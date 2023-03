Море Эйнштейна — 4

Эйнштейниада 2.0

Мы рассказали о книгах Рудольфа Кайзера, Филиппа Франка, Карла Зелига и Абрахама Пайса 1. Биографии Эйнштейна, написанные людьми, с ним знакомыми, можно было бы перечислять и дальше, но понятно, что этот список не может быть длинным. Далее идут работы тех биографов, которые черпают факты из вторичных источников, опираются на исторические анекдоты об авторе теории относительности и факты, рассказанные другими людьми. Среди них встречаются и удачные биографии, например книга Альбрехта Фёльсинга (Fölsing, 1995), но чаще таким образом тиражируются различные мифы и ошибочные стереотипы.

После смерти Альберта Эйнштейна 18 апреля 1955 года стала очевидной необходимость построить твердую документальную базу, опираясь на которую можно было бы более обоснованно судить о его жизни и работе. Основой этой базы стал архив ученого, который начал формироваться в основном после 1919 года, когда к Эйнштейну пришла мировая слава и круг его общения радикально расширился. До этого Альберт не очень заботился о сохранении рукописей и писем. После женитьбы на Эльзе в 1919 году Эйнштейн привлек к ведению архива ее старшую дочь Ильзе. Она и навела первый порядок в его запутанном бумажном хозяйстве. А в 1928 году за это дело взялась новая секретарша Элен Дюкас, не отходившая от Эйнштейна до его последнего дня.

В завещании, окончательно отредактированном 18 марта 1955 года, за месяц до смерти, именно Элен Дюкас и давнего друга Отто Натана Эйнштейн назначил попечителями своего наследства. Они должны были собрать по возможности весь архив Эйнштейна и передать его Еврейскому университету в Иерусалиме. Университету переходили все права на интеллектуальную собственность Эйнштейна.

Полностью архив Эйнштейна попал в Иерусалим в 1982 году после напряженной и долгой, более четверти века, работы над ним Отто Натана и Элен Дюкас. Копии документов архива хранятся также в Принстоне (Институт перспективных исследований), Пасадене (Калифорнийский технологический институт) и в Цюрихе (Политехникум). Без героических усилий доктора Натана и Элен Дюкас многие ценные бумаги были бы потеряны и не вошли бы в научный оборот современной эйнштейнианы. В 1955 году, в год смерти Эйнштейна, его архив состоял из 14 тыс. документов. К 1982 году, когда умерла Элен Дюкас, он вырос до 42 тысяч, т. е. в три раза! (Rosenkranz, 2004, S. 226) В настоящее время архив состоит из 55 тыс. документов, из которых около десяти тысяч содержат записи, сделанные рукой самого Эйнштейна.

Роберт Оппенгеймер (директор Института перспективных исследований в Принстоне, сотрудником которого Эйнштейн считался даже после выхода на почетную пенсию) предлагал опубликовать в издательстве Princeton University Press все научные работы покойного автора теории относительности. Однако попечители наследства хотели издать также статьи Эйнштейна о мире и политике, переписку и другие материалы.

Встала грандиозная задача: с учетом всех требований исторической науки подготовить к изданию полное собрание этих материалов, сделать их доступными для широкого круга историков, физиков, биографов, просто любителей, интересующихся творчеством величайшего физика ХХ века.

С самого начала было ясно, что простой публикации было бы недостаточно. Нужно показать широкий контекст каждого документа, объяснить обстоятельства его создания, его источники, роль документа в работе ученого и его коллег, внутренние связи с другими документами, влияние на развитие науки. Насколько сложна такая задача, показывает тот факт, что к непосредственному обсуждению издания трудов Эйнштейна приступили только в 1970 году, через пятнадцать лет после смерти ученого. Именно тогда доктор Натан обратился к директору Princeton University Press с предложением обсудить детали предстоящего всестороннего издания и выработать издательское соглашение. После серии рабочих встреч и дискуссий такое соглашение между попечителями и издательством было составлено и подписано 22 февраля 1971 года (Einstein, 1987, p. XII).

В первоначальный состав редакционного совета входили ученые-эксперты, хорошо знавшие Эйнштейна и работавшие с ним: Валентин Баргман, Фримен Дайсон, Джеральд Холтон, Мартин Клейн, Томас Кун, Джон Уиллер и другие.

