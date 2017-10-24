ВАК: ХАНА ли я?
20 октября 2017 года президиум ВАК 14 голосами «за», шестью — «против» при четырех воздержавшихся решил сохранить за министром культуры РФ Владимиром Мединским докторскую степень по истории. И это несмотря на открывшиеся многочисленные формальные нарушения процедуры защиты диссертации, помимо веских претензий к содержанию диссертационной работы. Пожалуй, впервые президиум ВАК выступил против решения своего же экспертного совета: 2 октября ЭС ВАК по истории проголосовал за рекомендацию лишить министра степени доктора (17 — «за», трое — «против», один воздержавшийся). Публикуем послесловие к «баттлу о диссертации Мединского» докт. ист. наук Вячеслава Козлякова, одного из авторов, наряду с Иваном Бабицким и Константином Ерусалимским, заявления о лишении министра ученой степени [1].
Слóва «должностнование» орфографический словарь русского языка не знает; иногда его применяют вместо верного — «долженствование», хорошо известного всем, кто изучал английские глаголы. В основе такого новообразованного слова слышится «должностной», поэтому предлагаю сохранить его в употреблении для характеристики модальности начальственного языка, анализа суждений, произносимых по долгу службы или из чувства корпоративной солидарности чиновниками, когда прямая речь заменяется «сигналами», умолчаниями и всегда удобным и столь часто звучащим «вы же понимаете». Да, очень хотим понять, но не обязаны входить в ваше положение…
Вот министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева говорит: «Я так счастлива, что всё закончилось». А уж как счастливы все, кто имел отношение к истории с обсуждением диссертации В. Р. Мединского… Только счастье у нас по этому поводу, конечно, разное, а смысл одних и тех же слов стал противоположным. Что случилось, как это можно объяснить, почему нет надежды, что здесь можно что-то поправить? Как следует общаться дальше с теми, кто говорил и продолжает обосновывать решения, противоречащие здравому смыслу?
Можно не повторять пройденное за год: изначально история начиналась как протест против представления пропагандистского памфлета в качестве докторской диссертации, после чего носитель полученной по «серой схеме» ученой степени стал претендовать на выражение взглядов исторической корпорации. То, что пришел «руководитель» науки, а не коллега, было ясно из автореферата уже в 2011 году (какую бы версию мы ни взяли).
Впервые можно было увидеть, как в заключении диссертации вместо выводов содержатся некие указания научному сообществу, обосновывающие создание «контрпропагандистской» организации. Диссертант раскрывал двухвековой заговор среди авторов иностранных записок о России XV–XVII веков (?!). Да, сегодня при поддержке Российского военно-исторического общества успешно продается и такое.
Например, Первый канал в начале нынешнего сезона показал телеиллюстрацию «Мифов о России». Впрочем, как кто-то удачно пошутил на просторах «Фейсбука», «ученые РВИО» превратились в аналог «британских ученых». Создается впечатление, что во всей развернувшейся дискуссии наших оппонентов интересовала лишь поддержка государством и спонсорами далеких от науки идей, монетизация завоеванных позиций. Однако свое монопольное положение исторических «экспертов» они потеряли и теперь обречены обрабатывать одно поле с лженаукой.
В процессе обсуждения и прохождения сквозь недра Минобра и ВАК заявления о лишении ученой степени эксперимент по проверке механизма научной экспертизы превратился совсем в другое — общественное и даже политическое — явление. Трудно этого было не заметить и расписаться в собственной наивности. Но произошло это помимо воли авторов заявления: практически никто из нас уже не направлял вызванный словесный вихрь, мы все находились внутри него.
Оставалось наблюдать, как распространяется одна и та же «удобная» информация, как намеренно смещаются акценты, уводится внимание от очевидного к невероятному. Можно было бы выразить благодарность государственным СМИ — ТАСС, «РИА Новости», программе «Вести», каналу «Россия», прочим «лентам» и «интерфаксам», но отчего-то не хочется.
И напротив, островки настоящей журналистики, стремившейся сохранять независимую позицию, информировать, раскрывать «суть событий» (как не вспомнить название передачи Сергея Пархоменко на «Эхе Москвы»), тоже видны. Читайте «Медузу», «Коммерсантъ», «Новую газету» и маленький, но гордый «Троицкий вариант» [2]. Даже лондонская The Times посмотрела в нашу сторону.
Во всей состоявшейся «дискуссии» особенно удивительно, как немедленно откуда-то из-под спуда вылезла архаика советского языка. Правда, потерявшая всякий смысл и значение, поэтому ярлыки — «лысенковщина», «фарс», «травля» — пришлось распространять тем, у кого и должности пониже, а значит, и ответственности за слова поменьше.
Современные времена также повлияли на разворот сюжета (опять на словах) в сторону борьбы «либералов» и «патриотов», порицания западничества, апологии войны с «русофобией». Несколько человек, включая докторов исторических наук, особенно активно повторяли мнения «их превосходительств», были на виду и находили в этом особенное удовольствие. Показательно, что другие профессионалы на эту легкую уловку политического разделения практически не попались, продолжая с уважением относиться к несовпадающим взглядам и политическим пристрастиям друг друга.
Слишком заметны были личные мотивы большинства «защитников Мединского», вольно или невольно препятствовавших прецеденту оспаривания публицистики, выданной за докторскую диссертацию. Причина лежит на поверхности, и она не связана с наукой: всё объясняется должностным положением автора — высокопоставленного чиновника и заметного представителя правящей партии. Наверное, примерно так напишут будущие историки об этом историографическом казусе начала XXI века, когда никакие текущие политические детали уже не будут важны.
От нашего профильного министра также прозвучало немало слов в оправдание коллеги, ее голос как профессионального историка был особенно важен. Стесняюсь спросить: а где та самая шляпа, которую снимали перед чьей-то готовностью смело отстаивать в диссертационном совете МГУ свою работу? Долгая мантра «плагиата нет» не означает внезапно наступившей близорукости или отсутствия системного мышления, нежелания прочесть положение ВАК, где это слово вообще не упоминается в разделе о присуждении ученых степеней.
Абсолютизация одной, кажущейся выгодной, стороны дела в ущерб всем другим очевидным недостаткам и самому здравому смыслу — показательный признак языка «должностнования». Другая черта — запредельный формализм и прямо на глазах охватывающая чиновника лексомания (dura lex sed lex, как известно из латыни).
