что многие дети, именно поступив в вузы и поселившись в общежития, приобщаются к алкоголю, наркотикам и беспорядочным связям (я сейчас не про МГУ, у нас другая беда: сходят с ума, нападают на людей и выбрасываются из окон). А вообще, среди людей с высшим образованием тоже есть пьяницы, наркоманы, проститутки, насильники, воры, убийцы. Разница в том, что всем этим они занимаются более изощренно.
Далее, на Западе давно признана проблема «переобразования» (overeducation) в трудоустройстве. Если человек работает на должности, которую он считает ниже своего уровня образования, он может копить за это злобу и потом срывать ее на окружающих. Если уровень образования его начальника или хозяина фирмы оказывается ниже, работник может не принимать его всерьез, не подчиняться приказам, оспаривать их и т.д.
Так что не надо идеализировать образование.
Университет дает не просто знания. Он дает культуру, умение качественно критически думать, принимать решения. Если это не расширенное ПТУ, как часто бывает, то нормально преподаются философия, история цивилизации, культурология, политология и масса других полезных гуманитарных дисциплин, которые человека приучают к тому, что разные мнения например имеют право на существование, что можно переживать и передумывать вещи, которые гораздо глубже повседневности и находить в этом интерес. Ну и да, он учит что деньги надо хранить в банке, а не под подушкой и не бросать мусор мимо урны ... Честно говоря, когда ставится под вопрос о неоднозначном влиянии образования на смягчение общественных нравов, это слегка пугает.
Относительно переобразования: да проблема такого дебилизма на Западе существует и последние годы она обострилась, поскольку работодатели сильно избалованы обилием желающих работать в Европе. Это вопрос определенных культурных комплексов, в основном. И он осознается, хотя не массово. Проблема не в том, что человек будет копить злобу, а в том, что человека не возьмут на работу, думая что он будет копить злобу. И работодателю всегда «лучше известно» что человек будет копить злобу, даже если тот ее копить не будет. И точно также опасно предлагать вас взять на более низкую зарплату, чем средняя, поскольку работодатель и без вас знает, что за маленькую зарплату вы будете хуже работать. И ему плевать, что вы сами думаете или делаете иначе. Он начальник, его приказам надо подчиняться, он знает все лучше, как в вермахте. По статистике 48% работников в Германии демотивированы тем, что на работе их инициатива и карьерные возможности ограничиваются начальством. Это так и есть.
>Честно говоря, когда ставится под вопрос о неоднозначном влиянии образования на смягчение общественных нравов, это слегка пугает.
Но оно действительно не однозначно. Вы излагаете взгляды просветителей XVIII-XIX веков, а с тех пор произошло всего, в том числе много плохого. Германия была передовой страной в смысле науки и образования, а скатилась в нацизм. Пол Пот учился в Парижском университете. Тед Банди окончил Вашингтонский университет со степенью по психологии. И так далее... Хотелось бы конечно доказательных исследований по поводу влияния образования, а не «личного опыта веры и жизни», как у теологов.
Мое обучение на Биофаке МГУ на бютжетном месте в 2005—2010 году стоило 11000р в год в среднем, 7000р в начале и 13000р в конце, при курсе 30р за доллар если память не врет. Это дорого? Сравнимо или дороже с европой? Или с США? В MIT обучение с проживанием стоит 60000$ в год.
«Это не особо нормальная ситуация — учиться по месту жительства» — а говорить на родном языке и работать по месту жительства это нормальная ситуация? Или потратить 5 лет на диплом, тысячи часов на английский и тысячи часов на бумажную волокиту что бы производить статьи в низкосортных журналах (да хоть и в Nature) — нормальная ситуация? С зарплатой в 40000-50000$ в год для PhD на протяжении 5 лет (не много ни в $ ни во времени) — нориаальная ситуация? При том что аспирант/постдок не имеет права на голос/лабораторию? Ради чего все это? Контракты временные, и будущее туманно, и если у 1го из 100 получилось то как насчет траектории 99 остальных
И в качестве бонуса:
Наука это высокорискоаванная сфера где
1) Крайне низкая эффективность труда — можно годами работать и ничего не найти
2) Полное отсутсвие гарантии на позитивный результат
3) Высочайшие материальные затраты на оборудование – или почему самый простенький микроскоп ведущей четверки производителей стоит дороже чем самый дорогой iPad
4) Низкие зарплаты — что в России что в мире
5) Высокая текучка кадров — исключает развитие таких качеств как профессионализм, на формирование профессионала обычно уходит 3-5 лет (как раз средний срок жизни постдока за которым обычно не следует ничего)
6) Языковой барьер – чтение и общение только на английском ставит не носителя языка в зависимое положение.
7) Высокий интеллектуальный порог вступления в профессию – нужно иметь качественное образование, что по определению доступно немногим
8) Предельная Консервативность среды в сочетании с закрытостью и нежеланием идти на контакт с внешним миром – характерно для России
9) Гранатовая система финансирования – делает выбор научных тем зависимым от текущей конъюнктуры и моды на горячие темы
10) Гранатовая система финансирования – создаёт нездоровую конкуренцию так как грантов всегда мало а желающих много
11) Принцип публикуйся или умри – без комментариев
12) Авторские права – или бесправие тех кто делает всю экспериментальную работу – аспирантов и постдоков.
13) Необходимость в поисках работы часто менять место жительства, страны, языки, континенты – без комментариев
14) Низкий социальный статус научного сотрудника – что в России, что в мире.
Вот ведь упрямый человек, и не лень постить одно и то же. Хоть бы орфографические ошибки исправили.
>Наука это высокорискованная сфера
Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое. Есть гораздо более рискованные сферы. Где вообще могут покалечить или убить, ученым хоть это не грозит обычно. Тем не менее, там работает полно народу.
Вот для примера рейтинг 15 самых опасных профессий:
«Наука это высокорискованная сфера. Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое» — однозначно плохое. Высокая вероятность нулевого результата с быстрым завершением карьеры как следствия. Кто считает что это хорошо? Я надеюсь что эти 14 пунктов (там еще есть 15ый о неспособности научных работников признать недостатки профессии) прочитают молодые студенты, надеюсь они смогут сделать выводы и обойти хотя бы часть этих пунктов. Об этом на 1-5 курсах как то не говорят. И да, я очень упрямый и у меня полно орфографических ошибок — кому то это может не нравится, но это мой стиль, так что кому то (всем) надо принять это.
to Алексей Лк
>«Наука это высокорискованная сфера. Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое» — однозначно плохое. Высокая вероятность нулевого результата с быстрым завершением карьеры как следствия. Кто считает что это хорошо? Я надеюсь что эти 14 пунктов (там еще есть 15ый о неспособности научных работников признать недостатки профессии) прочитают молодые студенты, надеюсь они смогут сделать выводы и обойти хотя бы часть этих пунктов. Об этом на 1-5 курсах как то не говорят.
А вы прочли список опасных профессий? Можно еще пойти проповедовать лесорубам, что на них может упасть дерево, пожарникам — что могут сгореть, полицейским — что можно получить пулю. А то ведь они не знают, от них скрывают. Ну серьезно, людям надо сами голову на плечах иметь.
Другое дело, когда немолодым людям, которые всю жизнь работали по одним правилам, теперь навязывают другие, это действительно трагедия, тут можно и нужно посочувствовать.
Наконец, что хорошо для отдельно взятого научного работника и что хорошо для науки в целом как источника новых результатов и технологий — это не одно и то же.
to Алексей Лк
И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?
Работать по месту жительства тоже не нормальная ситуация, на мой взгляд. Вы же не фермер. В США люди за свою жизнь меняют место жительства в среднем 13 раз и профессию 9 раз. Европа в этом плане более отсталая. Ну а про Россию что говорить: тут меняют место жительства 1.3 раза примерно за всю жизнь. Как крепостные. Я бы от такой жизни свихнулся. Люди разные. Контракты временные, будущее туманно, 3 часа ночи, впереди всех ждет смерть — это жизнь. ) Если попрактикуетесь во временных контрактах лет 10, то устанете нервничать и привыкнете. Заведите какое-нибудь сложное хобби — помогает стресс снимать и повышает самооценку. Удачи.
«А вы прочли список опасных профессий? Можно еще пойти проповедовать лесорубам, что на них может упасть дерево» — профессию лесоруба сложно считать престижной и требующей многолетнего образования
«Пожарным— что могут сгореть, полицейским — что можно получить пулю А то ведь они не знают, от них скрывают. Ну серьезно, людям надо сами голову на плечах иметь» — хм, там то как раз с первого урока людям говорят о технике безопасности и прочем, речь ведь не идет о опасности профессии в физическом смысле (кстати и полицейские и пожарники имеют достойную зарплату если что) — речь идет о подводных камнях внешне безопасной и престижной (якобы) профессии научного сотрудника, а о ее недостатках не принято говорить это совершенно точно. Если так окинуть взглядом то вы все — и те кто уехал, и те кто остался — только жалуетесь друг другу на то как все плохо, но даже не пытаетесь проанализировать как вы оказались в такой ситуации. Разумеется те кто уехал буду бить себя кулаком в грудь и говорить что у них все нормально — см 14 пунктов и помним о том что те кто уехал не станут говорить о реальных проблемах потому что они в таком случае оказываются вовсе не в положении тех кто выйграл, и то как те кто уехал на форумах самоутверждаются за счет тех кто остался говорит лишь о крайне низком уровне и моральном облике научных сотрудников (о моральном облике этого класса хорошо сказал Михаил Соколов, социолог). Ведь если у тебя все нормально — то какое тебе дело до тех кто остался
«Другое дело, когда немолодым людям, которые всю жизнь работали по одним правилам, теперь навязывают другие, это действительно трагедия, тут можно и нужно посочувствовать.» — а где не так?
«Наконец, что хорошо для отдельно взятого научного работника и что хорошо для науки в целом как источника новых результатов и технологий — это не одно и то же.» — хорошо должно быть в первую очередь человеку. Не человек для работы (науки) а работа (наука) для человека. Кто не согласен? Кто готов себя на алтарь науки положить? Вы?
«И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?» — рантье, мечта миллионов, и путешествие по миру в качестве туриста)
«И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?» — смешно но мне фильм вспомнился — Матрица — там Морфиус такой говорит Нео — знаешь, вот в матрице живут миллиарды, они не свободны и не знают об этом, но если они узнают правду — они не смогут ее принять, они будут дратся за матрицу до последнего, защищать свой иллюзорный мир. Вы защаете свой. Я ведь сказал что есть 15ый пункт — неспособность научного сообщества признать что оно живет неправильно, в матрице так сказать, и разумеется вы как представитель научного сообщества защищаете современную систему науки (матрицу) которая вас и уничтожает.
Рантье — да, но ведь надо иметь частную собственность, из которой их извлекать. Если это деньги, то их надо сначала как-то заработать. Банк, где вы их храните, может лопнуть. Курс валюты может упасть. В Москве некоторые люди сдавали свои квартиры и припеваючи жили на Гоа. Но когда курс рубля упал в два раза, им пришлось вернуться. В общем, как массовый совет явно не годится.
По поводу того, что хорошо и что плохо. Посмотрим в природе. Для отдельно взятого зайца, если его преследует и съест волк, это плохо. Но с другой стороны, не зря говорят, что волк — санитар леса, он ест в первую очередь слабых и больных. Так что для популяции зайцев в целом волк — это хорошо.
Или вот рыба мечет икру, много икринок. Из них в рыб, которые снова мечут икру, вырастают единицы. Остальные погибают на каких-то стадиях или их кто-то съедает. Для них это плохо. Если бы рыбы метали меньше икры, они бы вымерли. А если бы больше икры выживало, рыбы заполонили бы все реки. Это жизнь.
Я не к тому чтобы проповедовать тотальный социал-дарвинизм, просто надо зафиксировать, что отбор — это хорошо и соревновательность — это хорошо. Это источник жизни и развития. Без них наступает деградация. Хотя в человеческом обществе хотелось бы конечно это иметь в более сглаженной форме. Нужен какой-то баланс между эффективностью и гуманизмом, но выстроить его совсем не просто.
Вы рассуждаете о науке, но разве в бизнесе, например, иначе? В нем есть уверенность в завтрашнем дне? Я слышал, по статистике абсолютное большинство людей, открывших свое дело, разоряются в течении первые несколько лет, и так не только у нас, но и за рубежом. А в России с 2014 года закрылись миллионы предприятий малого бизнеса. Об этом что ли много говорят? С работниками контракты, может, и бессрочные, но уволить каждого могут в любой момент. Или фирма разорится, и тогда уволят всех. С другой стороны, если у вас есть плохой сотрудник, вы его уволите и примете на работу лучшего, то ведь правда же, что для дела будет хорошо, хотя уволенному от этого, конечно, будет плохо.
Вы, насколько я помню, занимаетесь эмбриологией и ЭКО. А вот завтра церковники продавят запрет на такие вещи, и пойдете вы по миру.
1) «Рантье как массовый совет явно не годится» — это был легкий сарказм, вы не заметили)))?
2) «Нужен какой-то баланс между эффективностью и гуманизмом, но выстроить его совсем не просто» — вот если бы на этом форуме вместо того как бесконечно обсуждать как все плохо кто то бы взял да обсудил как выстроить балланс — было бы супер!
3) «Вы рассуждаете о науке, но разве в бизнесе, например, иначе?» — я работаю в бизнесе, там совсем иначе, совсем
4) «Вы, насколько я помню, занимаетесь эмбриологией и ЭКО. А вот завтра церковники продавят запрет на такие вещи, и пойдете вы по миру» — было, проходили, батюшкам то же детей хочется, так что не закроют. И эмбриолог по миру пойти может запросто по гораздо более приземленным причинам. И это печально.
И вы путаете понятия «плохо» и «неправильно». Если человека убьют или искалечат на службе в полиции или армии, это будет плохо для него и его близких, но это не значит, что полиция или армия — это вообще неправильно, или что они работают неправильно.
Я легко могу придумать реформу мировой науки, от которой всем научным сотрудникам будет хорошо, и будут устранены почти все ваши пункты. Но от этого будет плохо всем остальным людям.
«...кто то бы взял да обсудил как выстроить...»
Его можно выстроить только в рамках централизованного планирования средних.
Если человек здоров и работает не сильно хуже, чем в среднем, то его будущее обеспечено.
«Я легко могу придумать реформу мировой науки, от которой всем научным сотрудникам будет хорошо, и будут устранены почти все ваши пункты. Но от этого будет плохо всем остальным людям» — ну что тут скажешь, придумайте лучше реформу которая устроит общество хотя конечно это разговор ни о чем, реформами науки как социального и экономического института всегда и во всех странах занимались люди с высокими должностями не имеющие к этой сфере особого отношения. Иногда доходило до смешного — когда Американцы увидели первый советский спутник они многократно увеличили финансирование науки в своей стране, выйдя на первое место в мире. Советский Спутник оказался сильнее, эффективней и нагляднее чем самые смелые реформы которые могли возникнуть в головах американских ученых мужей)
>когда Американцы увидели первый советский спутник они многократно увеличили финансирование науки в своей стране, выйдя на первое место в мире.
Но тот же Чаргаф, на которого вы ссылались, утверждал, что большое финансирование для науки — это вредно, что науку должны делать бессребреники, принявшие обет бедности, в порядке хобби. И когда много ученых — это вредно, нужно, чтобы их было поменьше. Тогда это будет настоящая наука. Получается, то что нам в России, начиная с 90-х, устроили самое то. И многократное сокращение численности научных сотрудников, аспирантов и защит диссертаций в России за последние десятилетия — то же самое то. Чем меньше нас останется, тем больше оставшихся будут ценить, и тем им будет лучше. Так что ли?
«...устроили самое то.»
Самое «то» устроили отраслевой науке. РАН и ВУЗы придушили значительно слабее.
«Но тот же Чаргаф, на которого вы ссылались, утверждал, что большое финансирование для науки — это вредно» — это вредно так как в науке оказывается слишком много лишних людей, и общий кпд падает, и способности к бюрократии и пробиванию грантов оказываются более ценными чем поиск истины, т.е я сейчас описал современную модель системы науки
«что науку должны делать бессребреники, принявшие обет бедности, в порядке хобби» — Фарадей занимался наукой как хобби, из современных — Митчел (хемиосмотическая гипотеза синтеза АТФ, нобель за 1970-й год) хотя конечно это исключения. Но реально когда наука это хобби то кпд выше, так как более честно. Смотрите высказывания Феймана когда он понял что если относится к науке не как к хобби, то физика становится отвратительной.