Редакционный совет впервые собрался 3 апреля 1971 года. Прежде всего предстояло выбрать главного редактора первого тома. Задача оказалась чрезвычайно трудной, учитывая разнообразие тематики текстов, которые предстояло включить в собрание документов. Помимо работ по физике, истории и философии науки, нужно было учитывать заметки по социальным и политическим вопросам, рассуждения о сионизме и еврейским делам, не говоря уже о тысячах писем таким ученым, как Лоренц, Бор, Паули и Эренфест, и таким деятелям культуры, как Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Ромэн Роллан, Бертран Рассел…

На выбор главного редактора первого тома Собрания документов Эйнштейна ушли долгие пять лет — лишь в июне 1976 года на эту должность был назначен профессор физики Бостонского университета Джон Стэчел. Работа над первым томом грандиозного собрания документов началась. Место для работы предоставил принстонский Институт перспективных исследований.

Незадолго до смерти Элен Дюкас в 1982 году она и доктор Натан решили полностью передать права и обязанности попечителей наследства Эйнштейна в соответствии с его волей Еврейскому университету в Иерусалиме. Представители университета пополнили команду историков и физиков, работавших с документами архива. В 1980-е годы к ним присоединились новые специалисты-историки науки: американец Роберт Шульман, ставший впоследствии руководителем проекта, американец Дэвид Кассиди, автор биографий Бора, Гейзенберга и Паули, берлинский профессор Юрген Ренн и другие молодые исследователи.

Работа над таким огромным количеством документов продвигалась медленно, по ходу дела возникали различные финансовые и технические трудности, и первый том вышел в свет лишь в 1987 году (Einstein, 1987). Он посвящен ранним годам жизни Эйнштейна (1879–1902), семье, детству и юности. Всего ожидается около тридцати томов, в настоящее время вышли в свет шестнадцать. Публикация документов доведена до берлинского периода (1927–1929 годы).

Как мы видим, за треть века удалось опубликовать лишь около половины документов. Но уже сейчас можно уверенно сказать, что с выходом в свет первых томов Собрания документов Альберта Эйнштейна положение в эйнштейноведении радикально изменилось. Оно становится на твердую документальную основу. Появилась возможность проверять легенды и мифы, сложившиеся вокруг Эйнштейна, ломать ложные стереотипы, обосновывать новые смелые гипотезы. Юрген Ренн и Роберт Шульман сравнивают проект «Документы Эйнштейна» с археологической экспедицией, успех которой зависит от совместной работы историков, интерпретирующих находки, и археологов, проводящих поисковые полевые работы (Einstein — Marić, 2005, S. 18). Многие документы были впервые введены в научный оборот именно в процессе работы над Собранием документов. Например, любовная переписка Альберта Эйнштейна и Милевы Марич была найдена Робертом Шульманом в середине 1980-х при содействии Эвелины Эйнштейн, внучки великого физика; все 55 писем вошли в первый том Собрания документов Эйнштейна, а также изданы отдельной книгой (Einstein — Marić, 2005).

Новые исследования

Следует отметить еще один важный момент. Сложившаяся вокруг проекта «Документы Эйнштейна» мощная интернациональная команда первоклассных специалистов продолжает свои исследования не только в рамках издания Собрания документов Эйнштейна. Они пишут и издают другие книги, расширяющие и углубляющие наши знания об авторе теории относительности и его идеях. Отмечу некоторые издания, существенно расширяющие наши представления о творческом наследии Альберта Эйнштейна.

Начну с серии книг «Эйнштейновские штудии» («Einstein Studies»), выходящей в издательстве Birkhäuser под редакцией Джона Стэчела и Дона Ховарда. В этой серии вышло уже шестнадцать монографий и сборников статей ведущих историков науки и физиков. Особо отмечу девятый том серии — книгу самого Стэчела «Эйнштейн от „B“ до „Z“» (Stachel, 2002), содержащую очерки о его собственном участии в проекте «Документы Эйнштейна» в течение четверти века. Это девятый том серии. Отмечу еще два. Седьмой том называется «Расширяющийся мир общей относительности» (Goenner, et al., 1999). Шестнадцатый том серии, вышедший совсем недавно, в 2020 году, называется «Ренессанс общей относительности в контексте» (Blum et al., 2020).