Процитируем одно из новостных агентств, написавших после заседания президиума ВАК: «Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что по вопросу о научной ценности докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского была проведена вся предусмотренная законом работа и решение вынесено строго в рамках процедуры. Поэтому с ним надо согласиться, даже если кому-то оно и не нравится, передает слова Фурсенко „Интерфакс“».
В зависимости от высоты начальственного положения в языке «должностнования» обязательно появляется указующая, повелительная модальность. Здесь она, конечно, тоже видна — «надо согласиться», только кому? Тому, кто не читал «диссертации», полностью забыл про эпопею с ее рассмотрением в трех советах, не знаком с отрицательным заключением экспертного совета ВАК по истории, «не заметил» выявленных нарушений процедуры защиты и считает правильным, что волевым решением главы ВАК аттестационное дело диссертанта оказалось «засекреченным» и недоступным даже тем членам президиума ВАК, кто беспристрастно пытался разобраться в деле.
Еще один важный элемент языка «должноствования» — попытки убедить всех, кто забыл интересы науки и последовал за сулящими сегодня выгоду политическими обстоятельствами, что они вели себя правильно и остались на стороне добра, объективности, честности и порядочности. «„Все [на заседании президиума ВАК] говорили, что эта дискуссия вокруг диссертации Владимира Мединского оказала положительное влияние в целом и, мы уверены, окажет положительное влияние на качество диссертаций в гуманитарной сфере… Я считаю, что с точки зрения диссертаций это поможет нам в повышении качества аттестации, а, с другой стороны, в исторической науке это еще более обострит проблему поиска путей объективности в исторических оценках“, — сказал Филиппов». Это уже неувядаемый ТАСС.
Присутствующие в сознании людей слова с положительной коннотацией необходимы, как давно известно, для прикрытия совершенно противоположных деяний (синдром «белых одежд», по Дудинцеву). Проще говоря, в приведенном высказывании делается вид, что научная аттестация после итогового решения президиума ВАК по делу Мединского стала только лучше, а «министерская» наука об «объективности» пошла в массы.
Носители «должностнованского» языка, конечно, «на самом деле» убеждены, что могут направлять науку туда, куда им хочется. Попробую объяснить на доступном им языке, что такое «объективность» исторической оценки, на примере Смуты в России (это сфера моих профессиональных занятий), хотя обычно стремлюсь избегать прямых аналогий. Один из сложных вопросов в понимании этого исторического периода состоит в том, как могло случиться, что все поверили в самозваного царя Дмитрия. Ответ не только в действиях самозванца, но и в поведении его современников. Вовлечение в стихию лжи происходило из-за доверчивости людей, принятия правдоподобия за правду. Но была еще историческая ответственность тех, кто всё видел и понимал, но подыгрывал самозванцу в его рассказах…
Итак, выворачивание смыслов, смена полюсов в языке и успокоительное «должноствование» приводит к намеренному игнорированию здравого смысла, открытой игре не по правилам, а на финише — против всех правил. Не стоит удивляться, когда с защитниками Мединского перестанут разговаривать или подавать им руку. Словесный «баттл» был во многом игрой с обеих сторон, но после официального решения президиума ВАК она завершилась: сторонники сохранения министром ученой степени считают — в его пользу. И хорошо, что его «мучения» на этом закончились. Вспоминаются слова публициста XVI века Фёдора Карпова: «…правда без милости мучительство есть», только стоит помнить еще и начало этой мудрой фразы: «Милость без правды есть малодушество»…
Теперь после оглушительного примера краха официальной научной экспертизы ВАК появились основания для прекращения разговора с «должностнованцами» на их языке. Еще более очевидной стала и необходимость возвращения искусственно заниженных позиций РАН.
Об авторе: историк России XVI—XVII веков, специалист по историографии и источниковедению, автор диссертаций по истории служилого сословия, исследований о Смуте начала XVII века, публикатор «Русской историографии» Г. В. Вернадского. Книги Вячеслава Козлякова, посвященные Борису Годунову, Лжедмитрию I, Марине Мнишек и другим героям времен начала правления Романовых, вышли в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».
Вячеслав Козляков
1. wiki.dissernet.org/tools/vsyakosyak/MedinskyVR_ZoLUS.pdf
2. Кстати, всем, кто считает, что внимание к диссертации Министра (у «ученых РВИО» теперь положено писать так, с прописной буквы) возникло только спустя пять лет после ее защиты в 2011 году, могу напомнить, что моя рецензия на эту диссертацию была опубликована в ТрВ-Наука в № 155 от 3 июня 2014 года и только после того, как пришлось убедиться, что пять монографий диссертанта, указанные в автореферате, невозможно найти ни в одной библиотеке.
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«...должностным положением автора — высокопоставленного чиновника и заметного представителя правящей партии.»
Мединский не является представителем правящей партии ни в каком смысле.
Ну прям таки не является. Как раз является ярким представителем.
Если бы являлся, то Набиуллина уже давно возглавляла бы цех ткачих «на зоне».
А чем бы в таком случае занимался Владимир Владимирович?
Научное сообщество давно и регулярно клеймит ВАК за беспредел, однако дипломы ВАКовские, тем не менее, продолжает потреблять с завидным аппетитом. Протест пчёл против мёда получается. При этом, с каждым новым выданным дипломом ВАКханалия только ширится и крепчает, приобретая дипломированных сторонников. А не пора ли научному сообществу перейти от словесных возмущений к делу и договориться уже по чесноку о реальном нынешнем весе ВАКовского диплома, как квалификационного показателя?
«...от словесных возмущений к делу и договориться...»
Верно. Нужно принять конкретные меры.
1. Либо вернуть советские положения (с необходимыми исправлениями): вывести ВАК на один уровень с Минобром и РАН, дать прежние права и т.д. И одновременно усовершенствовать систему отбора экспертов (скажем, кандидатуры утверждать по согласованию РАН и Минобра или ещё как-нибудь).
2. Либо взять чёткий курс на ликвидацию этого учреждения (т.е. стандартного диплома о присвоении научной степени) с постепенной заменой конкуренцией между советами университетов.
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Сейчас же ВАК — «ни рыба, ни мясо».
И заметного развития конкуренции не видно, и жёсткой административной структурой ВАК также не является.
Ash, Ваши предложения – это о светлом будущем. Они не решают вопроса о хождении и реальном весе уже выданных (в огромном количестве) дипломов.
«Они не решают вопроса о хождении и реальном весе уже выданных...»