«И когда много ученых — это вредно, нужно, чтобы их было поменьше. Тогда это будет настоящая наука» — когда их было несколько тысяч в начале века это были наиболее ценные умы планеты, их история и запомнила. И они свою работу делали не за гранты и теплое место в ВУЗе а из других соображений. Лучше десяток лаборантов без претензий, десяток талантов и один гений чем 90 посредственностей — постдоков, 9 бюрократов — профессоров, и одного таланта (без них уж совсем обойтись никак, но можно держать на низших должностях)
«Получается, то что нам в России, начиная с 90-х, устроили самое то. И многократное сокращение численности научных сотрудников, аспирантов и защит диссертаций в России за последние десятилетия — то же самое то» — а кому тогда было легко?
"Чем меньше нас останется, тем больше оставшихся будут ценить, и тем им будет лучше, Так что ли? — современная русская Власть на словах имено к этому и ведет, программа Мегагрантов под такие лозунги и делалась. Да, чем больше вас тем выше инфляция вашей профессии, вам в первую очередь было бы выгодно что бы вас было мало и вы были бы незаменимы, в таком случае с вами пришлось бы считатся.
1. «...науке оказывается слишком много лишних людей...»
Лишние люди бывают только относительно определённой экономики. Относительно нашей экономики лишних людей — несколько десятков миллионов.
2. «...Фарадей занимался наукой как хобби...»
Вы бы ещё Аристотеля вспомнили.
3. «Смотрите высказывания Феймана...»
Большинство людей массовых профессий работают за зарплату.
4. «Лучше десяток лаборантов без претензий, десяток талантов и один гений чем 90 посредственностей...»
Лучше для чего?
Расходы на фундаментальную науку в нормальной экономике составляют малую часть расходов на прикладные исследования. А там 90 посредственностей — много больше, чем десять лаборантов и один гений.
5. «...а кому тогда было легко?»
А причём тут «было легко»?
6. «...программа Мегагрантов под такие лозунги и делалась.»
Одно дело лозунги для населения, а другое дело — истинные причины.
Программа мегагрантов — элемент магии, нерасторжимо связанной с монетаристским подходом к экономике. Но объяснить этот подход человеку «с улицы» очень трудно.
Отсюда и лозунги.
7. «...чем больше вас тем выше инфляция вашей профессии...»
И это зависит от конкретной экономики (как, кстати, и инфляция). Тот же банк Японии печатает деньги, как я не знаю что, а толку в смысле инфляции — сущие пустяки.
to Алексей Лк
Что же вы тогда переживали, что аспирант получает стипендию всего 6 тысяч рублей? Тогда так и надо делать, чтобы отобрать энтузиастов, бессребреников, отсеять лишних людей, отбить людям желание идти в аспирантуру, избежать перепроизводства остепененных. Еще лучше вообще отменить стипендии и заставить платить за вход. Правда, тогда получится в пользу богатых, а мы же богатых не любим. Вот ведь задачка...
Вы говорите, что нам будет «выгодно». Но в каком смысле выгодно? Очевидно, не в финансовом. В наше время нормальный способ показать человеку, что он ценен, что его уважают — это дать ему денег. Соответственно, наши ученые, получая низкие зарплаты, видят в этом, что их не ценят и не уважают. Но по вашей логике, они неправы, нужно жить в бедности, чтобы запомнила история. И награждать людей, видимо, не премиями, а почетными грамотами. Правда, и тут могут проникнуть лишние люди, которые любят почетные грамоты, так что наверное и этого не надо.
«Что же вы тогда переживали, что аспирант получает стипендию всего 6 тысяч рублей?» — не знаю, но я что то переживаю, никогда не был аспирантом но при мысли что мне пришлось бы работать 40 часов в неделю за 6000р меня пробирает дрожь. Но Странно что я переживаю а не все научное сообщество, и это печально.
«Тогда так и надо делать, чтобы отобрать энтузиастов, бессребреников, отсеять лишних людей, отбить людям желание идти в аспирантуру, избежать перепроизводства остепененных. Еще лучше вообще отменить стипендии и заставить платить за вход» — вы забыли что аспирантура это гарантия откоса от армии и за это часто и платят на входе?
«Правда, тогда получится в пользу богатых, а мы же богатых не любим. Вот ведь задачка...» — лично мне богатые зп платят, и не жалуюсь даже))) не любля не богатых, не люблю когда не дают шанс на развитие.
«Вы говорите, что нам будет «выгодно». Но в каком смысле выгодно? Очевидно, не в финансовом. В наше время нормальный способ показать человеку, что он ценен, что его уважают — это дать ему денег. Соответственно, наши ученые, получая низкие зарплаты, видят в этом, что их не ценят и не уважают. Но по вашей логике, они неправы, нужно жить в бедности, чтобы запомнила история. И награждать людей, видимо, не премиями, а почетными грамотами. Правда, и тут могут проникнуть лишние люди, которые любят почетные грамоты, так что наверное и этого не надо» — когда Сталин принимал у себя в кабинете ведущих физиков ядерного проекта, перед окончанием встречи он невзначай спросил у одного из ученых — вам что то нужно? Тот смутился и сказал — да, нам не хватает шоколада. Через неделю в закрытый поселок где выделяли уран прилетел военный самолет с грузом Шоколада в несколько тонн, прямо из Швейцарии. Шел 1943 год, и только только прошла Курская Битва.
to Алексей Лк
В мирное время при Сталине советские ученые жили, как баре. Тому есть немало свидетельств. Например, в Главной здании МГУ планировкой квартир для профессоров были даже предусмотрены комнаты для прислуги (!). Кроме того, некоторые использовали идеологию для борьбы за должности и деньги. В книге «Откровенная наука» обратите внимание на раздел «Великая советская дискуссия о резонансе». Эта страница не менее позорная, чем с генетикой и кибернетикой, хотя и менее известная сейчас.
Но все это дела давние.
Вы сами-то что предлагаете, чтобы с одной стороны, привести ситуацию к желаемой (вами), а с другой стороны, в процессе ни за кого не пришлось переживать? Чтобы отсеять «лишних людей», их нужно демотивировать идти в науку и выстроить на их пути барьеры, но это значит демотивировать ВСЕХ и выстроить барьеры на пути ВСЕХ, то есть заставить людей страдать.
Для Алексея Лебедева: вы все таки прочли книгу Откровенная Наука! Я рад, я рекомендую ее всем) теперь по существу:
«В мирное время при Сталине советские ученые жили, как баре» — вы в курсе что в 1948 профессорско-преподавателькому составу были резко увеличена зп по всей стране, не думаю что кто то был против, кстати то же Шноль считает что в 1990ые по Русской Науке в целом был нанесен значительно больший удар чем в 1940е по генетике или теории резонанса. Кстати если не ошибаюсь с Генетикой все было плохо с 1948 по 1955 год, не так уж и долго, в ЛГУ ректор Александров вроде как не допустил полного запрета. А раздули из этого нечто в духе — из-за Лысенко мы отстали в Генетике Навсегда! Уже К 1970 году это отсиавание было почти полностью ликвидировано, сужу по книге «Очерки о биологах второй половины ХХ века» автор Богданов Ю.Ф.
Но все это дела давние.
«Вы сами-то что предлагаете, чтобы с одной стороны, привести ситуацию к желаемой (вами), а с другой стороны, в процессе ни за кого не пришлось переживать? Чтобы отсеять «лишних людей», их нужно демотивировать идти в науку и выстроить на их пути барьеры, но это значит демотивировать ВСЕХ и выстроить барьеры на пути ВСЕХ, то есть заставить людей страдать» — я что то предлагаю? Не заметил, я лишь освещаю недостатки и подводные камни, но если эти недостатки демотиватор то что я могу сделать, это ведь факты о объективная реальность, мне в этой реальности то же много чего не нравится. Моя задача выявить проблемы в уже существующей системе, а не предлагать решение, так как я не министр, да и про спутник смотрите, это покруче любого министра было. А что касается Барьеров — то их реально много и без меня, например если вы хотите заниматся любимым делом вам обязательно нужно поехать в чужую страну из группы наших наиболее вероятных друзей, отработать там на какого нибуть непонятного профессора (в статусе безмолвного послушника) что бы с вероятностью 1-5% к 40-45 годам наконец начать делать что то свое, главное что бы грантовских денег хватило на оборудование за десятки тысяч $. Вот это Барьеры, да.
В Германии обучение стоит примерно 150 евро за семестр, в США образование очень дорогое. С другой стороны вы сравнили какой-то там МГУ на сотом месте в рейтинге с MIT из первой пятерки, если не ошибаюсь. Среди выпускников и сотрудников MIT 72 нобелевских лауреата, между прочим. Это стоит 60000$?
Для Анатолия Березкина.
Стоимость обучения В МГУ — 11000р в месяц в среднем, поправил. Сравнение рейтингов вузов — какой то там МГУ это сильно сказано, вы точно не выпускник первого вуза да?
1) Сравните бютжет MIT и МГУ
2) сравните рейтинги МГУ в 2007 и 2008 годах — там дикие колебания, за год так много поменялось, да. Помню сразу стала ясна цена таких рейтингов.
3) в 1930 году MIT представлял из себя электротехнический колледж, в европе о нем ничего не было известно. Почитайте мемуары Виннера.
4) из мемуаров Виннера становится ясно что когда США даром получили таких людей как Вернер фон Браун, Нейман, Лурия и прочих уровень MIT ВНЕЗАПНО резко вырос. Просто кое кто бежал от войны за океан а не в СССР. За океаном эти люди получили типа безопасность и картонные дома в провинции. Ну и еще иногда лаборатории (нельзя конечно и плюсы отрицать)
5) МГУ все таки доступен для людей абсолютно разных социальных слоев, и обучение даже сейчас не выходит за пределы 20000р в месяц на бютжете (инфа из первых рук, специально сейчас уточнил у свежих выпускников). MIT доступен? Даже за подачу документов надо заплатить 90$ ели не больше.
6) Толку от того что в MIT работало в общей сложности 90 нобелевских лауреатов, если их знаниями может воспользоватся 4000—6000 бакалавров, а в МГУ если не ошибаюсь 40000, которые в основном на бютжете. Нобелевскому лауреату то же кушать хочется, и в США образование это бизнес. Если вам это кажется нормальным то платите и дальше 60000$ в год, но к гадалке не ходи вы таких денег для своих детей и за 5 жизней не заработаете. И возможно отдадите их в какойто там МГУ, было у нас на курсе пара таких, у которых мамы с папами постдоками на временной позиции в США работали, а дети типа как здесь.
PS. Расботайте над собой, поднимайте себе самооценку, учите историю)
PS. И да, забыл сказать про образование как бизнес в США. Исходя из такой модели наличие нобелевских лауреатов в данном случае является типичным пиаром, обычный рекламный ход. Так же не будем забывать что Нобелевские лауреаты как и дорогие машины покупаются, ведь их наличие в ВУЗе привлекает студентов которые ведустя на это и несут свои деньги, что позволяет завысить прайс, так что это чистый бизнес, за счет студентов наличие Лауреата окупается быстро. Разумеется когда на 4000—6000 бакалавров приходится даже 20 нобелей (пик активности которых давным давно позади ибо премия часто запаздывает на 30 и более лет) то надо понимать что в лучшем случае существование такого лауреата для потока ограничится лекциями. Нобелевский лауреат для ВУЗа хорош тем что он может порекомендовать кого то из своих сотрудников в лаборатории на Нобеля (Это очень распространено) но это выгодно единицам как вы понимаете, пока остальные несут свои 60000$.
«Если попрактикуетесь во временных контрактах лет 10, то устанете нервничать и привыкнете» — кстати интересно а много людей в принципе считают временную позицию нормальной? Я вообще не ожидал, помоему временная ставка создает ощущение нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Как и вероятность неполучения гранта. И вот что интересно — а после 10 лет что? Вероятность получения постоянной позиции в Университетах стран золотого миллиарда в пределах 1-3%. В индустрии после 10 лет постдоков никто не ждет. То что кое кто привык и не нервничает — ну это хорошо, но при текущей системе есть неслабая такая вероятность пойти после 10 лет постдоков окна мыть в супермаркет, со всем своим образованием и статьями.
«Американские университеты лидируют в мировых рейтингах, но лучшие учебные заведения едва ли служат двигателями социальной мобильности. Проведенное New York Times исследование 38 колледжей, среди которых Йель, Принстон и Дартмут, показало, что выходцев из 1% самых богатых семей среди студентов-американцев больше, чем выходцев из социальных слоев, составляющих нижние 60% в рейтинге доходов. В этом году почти треть поступивших в Гарвард были сыновьями и дочерями выпускников университета» — прочитал сегодня на mail.ru —
news.mail.ru/politics/31594535/?frommail=10. Удачи вашим детям Анатолий)
«Он дом свой покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...»
Давно пора национализировать эти Гарварды и Йели, ввести там бесплатное образование и принимать без экзаменов детей рабочих и крестьян, так?
В целом, были достигнуты значительные успехи в народном образовании. Так, количество учащихся в СССР за 20 лет после октябрьской революции в 1937 году по сравнение с предвоенным 1914 годом увеличилось в 3,5 раз (в средних школах в 20,2 раз), а количество высших учебных заведений выросло в 7,7 раз[29].
К концу 30-х годов удалось также достичь значительных успехов в борьбе с неграмотностью: согласно переписи 1939 года процент грамотного населения составлял 87,4 %, значительно уменьшился разрыв в грамотности сельского и городского населения. Всего за 16 лет (с 1923 по 1939 гг.) в СССР обучалось более 50 млн неграмотных и около 40 млн малограмотных людей разных возрастов[3]. Среди новобранцев проблема грамотности уже не стояла" — вот вам и национализация ВУЗов в действии и система приема без экзаменов.
После вашего списка 14 казней египетских я вам решил посочувствовать. Вместо того, чтобы смотреть читать про США, лучше посчитайте сколько профессоров МГУ были до этого студентами МГУ, никогда нигде не работали кроме МГУ и получили свою позицию с конкурсом один человек на место. Вот уж настоящие профессора, не чета каким-то купленным нобелевским лауреатам. А сколько студентов МГУ — сыновья и дочери не просто выпускников МГУ, а преподавателей? Пачками. В этом МГУ круче Гарварда, я упустил этот момент, извиняюсь.
«После вашего списка 14 казней египетских я вам решил посочувствовать» — спасибо не стоит, а вот вам я могу посочувствовать, как там жизнь на временной позиции в 30 лет и на грантах то))?
«Вместо того, чтобы смотреть читать про США, лучше посчитайте сколько профессоров МГУ были до этого студентами МГУ, никогда нигде не работали кроме МГУ и получили свою позицию с конкурсом один человек на место» — сколько? Можно статистику?
Вы не заметили что вы не ответили на мои аргументы по существу и снова все перевели на Россию. Но я уже не раз писал что меня не интересует ситуация на Русском академическом рынке труда, меня интересуют дефекты западной системы образования и науки (из праздных соображений, социология мое хобби). Опровергните здесь, на форуме хотя бы 50% моих 14 пунктов и я сразу признаю что я был может быть и был не прав, может все не так и плохо. Опровергните меня ведь вы живете в Германии, вы научный работник, вы знаете кухню изнутри, поставьте меня на место)))
По успехам в советском образовании — если бы перед США XXI века стояли те же проблемы. что перед Россией сто лет назад, это имело бы смысл. Вы лучше подумайте, почему после отмены всех дипломов и ученых степеней, в 1935 году они были снова введены. И почему со временем был отменен прием без экзаменов, а сами экзамены к 1980-м стали такими сложными, что трудно стало обойтись без репетитора. Потому что идеалы равенства и справедливости, это одно, а необходимое качество специалистов — другое.
>интересуют дефекты западной системы образования и науки
Вы записываете в «дефекты» все, что вам лично не нравится, и что может приносить какие-то неприятности людям, не понимая, что это может быть «не баг, а фича», т.е. что-то полезное для результата. Я вам пытался объяснить на примере зайцев, волков и рыб, но вы видимо не поняли.
Можно ли считать, например, «дефектом» системы образования наличие вступительных и переводных экзаменов, при том, что это, конечно, неприятности? Некоторые люди их не проходят. Тут тоже риск, стресс, неуверенность в завтрашнем дне. Правильно ли будет их отменить?
