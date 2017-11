Открытое письмо

Министру образования и науки РФ Д.В. Ливанову

Недавние события привлекли внимание общественности к низкому качеству некоторых диссертационных исследований, защищенных в нашей стране в последние годы. К сожалению, одна проблема пока еще не получила достойного освещения — это крайне низкое качество и практическая бесполезность абсолютного большинства диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора педагогических наук.

В профессиональном научном и учительском сообществе эти диссертации и степени давно уже стали «притчей во языцех». На данную тему существует и достаточно обширная литература, и специальные исследования. В качестве примера сошлемся на работу доктора технических наук Д.А. Новикова «Статистические методы в педагогических исследованиях» (М., 2004), который проанализировал 118 кандидатских и докторских диссертаций по педагогическим наукам (успешно защищенных в различных диссертационных советах). Общий вывод — ни одна (!) из этих диссертаций не соответствует требованиям достоверности научных результатов. А это означает, по справедливому мнению академика РАО А.М. Новикова, что эти «исследования», строго говоря, «не несут никакого научного знания — ведь одно из важнейших требований, предъявляемых к научному знанию, является требование достоверности». И с момента, когда проводилось это исследование, ситуация только усугубилась, а вал докторских и кандидатских диссертаций по-прежнему огромен.

В своем докладе на совещании ВАК-РАО 20 ноября 2012 года академик и вице-президент РАО Д.И. Фельдштейн обрисовал удручающую картину ситуации с диссертациями по педагогике По его мнению, «такое положение не просто приводит к засорению науки псевдонаучными опусами, снижая ценность научных знаний, дискредитируя значение диссертационных работ как научных исследований, но является и прямой угрозой для самого процесса роста-развития научных кадров. Надо ли удивляться тому, что в обществе появляется весьма опасная тенденция формирования скептического отношения к людям науки». В первую очередь — к педагогам и педагогике как науке, добавим мы, которую иначе как лженаукой многие и не называют.

Парадокс заключается еще и в том, что есть немало опытных педагогов и методистов, имеющих серьезные наработки, являющихся авторами оригинальных методик, пособий, иногда выходящих миллионными тиражами, — но не имеющих ученой степени! Им просто некогда выполнять множество формальных требований, предъявляемых к диссертации. А вот у множества бездельников и халявщиков такого времени, видимо, навалом.

Заклинания о том, что надо что-то делать, раздаются постоянно (в том числе и на уровне РАО), но при этом ничего не меняется. Очевидно, что ужесточение формальных критериев в рамках существующей системы (к примеру, требований к публикациям) или механическое сокращение числа диссертационных советов решить проблему не может. Настало время для решительных, не побоимся этого слова, хирургических мер.

В настоящее время рассматривается возможность для бизнесменов и чиновников «получить диплом Doctor of Business Administration (DBA) в экономике или Doctor of Public Administration (DPA) в госуправлении. В этом случае в степени не будет слова «наука», ее не будут покупать или получать с помощью других рычагов влияния» (В.М. Филиппов). Отметим, что в некоторых странах Запада специалистам в области педагогики также присваивается отдельная степень Доктор педагогики (англ. Doctor of Education). Не призывая напрямую и целиком переносить иностранный опыт на российскую почву, мы полагаем, что некоторые наработки здесь можно использовать.

В связи с этим предлагается следующее:

1. Отменить степени кандидата педагогических наук и доктора педагогических наук.

2. Учредить новую степень Доктор педагогики.

3. Разработать четкие и прозрачные критерии присвоения степени Доктор педагогики. С нашей точки зрения, должны учитываться:

— совокупность теоретических и практических работ в педагогической сфере (при минимально фиксированном объеме и тираже таких работ);

— наличие трудов, получивших официальное и общественное признание (к примеру, авторство учебников с грифом Министерства образования и науки, наличие наград в сфере педагогической деятельности, грантов и пр.);

— апробация авторских разработок в педагогической деятельности не только самого кандидата на степень, но и других участников образовательного процесса;

— стаж педагогической деятельности (не менее 10 лет).

4. Определить порядок присвоения степени Доктор педагогики и круг научных и образовательных учреждений, имеющих такое право (очевидно, что эту степень должно присуждать профессиональное сообщество). Установить репутационную ответственность учреждений, присуждающих данную степень.

5. Провести широкое общественное обсуждение данных предложений.

Морозов Александр Юрьевич,

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Средних веков и Нового времени Московского государственного областного университета, соавтор школьных учебников по истории, стаж работы в школе 17 лет