1. Если будет решено ликвидировать стандартный диплом, то уже выданные потеряют вес.
2. Если будет решено наладить ВАК, то налаженный ВАК очень поможет решить вопрос с «плохими дипломами».
При таких рассуждениях возникает один вопрос: А на вас хватило?
Потому как академиков я тоже не ценю на уровне семидесятых годов прошлого века, однако меня туда не избрали (возможно потому что не подавался).
Я за всю науку не могу говорить, но в той области, которую вижу вокруг себя, вес ВАКовского диплома невелик. Люди относятся к получению степени как к нудной обязанности, которой в нашем государстве не избежать. И стараются не напрягаться в этом процессе. По принципу — лишь бы прошло. Так же точно относятся к этому цирку с конями почти все участники процесса. Это своего рода «фига в кармане» по отношению к ВАКовским чиновникам. Они требуют исполнения процедур — получают процедуры. Конечно, люди, которые ценят свою репутацию,совсем уж халтуры не допускают.
“Так же точно относятся к этому цирку с конями почти все участники процесса.”
Верно, однако, результат “процесса” — диплом – ровно те же самые “участники” (или соучастники) дружно соглашаются рассматривать как официальный, полновесный и необходимый квалификационный критерий при построении административно-научных иерархий и конкурсных процедурах. Типичная пирамида а-ля МММ, известно чем заканчивающаяся. А для начала оздоровления ситуации нужно, казалось бы, всего ничего – договориться о реальном текущем весе ВАКовского диплома и сделать его ОДНИМ ИЗ квалификационных показателей, наравне с другими, равными по весу. Однако, похоже, эффект действия мёда на пчёл никак не даёт выйти из эйфории, в результате чего ВАКханалия лишь крепчает.
Это вопрос о том, для чего именно проводится конкурсная процедура. Если нужен сотрудник для реальной научной работы, то вес его дипломчиков имеет мало значения. Важно, в каких темах он работал и какими методиками владеет. Все так и делают в реале. А с теми, кто проводит конкурс не для работы, а для чего-то другого, договариваться бесполезно. ВАКханалия и прочие «ханалии» крепчают там, где реального дела нет. И это общий закон.
Много ли вы знаете примеров из современной жизни, когда бы ради реального дела на должности заведующих лабораториями и тем более директорами институтов брали бы кандидатов наук, а не докторов?
У нас в институте каждый четвертый завлаб — кандидат. И это еще потому, что у нас подталкивают заведующих и потенциальных заведующих защищать докторскую.
Совершенно верно, подталкивают, и не только у вас. Подталкивать к защите докторской и игнорировать ее отсутствие ради дела — это разные вещи.
Подталкивают, чтобы поддерживать систему дутых иерархий, выгодную дутым иерархам.
1. Исходно её нельзя было считать дутой.
Она стала таковой (и даже сейчас далеко не в полной мере) постепенно и незаметно, после того как наука перестала быть нужной нашей экономике.
Много людей этого не понимают. Отсюда, в частности, и эпизод с Мединским.
2. И сейчас многие люди совершенно искренне работают, чтобы честно получить степень.
Ну зачем нам иерархи? Это система нас подталкивает. Если докторские отменить, или хотя бы отменить требования к степеням по должностям, нам будет только легче работать. И людям не придется геморроиться с диссерами.
1. «Ну зачем нам...»
В рамках любого сценария, при котором должна происходить адаптация нашей науки к нашей сегодняшней экономике, Вы абсолютно правы.
2. При других сценариях иерархия окажется необходимой.
То, чем мы занимаемся, хорошо адаптировано к мировой науке и, следовательно, мировой экономике. Ессно, мы там отнюдь не на первых ролях, но работаем вместе с другими в этом поле. Ессно, там есть своя иерархия. Фокус в том, что докторские степени в этой иерархии мировой науки не значатся. То есть для нас они просто лишние. Ничего к нашему весу в мировой науке не добавляют. Необходимость еще и играть в российских реалиях по весьма специфическим правилам (с докторскими степенями) только затрудняет работу. Вывод простой: чем специфичнее внутрироссийские правила, тем сложнее нашим ученым добиваться чего-то в мире фундаментальной науки.
1. «Фокус в том, что докторские степени в этой иерархии мировой науки не значатся.»
Так там не значится и экономика, основная часть которой построена практически «с нуля» под централизованное управление и следовательно, под централизованную науку.
Нигде в мире ничего подобного в таких масштабах никогда не было.
2. «...чем специфичнее внутрироссийские правила, тем сложнее нашим ученым добиваться чего-то в мире фундаментальной науки»
При нынешнем состоянии нашей экономики (и любом варианте инерционного сценария) это безусловно так.
Но когда потребуется запустить нерыночные секторы, то возникнет (хоть и не сразу) потребность в массовых централизованных научных исследованиях.
И тогда запросто может оказаться, что наличие дополнительной степени (докторской) весьма необходимо, так как приносит пользу и заказчикам, и обладателю этой степени, а также облегчает получение фундаментальных результатов (например, из-за возможности доктора наук привлекать дополнительные ресурсы).
Сейчас же ничего с уверенностью сказать нельзя — сначала нужно «запустить» реальный сектор.
Это известная дилемма выбора оптимальной стратегии: потерпеть и сохранить или начать подстраиваться под текущие условия. В общем виде решения нет. Все зависит от порядка времен. На короткий временах оптимально сохранение, на длинных — адаптация. Грубо говоря, если временно не хватает денег, не надо продавать квартиру и менять образ жизни. а если нехватка денег долговременная — то это единственный правильный вариант.
Про «сохранить кадры» и «переждать тяжелые времена» я слышу, сколько себя помню. За это время все уж сгнило в режиме консервации. А стремления сохранить этот старый хлам в надежде, что вдруг вернется СССР, и он (хлам) пригодится, все не умирают. Может пора уже вынуть голову из задницы и взглянуть на реальный мир?
1. «Все зависит от порядка времен.»
Ещё бы! «Перефразируя Джона Мэйнарда Кейнса, рынок может вести себя иррационально дольше, чем вы можете поддерживать свою платежеспособность.»
2. «...слышу, сколько себя помню.»
Это всё, в основном, разговоры. Настоящая консервация общественного института — нечто чрезвычайно редкое.
Единственный случай, который приходит на память — политика СССР во время войны по отношению к научным направлениям, не связанным напрямую с войной.
3. «...в надежде, что вдруг вернется СССР...»