Для Алексея Лебедева:
Я вам пытался объяснить на примере зайцев, волков и рыб, но вы видимо не поняли. «Я не к тому чтобы проповедовать тотальный социал-дарвинизм» Нужен какой-то баланс между эффективностью и гуманизмом, но выстроить его совсем не просто" — в этом то все и дело, есть сильнейший дисбалланс. Ваша отсылка на естественный отбор понятна, но я например как биолог по образованию не могу однозначно утверждать что отбор велет к прогрессу, у меня мало данных и в этом вопросе и я не копал, хотя по слухам знаю что эволюционное учение до конца не разработано, и вроде как среди специалистов идут жаркие споры, а теорией отбора пользуются потому что другого ничего нет (а может и есть, но это к специалистам), но сама тория критикуется сильно, но это лучше не ко мне. Я не просто так писал про начало века, тогда как раз не было конкуренции, и результаты были выше при небольшом числе людей и невысоких в целом затратах, но те времена не вернутся. А кпд то был высокий.
Можно ли считать, например, «дефектом» системы образования наличие вступительных и переводных экзаменов, при том, что это, конечно, неприятности? Некоторые люди их не проходят. Тут тоже риск, стресс, неуверенность в завтрашнем дне. Правильно ли будет их отменить? — я вот сейчас сталкиваюсь с поколением которое делится на бакалавров и магистров, и все все соглашаются что это вред, это мешает карьере, это отсев при переходе идет не по знаниям и это лишняя бюрократическая нагрузка. То поколение которое из крестьянских семей без экзаменов поступало в 1930-ые в 1950—1960 обеспечило расцвет Советской Науки, а когда в 1980-ые стали нанимать репетиторов и в МГУ стали попадать люди из особых школ и семей (активно правда это стало проявлятся уже в 1970-ые), то это ведь был признак упадка а вовесе не отражение возросших требований. В 1948 году в МГУ сдавалось 6 экзаменов на Биофак, а в 2005 четыре. А сейчас вообще ЕГЭ.
И последнее — тот мой однокурсник который уехал в США, который все положил ради науки, и до сих пор не имеет статей — он вообще то краснодипломник, но вступительные экзаены провалил (нервы сдали), и 4 года учился на платном, но ему все таки дали шанс. В этом все дело — надо давать шанс разным людям, и ориентироватся не только на оценки. Сколько выпускников элитных биологических школ москвы к 3ему курсу сливались, и почти никто к 5му курсу не показывал особых талантов. Но эти выпускники создавали нездоровую конкуренцию, их принимали по льготам, а простых парней (вроде меня) принимали на те места что останутся, и я к 4му экзамену имел конкуренцию на 20 (из 150) оставшихся мест в размере 100 человек, и я такого и врагу не пожелаю. А на 130 мест взяли медалистов, выпускников школы 1534, всеросников и прочих особо одаренных, только вот после 1-5 сессии вся их подноготная как то вскрылась, и были и отчисления, и слезы, а все простые ребята как то остались. Если уж делаем конкуренцию, то давайте на равных.
Вы рветесь в бой, ок. Вот ваши пункты:
1) «Крайне низкая эффективность труда — можно годами работать и ничего не найти»
2) «Полное отсутсвие гарантии на позитивный результат»
В науке результат — это публикации и цитируемость. Напечатать несколько порций шлака в год не проблема для 95% ученых. Вообще же индивидуальная профнепригодность — это не проблема отрасли.
3) «Высочайшие материальные затраты на оборудование – или почему самый простенький микроскоп ведущей четверки производителей стоит дороже чем самый дорогой iPad?»
Это не проблема постдока и аспиранта — они на всём готовом. Это отчасти проблема профессора. Но вообще, кто с руками и головой, может термостат, печку, мешалку или микроскоп сам построить — не ракета все же. Люди строят и гораздо более сложное оборудование. В западных университетах и институтах всегда есть хорошие мастерские. Если инженер физик или химик не может построить себе приборы, то какой вообще он инженер? Я начал в виде хобби строить станки с ЧПУ и потом пригодилось в постройке научного оборудования. Сейчас столько дешевой простой электроники — школьники запросто строят роботов и 3д принтеры, а вы жалуетесь, что какой-то микроскоп дорогой.
4) «Низкие зарплаты — что в России что в мире.»
Это субъективно. То, что в Европе низкое (а по факту зарплата постдока в Германии на уровне средней зарплаты — чуть ниже или чуть выше), то в РФ — предел мечтаний.
«5) Высокая текучка кадров — исключает развитие таких качеств как профессионализм, на формирование профессионала обычно уходит 3-5 лет (как раз средний срок жизни постдока за которым обычно не следует ничего)»
И где больше создается новых технологий? Где выходит больше статей? Там где нет возможности развития профессионализма, или в РФ, где полная свобода этому развитию? Сиди в одной конторе 20 лет — никто тебя не тронет. А средний срок зависит от вас.
«6) Языковой барьер – чтение и общение только на английском ставит не носителя языка в зависимое положение.»
Проблемы, проблемы. Вы бы выучили французский или немецкий, потом жаловались на английский. А каково китайцам? Вам не кажется, что это всё — ваша личная непереносимость науки. Похоже, не очень вы для нее годитесь. Картины писать и шпалы класть тоже не все годятся — это нормально. Но это не проблема науки как таковой.
«7) Высокий интеллектуальный порог вступления в профессию – нужно иметь качественное образование, что по определению доступно немногим.»
В РФ хорошо как раз все с доступностью. Каждый берет образования сколько может унести. Во многих европейских странах тоже. Кажется, грех жаловаться.
«8) Предельная Консервативность среды в сочетании с закрытостью и нежеланием идти на контакт с внешним миром – характерно для России.» Да, но только в РФ.
«9) Гранатовая система финансирования – делает выбор научных тем зависимым от текущей конъюнктуры и моды на горячие темы». Да.
«10) Гранатовая система финансирования – создаёт нездоровую конкуренцию так как грантов всегда мало а желающих много». Это отбор победителей и слив проигравших. Проигравших всегда много, они всегда недовольны, но ничего нездорового в этом нет.
«11) Принцип публикуйся или умри – без комментариев»
Ну если вы не публикуетесь, то как докажете, что не зря получили зарплату и работали? Неопубликованная работа не существует.
«12) Авторские права – или бесправие тех кто делает всю экспериментальную работу – аспирантов и постдоков.» Да, это бесит. 21 век все же. Средневековая немецкая система по типу ремесленной мастерской и почти не развивается. Пока сами не начнете протестовать, ничего не изменится. Все равно через 3-5 лет выгонят, чего терять?
«13) Необходимость в поисках работы часто менять место жительства, страны, языки, континенты – без комментариев.»
Мои друзья из МГУ называют это «покататься постдоком по Европе». Да еще и за казенный счет. По-моему, отлично. Это дело вкуса.
«14) Низкий социальный статус научного сотрудника – что в России, что в мире.»
В мире он не низкий, неправда.
В общем, по моему, 7 пунктов — ваши личные проблемы, 3 пункта — это проблемы науки. Остальное за исключением этих 3-х пунктов я бы проблемами не назвал.
Для Алексей Лебедева: И еще по поводу конкуренции
-" А каков тогда ваш стиль управления лабораторией? Моя группа насчитывает 20 человек: 10 пост-доков и 10 аспирантов. Каждый человек в лаборатории имеет собственный проект. Я считаю, что так лучше для их подготовки к самостоятельной научной карьере, плюс это уменьшает нездоровую атмосферу соперничества. Конечно, они должны сотрудничать и помогать друг другу в освоении методов и в устранении проблем, но в основном каждый независим... Читайте дальше на Биомолекуле (
biomolecula.ru/articles/i...anom-medzhitovym). Из интервью научного работника который работал под началом нобелевского лауреата.
Такой стиль мне гораздо ближе, кстати в нашей ЭКО лаборатории примерно это и наблюдается, мы не конкурируем внутри коллектива и при этом наша лаборатория сильнейшая в России и в мире мы известны, так как входим в тот весьма небольшой % мировых клиник с 3000 циклов в год, а это очень сложная логистика
П1-2. «В науке результат — это публикации и цитируемость. Напечатать несколько порций шлака в год не проблема для 95% ученых. Вообще же индивидуальная профнепригодность — это не проблема отрасли.» — я уже слышал такую точку зрения, поясню подробно. Если вы на заводе наштампуете несколько порций шлаковых деталей в год, истребитель в котором этот шлак будет работать упадет, а это значит что вы предатель родины и убийца. Но если вы печатаете статью с непроверяемыми данными (а таких большинство) то все ок. А потом такие как я, промышленники, берут 95% вашего шлака и начинают тратить свое время и ресурсы на то что бы внедрить это на производство, и обнаруживают подгонометрию уже чуть ли не на первом шагу. Крайне низкая эффективность и отсутсвие гарантии на положительный результат. А самые простые и важные вещи часто вообще не освещаются. Помню я потратил 2 дня и 200€ на то что бы выяснить сколько времени можно держать ооциты в HEPESной среде на воздухе, ни одной серьезной статьи с точными данными.
П3. « Это не проблема постдока и аспиранта — они на всём готовом. Это отчасти проблема профессора. Но вообще, кто с руками и головой, может термостат, печку, мешалку или микроскоп сам построить — не ракета все же... а вы жалуетесь, что какой-то микроскоп дорогой» — ? Ваши слова да всем выпускникам биофака рассказать. Т.е вы считаете что любой васян без инженерного образования и завода по производству редких деталей сможет дома смастерить флуоресцентный микроскоп, фильтры к нему, запросто найти ртутную лампу 100w в ближайшем супермаркете, объективы с высоким разрешением стоимостью 1000$ за штуку сделать из пластика и клея, камеру из смартфона сделать что бы слабую флуоресценцию ловить, а из холодильника CO2 инкубатор с контролем влажности, да проще пареной репы. Вы видимо статей про биопанк начитались
www.popmech.ru/science/15327-biokhakery/.
Речь то была не об этом, а о том что оборудование стоит неоправданно дорого, при том что экономическая отдача в 95% случаев даже не подразумевается. Затраты/рентабельность = 1000/1, но 1 раз на 10000 и правда выстреливает, как это было с пеницилином, но если бы не промышленность это так и осталось бы лабораторным курьезом. Поясню на примере — стереомикроскоп от Olympus стоит 10000$ в базовой комплектации, но его реальная стоимость от силы 3000$, там нет настолько сложных деталей в целом, крнечно платится за Бренд, базовая конструкция такого типа оборудования не поменялась с 1985 года. А качество — то Olympus все делает на Филипинах. И так во всем, это постоянно растущая вверх стоимость при все большем падении рентабельности. Последний антибиотик был внедрен в клиническую практику в 2000—2002 году, можете проверить за меня эту информацию, я сейчас то же поищу. На остальные пункты отвечу позже.
Продолжаем дискуссию с Анатолием Березкиным.
П3. Мои дополнения. Я конечно понимаю что этот пункт скорее стоило бы адресовать производителям оборудования, и их я то же могу понять, тем более что микроскопы Olympus действительно лучшие в своем классе, и это моя любимая фирма. Но это не отменяет того факта что с течением времени эта техника совсем не дешеевет. И
«Это не проблема постдока и аспиранта — они на всём готовом. Это отчасти проблема профессора» — постодоки и аспиранты люди подневольные, их спрашивать никто не будет. Но если вы ненароком захотите организовать свою лабораторию то П3 для вас будет ключевым, вы не сможите справится сами без кредитов или внешних инвесторов, с которыми вам придется делится прибылью, авторскими правами или еще чем. Разумеется при условии если у вас нет собственного стартового капитала, но в таком случае вопрос рентабельности приобретает еще больший вес, так как научные исследования в целом нерентабельны от слова Совсем.
PS. Если вы такой классный и рукастый инженер то предложите здесь, на форуме схему как собрать флуоресцентный микроскоп с кубами (можно без камеры) стоимостью не более 1000$ .
П4 — позже, я дам ссылку сразу на статью о зп постдоков как только найду ее полный текст.
П5 — "И где больше создается новых технологий? Где выходит больше статей? Там где нет возможности развития профессионализма, или в РФ, где полная свобода этому развитию? " — в РФ вам кто то мешает заниматся развитием профессионализма? Есть законы запрещающие это? и разве число статей является признаком профессионализма? Знаете когда то в СССР выходило больше всего комбайнов, в том числе первоклассных, только это не спасло сельское хозяйство. Количество и качество часто обратно коррелируют, или почему очень качественный Роллс-Ройс не может быть массовым. Технологий сейчас больше всего создается в Китае, а в 1970—1980-ые например в Японии, это при том что и в Китае почти нет своей науки (она покупная), а Японцы выехали за счет скупки патентов в 1950—1960-ые за бесценок, и просто довели до ума. Конечно у них в то время то же не было никакой сильной науки. Технология и наука это разные вещи, и технология обычно всегда впереди. Я уже писал раньше что среды для культивирования эмбрионов сделали до того как расшифровали метаболизм эмбриона (он до сих пор до конца нерасшифрован)
«Сиди в одной конторе 20 лет — никто тебя не тронет» — не знаю где сейчас можно хотя бы 5 лет просидеть что бы тебя не тронули, даже в мавзолее по имени РАН как раз сейчас идет очередная переаттестация кадров, и кто имел мало статей за 5 лет тот рискует пойти на мороз уже совсем скоро. Про бизнес тем более не говорю.
«А средний срок зависит от вас.» — Что же касается среднего срока формирования профессионала — сужу по ЭКО, это высокпрофессиональная сфера деятельности, и там 3 года именно непрерывной работы дают результат (внутриклиническая статистика по кадрам), при этом 3 года без того что бы отвлекатся на гранты или еще какую бюрократию. Учитывая что это биомедицинский сектор и оборудование то же что и научных лабораториях я не думаю что аспирант или постдок тут в более выйгрышном положении, при том что клиницист имеет более свободный доступ к этому оборудованию так как ему не нужно его ждать, записыватся в очередь и т.п
Продолжение дискуссии с Анатолием.
П5. Возращаясь к теме срока формирования профессионала — вы могли бы уже догадатся что постдок или аспирант с трудом или вовсе не успевает за 3 года овладеть нужным количеством методов, при условии что он еще и должен действовать в условиях высокой бюррократической нагрузки, писать тект диссертации, учить стулентов и так далее. И если у него нет сильных публикаций (а жто часто вообще не от него зависит) то по прошествии трех лет он либо уходит из сферы совсем (у нас же 100% защиты диссертаций нет нигде в мире, даже в Англии в 1960-ых она была на уровне 70%, из интервью одного Нобелевского лауреата) либо пополняет армию постдоков которым нужно где то приткнутся. Часто со сменой тематики приткнутся, и снова запускаетя цикл обучения с 0 новым методам, а там уже и второй постдок заканчивается.
П6. «Проблемы, проблемы. Вы бы выучили французский или немецкий, потом жаловались на английский. А каково китайцам?» — языковая проблема легко обходится с привлечением профессионального переводчика, это просто вопрос денег. Но если вы не носитель или вы не общались с носителем меньше 10 лет — вы зависимы, потому что вы не на равных с носителем. Посмотрите интервью Льва Клейна —
trv-science.ru/2010/11/23...emu-ya-ne-uexal/. Он знает иностранный язык как никто хорошо, и я не думаю что вы сможете к нему приблизится, и даже он признает что его уровень все равно недостаточен
«Вам не кажется, что это всё — ваша личная непереносимость науки. Похоже, не очень вы для нее годитесь. Картины писать и шпалы класть тоже не все годятся — это нормально. Но это не проблема науки как таковой» — шпалы класть надо уметь качественно, а то поезд пойдет под откос а жто значит что вы убийца. Вы не ответили на самом деле на П6, а перевели на мою личность. И самое главное — я уже писал, и вам здесь пишу что идею Науки как единственного способа получения нового знания которое можно и нужно обращать на пользу людям я всецело поддерживаю, Наука великолепна — а систему современной науки я искренне ненавижу. Когда я слышу контраргумент что человечество лучшей системы не придумало — я вспоминаю что когда то на Земле по всему миру царил Феодализм и рабство, и тогда бы в голову никому не пришло это критиковать — это же везде и человечество лучше ничего не придумало.
«Похоже, не очень вы для нее годитесь» — опять переход на личности, вы не знаете гожусь я или нет, вы не видили моих статей, и уж тем более если там есть соавторы вы не можете утверждать кто автор, а кто руки.
Промежуточный итог п1,2,6 — полный минус, п 4- на десерт, п5- скорее минус, но желательно мнение по другим сферам, п3 — с вас схема, иначе минус.