Другой знаменитой серией монографий, в которой появляются важные работы по теории относительности и другим темам эйнштейновского наследия в междисциплинарном и международном аспектах, являются «Бостонские штудии по философии науки». Эта серия выходит в издательстве Springer под общей редакцией Роберта Коэна из Бостонского университета, Юргена Ренна, директора Института истории науки Общества Макса Планка (Берлин), и Костаса Гавроглу из Афинского университета. Отмечу в этой серии грандиозный четырехтомник «Генезис общей относительности» под редакцией Юргена Ренна (Renn, 2007). Первые два тома этого четырехтомника посвящены детальному анализу так называемого Цюрихского блокнота — черновой тетради Эйнштейна, в которой он в 1912 году пытался вывести уравнения общей теории относительности и не добился успеха, хотя был очень близок. Тщательный анализ выкладок из Цюрихского блокнота показал, каким сложным, извилистым путем пробивалась мысль Эйнштейна к окончательному триумфу 1915 года — созданию теории тяготения и основ строения Вселенной. Третий и четвертый тома рассматриваемого четырехтомника названы «Гравитация в сумерках классической физики» и посвящены альтернативным теориям гравитации, которые рассматривались в рамках классической физики, образуя определенный контекст для общей теории относительности.

В заключение этого короткого обзора современного эйнштейноведения укажу на три монографии израильского исследователя из Еврейского университета в Иерусалиме Ханоха Гутфройнда и неутомимого Юргена Ренна. Первая монография называется «Дорога к относительности» (Gutfreund et al., 2015), вторая — «Годы взросления относительности» (Gutfreund et al., 2017), третья — «Эйнштейн об Эйнштейне» (Gutfreund et al., 2020) (немецкий перевод (Gutfreund et al., 2023)). Отмечу также написанный без формул для широкого читателя сборник статей весьма авторитетных авторов — Эрнста Петера Фишера, Юргена Ренна и Хорста Цигельмана — «Альберт Эйнштейн», дающий хорошее представление о достижениях ученого в квантовой и релятивистской областях (Fischer et al., 2012). И, наконец, назову еще одну книгу об авторе теории относительности, дающую представление о его значении в науке, искусстве и современной культуре: «Эйнштейн для XXI века» под редакцией Петера Галисона, Джеральда Холтона и Сильвана Швебера (Galison et al., 2018).

Русский сектор

Долгое время книги на русском языке об Эйнштейне и его открытиях ничем не уступали подобной литературе на других языках, а в чем-то даже были лучшими в мире. Так, Собрание научных трудов Эйнштейна в четырех томах под редакцией И. Е. Тамма, Я. А. Смородинского, Б. Г. Кузнецова (Эйнштейн, 1965–1967) вышло в свет в 1960-е годы задолго до того, как подобные собрания появились в других странах. Это оказалось возможным, потому что СССР тогда не был связан конвенцией об авторских правах. Кроме того, сыграла свою роль инициативность профессора Якова Абрамовича Смородинского, ставшего душой и движущей силой этого грандиозного по тем временам издания.

Еще одним большим проектом, осуществленным в СССР, было издание серии «Эйнштейновские сборники», начатое в 1966 году. Всего вышло 15 сборников, в которых печатались переводы статей Эйнштейна, работы советских и зарубежных авторов, ведущих специалистов в области физики и истории физики. Например, в первом сборнике 1966 года (ответственные редакторы И. Е. Тамм, Б. Г. Кузнецов, составитель У. И. Франкфурт) было напечатано 12 статей, из которых три — это небольшие заметки Эйнштейна, пять статей написаны советскими авторами, четыре статьи — переводы работ иностранных ученых. Среди авторов первого сборника — Я. Б. Зельдович, Б. Г. Кузнецов, Д. Холтон, М. Д. Клейн и другие (Франкфурт, 1966). Издание прекратилось на выпуске, отнесенном к 1986–1990 годам. Некоторым аналогом серии «Эйнштейновские сборники» может служить упомянутая серия «Эйнштейновские штудии» издательства Birkhäuser.