Вот чего не нужно, так это пытаться вернуться в СССР. Именно таких попыток, к которым мы идём всё быстрее, я и опасаюсь.
Но основные отрасли нашей экономики никуда не делись. Они — наследство СССР.
И они не дадут про себя забыть.
Хоть и грусно. Но Вы полностью правы
1. «Типичная пирамида...»
Если здесь и есть пирамида, то совсем другого типа.
2. «А для начала оздоровления ситуации нужно, казалось бы, всего ничего – договориться о реальном текущем весе ВАКовского диплома и сделать его...»
Например?
Например, текущий среднестатистический вес докторского диплома в определенной области может быть приравнен, скажем, полновесной моноавторной статье в журнале 1-й квартили.
«...может быть приравнен...»
Проблема в том, что может быть приравнен, а может и не быть. И сейчас по такому вопросу научные сотрудники не договорятся и до «Зевсовых поминок». Если бы народ хотя бы в самых общих чертах определился с тем, как и в какое состояние он хочет привести нашу науку, то можно было бы и такие вещи обсуждать.
Раз нет понимания целей, то невозможно обсуждать и детали их достижения.
Вы просили пример. Пример это деталь. Если детали “невозможно обсуждать”, какого … спрашивать?
«Вы просили пример.»
Я просто не понял Вашу мысль о «о реальном текущем весе диплома» и попросил уточнить.
Я не телепат.
Нет, Ash, Вы не телепат, просто все Ваши “обсуждения” сводятся к тому, что без понимания цели науки обсуждать нечего. Понимание цели науки также недостижимо, как и понимание цели жизни, но лично для меня из этого не следует, что обсуждать вообще нечего.
«...без понимания цели науки...»
1.Если иметь ввиду философию, то Вы абсолютно правы.
2. Я же имею ввиду всего-навсего экономику. А там всё очень просто и скучно.
Основная цель науки — выполнение прикладных исследований. Некий небольшой процент (в СССР — что-то около 5%) от средств, выделяемых на науку в целом, учёным разрешают расходовать на то, что они понимают под фундаментальными исследованиями.
Внутри же этих 5% можно понимать что угодно или не понимать вообще ничего — для обсуждения на нынешнем уровне это безразлично.
Наконец-то трезвая оценка. Верно было кем-то сказано: «Ни где так высоко не ценятся награды и звания как в среде военных и ученых»
Вот так и здесь. Давно пора понять, что диссертация на которой, кстати, написано: «На правах рукописи» — это не более чем квалификационное исследование, ноги которого растут из цеховых обычаев средневековья, где подмастерье, дабы получить статут «мастер» должен был изготовить «шедевр».
Я вот лично так рад тому, что Мединской отбился от своры «обличителей»! Хоть он сумел, благодаря статусу министра. А окажись на его месте кто попроще и и чином невышедши? Зато сколько од свободе науке, академической свободе и прочему трепу, здесь и в аналогичных местах, исполняемых!
Будьте последовательны, господа. Либо свобода исследований, либо признаем, что это чиновные лица будут решать кто внес вклад, а кто его не внес. Третьего не дано, господа.
А уж травить человека в науке, за то, что он не разделяет твоих политических взглядов — это так-то за гранью научной , да и человеческой этики. Вы меня госопода, извините, но определенные границы должны быть и в наши окаянные дни.
«Будьте последовательны...»
Вот и ответьте: зачем Мединскому диплом, свидетельствующий о согласии с «официальной» наукой, если он с ней не согласен?
Повторюсь.
«Мраморно!» — Вас Гроссман — копирайт.
Л.К.
Вся эта история показала, что в ВАК существует глубокий внутренний конфликт, между учеными и чиновниками. И дело не в должностях, для многих людей это внутриличностный конфликт, решаемый в ту или иную сторону. Кто-то выбирает верность науке, кто-то — власть имущим. Поэтому, кстати, бессмысленно говорить об «общем стиле организации», как средней температуре по больнице, и тем более требовать ее ликвидации, будто это решит проблемы.
Можно разводить утопии про конкуренцию и институт репутаций, но в все это находится на более высоких ступенях пирамиды, чем реальность — для многих, борьба за выживание. Люди живут в постоянном страхе перед проверками, увольнениями, урезанием бюджета. Пока вузы и их сотрудники бесправны перед чиновниками в финансовом и административном аспекте, их самостоятельность в присвоении ученых степеней иллюзорна. Давить непослушных ученых, преподавателей или даже целые вузы не составляет труда. Можно ли рассчитывать, что забота о репутации чаще окажется сильнее заботы о выживании?
“бессмысленно говорить об «общем стиле организации»”
Частью этого общего стиля, кроме прочего, является пресловутый ВАКовский список, состоящий из низкопробных журнальчиков, и позволяющий остепеняться без всякой научной квалификации с соблюдением всех формальных процедур.
А кто будет коррупционером, если останутся одни высокопробные журнальчики, а защищаться надо быстро
А почему, какого рожна, научное сообщество должно ещё кроме основных занятий (тезка указал на другой теме) заботиться типа о коррупционерах? Создающих откровенные «мурзилки» на потеху своим как правило многочисленным деткам-мажорам? Типа всем известного министра-лысенкоида? Какого, спрашивается, рожна?
Л.К.
Речь идет о заботе не о коррупционерах, а о широких массах научно-образовательного сообщества. В то время как предъявление к нему невыполнимых требований является коррупциогенным фактором.
Извините за вопрос, а где вы сами печатаетесь? В MathNet последняя ваша статья датируется 1996 годом.
Коллега!
Мне представляется, что речь идёт о пресловутом перечне типа Петроффской табели о рангах, откуда все, включая Ельцинский аналог, и вышло.
Вот Сильвия Назар пишет в «Играх разума» об Эннио де Джорджи, дополнившем чуть ранее Нэша нашего Сергея Натановича Бернштейна, у него обнаружился пробел много лет спустя. В решении Гильбертовской проблемы.
Так вот, цитирую: «Статья де Джорджи быа опубликована в совершенно неизвестном журнале — в трудах одной региональной академии наук...». (страница 362 русского перевода, первый сверху абзац).
Полагаю, что всякое искусственное ограничения источников пагубно для развития математики. Появление обходных «мурзилок» за деньги связано именно с этим ВАК'овским искусственным совершенно, на мой взгляд, ограничением.
Л.К.