PS. Прикольно, такое чувство что я как будто играю)))
Для Анатолия Березкина:,промежуточный комментарий не относяцийся к П1-14
««О какой диаграмме можно говорить при базовой ставке профессора в 25 тысяч рублей? Вы хоть понимаете, что это за сумма?» Я в РФ отработал после получения диплома 10 лет, из них первые пять без отпусков (на них денег не было, зарплата была что-то 3500 руб. с двух работ), а вторые пять по 10-14 часов в день, в РАН сначала снс, потом внс со степенью доктора наук. И мой оклад никогда нигде не превышал 8 тысяч рублей, поскольку в РАН я числился на пол ставки. Но в РАН еще были гранты и много, так что уехал я не ради денег или карьеры. Уехав я как раз и в том и в другом проиграл. Но в РФ у меня не было никакого желания оставаться, никакие деньги бы меня уже не заставили потому, что страна кошмарная. Очень, очень дорого быть патриотом России, думаю это все знают»
— гм, это многое объясняет в ваших ответах, выходит вы уехали как раз в 2008/2009. Тяжело было всем кто хоть как то задействован в секторе науки РФ (если ты не чиновник или сын директра) и мне безусловно, зная теперь эти детали вашей биографии, будет несколько сложнее вступать с вами в спор, так как у меня имеется теперь к вам немалый элемент сочувствия, буду иметь это ввиду.
to Алексей Лк
>Ваша отсылка на естественный отбор понятна, но я например как биолог по образованию не могу однозначно утверждать что отбор велет к прогрессу, у меня мало данных и в этом вопросе и я не копал, хотя по слухам знаю что эволюционное учение до конца не разработано
Да при чем тут теория эволюции, когда отбор — это повседневная правда жизни. Когда вы например в магазине покупаете картофель или яблоки, то выбираете то, что лучше на ваш взгляд. Сейчас это не проблема, а в 1980-е получался настоящий квест, потому что картофель в магазине был в основном гнилой, и приходилось подолгу в нем копаться, в грязи и слизи, чтобы найти что-то приличное. Отлично помню это из детства. Вы же вот к себе на работу не всех желающих берете с улицы, а смотрите документы, проводите собеседования, может быть, даете испытательный срок. И если у вас два кандидата на одно место, то вы одного берете и ему хорошо, а второму плохо. А если к вам пришло десять человек, и вы одного берете, то опять-таки одному хорошо, а девятерым плохо. И если какой-то сотрудник работает плохо, и вы его выгоните, то ему тоже будет плохо. Не потому что вы плохой, а потому что жизнь такова, в принципе.
Если у вас на входе в систему образования и науки много народу (как сейчас), а на выходе вы хотите оставить мало (остепененных, ученых, преподавателей), то каким-то образом их по дороге надо куда-то девать, тут чисто математически ничего другого не получается. Не хотите конкуренцией, так как-то иначе. Может, лотерею устраивать, кто поступит в вуз, в аспирантуру, кому дать степень, кого взять на работу? Тогда будут более равные шансы, но полагаю, для дела это будет только хуже.
Продолжаем беседу с Анатолие Березкиным:
Вот и наступил час для п4. Здесь я буду краток и дам в основном ссылки что бы не казатся голословным:
П4:
А) сравнение зп научных сотрудников в разных странах по сравнению со средним в стране, инфа 10 летней давности но я думаю что в странах золотого миллиарда сохранились те же пропорции, а может и нет ткак как это было до кризиса 2008:
Б) хорошая диаграмма, отражающая % выпускников кторые доходят до постоянной позиции, и куда уходят все остальные:
В) и просто для общего развития:
Вот чем мне нравится общение здесь — я нахожу такие интересные книги, где бы мне еще еще так было здорово)
«Т.е вы считаете что любой васян без инженерного образования и завода по производству редких деталей...» Я не писал, что любой, но инженер. И в хорошем университете обычно есть воркшоп, который и является «заводом по производству редких деталей». Если вас не устраивают высокие цены и вы знаете, как работает ваше оборудование и оно не суперсложное (а оборудование за 10000 обычно не суперсложное), вы его можете построить сами. И если у вас бюджет 3000 то многое просто купите, чтобы самому не лепить из папье-маше. Я это говорю не потом, что начитался, а потому, что сам строил научное оборудование в Техническом Университете Мюнхена. Там это работа, посильная для студентов, многие это делают. Соседние лаборатории так вообще строят какие-то сенсоры для БАК и спутники. Из российских примеров: на кафедре физики полимеров и кристаллов в МГУ Яминский с сотрудниками построили сами первый в России атомно-силовой микроскоп. Почитали как он устроен и сделали. И еще софт к нему написали. Сейчас уже кто-то у них промышленно эти микроскопы производит. Вы так рассуждаете, будто приборы с неба падают. Их всегда кто-то собирает и ничего суперсложного в этом обычно нет. Просто когда я вижу в каталоге Олдрича стеклянную банку за 20 евро, а через 300 страниц ту же стеклянную банку, но для термостата и уже за 200, это слегка меняет представления о жизни. Вы пишете, что прибор ваш стоит в 3 раза меньше его рыночной цены ... я бы сказал, в 20-30 раз они обычно все меньше стоят, а те, что попроще, вроде термостатированных мешалок или весов, в 10 разе ниже. Пъезоэлектрический датчик давления для весов знаете сколько стоит? 10-20 евро. Хороший жк дисплей 30 евро, микроконтроллер 10 евро, блок питания еще 10 евро. Корпус и механика 70 евро. Вот ваши весы за 1000 евро. Ртутных ламп на 100w на ebay завались от 1.5 до 5 евро. Сенсор влажности, не дороже 20 евро. Цифровые термометры: 10 штук за 1.5 евро. Плата Arduino с микроконтроллером и программатором от 3 до 15 евро. Блок питания: 10-15 евро, керамические нагревательные элементы из Китая в среднем 2-5 евро за штуку. Вентиляторы столько же. Это мы строим инкубатор. Обычно половину стоимости в таких самоделках составляет корпус. Большая коробка из пластика или металла вам обойдется в 50 евро. Промышленный углекислотный лазер четвертого класса на 100w, который пластик и дерево в палец толщиной режет, стоит 1000 евро. Лазер на 5w практически любой частоты на ваш выбор в районе 100-300 евро. Оптика ... ну посмотрите сколько стоит хорошая оптика для фотокамер. На 1000 евро вы купите такую, какой ни в одном микроскопе нет. Рынок научного оборудования — это вечный праздник невероятной щедрости. Платите, конечно, если нравится.
Для Алексей Лебедева:
«Вы же вот к себе на работу не всех желающих берете с улицы, а смотрите документы, проводите собеседования, может быть, даете испытательный срок. И если у вас два кандидата на одно место, то вы одного берете и ему хорошо, а второму плохо. А если к вам пришло десять человек, и вы одного берете, то опять-таки одному хорошо, а девятерым плохо. И если какой-то сотрудник работает плохо, и вы его выгоните, то ему тоже будет плохо. Не потому что вы плохой, а потому что жизнь такова, в принципе» — собственно тут я с вами на 100% (впервые) согласен. Но есть один ньюанс — когда мы берем кого то на работу, мы никогда не знаем кого, и собеседования и испытательный срок не всегда помогают, или потом мы узнаем что кандидат которого мы отсеяли был бы у нас на своем месте. Например приведу пример на случай тех кто прошел собеседование и находится на испытательном сроке — человек имеет отличное образование, иногда степень, быстро обучается — но это первые 20 месяцев, а последующие 5 лет он использует все доступные механизмы что бы не работать на полную ставку, и его кпд выходит в лучшем случае в 70% от нормы, и наказать такого уже не получается так как в него вложено много сил и средств. И наоборот — иммется человек без степени, с не таким брендовым (часто совсем) дипломом, учится долго, медленно, и если его мерить по стандартам то он не укладывается и значит его надо выгнать — но этот человек способен выйти в любой день, те процедуры (еще не все) что он делает он делает отлично, и в какой то момент обнаруживается что он еще способен решать нестандартные проблемы и задачи — и однажды он наконец обучается всему. И его кпд на выходе 120%. Но по правилам он не должен пройти испытательный срок так как он долго учится.
«Если у вас на входе в систему образования и науки много народу (как сейчас), а на выходе вы хотите оставить мало (остепененных, ученых, преподавателей), то каким-то образом их по дороге надо куда-то девать, тут чисто математически ничего другого не получается» — так ведь именно это сейчас и есть!!!! Вы сейчас в одном предложении сформулировали все мои претензии — их надо куда то девать потому что это гуманно. Чаргафф говорил что в Германии с этой проблемой справлялись до 1930-ых, там был балланс. Малая часть шла в науку, так как только малая часть имеет к этому склонность, а осиальные сразу шли на производство ( хотя если склонность к науке есть то и на производстве ее можно и нужно реализовыватт). А потом в США ввели этот идиотский стандарт что в лаборатории должен работать КАЖДЫЙ студент, и пошел дисбалланс, который мы и имеем сейчас в виде бешенного перепроизводства некачественных кандидатов наук со степенью.
PS. И да, я не люблю конкурецию, хотя это вроде как естественно, возможно я слишком гуманен.
Продолжение беседы с Анатолием: — вы отличный собеседник, приятно спорить с равным себе)
П3. Пояснения: «Вы так рассуждаете, будто приборы с неба падают. Их всегда кто-то собирает и ничего суперсложного в этом обычно нет» — разумеется вы правы в этом моменте, и для вас как инженера это очевидно. К сожалению на биофаке МГУ в курсе микроскопии (который читается всего на двух кафедрах из 15) про это не говорят, как собрать и как выбрать нужную модель. Я то же сейчас разумеется могу сам собрать микроскоп из разных деталей, но на это у меня ушло 7 лет работы в клинике, где я видел как это делается и где есть штат инженеров с которыми у меня постоянный контакт. Но для биологической лаборатории даже бэушные детали стоят дорого.
«Вы пишете, что прибор ваш стоит в 3 раза меньше его рыночной цены ... я бы сказал, в 20-30 раз они обычно все меньше стоят, а те, что попроще, вроде термостатированных мешалок или весов, в 10 разе ниже» — то же все верно, вы сможете сэкономить на простом оборудовании, но вы не отправите статью в журнал где будет указано что вы культивировали клетки в самодельном инкубаторе (ведь оборудование должно быть сертифицированно, иначе результаты могут быть недостоверными, и это для всего сложного оборудования). И если вы в состоянии такой инкубатор сами сделать — ну тогда вы Бог техники, но я таких не видел, и не думаю что таких много. Наши клинические инженеры тратили сотни часов на то что бы сделать просто термоповерхность для микроскопа, покупали темоконтроллеры omron, и все равно одинаковых столов никогда не получалось, а это плохо, так как мешает воспроизводимости результатов.
«Ртутных ламп на 100w на ebay завались от 1.5 до 5 евро» — для флуоресцентного микроскопа стоимость таких ламп от 100€, с доставкой 150€, это же не та ртутная лампа что из супермаркета, так то было бы конечно проще.
«Оптика ... ну посмотрите сколько стоит хорошая оптика для фотокамер. На 1000 евро вы купите такую, какой ни в одном микроскопе нет» — сразу видно что вы не строили микроскоп) Полупрофессиональная фотокамера то может и отличная, но для флурика она часто не подходит по параметрам, и всегда нужен адаптер — а это уже нестандарт, и на адаптерах так зарабатывают что профессиональную камеру для микроскопа стоимостью 1000€ проще купить чем фотоаппарат и адаптер которые в сумме будут дороже.
«Рынок научного оборудования — это вечный праздник невероятной щедрости. Платите, конечно, если нравится» — 100% согласен, но на рынке научного оборудования дураки сидят редко, и мискроскопы ведущей четверки 1980-ых годов выпуска стоят почти как новые часто, уж извините. Можно конечно брать китайские, но я так один раз конкретно нарвался, больше не хочу.
PS. Я все еще жду схему флуоресцентного микроскопа за 1000$.
1. «Свобода и ...»
В современном мире нищие свободными не бывают.
2. «Что там куда из бюджета переливается — это вопрос третьестепенный.»
Вот так пенсионеры на лавочке и рассуждают.
А в это время наши экономисты на этих пенсионерах проходят курс обучения основам теории вероятностей.
Какие пенсионеры, такие и экономисты. Больше того, если бы только пенсионеры выбирали себе экономистов, то давно бы померли с голоду. Буквально.
Уезжают, и будут уезжать...
А какие у них варианты? Страна буквально на глазах погружается в дикость, мракобесие и бедность (см. проект бюджета 2018 — там всё красноречиво, особенно, в долевом выражении — видны приоритеты, ну и экономика в целом — ВВП как у Австралии при в пять (!) раз большем населении), при этом весь цивилизованный мир, наоборот, ориентирован на развитие, привлекает мозги, обеспечивает условия...
Посмотрит наш магистрант на аспирантов, живущих на 200 баксов в месяц, на их молью траченных руководителей, выпавших из реальности, на откровенных дегенератов, вещающих с трибун о мироточивом величии кораблей Большого Театра, оснащенных лишней хромосомой... И скажет — а не пойти бы вам всем куда подальше?! Нет у меня с вами, мутантами, никакой общности, вы вообще вне рамок человеческих отношений, гомункулы...
И будет совершенно прав. Чем можно его переубедить?! Полное отсутствие всякой программы развития очевидно любому вменяемому школьнику и никакой пропагандистской пургой этого не скрыть...
Идея же о платности образования или даже «выкупе» (даже в СССР недолго продержалось) для уезжающих, глубоко порочна. Мало того, что на фоне обеднения населения и чудовищного материального расслоения африканского образца это приведет к росту напряженности, и без того достаточно серьезной. Так ведь еще и само образование деградирует. Умный и мотивированный студент — это исключительно ценное сырьё для университета, только с ним может поддерживаться уровень учебных программ и требований по их усвоению. Отбор по принципу платежеспособности приведет к уменьшению и без того угнетающе малой доли таких ребят...
Нынешние проблемы очевидны, но даже если это все пройдет, бесхозяйственность в образовании останется.
Чтобы не было отбора по платежеспособности, нужны дешевые образовательные кредиты.
Нынешних студентов не всегда можно назвать умными и мотивированными, а платность может заставить взяться за ум, как при выборе специальности, так и при ее освоении.
1. «Идея же о платности образования...»
Для получивших образование в государственном ВУЗе и работающих в госсекторе всё будет фактически бесплатно. А уж как там эта бесплатность учитывается — с кредитами или без них — проблемы соответствующих специалистов.
2. «Отбор по принципу платежеспособности...»
Ничего подобного я не предлагал.
Учишься за счёт общества, а потом уезжаешь работать за рубежом — плати.
Работаешь для того общества, которое тебя обучило — ничего платить не нужно.
не там экономите
“Учишься за счёт общества, а потом уезжаешь работать за рубежом — плати. Работаешь для того общества, которое тебя обучило — ничего платить не нужно.”
Логично, однако, такая схема может принести пользу обществу только тогда, когда оно предложит выпускникам более привлекательные рабочие места, чем за рубежом. Иначе вместо реальной полезной отдачи мы получим отбывание трудовой повинности с нулевой, а то и с отрицательной отдачей.
«...вместо реальной полезной отдачи мы получим отбывание трудовой повинности...»
Это крайне оптимистичная точка зрения. Если схему с кредитами начать внедрять в рамках нынешней системы управления экономикой, то кунштюки будут куда забавнее.
Нельзя отдельно отрегулировать какую-либо существенную часть системы с принципиально неправильной структурой управления.
Во избежание недоразумений, речь конечно идет о том, чтобы определиться в принципе, что хорошо и что плохо, на будущее, и как должно быть, в комплексе со многим другим, что надо поменять, а не прямо сейчас это менять, а остальное оставить, как было. Так-то по любому будет хуже.
Совершенно верно. Спасибо за своевременное разъяснение.
«Логично, однако, такая схема может принести пользу обществу только тогда, когда оно предложит выпускникам более привлекательные рабочие места, чем за рубежом» — т.е надо продолжать иратить деньги честных русских налогоплательщиков в ожидании когда госудасрство/общество что то предложит? На фоне перепроизводства PhD в странах золотого миллиарда выхода нет нигде. А переизбыток это инерция которую сможет переломить только что то типа революции в этой сфере или резкое сокращение бютжета. Кстати бютжет НИЗ США с 2009 года перестал расти, ждем эффекта
Кстати вот вспомнилось — была така страна когдато, СССР, там вроде 100% занятрсть была для научных кадров, только вот продолбали ту страну, что то плюют в нее все время, нету уже и не будет такого. А страна то была с высоким кпд
“т.е надо продолжать иратить деньги честных русских налогоплательщиков в ожидании когда госудасрство/общество что то предложит? … переизбыток это инерция которую сможет переломить только что то типа революции в этой сфере”
Ok, не ждем, когда общество предложит рабочие места, ждем что то типа революции в этой сфере.