Не было недостатка в переводах на русский язык основополагающих работ классиков, прежде всего самого Эйнштейна. Приведу несколько примеров, не претендуя на полноту. В 1935 году был издан сборник «Принцип относительности» под редакцией В. К. Фредерикса и Д. Д. Иваненко (Фредерикс, Иваненко, 1935). Сборник издан в серии «Классики естествознания» и содержит работы Лоренца, Пуанкаре, Эйнштейна, Минковского.

Знаменитую статью Вольфганга Паули о теории относительности, написанную для «Энциклопедии математических наук» в 1921 году, на русском издали в 1947 году в виде отдельной книги (Паули, 1947). Перевод выполнили будущий нобелевский лауреат В. Л. Гинзбург и Л. М. Левин.

Книгу Альберта Эйнштейна «Сущность теории относительности» переводили и издавали на русском несколько раз. Русский перевод первого издания вышел в 1923 году под названием «Основы теории относительности», затем это издание было повторено в 1935-м, и наконец перевод четвертого (1953) издания вышел в свет в издательстве «Иностранная литература» в 1955 году (Эйнштейн, 1955).

Работы классиков физики ХХ века собраны в сборнике «Теоретическая физика 20 века», изданном в 1962 году в издательстве «Иностранная литература» (Смородинский, 1962). Сборник посвящен памяти Вольфганга Паули и содержит в основном работы по квантовой физике, но есть и работы по теории относительности, космологии, статистической механике. А вот сборник статей «Альберт Эйнштейн и теория гравитации», вышедший в издательстве «Мир» в 1979 году (Куранский, 1979), целиком посвящен проблемам общей теории относительности. Охват сборника чрезвычайно широк — он включает работы самых разных авторов: от Лобачевского до Эйнштейна, от Гильберта до Маха, от Фока до Иваненко, от Дирака до Гинзбурга и т. д.

Весьма интенсивно проводилась в СССР работа по разъяснению основных принципов новой физики, которые ввел в научный оборот Альберт Эйнштейн. Отмечу здесь прежде всего лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике академика Л. И. Мандельштама (Мандельштам, 1972). Много сделал для популяризации теории относительности Ушер Иойнович Франкфурт, составитель большинства «Эйнштейновских сборников». Истории специальной теории относительности посвящена его книга (Франкфурт, 1961). Исторические очерки об общей теории относительности собраны в книгу (Франкфурт, 1968). И Б. Г. Кузнецов, и У. И. Франкфурт работали в Институте истории естествознания и техники АН СССР. Там велась постоянная работа по изучению исторических корней релятивизма. Много сделал в этом направлении руководитель сектора физики профессор В. П. Визгин (см., напр., (Визгин, 1981)). Не раз обращался к истории создания теории относительности и академик Виталий Лазаревич Гинзбург (см., напр., (Гинзбург, 2014)). Переводились на русский и дельные учебники по теории относительности, например книга Дэвида Бома (Бом, 1967).

Что касается биографий Эйнштейна, то и они были представлены в СССР — хотя и скромно, но достойно. Мы уже говорили, что первая биография Александра Мошковского (Мошковский, 1922) была переведена на русский и издана всего на год позже оригинала. Кроме нее, на русский переведена биография Эйнштейна, написанная Карлом Зелигом (Зелиг, 1964). Из биографий отечественных авторов следует отметить книги Бориса Григорьевича Кузнецова «Эйнштейн» (Кузнецов, 1963) и «Этюды об Эйнштейне» (Кузнецов, 1965), написанные без явных фактографических ошибок на уровне знаний истории того времени. Полезная биографическая информация об Эйнштейне содержится в воспоминаниях его друга Макса Борна, тоже переведенных на русский язык (Борн, 1977).