ВАКовскими (пригодными для защит) сейчас являются следующие:
1) зарубежные журналы, входящие в определенные международные базы (в математике WoS и Scopus)
2) российские журналы, входящие в те же международные базы
3) российские журналы, не входящие в международные базы, но хорошие по каким-то критериям.
Список 3) подвергается регулярным чисткам и пересмотрам. Тем не менее, «Леня» считает журналы пункта 3) «низкопробными» и хочет их отменить. Это означает введение куда более жестких ограничений, чем сейчас, что может обернуться тяжелыми последствиями для людей.
Напротив, отмена всяких ограничений приведет к тому, что люди буду печататься в куда более низкопробных журналах, чем сейчас. В наше время любой может завести свой журнал и печатать там любую ерунду.
“Это означает введение куда более жестких ограничений, чем сейчас, что может обернуться тяжелыми последствиями для людей.”
Тяжелые последствия уже давно имеют место быть вследствие именно отсутствия жестких ограничений, дающего возможность людям без должной квалификации заниматься научной “работой”, образовательной “деятельностью”, “врачебной” практикой и т.д.
Вот и имеем: Лебедев хочет сохранить то, что есть, а Вы хотите привести нашу науку к мировому уровню при существующих экономических ограничениях (что возможно исключительно при кратных сокращениях сотрудников).
В первом случае получается «консервирующий» сценарий. Тогда нужно ориентироваться на укрепление ВАК.
Во втором случае — «приводящий в соответствие» с текущим состоянием экономики. Тогда нужно ориентироваться на ликвидацию ВАК.
“Cохранить то, что есть”, значит сохранить процесс деградации, который именно что есть. Деградация это не «консервирующий» сценарий, а сценарий разложения.
Да, кратных сокращений сотрудников я не одобряю, как хотите.
«``Cохранить то, что есть'', значит сохранить процесс деградации...»
Мне казалось, что я чётко отделил «консервирующий» сценарий, предполагающий определённые действия (в частности, повышение юридического статуса и изменение способа формирования ВАК), от пассивного «инерционного» сценария, ведущего к дальнейшему разложению.
«...кратных сокращений сотрудников я не одобряю...»
Одобрять или нет — следующий этап. Сначала нужно хотя бы начерно сформулировать внутренне непротиворечивые сценарии.
Иначе получается что-то вроде «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...».
Хочу ответить уважаемому мною Коллеге А.В. Лебедеву словами из книги «Я — учёный. Заметки теорфизика» Георгия Александровича Сарданашвили, физфакрвского профессора МГУ, ученика Д.Д. Иваненко.
Там на странице 80 во втором абзаце сверху мы читаем,что:
«...Только математики следуют традиции обязательно ссылаться на работу, даже если это заметка в сельской стен газете на чукотском языке...».
Бывший «второшкольник» хоть и утрирует, разумеется, но прав в принципе: я уже цитировал по этому поводу мнение американского профессора Гарабедяна, тогда военного атташе по поводу статьи де (иногда транскрипируют как частицу дни) Джорджи.
Но это, конечно, «докитайский» стандарт. Вспомним позорное дело Г.Я. Перельмана, когда он был буквально спасен от явного грабежа (той же Сильвией Назар и ещё коллегой Дэвидом Грубером — лишь с ними Перельман впоследствии только и общался).
Л.К.
Такие случаи крайне редки. Нельзя строить правила на исключениях.
Простите, но может быть, имхо ради таких «перельмановских» типа исключений и пишутся разные правила?
А зачем тогда олимпиадный, вплоть до международных, отбор, запараллеленый с пресловутым оболванивающим чуть ли не с седьмого класса ЕГЭ?
Как и система нуднейших диссеров, которые впоследствии как и большинство дипломных работ вовсе никто не прочтет и никогда.
Ваш Л.К.
На матобществе рассчитываю пересечься — взносы на будущий год зависли.
«...реальность — для многих, борьба за выживание.»
Разумеется. Просто нужно выбирать базовый сценарий.
1. Если речь идёт о приведении науки в соответствие с нынешней экономикой, то вопрос, в основном, решается кратными сокращениями ВУЗов, бюджетных мест и преподавателей, а также значительным повышением платы за обучение.
Тогда оставшиеся учебные заведения приобретут финансовую независимость и смогут в условиях конкуренции «выращивать институты репутаций».
То, что тогда ВУЗов останется мало — отдельный вопрос.
В рамках этого сценария нужно держать курс на ликвидацию стандартного диплома об учёной степени, и, тем самым, на ликвидацию ВАК.
2. Если речь идёт о «консервации науки на будущее», то такая штука, если вообще возможна, то возможна только при неком варианте централизованной системы управления наукой, поскольку предусматривает некое «уравнительное распределение» централизованного финансирования.
В рамках этого сценария нужно всемерно укреплять ВАК, расширяя его возможности.
И, в первую очередь, нужно вернуть ему юридический статус советского времени.
3. В рамках же «инерционного сценария» мы имеем постепенное загнивание науки и её самоликвидацию в разнообразных формах.
Что совершенно естественно и хорошо известно на исторических примерах для учреждений, ненужных экономике (из-за отсутствия платёжеспособного спроса на результаты их деятельности).
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К сожалению, даже чёткой формулировки этих вариантов со стороны научного сообщества не слышно.
А слышен, в основном, «плач Ярославны».
>Тогда оставшиеся учебные заведения приобретут финансовую независимость и смогут в условиях конкуренции «выращивать институты репутаций».
Да если бы! Европейский университет в Санкт-Петербурге был полностью финансово независим от государства и имел высокую репутацию, но был закрыт Рособрнадзором. В статье в этом же номере приводится статистика, что Рособрнадзор сейчас даже больше кошмарит частные вузы, чем государственные.
Что касается сценариев, полагаю, их можно придумать больше, если мыслить шире.
1. «...был полностью финансово независим от государства...»
Для нормального функционирования любой системы необходимо управление, соответствующее устройству системы.
В случае с Европейским университетом управление от централизованной системы, а устройство — от рыночной.
2. «Что касается сценариев, полагаю, их можно придумать больше, если мыслить шире.»
Например?
Если уж фантазировать, я бы предложил централизованный, но не государственный ВАК. Например, вузы и институты подписывают договор о том, что они присуждают единые степени, которые будут признавать в своей работе, для чего учреждают единый орган, который будет их утверждать, и делегируют в этот орган своих представителей, все это по определенным процедурам. Такая организация будет более устойчива против давления на местах, но и не подчинена государству.