«Ok, не ждем, когда общество предложит рабочие места, ждем что то типа революции в этой сфере» — улыбнуло. Вспомнилось что в конце 80-ых СССР находился на втором месте в мире по числу научных сотрудников, и смена жкономической модели резко сократила число людей в этой сфере, буквально за 5 лет (1990-пик отьъездов; 1995 — уже стабилизация). Как только США исчерпает свою экономическую модель — к гадалке не ходи вся эта армия постдоков сократится раз в 10. А это будет, ведь статус научной сверхдержавы очень сложно поддерживать, когда то была Италия, потом Франция, потом Германия с Англией, не удержался никто. А США как будто удержатся, смогут обмануть историю? Только вот бютжет НИЗ не растет.
«Как только США исчерпает свою экономическую модель...»
Экономическая модель США — мировая бухгалтерия. Мировое разделение труда, несмотря на возможные временные откаты, будет только углубляться.
Так что процесс постепенного формирования мирового правительства, важнейшие части которого будут находиться на территории США, будет продолжаться.
«Экономическая модель США — мировая бухгалтерия» — Когда то мировой валютой был фунт стрелнигов, а Великобритания в 1939 году со всеми колониями покрывала 25% суши, и где эта империя оказалась в 1949? Их наука продержалась дольше, но например основной поставщик их Нобелевских Лауреатов — Кавендишская лаборатория — дала последнего лауреата в 1989 году. То же будет и со Штатами. История дает ответы на все.
«То же будет и со Штатами.»
Для смены мировой валюты — доллара — на что-то другое потребуется не меньше мировой войны.
«Для смены мировой валюты — доллара — на что-то другое потребуется не меньше мировой войны» — Пути истории преисполнены тайн, но ни одна сверхдержава не удержалась. В этой статье
news.mail.ru/politics/31594535/?frommail=10 автор хорошо описал текущую ситуацию в США:
"Поговорка «Америка всегда катится в ад, но вечно останавливается на полпути» вроде бы все еще верна, но сейчас есть ощущение, что страна решила проверить: а вдруг таки получится? Сейчас США кажутся не единой страной, а каким-то пространством, занятым воюющими племенами. Еще не государство на грани развала, но уже и не совсем единые «соединенные штаты».
" Сейчас США кажутся не единой страной, а каким-то пространством, занятым воюющими племенами. Еще не государство на грани развала, но уже и не совсем единые «соединенные штаты» — сразу вспомнилось что в 1986 году распад СССР казался ненаучной фантастикой а прошло каких то 5 лет...
«...а каким-то пространством, занятым воюющими племенами.»
К сведению: США могут, не особо напрягаясь, сделать так, что там 99% процентов населения вообще не будут работать и при этом будут жить не хуже нас.
У них в руках станок, печатающий мировую валюту.
“смена экономической модели резко сократила число людей в этой сфере”
Лично меня порадовала бы такая смена экономической модели, которая бы сократила число людей вообще во всех сферах. Планету жалко – хорошая была планета.
«Лично меня порадовала бы такая смена экономической модели, которая бы сократила число людей вообще во всех сферах. Планету жалко – хорошая была планета» — не вопрос, в ваших силах сменить экономическую модель прямо мейчас, начните сокращение с себя только и всего)
“в ваших силах сменить экономическую модель прямо мейчас, начните сокращение с себя только и всего)”
Полагаете, что мой уход приведет к смене экономической модели? Спасибо, польщён.
«Полагаете, что мой уход приведет к смене экономической модели? Спасибо, польщён» — я вам предлагаю сокращение себя, и вы сразу перестаните страдать)
Для этого модель менять не нужно.
Совершенно достаточно вывести на орбиту противоракеты.
Всё остальное сделают программисты — за них я ручаюсь.
Вам бы на митинге цены не было.
Мистер Ash понятно что история учит тоьько тому что история ничему не учит. Ваше предложение было уже реализовано в бывшем(!) ссср для репатриантов в Израиль. И что сильно оно помогло бывшему ссср выжить? lol
Бывшему СССР ничего не могло помочь выжить. Он мог только перестать быть СССР. Что и произошло.
Где логика? Вот вы — патриот США. В США почти все образование (по крайней мере, качественное) платное. Так с какой стати вы отстаиваете бесплатное образование в России? В любом случае речь не идет о том, чтобы «удерживать» тех, кто уже отучился или учится сейчас, по старым правилам, а о введении с какого-то момента новых правил для абитуриентов, по которым они смогут сами принимать решения.
«Где логика?»
Это Вы у него спрашиваете?
Для Анатолия Берёзкина.
1. «Если кредит — это не деньги, то что?»
Кредит — это всегда деньги. Но деньги могут быть использованы совершенно по-разному.
Например, государству, которое само печатает рубли, эти рубли как таковые абсолютно не нужны. Рубли государству нужны для регулирования экономики.
2. «Суть ваших предложений про кредиты — сэкономить на образовании граждан.»
Ничего подобного. Суть предложений — создание адекватного реальности механизма регулирования системы высшего образования.
И кредиты — лишь одна из частей этой системы.
3. «Только они не могут предсказывать будущее на 5 лет вперед, как и все мы.»
А если ввести централизованное управление нерыночными секторами и регулирование рыночных секторов, то такой прогноз в рамках нашей экономики будет совершенно реален.
4. «Доступными всем бывают только кредиты, которые не надо возвращать.»
Доступный кредит — это кредит по ставке заметно ниже средней рентабельности.
В данном случае — небольшая часть средней зарплаты выпускника.
5. «То, что Denny с Ash придумали не существует в природе.»
Не нужно приписывать Denny лишнее. А образовательных кредитов в тех же США выдали очень много.
6. «Так вот, поехать учиться в Москву не сильно дешевле, чем поехать учиться за границу.»
И как схема с кредитами этому мешает?
7. «...а вовсе не чтобы работать по специальности на благо налогоплательщиков.»
«...куча китайцев уезжает учиться за границу, потом они возвращаются в свой Китай и там...»
Начиная с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Если выучившиеся за границей китайцы не работают на благо китайской промышленности, то чем они в Китае занимаются?
8. «Что мешает России сделать так?»
В корне неправильная система управления экономикой.
9. «Ваши гениальные кредиты помогут в этом?»
Сами по себе — нет.
А в рамках нормальной системы управления — да.
Ну вот настал тот день. Моя очередь задать Ash вопрос «зачем» и критиковать за отсутствие нормального целеполагания. )
«Суть предложений — создание адекватного реальности механизма регулирования системы высшего образования»
Кто-нибудь понял? Я — нет. В чем цель кредитов? Зачем регулировать систему образования таким жутким способом? Что это принесет полезного (с вредным понятно — его много и оно очевидно)? Ну кроме «адекватности механизма». ))
«А если ввести централизованное управление нерыночными секторами и регулирование рыночных секторов, то такой прогноз в рамках нашей экономики будет совершенно реален.» Может сначала дождаться, когда жизнь станет предсказуемой. Тогда и людям расхочется уезжать. Вам, мне кажется, надо разобраться с причинами, прежде чем бороться со следствиями.
«Образовательных кредитов в тех же США выдали очень много.» ну и про доступность кредитов тут же. В США есть такая шутка с большой долей правды: «Стоимость высшего образования в США в точности равна объему семейных накоплений средней американской семьи за вычетом расходов на еду». РФ декларируется правительством как социальное государство. В Германии (тоже социальном государстве) высшее образование бесплатно, причем для иностранцев тоже. При этом научную карьеру тут сделать тяжело, масса жестких и тупых ограничений, вполне в тевтонском духе и многие выпускники тоже после университета едут в другие страны, остаются там и делают там карьеру. Больше того, вы и в Германии не сделаете карьеру не поучившись или не поработав за границей. И нет впечатления, что Германия от всего этого сильно пострадала. Может дело то не в утечке мозгов и не в системе оплаты образования, а в чем другом?
Многие китайцы (не все) возвращаются в Китай потому, что им там лучше чем за границей. А из РФ люди уезжают потому, что им дома хуже, чем за границей. Но вы хотите сделать им еще хуже и рассчитываете, что они будут оставаться. Знаете что будет? Они будут не только уезжать учиться, они после диплома еще будут активнее поступать в аспирантуру за рубеж или с большим рвением будут искать работу за границей, чтобы работая там за бОльшую зарплату быстрее отдать ваши [...] кредиты и навсегда забыть о стране, которая их придумала.
Ну и мой любимый пункт вашей идеи «Если некто учился в государственном ВУЗе, а потом ушёл работать в один из рыночных секторов, то в момент ухода не выплаченная к этому времени часть кредита «материализуется» и человек начинает её реально выплачивать.» Это называется отрицательные инвестиции в инновационную экономику. 21 век, снова здорово, государство — главный капиталист, а все его граждане — это его собственность, вторая нефть. Шаг влево, шаг вправо — плати. крепостное право 2.0. Рыночному государству видать не нужен рыночный сектор экономики, если оно будет облагать его таким косвенным налогом, мешая привлекать специалистов. Государство же людей только для себя учит, а назад от них ничего не получает, нахлебники да и только. Чего их вообще-то содержать, этих спиногрызов? Кредиты там какие-то. Пускай бы все уехали. Принудительно раздать загранпаспорта и в 24 часа сдать их всех в Китай, для опытов. Представляете себе Москву без пробок?
И вы нам тут еще про какую-то экономику «объясняете». Я разочарован, если честно.
« «Ваши гениальные кредиты помогут в этом?»
Сами по себе — нет.
А в рамках нормальной системы управления — да.»
А в реальности? — Никогда.
Для Denny и Анатолия Берёзкина.
«В чем цель кредитов? Зачем регулировать систему образования...»
Я попробую как можно короче объяснить некоторые теоретические аспекты. Без них ничего нельзя понять.
1. Полностью централизовано управляемой экономике в математически идеальном случае (в частности, когда все обыватели находятся как минимум в статусе военных поселенцев) деньги вообще не нужны. Система управления такой экономикой должна функционировать исключительно на основе физических показателей (тонны, километры и т.д.).
В реальном случае, когда есть как централизованные, так и рыночные секторы, без денег обойтись нельзя, потому что рыночные секторы без денег функционировать не могут. Поэтому централизованная часть экономики с точки зрения отдельно взятого агента рыночной экономики должна функционировать тоже как рыночный агент.
В данном случае с точки зрения отдельного рыночного агента деньги централизованного сектора были вложены в образование специалиста, то есть имел место кредит. И этот кредит нужно возвращать точно также, как и любой другой.
2. С точки зрения государства вопрос выглядит совершенно иначе. Ему рубли сами по себе не нужны. Ему необходимо стабильное развитие экономики в целом.
В простейшем и хорошо опробованном случае это делается на основе межотраслевого баланса. То есть, грубо говоря, количество левых перчаток должно соответствовать количеству правых. Количество специалистов в разных секторах должно быть согласовано.
С этой целью размеры образовательных кредитов и ставки по ним для разных рыночных секторов должны быть разными. Иначе возникнет избыток одних специалистов и недостаток других и экономика в целом будет вести себя непредсказуемо.
Это — главная цель всей системы регулирования.
3. Для частных ВУЗов размеры и ставки кредитов должны определяться в первом приближении так, как для всех остальных товаров, то есть мелкие частные банки, получающие средства от крупных государственных, выдают образовательные кредиты в пределах централизовано установленных квот и уровней ставок.
Но кому именно они дают кредит (какому абитуриенту и какому частному ВУЗу) — дело этих мелких частных банков. Сбалансированность и рентабельность системы в среднем обеспечивает государство. Но любой частный банк и частный ВУЗ при неправильном ведении бизнеса может прогореть и никто его спасать не будет.
4. Внутри централизованного сектора основные показатели — сугубо физические. Поэтому кредиты государственным ВУЗам и платежи по этим кредитам нужны только при взаимодействии с предприятиями, не входящими в централизованную часть экономики.
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Виноват — получилось много текста. Если что-то неясно — задавайте конкретные вопросы.
«Количество специалистов в разных секторах должно быть согласовано... Иначе возникнет избыток одних специалистов и недостаток других и экономика в целом будет вести себя непредсказуемо. Это — главная цель всей системы регулирования.»
Осмелюсь заметить, что СССР дал дуба уже четверть века назад. И вместе с ним накрылись медным тазом все регулирования количества специалистов в разных областях. Всем давно уже известно, что экономика в целом всегда ведет себя непредсказуемо.
1. «Осмелюсь заметить, что СССР дал...»
Проблема СССР была в том, что там к ларькам подходили с теми же мерками, что и к машиностроительным заводам. В итоге машиностроение работало вполне терпимо, а ларьки — плохо. Из-за этого СССР и накрылся.
Проблема РФ в том, что в ней к машиностроению подходят с той же меркой, что и к ларькам. В итоге ларьки работают хорошо, а машиностроение — плохо. Из-за этого РФ и накроется.
Принципиальное различие в том, что с плохими ларьками можно жить семьдесят лет, а с плохим машиностроением — намного меньше: пока растут цены на сырьё.
2. «Всем давно уже известно, что экономика в целом всегда ведет себя непредсказуемо.»
Ничего подобного. Математика всюду одинакова.
Давно известно, что предсказуемо себя ведут системы, описываемые двумя основными классами математических моделей — детерминированными и стохастическими. Детерминированные системы предсказуемы в обычном смысле, а стохастические — в вероятностном.
Существуют непредсказуемые системы, но наша экономика к ним не относится, потому что почти целиком состоит из секторов, оставшихся в наследство от СССР и «с нуля» построенных под централизованное управление, а также из рыночных секторов (услуги, торговля и т.п.), поведение которых прекрасно предсказуемо в среднем.
3. Поэтому никаких особых проблем регулирование выпуска специалистов в рамках нормальной системы управления экономикой не представляет.
Извините, как и прежде считаю это полным бредом.
«...как и прежде считаю это полным...»
Естественно, Вы же не математик.
Тем не менее, есть масса работ по математической экономике, где предложены сотни вероятностных моделей рынка. И они обладают определенной предсказательной способностью (для малых времен). При этом, чем ближе процесс на рынке к случайному, тем точнее можно предсказать динамику средних значений.
Это понятно. Я и сам занимаюсь подобными вещами, только в изучении нервной системы. Есть сотни моделей, многие из которых весьма хорошо предсказательны для некоторых частных случаев. Но нет и близко моделей, которые позволили бы предсказать реакции мозга в целом и взаимодействия между его отделами.
«Я и сам занимаюсь подобными вещами...»
Вы себе даже приблизительно не представляете, какого уровня проблемы у экономистов. Это убийственный примитив.
Начинается всё с бесконтрольной раздачи кредитов. Если бы их раздавали просто случайно — всё было бы сносно, так как такие вещи неплохо изучены. Но вся кредитная система пронизана корреляциями и потому почти непредсказуема.
Из-за этой неописуемо жуткой раздачи происходят перекосы в отраслевой структуре. И если отдельные избыточно закредитованные секторы ещё можно углядеть, то определить, что осталось недокредитованным, совершенно невозможно.
На выходе: есть куча денег и никто не в состоянии сказать, куда их можно вложить.
И если на Западе ещё как-то могут оправдаться, то нам никаких оправданий нет. Для нашей экономики десятилетиями успешно считали межотраслевой баланс и можно продолжать считать его и сейчас.
Причины наших основных проблем — сугубо идеологические.
Это вы просто не представляете ситуацию в биомедицинской области. Посетите Society for Neuroscience, и вам сразу станет легче.
«Это вы просто не представляете ситуацию в биомедицинской области.»
Здесь имеет место асимметрия.
В каждой из отраслей науки есть свои проблемы. Но проблемы в экономической теории, во-первых, самым пагубным и очевидным образом влияют на всех, и, во-вторых, аналогичные задачи давным-давно решены в естественных науках.
Что, например, Вы бы сказали, если бы в биомедицине не знали таблицу умножения? Причём при условии, что четверть века назад она была бы широко известна специалистам из этой отрасли?
И не думайте, что я преувеличиваю.
Например, макроэкономисты всерьёз уверены, что сложнейшей системой, которой является экономика, можно эффективно управлять одним-единственным основным параметром — базовой ставкой. Это как для управления самолётом достаточно одной педали.
Ну ни в какие же ворота не лезет.
Проблема СССР, как и вашего текста про централизованную экономику, в том, что вы совершенно игнорируете мотивацию. В централизованной экономике не нужны ни инициатива, ни сознательный подход к работе, если ты не начальник «Планового Отдела». И в ней нет развития, поскольку вы например не спланируете появления новых технологий. Вы можете только посмотреть, что придумали в США и скопировать, если понравилось. Вот поэтому эти социалистические идеи мертвы изначально. Вы можете все идеально спланировать, образно говоря, построить социальный Mercedes последней модели. Потом вы заливаете туда водичку (ваши ничем не мотивированные советские граждане в вакууме) и ждете, что сейчас «все заверте...»