Наибольшей удачей советского эйнштейноведения после издания собрания научных трудов ученого (1965–1967) я считаю перевод биографии Эйнштейна, написанной Абрахамом Пайсом (Пайс, 1989). Этот 1989 год можно считать поворотным — дальше качество книг о жизни и творчестве Эйнштейна неуклонно снижалось. Прекратилось издание серии «Эйнштейновские сборники», в XXI веке книжный рынок заполнили откровенно халтурные, не выдерживающие никакой критики бульварные «биографии» Эйнштейна, переведенные или собственного российского изготовления, исчезли из продажи сборники серьезных научных работ, развивающих наследие автора теории относительности. Это выглядит особенно печально на фоне того, что конец 1980-х в Западной Европе, США и Израиле стал началом новой эры в эйнштейноведении, когда развернулось издание полного собрания документов Эйнштейна, появились новые серии серьезных монографий и сборников статей типа «Эйнштейновских штудий», уровень книг об Эйнштейне, его открытиях и его времени заметно вырос.

Конечно, и в наше время переводятся на русский язык неплохие книги по тематике теории относительности, например книга Питера Галисона «Часы Эйнштейна, карты Пуанкаре: империи времени» (Галисон, 2022). Но это скорее исключение, чем правило. Значительно чаще издатели берутся за перевод «клубнички», смакующей любовные похождения и сердечные тайны Альберта, как делается в книге Пола Картера и Роджера Хайфильда «Эйнштейн. Частная жизнь» (Картер, Хайфильд, 1998). Либо выбираются сенсационные книги типа двухтомника Эдмунда Уиттекера «История теорий эфира и электричества» (Уиттекер, 2004), где теория относительности называется теорией Лоренца — Пуанкаре, а имя Эйнштейна в связи с этой теорией вообще не упоминается.

Из переводных биографий отмечу огромный (более 800 страниц) том Уолтера Айзексона «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная» (Айзексон, 2016). Автор занимает достаточно высокое положение в американском обществе (он бывший директор телекомпании CNN и главный редактор журнала Time), чтобы пригласить нужных консультантов и ассистентов, занятых отбором фактов для книги. Там, где цитируются материалы чужих исследований, всё выглядит гладко. Но как только Айзексон пытается добавить что-то от себя, получается конфуз, так как темой он не владеет, серьезно документы не изучал, вся его книга насквозь вторична. Отсюда такие перлы, как «Эйнштейн в Цюрихе жил в студенческом общежитии» (на самом деле Эйнштейн-студент снимал жилье 2), «Эйнштейн был самым молодым участником первого Сольвеевского конгресса» (Фредерик Линдеман был на семь лет моложе Эйнштейна), «Пауль Эренфест преподавал в Петербургском университете» (трагедия Эренфеста в том и состояла, что он не мог найти постоянную работу в Петербурге, о его преподавании в университете даже речи не было 3). Характерным для всех подобных «биографов», не очень глубоко вникавших в тему, является утверждение о том, что Эйнштейн был профессором Берлинского университета. Этот утверждение — лакмусовая бумажка, точно указывающая на непрофессионализм писателя-дилетанта, на то, что он плохо себе представляет процедуру назначения университетских профессоров, не знает должности, которую занимал Эйнштейн в Берлине, не представляет себе научную иерархию того времени. Эйнштейн был избран в 1913 году действительным членом Прусской академии наук и занимал единственную в физико-математическом отделении должность профессора академии — но не Берлинского университета! Именно эту ошибку делают авторы многих биографий Эйнштейна, появившихся сравнительно недавно.

Возьмем, к примеру, книгу Максима Гуреева «Альберт Эйнштейн. Теория всего» (Гуреев, 2017). Вот один из гуреевских перлов: «В 1913 году по рекомендации Макса Планка Альберт Эйнштейн возглавил физический исследовательский институт Берлина, а также был зачислен профессором в Берлинский университет» (Гуреев, 2017, с. 74). Не было в 1913 году «физического исследовательского института Берлина» (оцените название!), так что и возглавлять было нечего. Планк рекомендовал Эйнштейна в академию, а физический институт, который возглавил Эйнштейн, был создан в Обществе кайзера Вильгельма только в 1917 году. Совсем смешная путаница царит в приложении к книге, названном «Даты жизни». Если верить Гурееву, то Эйнштейн в 1894 году «в декабре покидает гимназию, не окончив ее, и едет к семье в Милан», а в 1896 году «семнадцати лет покидает Вюртемберг» (Гуреев, 2017, с. 375). Интересно, когда же, по мнению Гуреева, Эйнштейн снова оказался в Вюртемберге? Максим Гуреев должен был бы написать, что в 1896 году Эйнштейн отказался от вюртембергского гражданства, но по невежеству своему написал явную глупость.