«...но и не подчинена государству.»
Деньги-то она откуда будет брать?
Если с государства, то как можно при этом ему не подчиняться? Подчинят.
Если же с населения и компаний, то сначала обязательны кратные сокращения — население не богато, а тем компаниям, у которых есть деньги, наука почти не нужна.
Иначе получится «союз нищих» — вещь крайне нестабильная и подверженная всем искусам, связанным с восьмой заповедью.
Не думаю, что на самом деле на это нужно много денег, если будут работать люди, преданные делу. Диссернет вот работает вообще бесплатно. Ну, можно брать небольшие членские взносы с организаций или людей со степенями.
Мысль действительно интересная. Общественная апелляционная инстанция для избранных и ВАК для вузов второго сорта. Денег много не потребуется. При этом формальности типа сто человек на одну работу необязательны. Вообще квалификация автора всегда чувствуется.
«...на это нужно много денег...»
Речь не о ВАК.
На какие деньги будут существовать те ВУЗы, которые заключат договор?
Ещё раз повторюсь:
«Пресловутого Аш'а, лезущего с заумью во все щели и на все сайты портала — к Кургиняну! Там будет к месту и, главное, ко времени.»
Л.К.
Ситуация еще хуже. Существование науки в подавляющем большинстве вузов — фикция и судьба их сотрудников — их личное дело. По различным специальностям (даже очень близким) можно сделать вывод о том, что происходит, когда экспертный совет либо борется, либо не борется с этим
Пожалуйста, уважаемый профессор, не столь абстрактно и «беспримерно»!
Кто, где и когда, будьте так любезны, укажите!
Ваш Л.К.
Уважаемому мной вероятностнику Алексею В. Лебедеву.
Посмотрите «Кибернетику и системный анализ», 2007, том 43, номер 4, страницы 39 — 48.
Посмотрите гугль-шолар.ком на мою фамилию (там есть полный тезка химик, так получилось, я не хотел! — Л.К.).
Выкладываться на матнете лень, надо залезать в личный кабинет, и я по старине рассылаю ведущим спецам по графам и перечислительной комбинаторике (один из них или даже двое — служат в ВИНИТИ), правда после обынтернечивания с 2011 -го года в электронном виде.
«Жижченкоффский» матнет, конечно, не идеал, да и здоровье — не то, что в младые годы.
Не обессудьте, с уважением к Вам и к Вашим трудам в ППИ и не только, к Вашей способности исправлять не только чужие ошибки,
Л.К.
а чё собственно такие гонения на Мединского?
какие-то исследования он провёл, что-то там самостоятельно написал.
ну не согласны некоторые товарищи с его ходом мысли — это нормально.
чё сразу диссертацию аннулировать-то?
кто-то тут похоже очень хочет 37-й год устроить, чтоб все одинаково мыслили.
спокойнее надо. в случае чего валерьяночки попить. помогает говорят.
и я не уверен, кто тут дальше от истины, Мединский или Козляков и Ко.
Прочитайте сначала
И что?
Смотрим, читаем заключение
«1. Полнота отражения основных положений диссертации ... в целом соответствует требованиям Положения...
2. Процедура защиты диссертации В. Р. Мединского ... соответствовали формальным требованиям Положения...
3. В диссертационном исследовании не выявлено необоснованных заимствований...»
То есть диссертация защищена по всем правилам.
А дальше пошло поехало
«Что касается содержательной стороны, то она требует развернутой оценки...»
А вот это, извините, не является задачей «Экспертной комиссии». Это всего лишь точка зрения данной группы учёных.
Точка зрения Мединского не обязана совпадать с этой точкой зрения. И даже очень хорошо, что не совпадает.
Абсолютно правильно, что ВАК отбросил такое грубо непрофессиональное заключение собственной комиссии.
Но в будущем ВАК должен назначать экспертные комиссии, которые точно не будут допускать подобных ляпов.
Ну хватит уже трололокать-то. Тут все участники защищались и знают, что в Положении о присуждении ученых степеней есть, например, п. 9 «Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны», п. 10 «Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку...Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями».и п. 41 г «... экспертный совет рассматривает текст диссертации ... требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного исследования». Лишать ученый степени можно отнюдь не за плагиат или процедурные нарушения, как мнится троллям (они представляют, видимо, ВАК, как сборище чиновников, типа судей, а не как ученых), а по п. 65 «Лица, которым ученые степени были присуждены с нарушением требований, установленных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, и (или) критериев, установленных пунктами 9 — 14 настоящего Положения, могут быть лишены этих степеней по решению Министерства образования и науки Российской Федерации». Т.е. если ВАК полагает, что нарушен п. 9 — т.е. диссертация не может считаться научным достижением, то Минобрнауки должен лишить степени. ВАКовские члены, по Положению, — это не чиновники, следящие за процедурой, это, прежде всего, эксперты, следящие за научной значимостью.
1. «То есть диссертация защищена по всем правилам.»
Для этого не нужны эксперты. Для такого рода заключений достаточно чиновников — все ли бумажки правильно оформлены?
2. "А вот это, извините, не является задачей ``Экспертной комиссии'' ".
Ошибаетесь. Именно рассмотрение вопроса по существу дела и является задачей этой комиссии.
3. «Это всего лишь точка зрения данной группы учёных.»
Данная «группа учёных» специально назначена государством для решения вопросов, касающихся содержательной стороны дела и получает деньги от государства именно за решение этих вопросов.
4. «Точка зрения Мединского не обязана совпадать с этой точкой зрения.»
Безусловно не обязана.
Но в этом случае он не имеет права на диплом доктора наук установленного государством образца.
5. «И даже очень хорошо, что не совпадает.»
Для кого хорошо — для альтернативно одарённых? Больше таблиц умножения — хороших и разных?
6. «...ВАК отбросил такое грубо непрофессиональное заключение собственной комиссии...»
Те, кто отбросил, не являются профессиональными историками, а потому не могут давать профессиональные заключения по соответствующим вопросам.
7. «...в будущем ВАК должен назначать экспертные комиссии...»
Других историков у нас нет.
Конечно, если Вы предложите группу хорошо подготовленных водопроводчиков, то...
«Других историков у нас нет.»
В этом и проблема: у нас вообще нет историков. Связано это с одной стороны с тяжёлым советским наследством, а с другой — с буйными 90-ми.
Науку историю следует развивать, причём по возможности без идеологии.