«Вы можете только посмотреть, что придумали в США и скопировать, если понравилось.»
Вы ухитрились начисто забыть про военные разработки.
А то, что максимальный прогресс был именно там, не случайно — если в этой области только идти следом, то войну гарантированно проиграешь. И в области военных разработок была конкуренция идей и прочее.
Какая нечистая сила мешает распространить этот опыт на все нерыночные секторы?
Да, я забыл что военные разработки — хороший пример. В СССР времен второй мировой уже были эффективные боевые твердотопливные ракеты для установок Катюша. Сопоставимых немецких аналогов не было. После войны американцы начали при участии немецких ученых строить свои ракеты, но на жидкостных двигателях — аналоги фау-2. Когда об этом узнали наши военные, они закрыли медным тазом разработки твердотопливных ракет и начали тоже строить жидкостные. Глушко, Королев — все этим занимались. Но выяснилось, что ЖРД неудобны на подводных лодках. Топливо в движении плещется. Если оно на основе сжиженных газов, то требуются мощные системы охлаждения, а если топливо жидкое при н.у., то обычно настолько токсично, что его заливают в ракету только перед запуском (и повезло, если при этом никто не отравился). В конце 60-х американцы стали ставить на подлодки твердотопливные ракеты (Полярис, Посейдон). И, да, в начале 1980-х СССР снова вернулся к твердотопливным ракетам, создав Тополь и Тополь-М. У этих ракет нет проблем с транспортировкой, хранятся они по много лет в заправленном состоянии и заменять их топливо легко. Такая вот «конкуренция идей». Не было там никакой конкуренции. Систему СОИ придумали США, а СССР уже в ответ Буран-Каскад-Скиф. Мне знаете, вспоминается как Путин заявил «а вы знаете, что Интернет придумали в ЦРУ». Хотелось ответить «А что придумали в КГБ? Новые виды пыток и суды тройками?» Идеи социализма мертвы, а мертвецы не ходят. Вот это мешает распространить их на нерыночные сектора.
1. «...и начали тоже строить жидкостные.»
И получились хорошие ракеты. Если с самого начала знать, как именно нужно делать, то проблем очень мало.
На какой ракете запустили первый спутник? Кто это сделал?
2. «Не было там никакой конкуренции.»
Я имел в виду не эту конкуренцию, а то, что разработку, скажем, танка, поручали не одному, а нескольким КБ параллельно и в серию пускали только одну модель.
Но и прямая конкуренция была налицо — скажем, во Вьетнаме.
3. «Систему СОИ придумали США, а СССР уже в ответ...»
История с противоракетной обороной началась намного раньше.
4. «Идеи социализма мертвы, а мертвецы не ходят. Вот это мешает распространить их на нерыночные сектора.»
Вы учёный или журналист? Вы в своих научных статьях тоже применяете аргументы такого рода?
Я Вам говорю — там рынка никогда не было, нет и при существующих технологиях быть не может. Вместо рынка сейчас в нерыночных секторах — система олигархических группировок, то есть суррогат плановой экономики.
А Вы вместо научных аргументов упражняетесь в области художественной литературы.
Не знаете вопроса — разбирайтесь.
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«А что придумали в...»
Вы пытаетесь заменить анекдотами ответ на мой вопрос. Поэтому ставлю его ещё раз.
Как известно, во многих областях, связанных с созданием военной техники, СССР находился как минимум на одном уровне с Западом.
Что мешает распространить этот успешный опыт на машиностроение?
В СССР государство, финансируя военную технику, прикрывало свой зад и старалось оно очень хорошо. А бизнес, если он не принадлежит Путину и его друзьям, государство волнует очень мало и ради него никто так стараться не будет.
Что касается машиностроения, это обычно бизнес в нормальных странах. Крупный, средний, но бизнес. Государство если ему что-то надо, заказывает, компании конкурируют за контракты. Вот такому бизнесу как я могу только догадываться, мешает, например, то, как работает почта и таможня РФ, а также то, что к бизнесменам в РФ все проверяющие органы, а также силовые структуры относятся примерно как при Сталине. А еще то, что РФ закрытая страна, где только 15% населения имеют загранпоспорта и большинство не говорит по английски. Технологии сюда проникают очень медленно, а в инновационных отраслях скорость решает всё. Плюс: относительно высокие зарплаты, сравнительно с Китаем, худшие специалисты и инфраструктура сравнительно с Европой, слабая интеграция в международную торговлю. Высокая стоимость сертификации для международных рынков. Германия, Швейцария, США в качестве конкурентов + стоимость доставки крупного оборудования дорогая. Смешно, но станок весом пару тонн дешевле купить в Германии, чем в Китае. Доставка увеличит его стоимость раз в 5. Но Китай при этом реагирует на изменения во внешнем мире, не только прилежно клонирует все новое, что появляется, но и создает собственные версии. Россия же реагирует с заметным опозданием.
Я сейчас в Германии как раз разрабатываю 3Д принтер для керамики. Все детали можно купить здесь же, они стоят в 4-5 раз дороже, чем в Китае, но зато приходят в течение недели. Я представляю, как делал бы это в России: хоть из ЕС, хоть из Китая — ждать 2 месяца, значит берем в Китае. Ждем. Пришло не то, или надо еще другое, снова заказываем. Ждем. Цикл разработки от недели растянулся до 2 месяцев. Ну и как, инновациями перспективно заниматься? В Германии вы легко найдете где заказать изготовление компонентов, хоть печатных плат, хоть железа. Быстрое прототипирование и создание моделей — огромный сектор экономики. Кроме того, здесь я могу пойти в открытую мастерскую, которых в Мюнхене штук 20, а в РФ недавно открылась первая, я слышал. И в РФ она стоит 10000 руб в месяц, а я плачу в Мюнхене 20 евро в месяц. И я могу использовать там станки с ЧПУ, промышленный лазер, 3д принтеры — все за эти 20 евро в месяц. Недавно они еще предложили мне поучаствовать от их воркшопа с моим принтером на ярмарке стартапов в Мюнхене. Бесплатно. А до этого я уже поучаствовал с этим принтером в выставке в Техническом университете Мюнхена, тоже бесплатно (входные билеты для неучастников были 250-700 евро). Раскрутил там свой сайт, получил хорошие контакты и в итоге даже какие-то материалы для работы, за консультацию, от одной швейцарской фирмы. Со своим проектом я могу прийти в предпринимательский центр этого университета в любую среду, рассказать о прогрессе, получить отзывы и рекомендации, с кем из нужных людей связаться и как улучшить мою работу. И тоже бесплатно. Ну не говоря о том, что биржа труда после конца моего контракта с университетом оплатила мне интенсивный полугодовой курс бизнесменеджмента, стоимостью 6000 евро, где я сделал бизнесплан. Когда я начну бизнес, она будет еще 6 месяцев продолжать платить мне пособие. Консультации по бизнесу в палате промышленности и ремесел можно получить бесплатно и в интернете еще куча текстов и видео, созданных этой и другими госструктурами, чтобы разъяснить людям все вопросы. При этом я не записан ни в какое местное Сколково и никакие особые достижения от меня не потребовались пока. Вот из таких вот «мелочей» складывается инновационная деятельность в Германии. При этом все везде признают, что Германия — страна пока еще плохо приспособленная для стартапов.
А у вас так же? Тогда фигачте туда еще ваше централизованное управление и мы вас никогда уже не догоним. Пока вы витаете в облаках, в других странах люди уже всё организовали и нормально живут. Вместо того, чтобы считать себя самым умным, могли бы поинтересоваться как это произошло. А вы так рассуждаете, как будто РФ — это отдельная планета и вы ее президент. В то, что вы пишите, мне бессмысленно вникать, — это воздушные замки. Есть реально работающие системы, в которые вникать должны вы.
Цитата:
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Пока вы витаете в облаках, в других странах люди уже всё организовали и нормально живут. Вместо того, чтобы считать себя самым умным, могли бы поинтересоваться как это произошло. А вы так рассуждаете, как будто РФ — это отдельная планета и вы ее президент. В то, что вы пишите, мне бессмысленно вникать, — это воздушные замки. Есть реально работающие системы, в которые вникать должны вы.
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Именно так!
Как же надоела уже вся эта муть про особый путь, загадочную душу и всё такое прочее на фоне чудовищной деградации и массового отката к какому-то уже полуживотному состоянию...
«Как же надоела уже вся эта...»
Лично я ни слова не сказал ни про особый путь, ни про загадочную душу.
У нас в стране особая экономика, которая требует особого подхода к организации управления.
Если кому-то кажется, что, скажем, в США экономика устроена также, как у нас, то это следствие банального невежества.
1. «В СССР государство, финансируя военную технику, прикрывало...»
Другими словами, в некоторых нерыночных секторах централизованная система управления работала прилично.
И что же мешает наладить её работу в остальных, устроенных вполне аналогично?
2. «А бизнес, если он не принадлежит...»
Централизованная система управления нерыночными секторами автоматически предполагает ликвидацию олигархических группировок как экономического явления. А если этих группировок не будет, то не понадобится и координатор, следящий за выполнением неформальных договорённостей.
3. «Что касается машиностроения, это обычно бизнес в нормальных странах.»
Вы не знаете структуры нашей промышленности. Она устроена не так, как в остальном мире.
4. «...к бизнесменам в РФ все проверяющие органы, а также силовые структуры относятся примерно как...»
Это Вы про Сечина?
5. «...РФ закрытая страна...»
Однако это не помешало, например, Мельниченко построить в Германии весьма инновационную яхту.
Ещё раз: яхту, а не металлообрабатывающий центр.
6. «...15% населения имеют загранпоспорта и большинство не говорит по английски.»
И как это мешает закупке готовых технологических линий по производству ширпотреба? Инструкции с английского перевести некому?
7. «Технологии сюда проникают очень медленно...»
Это потому, что сырьевикам они особо не нужны, а у остальных просто нет денег.
8. «...относительно высокие зарплаты, сравнительно с Китаем...»
И что с того? А пошлины для чего придуманы?
9. «...худшие специалисты и инфраструктура сравнительно с Европой...»
Нам бы для начала Китай догнать.
10. «...слабая интеграция в международную торговлю.»
Ну Вы даёте! Вы в курсе, что и в каких объёмах мы продаём и что покупаем? На market.yandex загляните.
11. «Высокая стоимость сертификации для международных рынков.»
Зачем нам сейчас международные рынки? У нас что, внутренний наполнен отечественной продукцией?
12. «Германия, Швейцария, США в качестве конкурентов...»
Для этого есть пошлины.
13. «Россия же реагирует с заметным опозданием.»
Удивительно, что Россия вообще на что-то реагирует — с нашими-то сырьевиками.
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«Пока вы витаете в облаках, в других странах люди уже всё организовали и нормально живут.»
Вы ничего не знаете про структуру и особенности нашей экономики.
Именно такие люди, как Вы, и проводят у нас фантастические реформы, руководствуясь наблюдениями на Западе и полностью игнорируя реальную экономику РФ.
Вы прочитайте хоть что-нибудь хотя бы про моногорода. Реформаторы из нашего правительства заметили их только около 2008 года и до сих пор не знают, как с ними обращаться.
Вывод: Вы смотрите на Германию, а советы даёте для РФ. Вас это не смущает?
Если считать, что правильно, когда государство снабжает бизнес бесплатными кадрами, почему тогда не потребовать, чтобы оно также снабжало бизнес бесплатно электроэнергией, холодной и горячей водой и т.д. Может, еще бесплатные столовые открыть для бизнесменов? А иначе беда для инвестиционной экономики.
Даже обычная электростанция, не говоря уже об АЭС, будучи остановленной и законсервированной, нуждается потом в длительном процессе повторного запуска... С образованием всё еще сложнее. Если по каким-то причинам государство производит специалистов, которые вот прямо сейчас и здесь ему не нужны, можно, конечно, просто прекратить их производство, но восстановить потом уже вряд ли удастся. Поэтому, пусть уж лучше пока идут в бизнес и едут куда угодно, но сохраняется сама система подготовки кадров, «техпроцесс»... Восстанавливать с нуля потом будет дороже, да и не такие это деньги в масштабах страны, даже если сравнить просто со всякими мундиалями и геополитическими вывертами. Не здесь нужно экономить.
Не государство производит специалистов, а вузы. Почему бы не переводить вузы из государственного сектора в рыночный, и пусть дальше производят специалистов, только на другие деньги.
Вузы у нас почти все (полноценные) государственные. А с рынком всё упрется в отсутствие платежеспособного спроса — кого производить? В условиях деиндустриализации придется или ограничиться специальностями, востребованными лишь в сфере услуг, в самом лучшем случае — специалистов IT, или ориентироваться на внешний рынок, но здесь мы вряд ли имеем серьезные шансы в конкурентной борьбе... А «сэкономленные» деньги всё равно вульгарно разворуют и сожгут на бессмысленные проекты — лучше не станет никому.
Ну тогда предлагаю согласиться, что идея платного образования и образовательных кредитов в России вовсе не порочна, как вы сначала написали, а всего лишь преждевременна, и к ней нужно будет вернуться в случае смены руководства, реиндустриализации и повышения уровня жизни.
В этом смысле, конечно, согласен. Имел в виду, что порочна она именно в текущей ситуации — станет лишь еще хуже, а сама концепция как таковая — почему бы и нет? В мире оно много где так работает, и всё вполне даже неплохо. Просто соответствующие экономические условия для этого нужны...
«Имел в виду, что порочна она именно в текущей ситуации...»
Выше уже почти все под этим расписались.
Абсолютно же очевидно.
Платное образование с кредитами на получение оного работает там, где от образования значительно зависят доходы. Классический пример — пилоты гражданской авиации — обучение стоит 2-3 миллиона рублей, но и зарплата пилота — несколько сотен тысяч в месяц. Случается, берут кредит на обучение, который потом довольно быстро гасят...
А теперь представим какого-нибудь выпускника ФФ или ММФ, который потом пошел в аспирантуру, а после оной стал н.с. -ом в институте или доцентов в вузе с зарплатой, примерно совпадающей с той, которую получают обладатели таких профессий как официант, грузчик, водитель, и т.п. Оно ему надо?!
«А теперь представим какого-нибудь выпускника...»
Разумеется. Выше, насколько я понял, почти все согласились с тем, что в рамках нынешней системы от конструкции с кредитами будет только вред. Во всяком случае, могу придумать несколько возможных схем злоупотреблений (для чего особого ума не нужно).
Но в рамках более-менее нормальной системы управления конструкция будет работать вполне адекватно.
А вы вообще читали, что было написано выше? Или просто среагировали на «платное образование»?
Читал. Тот же керн, только вид в профиль... Если будет требование «N лет отработать за еду в склочном коллективе или выплатить миллион», ситуация принципиально не изменится. Порочен сам подход.
Разговоры про «их Родина бесплатно выучила а они, неблагодарные, свалили» — это, увы, следствие совково-лагерного менталитета (это не оскорбление, все мы оттуда вышли, я и сам не свободен полностью от таких вещей), суть которого сводится к тому, чтобы не дать соседу получить пайку чуть больше положенной — «умри сегодня ты, а завтра я».
Спасибо, все ясно. Вы, конечно, еще не достигли того уровня, который демонстрирует персонаж с ником «Израиль», но разница уже невелика. Удачи вам!
Израиль — это, скорее всего, просто чей-то троллинг — не верится, что именно так думать и изъясняться может реальный человек...
А про совковый менталитет и всё сопутствующее — увы, это грустная правда. Искренне надеюсь, что когда-нибудь России удастся избавиться от этого «наследия» и нормализовать отношения гражданина и государства.
«...не верится, что именно так думать и изъясняться может реальный человек...»
Так Вы, оказывается, большой оптимист. Никогда у студентов-заочников экзамены не принимали?
Не доводилось (в университете заочников просто не было, когда я преподавал), но «абырвалгов» по жизни насмотреться успел разных... Тут таки нечто другое.
Я кстати Израиля спрашивал: «Где логика? Вот вы — патриот США. В США почти все образование (по крайней мере, качественное) платное. Так с какой стати вы отстаиваете бесплатное образование в России?» Он пока не ответил.