В тех же «Датах жизни» утверждается, что в 1907 году «соискание докторской степени отклонено Бернским университетом, поскольку диссертация была признана неудовлетворительной» (Гуреев, 2017, с. 377). Чушь и поклеп на Эйнштейна! Кто это позволил себе признать диссертацию великого физика неудовлетворительной?! На самом деле всё было не так. В Берне в 1907 году была попытка получить звание приват-доцента без защиты второй докторской диссертации. Бернский университет не отклонил защиту диссертации, так как Эйнштейн никакую диссертацию тогда не прислал, а отклонил попытку Эйнштейна получить звание «по совокупности работ», в чем потом бернские профессора сильно раскаялись. Поэтому заявление, что «диссертация была признана неудовлетворительной», не соответствует действительности. Такими ляпами, иногда смешными, но чаще грустными полна книга Максима Гуреева. Возможно, он хороший филолог, но не дал себе труд хотя бы посмотреть документы о герое своего повествования. А ведь они уже давно собраны, систематизированы и открыты любому человеку, имеющему доступ в интернет или в хорошую библиотеку!

Столь же поверхностно и неряшливо написана другая биография Эйнштейна, вышедшая в популярной серии «Жизнь замечательных людей» (Чертанов, 2015). Автор книги, Максим Чертанов, делает те же ошибки, что и Гуреев, в отношении профессорства Эйнштейна и института, которым он якобы руководил в 1914 году. Но это цветочки. Ягодки начинаются, когда Максим Чертанов приступает к рассказу о том, как после прихода нацистов к власти Эйнштейн расставался со званием академика: «В первый же день он принялся рвать связи с Германией. Паспорт сдал в немецкое консульство в Бельгии. В Прусскую и Берлинскую академии написал о своей отставке» (Чертанов, 2015, с. 268). Чтобы читатель не подумал, будто автор оговорился, Чертанов далее уточняет: «Берлинская академия обвинила его в „антигерманской деятельности“… То же сделала и Прусская академия, только жестче: его назвали „агитатором“ и заявили, что не сожалеют о его отставке» (Чертанов, 2015, с. 268). Автору невдомек, что в то время в Берлине была только одна академия — Прусская академия наук, до 1918 года имевшая еще уточнение «Королевская». Берлинской академия стала уже после Второй мировой войны, когда оказалась на территории ГДР. После объединения Германии академия с 1992 года стала называться Берлин-Бранденбургской. Вообразить, что Эйнштейн переписывался с несколькими берлинскими академиями, мог только полный невежда, не имеющий никакого понятия о научном ландшафте Германии до Второй мировой войны.

Мне кажется, примеров достаточно, чтобы оценить уровень новых биографий Эйнштейна и сделать некоторые общие выводы.

* * *

Преимущество, которое имело советское эйнштейноведение перед зарубежным в середине ХХ века, к 1990-м годам было полностью утрачено. Качество публикуемых на русском языке книг об Эйнштейне заметно упало и в XXI веке остается на недопустимо низком уровне. Серия «Эйнштейновские сборники» оборвалась на выпуске 1990 года. К этому времени эйнштейноведение в Западной Европе, США и Израиле перешло на новый, чрезвычайно высокий уровень и опирается на уникальное полное Собрание документов Эйнштейна, издание которого медленно, но верно движется к завершению, оставаясь почти недоступным для русского читателя. Вокруг этого уникального по размаху проекта сложился мощный коллектив исследователей, занятых не только подготовкой очередных томов собрания, но и собственными исследованиями на базе архива Эйнштейна. Уровень монографий и сборников статей, выходящих в серии «Эйнштейновские штудии» и в других подобных сериях очень высок по сравнению с книгами, выходившими в прошлом веке. Почти ничего из этого богатства не переведено на русский язык. А ведь изучение эйнштейновского наследия — отличная школа для любого исследователя.

Евгений Беркович