1. «...у нас вообще нет историков.»
В вопросах, не касающихся идеологии, на мой взгляд, ничего особо страшного не наблюдается.
2. «Науку историю следует развивать, причём по возможности без идеологии.»
А потренироваться, причём срочно, нужно на макроэкономистах.
Прижать к железобетонной стенке и тщательно спросить — как они определяют, что данная экономическая система является по своему существу стохастической (рыночной), и какие исследования необходимо провести перед тем, как ответить на этот вопрос?
Причём людей, никогда не принимавших экзамены у студентов-заочников технических ВУзов, к указанной процедуре допускать нельзя (из соображений гуманизма).
Агарыч прав: нападать на диссер Мединского также бессмысленно, как и считать его реальным доктором наук. Он является ВАКовским доктором, как и огромная уйма других одипломленных в полном соответствии с текущими формальными требованиями. ВАК для того и работает, чтобы отбирать кадры, готовые играть по установленным свыше бюрократическим правилам.
1. «Агарыч прав: нападать на диссер Мединского также бессмысленно, как и считать его реальным доктором наук.»
Не думаю, что Агарыч придерживается именно этой точки зрения.
2. «Он является ВАКовским доктором...»
Вот как раз Мединский, в отличие от других, написавших нечто не очень согласующееся с объективными критериями, ВАКовским доктором не является.
Ведь если отбросить существо вопроса, то присвоение стандартной степени формально означает, в частности, согласие её носителя с точкой зрения назначенных членов экспертного совета.
В данном случае налицо бюрократическое разложение — диплом, означающий официальное согласие, сохранён, несмотря на официально выраженное несогласие.
3. «ВАК для того и работает, чтобы отбирать кадры, готовые играть по установленным свыше бюрократическим правилам.»
Совершенно верно. Именно для этого он и создан.
Если этим его свойством пользоваться правильно (то есть если бюрократические правила установлены адекватно реальным потребностям), то ВАК — очень полезное учреждение.
А альтернативно одарённым даже отправлять религиозные обряды не рекомендуется.
Создан был ВАК не для отбора игроков в бюрократические игры, а для рассмотрения аттестационных дел и сертификации научных степеней. Теперь же он превратился в контору, дающую возможность посредством формально-бюрократических процедур остепеняться любым сущностям – хоть альтернативно, хоть безальтернативно одарённым.
«Теперь же он превратился в контору...»
Абсолютно точное описание дано у Станислава Лема:
«Через несколько сотен метров люди наткнулись на секцию, которая, выполняя те же операции, что и предыдущая, извиваясь, чавкая, пыхтя, несла в своих трубопроводах, сбрасывала в открытые колодцы, спускала сверху, поглощала, обрабатывала, складывала и плавила… ничто.
В остальных секциях можно было наблюдать путешествующие вверх и вниз раскаленные заготовки или остывающие, уже обработанные изделия; здесь же все эти сложные эволюции производились с абсолютной пустотой.
Решив сначала, что продукт совершенно прозрачен и потому просто невидим, Инженер высунулся далеко над выбрасывателями и попытался схватить рукой то, что вылетало из открывающихся пастей, но не обнаружил ничего.
— Какое-то сумасшествие, — испуганно сказал Химик.
Но Инженер почему-то совсем не был потрясен.
— Очень интересно, — сказал он, и все пошли дальше.»
«— Могу я наконец узнать, что это значит? — спросил не без раздражения Химик.
— Дистанционно управляемый комплекс для производства различных деталей, который с течением времени совершенно разрегулировался, так как его оставили без всякого присмотра, — объяснил Инженер.»
Отнюдь, ВАК находится под присмотром, регулируется МОН, и выпускает вполне осязаемую продукцию – дипломы. Так что, более близкая к реальности (хоть и менее красочная) аналогия это Общество с Ограниченной Ответственностью по выпуску докторской колбасы по ТУ вместо ГОСТа.
Тогда Вам придётся согласиться с тем, что основная форма деятельности наших станкостроительных заводов — сдача помещений в аренду.
Отличная аналогия. Респект.
Л.К.
«Прочитайте сначала
смотрим, читаем
1. Актуальность ... несомненна.
+ мединскому
2. Название работы — «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.», которое, одновременно, стало и предметом исследования (с. 9), следует признать некорректным.
— комиссии: Название работы — дело исключительно автора. Комиссия превысила свои полномочия, пытаясь навязывать автору название
3. Заявленная В. Р. Мединским цель исследования ... не соответствует структуре работы. ... Принцип отбора источников автором не обоснован.
— комиссии: автор не писал обзор и не обязан включать ВСЕ источники. Также количество страниц не обязано быть пропорционально историческому отрезку времени.
4-8: Попытка научной полемики с автором. Собственно ни о чём
9-11.
— Мединскому: фактических ошибок многовато. Но они не особенно принципиальные. Из-за этого дисквалифицировать работу полностью?
Вывод. Каких-либо грубых методологических ошибок в работе Мединского комиссия выявить не смогла.
1. «Название работы — дело исключительно автора.»
Совершенно верно.
2. «Комиссия превысила свои полномочия, пытаясь навязывать автору название...»
Комиссия никакого названия автору не навязывала. Её дело — оценить написанное автором, и, в частности, название.
Поэтому комиссия действовала строго в рамках своих полномочий, признав название, выбранное автором, некорректным. Мотивировка также вполне понятна:
«Название работы — ``Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.'', которое, одновременно, стало и предметом исследования (с. 9), следует признать некорректным. Такая формулировка не отражает предмет диссертационного исследования, поскольку является слишком абстрактной для исторического труда. Во-первых, в ней не упоминается субъект освещения российской истории (в чьем освещении?), не ясно, о чем или о ком идет речь. Во-вторых, объективность в освещении одного государства, социума, культуры и т.п. представителями других (современниками событий) в принципе не достижима. К ней может стремиться профессиональный историк, но не исторический индивид...»
3. «...автор не писал обзор...»
Обзор по теме работы — обязательная часть диссертации. Попробуйте найти хотя бы одну диссертацию по истории без обзора.
4. «...не обязан включать...»
Разумеется, всё включать не обязан.
Но автор исторического исследования обязан обосновать, почему он включает одни источники и не включает другие.
Мединский этого не сделал, на что комиссия ему совершенно правильно и указала.
5. «4-8: Попытка научной полемики с автором. Собственно ни о чём.»