Думаю, что это просто чей-то стёб. Приходилось встречать самое разное отношение к России среди давно уехавших, вплоть до звериной злобы и желания забыть вообще всё, включая родной язык, но вот страждущих активно вещать об этом на русскоязычных площадках до сих пор не встречал, а выборка — несколько сотен человек...
А вы тогда что ответите? Почему платное образование и образовательные кредиты — это хорошо в США, но порочно в России?
А я уже ответил. Посмотрите на сетку зарплат в США и корреляцию доходов с уровнем образования. Всё. Никаких больше изысканий и политэкономической зауми тут не нужно. Ситуация как с пилотами — «возьму кредит, выучусь, буду хорошо зарабатывать, рассчитаюсь и буду отлично жить, занимаясь любимым делом» — вполне разумно. Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира в макдаке, то и там всё разом схлопнется.
«Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира...»
Хотел бы я знать условия, при которых это возможно.
Инопланетное вторжение, оглупляющие лучи, столкновение Земли с небесной осью... :-)
« Посмотрите на сетку зарплат в США и корреляцию доходов с уровнем образования» — богатые родители учат своих детей в престижных вузах и те идут после на соответсвующие должности и так до бесконечности, вот это поворот!
Алексей Лк, а еще там, говорят, негров линчуют ;-)
Ребята из самых простых семей, имея мотивацию, берут образовательные кредиты, довольно часто — идут в армию, чтобы потом иметь льготы образовательные, и т.д. Социальные лифты там есть, просто со своей региональной спецификой... Кроме того, в аспирантуре и постдоками там вообще оказывается полный интернационал, собираемый со всего мира.
У нас, вообще говоря, даже за бесплатным образованием далеко не все могут отправить детей в другой город — на стипендию жить нельзя в принципе, а работать на первых курсах серьезных факультетов вряд ли получится.
Ну и, разумеется, критика США из сегодняшней России выглядит откровенно комично — достаточно сравнить макроэкономические и социальные показатели, наукометрию... О чем тут вообще можно говорить? Наш сегодняшний уровень — Мексика и Аргентина, даже Бразилия уже ушла вперед.
США, разумеется, далеки от идеала.
«1. В колледжи поступает 70% молодежи США, но завершает их менее двух третей поступивших, 30% вылетают в первый же год.
2. Средний долг по образовательному кредиту среди вылетевших составляет $13 929 резаной (он, естественно, не сгорает при вылете).
3. 35.3% вылетевших указали именно на „финансовые проблемы“, как главный фактор, почему они не смогли учиться.
4. 46.5% вылетевших находятся в состоянии дефолта по образовательному кредиту (т.е. забили и пропустили все сроки платежей), долг при этом опять же не сгорает — если у них появится какая-то собственность, можно конфисковать в зачет долга.»
Но по сравнению с нами...
«США, разумеется, далеки от идеала» — я в приятном шоке это первый крутой комментарий от Ash! Ура! Браво!!!
>1. В колледжи поступает 70% молодежи США, но завершает их менее двух третей поступивших, 30% вылетают в первый же год.
Я думаю, многие наши преподаватели согласятся, что для нас это скорее недостижимый идеал, нежели не-идеал. То есть следовало бы так сделать, если оценивать успехи студентов честно и оставлять тех, кто действительно хочет и может учиться. Но в нашей системе такое невозможно.
>3. 35.3% вылетевших указали именно на „финансовые проблемы“, как главный фактор, почему они не смогли учиться.
Ну да, а домашнюю работу съела собака.
>4. 46.5% вылетевших находятся в состоянии дефолта по образовательному кредиту (т.е. забили и пропустили все сроки платежей), долг при этом опять же не сгорает — если у них появится какая-то собственность, можно конфисковать в зачет долга.»
Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства.
«Ну да, а домашнюю работу съела собака» — домашняя работа как то поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?.
«Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства» — что то напомнило про то как студенты в колхоз ездили по осени на картошку, вам разве нравилось это Алексей Лебедев?
>«Ну да, а домашнюю работу съела собака» — домашняя работа как то поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?
Я имел виду отмазки студентов. Нельзя принимать результаты таких опросов всерьез.
>«Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства» — что то напомнило про то как студенты в колхоз ездили по осени на картошку, вам разве нравилось это Алексей Лебедев?
Если бы посылали только тех, кто вылетел или плохо учился, мне бы понравилось.
«Я имел виду отмазки студентов. Нельзя принимать результаты таких опросов всерьез» — тогда приведите результаты которые можно принимать всерьез.
«Если бы посылали только тех, кто вылетел или плохо учился, мне бы понравилось» — вылетил или плохо учился — не человек? Абрамович (вообще без высшего образования, плохо учился видимо), Джобс и Билл Гейтс со своим незаконченым высшим (то что Гейтс и Абрамович потом купили диплом не в счет) идут по программе общественных работ чистить картошку. И вообще о людях как то по оценкам принято судить да, как они там в школе или в ВУЗе учились? Видел я краснодипломников МГУ, приходили к нам трудоустраиватся, и сливались потом в течении месяца, так как оценки и реальность как то разные запросы имеют, и реальность всегда сильней.
«Ребята из самых простых семей, имея мотивацию, берут образовательные кредиты, довольно часто — идут в армию, чтобы потом иметь льготы образовательные, и т.д» — гм, впервые слышу что бы кто то говорил что многолетний долг это хорошо, и кстати — вы служили в армии?
« Кроме того, в аспирантуре и постдоками там вообще оказывается полный интернационал, собираемый со всего мира» — и что? Это важно? В клинике в которой я работаю то же со всего бывшего союза люди собраны — мне как то с этого вообще никак
«нас, вообще говоря, даже за бесплатным образованием далеко не все могут отправить детей в другой город — на стипендию жить нельзя в принципе, а работать на первых курсах серьезных факультетов вряд ли получится» — я уже писал что один месяц в университете (МГУ) стоит сейчас до 20000р, часто и в 13000-14000р укладываются, это подъемные деньги даже для провинции. Инфа от вчерашних выпускников. Конечно без роскоши, зато и без кредитов в тысячи $
«Ну и, разумеется, критика США из сегодняшней России выглядит откровенно комично — достаточно сравнить макроэкономические и социальные показатели, наукометрию...» — т.е на основании наукометрии и макроэкономических показателй США это святое место за пределами критики, и что бы критиковать надо наверное быть гражданином США или саттелитов?
>вылетил или плохо учился — не человек? Абрамович (вообще без высшего образования, плохо учился видимо), Джобс и Билл Гейтс со своим незаконченым высшим (то что Гейтс и Абрамович потом купили диплом не в счет) идут по программе общественных работ чистить картошку.
А что, чистить картошку — занятие не для человека? В Советском Союзе говорили: у нас любой труд в почете.
Для Алексея Лебедева
«Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства» + А что, чистить картошку — занятие не для человека? В Советском Союзе говорили: у нас любой труд в почете." — вы оченть тактично перешли ко второму вопросу (котрый не по существу так как это ваши личные желания и фантазии) не ответив на первый (который о деньгах т.е по существу):
1А «Ну да, а домашнюю работу съела собака» — как домашняя работа поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?
И
1В «Я имел виду отмазки студентов. Нельзя принимать результаты таких опросов всерьез» — тогда приведите результаты которые можно принимать всерьез.
>1А «Ну да, а домашнюю работу съела собака» — как домашняя работа поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?
Если очередной транш по кредиту зависит от успешной сдачи сессии, то очень поможет.
>1В «Я имел виду отмазки студентов. Нельзя принимать результаты таких опросов всерьез» — тогда приведите результаты которые можно принимать всерьез.
Да никакие нельзя! Студенты будут врать, у них будет виноват кто угодно, кроме них самих.
Для Алексея Лебедева:
«Если очередной транш по кредиту зависит от успешной сдачи сессии, то очень поможет» — в МГУ действительно поможет, там в зависимости от факультета 2-6 подряд отлично сданных сессий являются гарантией перевода на Бютжет (так было в 2005—2010), но распространяется ли это на западные ВУЗы я не знаю, без ссылок «то очень поможет» не более чем голословное утверждение, основанное ни на чем.
«Да никакие нельзя! Студенты будут врать, у них будет виноват кто угодно, кроме них самих» — опять же я напоминаю что год обучения в МГУ стоит около 6000$, и если у тебя хоть одна четверка в сессии то это на весь срок обучения, и если твори родители не смогли найти в очередной год 6000$ ты вылетаешь, и неважно что сессия сдана, я такое видел. Студенты врут, да? Капитализм это яд. В малых дозах помогает, в средних смертелен.
«Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира...»
Хотел бы я знать условия, при которых это возможно. — «Незавидная участь научных сотрудников в новой России — одна из ведущих тем последней четверти века. Однако, как оказалось, проблема мировая. Так, более 5 тыс. американских интеллектуалов, обладателей диплома PhD, вынуждены подметать улицы» —
www.rosbalt.ru/moscow/2015/04/05/1384976.html
Вы мистер Лк наверно очень удивитесь если вам откроется что российские информационные агентства (тот же Тасс или там Росбалт) врут как дышат У ТАСС солидный стаж вранья — окло 100 лет lol
«т.е на основании наукометрии и макроэкономических показателй США это святое место за пределами критики, и что бы критиковать надо наверное быть гражданином США или саттелитов?»
*FACEPALM*
Выбросьте телевизор, пока не поздно...
Речь тут совсем о другом: героиновый наркоман, удумавший читать лекцию любителям пива о вреде сего пенного напитка, будет выглядеть откровенно комично... Примерно так выглядят и критики США, живущие в стремительно дичающей стране периферийного капитализма.
— Маня, знаешь сколько верст до Парижа от нашей Усть-Задыровки?!
— Сколько?
— Шесть тыщ!
— Уххх... Ну и глухомааааань же этот Париж!
Примерно так оно и выглядит для адекватного читателя...
«героиновый наркоман, удумавший читать лекцию любителям пива о вреде сего пенного напитка, будет выглядеть откровенно комично...»
Не могу согласиться. От слова совсем. Лекция есть лекция. Суть научного подхода вообще состоит в том, что важно только то, что говорится, а не то, кем именно говорится. То, что вы предлагаете есть чинодральство и цветовая дифференциация штанов. Как раз переход на личность говорящего — сугубо порочный прием.
Denny, тут как посмотреть — если речь о строго научной дискуссии — безусловно, Вы правы, но тогда и уровень должен быть совсем другим...
Если же мы говорим о бытовом уровне, тогда личность обличителя вполне имеет значение и допустимо акцентирование внимания на оной. В данном случае обличение США ведется явно на бытовом уровне, соответственно, вполне допустимы замечание о том, что рассказы о том, как там всё плохо от людей, не только ни разу не бывших в этих самых США, но и живущих в стране, которая по ряду показателей находится уже в третьем мире, выглядит откровенно комично...
«Речь тут совсем о другом: героиновый наркоман, удумавший читать лекцию любителям пива о вреде сего пенного напитка, будет выглядеть откровенно комично» — я не увидел ответа на вопрос почему система науки и образования США находится за пределами критики? Аргументация вроде — у вас МГУ на сотом месте в рейтинге и чья бы корова мычала не катит, уж извините. Я хочу серьезных контраргументов.
«Если же мы говорим о бытовом уровне, тогда личность обличителя вполне имеет значение и допустимо акцентирование внимания на оной. В данном случае обличение США ведется явно на бытовом уровне» -?!
1) Т.е за семестр 60000$ В год в ВУЗаз ЛИГИ плюща платят (факт),
2) как следствие качественное образование в США доступно немногим (факт),
3) образовательные кредиты и долг на выходе (факт),
4) высокий % отчислений из за дефолтов (факт)
Все эти факты видимо бытовой уровень дискуссии и критиковать это я не имею права? А можно спросить — если факты приводит не профессор а тот кто деньги платит за образование — то он как бы то же не имеет права спросить что к чему? И кто имеет по вашей логике Денис? Социологи? Вы же помните что вы сказали про социолога Михаила Соколова? У вас нет никаких контраргументов кроме того что вы почему то именно мне отказываете в праве на мнение. Интересно если бы я представился не профессионалом эмбриологом и выпускником Биофака МГУ а социологом вы бы стали меня слушать? И не вы ли убеждали меня что вы не считаете гуманитариев за равных себе?
Позавольте мне мистер Лебедев. В моей Америке student loans отнюдь не средство держать людей на цепи не выдавая им загран паспорта. Если у специалиста есть бизнес потребность выехать за границу и допустим нет паспорта он ... правильно идет в близжайшее почтовое отделение (никаких ОВИРОВ у нас нет и не было никогда) заполняет заявление и довольно быстро (счас точно не помню но по ощущениям разделите срок за который вы получили свой загран паспорт по крайне мкре на 3) получает свой паспорт незавимио ни от каких loans. Да чтоб два раза не вставать никаких внутренних паспортов у нас Американцев нет а есть только то что у вас назывется загран паспорт. Но если срочно нужно получить паспорт за 3 дня то вы идете не на почту а в офис своего сенатора и получаете свой паспорт именно за 3 дня! Ничто не мешает специалисту платить свои student loans из-за границы и следовательно нет никаких причин его/eё не выпускать из страны. Ах у вашей сраны нет много и дву-стронних соглашений с другими государствами (в частности и об этом), ах у вас не действуют международные системы — кто-ж вам виноват?
Хороши или плохи для вашей страны платые образование и кредиты решайте без меня точно также как опять же без меня учитесь (или нет) на ошибках бывшего ссср.
Я к счастью никакого отношения к вашей стране не имею.
Кстате мистер Лебедев никто в нашей стране нардное хозяйство никак не регулирует в частности никто не решает где работать выпускнику Гарвада как и ни кто не приказывет Гарварду скольких студентов надо обучать по каким специальностям.
Правильно, потому что они же сами платили, и что дальше что с ними будет, это их проблемы.
В этом и разница.
>Ничто не мешает специалисту платить свои student loans из-за границы и следовательно нет никаких причин его/eё не выпускать из страны. Ах у вашей сраны нет много и дву-стронних соглашений с другими государствами (в частности и об этом), ах у вас не действуют международные системы — кто-ж вам виноват?
Конечно, ничто не мешает платить из-за границы. Мне интересно, что помешает НЕ платить? Если человек уедет, например, в Париж и не будет платить, за ним придет в конце концов французская полиция или как?
Я конечно не знаю всех подробностей, но знаю, что например, Романа Полански Америке из Европы не выдают. И во время Вьетнамской войны много американцев сбежало от призыва в Канаду, и Канада их не выдавала.
«Если человек уедет, например, в Париж и не будет платить, за ним придет в конце концов французская полиция или как?»
В денежных вопросах, связанных с частными лицами, мировая практика быстро идёт к полному консенсусу.
В первую очередь это касается уклонения от уплаты налогов. Нет сомнения, что практика очень скоро будет распространена и на платежи по кредитам.
Главное — исключить из этих вопросов политическую составляющую, что при массовой выдаче кредитов будет нетрудно. Конечно, кое-кто сумеет уклониться, но значимых объёмов финансовых потерь это вызвать не сможет.
1. «N лет отработать за еду...»
Так если будет нормальная экономика, то будет мало склочных коллективов — они просто не выживут.
2. «...за еду...»
Выше было сказано, что выплаты по кредиту должны составлять небольшую часть зарплаты среднестатистического выпускника.
3. «...их Родина бесплатно выучила...»
Речь идёт в первую очередь о нормальном регулировании системы высшего образования.
А уж с чем она там совпадает или не совпадает — дело десятое.
Как говорил один деятель, если очень нехороший человек скажет, что дважды два — четыре, то я вынужден буду с ним согласиться.
Проблема в том, что образование является ценностью, за которую готовы платить, лишь там, где оно является социальным лифтом и приносит неиллюзорную пользу обладателю... В племени Мумба-Юмба никто не будет платить за обучение квантовой электродинамике, совсем другие приоритеты, интересы и ранговые маркеры.
Это верно. Но ведь и вождю оного племени нет никакого смысла вкладываться в обучение некоторых членов своего племени квантовой электродинамике. Чтобы племя вкладывалось, обучение должно приносить неиллюзорную пользу этому племени. Вопрос в том, чтобы сбалансировать пользу племени от обладателя знаний и пользу конкретному обладателю этих знаний. И это относится к всем племенам независимо от уровня их развития.
Тут есть нюанс. В настоящее время мы имеем систему высшего образования, которая досталась нам в наследство от СССР — совсем другой страны и другого общества, которое пусть и с людоедскими закидонами, но имело вполне явную программу развития и направленность в будущее... Сегодняшние же страна и общество — это что-то вроде нароста на трубе, этакий гриб трутовик. Ни программы развития, ни какой-либо направленности в будущее — типичная страна периферийного капитализма с сырьевой экономикой, мафиозной диктатурой и общей деградацией. Наука, производство, созидание? О чем это вообще, зачем? В почете продажа ресурсов, дележ выручки, обслуга и охрана знати, ну и развлечение пипла — трясти задом, петь ртом или гонять мяч — это едва ли не почетнее, чем в СССР быть космонавтом.
Из данного предельно грустного факта следует очевидное заключение — нужно или сохранять систему образования, ориентированную на развитие (удаляя очаги некроза, разумеется), пусть даже её продукция сейчас не востребована в стране, ожидая, что в скором будущем всё изменится и страна очнется от дурмана, или реформировать под текущее состояние дел, кромсая по живому, и отсекая значительную часть населения от высшего образования как такового, а страну в целом — от «первого мира», который создает новые технологии и получает новое знание о природе.
ИМХО, дело не в ориентированности на развитие. Дело в управляемости. В СССР государство контролировало всех участников и все стадии процесса. И само осуществляло те или иные программы. Сейчас эта система приказала долго жить. И сейчас сам черт не скажет, куда на самом деле пошли деньги, выделяемые на развитие. Что-то попадает в жадные ручонки, что-то просто уходит в песок. Что, где и куда развивается — непредсказуемо. Кого и для кого готовят нынешние ВУЗы — никто сказать не может. Отъезд за рубеж — только маленькая струйка в этих неконтролируемых потоках. Поскольку хода назад к тотальному контролю вроде нет, надо вводить некие системы саморегуляции, Наиболее естественные — денежные. Вроде госкредита. Чтобы государство могло возвращать хотя бы часть тех денег, которые вкладываются в образование, но ни на какое развитие не идут. Вот если такая связь будет, можно станет говорить о каких-то программах развития. А пока деньги вливаются в решето, никакого развития не будет при любых суммах.
1. «Дело в управляемости.»
Абсолютно верно. Если система управляема, то некие цели обычно появляются практически сами собой.
2. «...что-то просто уходит в песок.»
В песок уходит львиная доля, если не больше.
3. «Поскольку хода назад к тотальному контролю вроде нет...»
А тотального контроля фактически никогда и не было. Государству только казалось, что оно контролирует, скажем, тот же сектор услуг.
Но попытка вернуть иллюзию тотального контроля будет, скорее всего, предпринята в обозримом будущем.
И это по-настоящему страшно.
4. «...надо вводить некие системы саморегуляции...»
Локальные системы саморегуляции могут эффективно работать только при квазистационарных или предсказуемых внешних условиях. Иначе внешние воздействия будут постоянно нарушать внутренние процессы.
Другими словами, нужно либо изолировать систему образования от остальной части экономики, либо вводить централизованное регулирование всей экономики.
Иначе при первом же колебании цен на нефть все усилия пойдут насмарку.
В пункте 4 вы принципиально не правы. Локальные системы регуляции, основанные на обратных связях, как раз и предназначены для обеспечения работоспособности системы при изменении внешних условий.
Грубо говоря, если похолодало, включается обогрев. Стало жарко — включается кондиционирование.
«Локальные системы регуляции, основанные на обратных связях, как раз и предназначены для обеспечения работоспособности системы при изменении внешних условий.»
Всё дело в соотношении характерных времён процессов. Механизм локальной регуляции должен срабатывать за характерное время, меньшее или хотя бы сопоставимое с характерным временем существенного изменения внешних условий.
Цены на нефть могут резко измениться в течение года (и даже месяца), а обратные связи в системе высшего образования требуют время, примерно сопоставимое со сроком обучения, то есть несколько лет.
Поэтому если не регулировать экономику в целом, обеспечивая реакцию на текущий уровень нефтяных цен, то локальная саморегуляция просто не будет успевать и в итоге вся система будет хаотично дёргаться.
Адекватную же по скорости реакцию на нефтяные цены может дать только централизованная система регулирования экономики страны.
Откуда эта каша? С какой стати система образования должна отслеживать колебания на рынке нефти? Для этого существуют совсем другие системы. А система образования должна отслеживать тренды на рынке рабочей силы. Весь мир так и делает. А у вас в который раз бинарное однокнопочное мышление.
Имеется в виду, если он будет работать в государственном вузе или институте, через несколько лет долг ему автоматически списывается.
А если он учился в частном ВУЗе и пошёл на работу в госсектор, то государство полностью берёт на себя выплаты по образовательному кредиту частному банку.
Сделать образование платным, оставить бесплатным или выдавать кредиты — это все совершенно бессмысленные идеи. Пока страна находится на капиталистической периферии, выпускники (и при этом лучшие) уезжали, уезжают и будут уезжать. Как говорится, добро пожаловать в страны третьего мира: вход за доллар, выход — за триллион.
Именно так. Периферийный капитализм со всеми сопутствующими вещами вроде деиндустриализации, бедности и примитивизации общественных отношений (одичания). Пока это остается так, люди, ориентированные на развитие, созидание и познание, будут уезжать. Не мы первые, не мы последние...
«Пока страна находится на капиталистической периферии...»
Так мы сами себя там держим. Точно как в анекдоте про котёл в аду с русскими, который не нужно охранять — свои обратно затаскивают.
У нас всё готово для налаживания нормальной жизни.
Выгнать олигархов можно в 24 часа без всякого сопротивления.
Мы сами себя туда затащили — это да. С какой радостью кинулись устраивать деиндустриализацию в 90-е годы, просто чудо какое-то. Нет, я понимаю, почему капитаны нашего капитала так за это боролись — они с этого по сей день живут, но где были голоса разума? Неужели, все так исстрадались без левисов и чуингама, что не в состоянии были сложить 2 и 2 и понять, что без наукоёмкой промышленности (да хоть просто машиностроения) в стране вся жизнь сведётся к делёжке нефтяной/газовой выручки (ок, ещё металлургия немного зарабатывает)? Ну а вылезти обратно нам светит лишь в очень отдалённой перспективе — Латинская Америка вон 200 лет на периферии прозябает без особых продвижений.
«...но где были голоса разума?»
Все эти голоса глушили сначала в империи, а потом в СССР. Перерыв был минимальный — примерно на время НЭП. Но чего стоило это ввести — отдельная история. На всю правящую партию существо вопроса понимало несколько десятков человек — не больше. Причём понимало именно как временную сиюминутную необходимость, без чёткого осознания связей с уровнем технологий.
Но и требовать от них понимания нельзя, так как почти все они учились в рамках классической системы образования, введённой во второй половине XIX-го века аккурат для борьбы с революцией — огромные дозы греческого, латыни и т.д. вместо естественных наук.
Так что план графа Толстого в конечном итоге сработал, но по абсолютно неожиданной траектории и с огромным опозданием.
«...Латинская Америка вон 200 лет на периферии...»
Для того чтобы у нас можно было реализовать этот сценарий, нужно резко сократить население, что без больших потрясений сделать невозможно.
> Для того чтобы у нас можно было реализовать этот сценарий, нужно резко сократить население, что без больших потрясений сделать невозможно.
А это к вопросу о том, кто больший душегуб: Иосиф Виссарионыч, или Егор Тимурыч.
«выпускники (и при этом лучшие) уезжали, уезжают и будут уезжать» — лучшие идут сразу в бизнес, там шанс заработать гораздо выше без траты 5ти лет на диссертацию и статьи которые никто не прочтет. У нас в клинике стартовая зарплата 23 летнего юниора без опыта работы аккурат в 2 раза больше зарплаты 30 летнего старшего научного сотрудника МГУ со степенью. Сколько на одного уехавшего приходится обычно тех кто просто занялся зарабатыванием денег? А что бы стать лучшим надо просто любить свое дело, и с эммиграцией это может быть связанно только в случае если в своей родной стране невозможно развиватся как специалист. Любопытно кстати что в моей сфере (ЭКО) мы вполне держимся на мировом уровне, оборудование и методика то везде одинаковые, и те немногие спецы что все таки эммигрировали совершенно не выделялись на общем фоне как суперспециалисты, суперспециалист скорее сам организует бизнес/клинику/лабораторию там где будет удобно, в России кстати организовать ЭКО центр проше чем зарубежом, так как в России этот рынок все еще развивающийся (ну кроме Москвы и Питера, хотя например только в пригороде Чикаго 40 клиник, а в Москве всего 80, а хороших дай бог 20, так что есть куда расти). Уезжают лучшие студенты — но например как показывает мой опыт работы выпускники МГУ далеко не всегда в состоянии справится даже с простыми рутинными манипуляциями (они же для другого учились, для высокого, и как можно их за это винить), так что тот факт что человек хороший студент который нарасхват в зарубежные ВУЗы совсем не означает что из него в дальнейшем получится хороший специалист. Может это очевидные банальности но когда я слышу что уезжают лучшие и вспоминаю кто уехал то как то задаюсь вопросом — а в чем лучшесть то? У студента кроме бренда ВУЗа и оценок за плечами ничего нет. Про спецов уже сказал выше — не лучшие, а обычные. А ученый мирового класса — с такими лично как то не пересекался, тут не знаю.
Но эммиграция для бизнеса все же плохо, и то что надо поддерживать достойно образование в своей стране это конечно неоспоримый факт, а то промышленнрсти/бизнесу нужны нормальные кадры в своей стране, местного так сказать производства, за рубежом тот же продукт стоит гораздо дороже при сопоставимом или более худшем качестве
Фишка с крайне низкой зарплатой придумана была правильными доцентами ещё во времена Союза. Это всего лишь критерий отбора нужных и правильных людей.
Если взять и проверить финансы института то можно обнаружить забавные вещи. Некоторые лица с крайне низким образованием и квалификацией могут получать в разы больше. Те же самые подсобные рабочие, секретарши и уборщики...
Государство не плохо финансирует вообще то. Тут проблемы начинаются как правило в самих институтах.
Вот например в институт приходит толпа народу, а у тебя есть свои люди. Как избавиться от чужих и оставить своих?
Финансы очень мощный рычаг. С ними можешь много получить, но с другой стороны можешь от многих избавиться. Избавиться от не нужных просто. Поставь такую зарплату чтоб только сумасшедший с ней там работал и нормальный человек не смог с ней прожить. И что остаётся? Он вынужден будет найти себе другое место.
Так наиболее талантливые уходят — остаётся посредственные так ещё без денег. Ими легче управлять.
Такая система построена десятилетиями. Что конечно приводит — к так называемой научной династии.
Свои люди конечно потом финансируются сторонними источниками. Если ты на руководящей должности это легко организовать. Формально на некоторой должности как все получают маленькую зарплату... И вроде никаких к нему претензий.
Эта система и у буржуинов имеет место. Ну да некоторые доценты имеют не плохую по нашим меркам зарплату, но с учётом траты на обучение и кредитов. Не те выпускники вынужденны уходить из ВУЗов. Это приводит к тому, что в науку не пускают очень многих и отбор идёт по клановому признаку. Науке это только вредит.
Многие конечно правильные доценты жалуются обычно на то, что у них маленькая зарплата, но когда пытаешься получить доступ к налоговой отчётности — то практически это не возможно сделать.
Хотя выяснить много крайне легко. Достаточно перед институтом прогуляться и сесть на хвост какому то крикливому доценту. И посмотреть на какой машине ездит и как дома живёт.
Иногда некоторые официально по 15 тысяч получают, а у них и машина и хоромы.
Государство должно контролировать такое. Потому, что это наносит просто колоссальный ущерб. В конце концов это деградирует науку и образование. Студентов начинают учить вообще всякой лженауки.
Вот например в одном педагогическом ВУЗе в Москве — завкфедры профессор, заведение которое готовит преподавателей для глухих — вообще не знает язык жестов. А банда доцентов которая там, знает её на крайне примитивном уровне. И тут конечно народ смотрит на это и удивляется. Как они вообще там оказались????
Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов
Составители: Альтбах Ф.Д., Райсберг Л., Андрущак Г.В., Пачеко И., Юдкевич М.М.
Научный редактор перевода: Юдкевич М.М.
Ответственный редактор: Халатянц Н.М.
Разные страны сравнивать не корректно. Обычно своя специфика.
Для одних странах отбор идёт по меньшему параметру коррупции. Например промышленность или власть заинтересована в результате и она просто сама начинает контролировать образование и науку.
А в других странах, как например у меня тут в Грузии и странах Азии и Африки. Основной критерий клановый отбор. Там главное чтоб рожа была правильная. Для не того человека физически не возможно пробиться и оказаться в каком нибудь месте.
Финансы конечно очень мощный регулятор, но им одним конечно не ограничивается всё.
«Основной критерий клановый отбор.»
А что в Грузии осталось из промышленности (кроме, помнится, окатышей)?
И что Вы после этого хотите?
Это как раз из-за кланового отбора.
Отсутствие денег вредит меньше чем искусственный такой отсев...
>Свои люди конечно потом финансируются сторонними источниками. ... Если ты на руководящей должности это легко организовать. Формально на некоторой должности как все получают маленькую зарплату... И вроде никаких к нему претензий. Хотя выяснить много крайне легко. Достаточно перед институтом прогуляться и сесть на хвост какому то крикливому доценту. И посмотреть на какой машине ездит и как дома живёт. Иногда некоторые официально по 15 тысяч получают, а у них и машина и хоромы.
Да что же это за сторонние источники? Что за тайны Мадридского двора? Как в анекдоте — где я могу получить свою долю?
Машины и хоромы у многих людей просто с советских времен.
В мире есть такая штука — рынок труда.
Пока у нас его нет все будут получать копейки... Независимо от квалификации.
Если перекрыть выезд специалистам. ФАНО, МинОбр будет вам назначать зарплату ровно столько, что б вы не подохли с голоду...
Интеллигенты! Не надо считать деньги в чужих карманах. Ничего это Вам не даст, кроме расстройства.
Очень многие проблемы из-за своеобразного менталитета и идеологии. И больших возможностях использования некоторой ступеньки социальной лестницы в своих целых.
В России есть своя специфика — за МКАДом жизнь не существует. Например ВШЭ всех учит как надо жить, а есть такие направления, что 99,9% выделяемых на это финансов — оседает как раз в ВШЭ.
Крайне сильная концентрация ресурсов и средств в одних местах. Фактически создаются монополии — которые просто говорят. Этим будем заниматься только мы.
Так как учёных часто привлекают в систему образования, то часто граница между наукой и образованием стёрлась. И многие этим хорошо пользуются. Учить это совсем другое чем придумывать, но абсолютное большинство правильных доцентов считают, что если он выучил теорему, то он может придумывать теоремы пачками. В результате абсолютное большинство занимаются профанацией или часто вообще лженаукой. А когда работаешь в ВУЗе это даёт возможность использовать ресурсы государства или компаний в своих целях. Естественно часто с одной целью — борьба с конкурентами и внушения всем, что ты такой крутой и наука только в твоём ВУЗе.
К тому же сейчас придумана новая фишка — это ценность диплома. Вот у нас диплом круче. Они смогут по выпуску поступить работать туда.
Диплом стал корочкой вроде пропуска. Позволяющий пройти некоторый фейс-контроль. Система круговой коррупции так построена, что ты не сможешь устроиться на работу. Если у тебя не тот диплом.
Одна из проблем не эффективности науки в том, что там слишком много людей которым там не место. Наука заменена образованием. Изменить это можно только силой. Внешними факторами. Изнутри не возможно.
1. «В России есть своя специфика — за МКАДом жизнь не существует.»
Это следствие неконтролируемого развития в своей основе нерыночной экономики. Происходит стихийная концентрация ресурсов в немногих местах.
И Москва — хороший пример. Через неё по разным причинам проходит куча денег. Эти деньги привлекают население. Приток населения порождает проблемы, которые пытаются решить привлечением дополнительных денег в ту же самую Москву. А эти деньги привлекают ещё больше населения.
Например, проблему пробок пытаются решить очень дорогим строительством дорог, развязок, туннелей и пр. Вместо этого нужно создавать предприятия лёгкой промышленности за МКАД.
И об этом говорят уже давно, но толку никакого.
2. «Одна из проблем не эффективности науки в том, что там слишком много людей которым там не место.»
Фундаментальная причина — отсутствие платёжеспособного спроса на прикладные исследования.
1. «Пока у нас его нет все будут получать копейки...»
Наоборот — если полностью открыть границу мигрантам, то дешёвый труд ещё сильнее вытеснит технику.
2. «Если перекрыть выезд специалистам...»
Речь идёт о мерах по регулированию системы высшего образования, о чём выше несколько раз написано.
3. «Не надо считать деньги в чужих карманах.»
И об этом несколько раз писали выше — никто этим заниматься и не собирался.