С добрым утром! Именно в этих пунктах и заключаются основные претензии комиссии к автору.
Возьмём, например, пункт 4 «Заключения...»:
«Сформулированная автором научная проблема, заключающаяся ``в обобщении зарубежных материалов, касающихся важнейших аспектов российской истории второй половины XV–XVII веков и аргументированности доказательств их объективности'' (с. 9), не выдерживает критики. ``Обобщение материалов'' не может быть научной проблемой...»
Действительно, с каких это пор обобщение исторических материалов является научной проблемой? Даже автор учебника для школьников в первую очередь решает отнюдь не «проблему обобщения материалов», а проблему изложения материала в форме, доступной читателю. А здесь не учебник, здесь — докторская диссертация.
6. «...фактических ошибок многовато. Но они не особенно принципиальные.»
Это не Вам решать. Для решения таких вопросов и были собраны государством эксперты в комиссию.
7. «Вывод. Каких-либо грубых методологических ошибок в работе Мединского комиссия выявить не смогла.»
С чего это?
Вы же не стали разбирать основные претензии комиссии, изложенные в пунктах 4-8 «Заключения...».
Как можно делать выводы, не разобравшись, в чём же заключается дело?
6. «...фактических ошибок многовато. Но они не особенно принципиальные.»
Это не Вам решать. Для решения таких вопросов и были собраны государством эксперты в комиссию.
Ну неправда Ваша. Комиссия была собрана государством вовсе не для этого.
Комиссия может только проверить формальности и отсутствие грубых нарушений научной этики — плагиата и фальсификации результатов.
Ничего подобного комиссия не обнаружила.
А с выводами автора она может не соглашаться хоть до посинения — на признании диссертации это никак отразиться не может.
1. «Комиссия может только проверить формальности и отсутствие грубых нарушений научной этики...»
Придётся Вам всё-таки напрячься и ознакомиться с правами и обязанностями ВАК. Специально для Вас даже сделали резюме:
2. «А с выводами автора она может не соглашаться...»
У Мединского проблемы не столько с выводами, сколько со способом их получения.
Нельзя считать верными выводы, полученные с нарушением принципов научного исследования.
«Нельзя считать верными выводы, полученные с нарушением принципов научного исследования.»
На мой взгляд, не важно, какие выводы были сделаны Мединским в диссертации. Гораздо важнее, какие выводы сделают представители высокотехнологичного бизнеса по поводу скандала с диссертацией Мединского. Так или иначе, но с переходом на новый технологический уклад им придется расширять сотрудничество с научным сообществом. Очевидно, что бизнес не будет иметь дело с кем попадя из представителей научного сообщества, а тем более оплачивать неведомо какие исследования. Так или иначе, но целепологанием будет создание тех или иных конкретных технологий. Можно предположить, что бизнес будет заинтересован только в тех ученых, которые являются не только носителями ценной информации, с точки зрения бизнеса, но и способных получать новые знания.
При каких условиях должны будут работать такие ученые?
В историческом развитии науки есть три эпохи, которые различают понимание того, что такое истина, которые характеризуются изменениями типа научной рациональности.
Можно предположить, что им придется иметь дело с тремя типами рациональности: классическим, неклассическим и постнеклассическим. Это означает, что любое научное ведомство, сформировав свой экспертный совет, может поставить крест на любой технологии, которая создана на новых знаниях.
Экспертный совет при ВАК даже не попытался вывести диссертацию Мединского за рамки научности так, чтобы не возникало сомнений в компетенции этого совета. Вместо этого экспертный совет при повторной экспертизе сделал все возможное, чтобы высокотехнологичный бизнес пришел к выводу, что взаимодействие с российским научным сообществом сопряжен с высокими рисками.
Не могли бы Вы уточнить, какие принципы научного исследования были нарушены?
Иными словами, на основании каких конкретных нарушений принципов научного исследования можно вывести диссертацию Мединского за рамки научности?
Агарыч!
Сама уважаемая мною, и тут я совершенно не шучу, Ксения Анатольевна назвала господина Мединского в Инстаграмме, кажется, типа «липовым историком».
Так что Вы, г-н Агарыч типа явно не в тренде, а скорее в пролёте (над гнездом кукухи? — не могу знать! — Л.К.).
А я за Мединского. Не люблю когда все на одного. Чего пристали господа ученые? Разве вы, историки хреновы не знаете правило казни в средние века: если веревка оборвалась, то второй раз не вешают. А защита диссертации- это по стрессу- почти казнь через повешение. Лучше бы написали коллективное письмо о ненужности ВАКа или хотя бы о его коренном реформировании как института.
А мы тут и не историки. Физики, математики, биологи, в основном. Мединский же — вообще не ученый, и не был им никогда, и не факт, что он диссертацию вообще защищал. Но хочет к нам примазаться — богатый сытый барин к тусовке оборванцев. Однако, хоть мы и оборванцы, но у нас свои понятия, к которым Мединский никакого отношений не имеет. А ВАК — нужен, и нужен намного более сильный, чем сейчас, чтоб притормозить процесс вала шлака под видом диссертаций.
« А защита диссертации- это по стрессу- почти казнь через повешение»
Только не для мединских
1. «Чего пристали господа ученые?»
А зачем Мединскому степень? Зачем ему документ о том, что он согласен с «официальной наукой», если он с ней не согласен?
2. «...если веревка оборвалась...»
В случае с декабристами это не помешало.
3. «Лучше бы написали коллективное письмо...»
Написали. Но такое, что лучше не читать. Почему-то у учёных в момент выхода из кабинета та часть мозга, которую они применяют для научных исследований, отключается.
В итоге группа академиков превращается в группу обывателей.
Судя по работам которые выносятся на защиту в том числе и в институтах РАН особенно по экономике да и по истории в том числе, то Мединский пострадал безусловно несправедливо или можно сказать, что выбор его диссертации для рассмотрения на предмет научности выглядит явно избирательным.
1. «...выбор его диссертации для рассмотрения на предмет научности выглядит явно избирательным.»
Конечно.
2. «...Мединский пострадал безусловно несправедливо...»
А вот это неверно.
В науке из того, что кругом много нарушителей, не следует, что один пойманный не должен быть наказан.
Научные критерии в этом смысле абсолютны.
Господин Борис!
Прошу прощения, какие конкретные работы из экономической и исторической областей знания Вы имели/имеете в виду?
Заранее признателен за их точное указание : как-то: автор, название, специальность и год защиты.
Л.К.