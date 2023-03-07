Календарь фантастики

1 марта: Повелитель галактик

100 лет назад родился Петер Куцка (Peter Kuczka, 1923–1999), венгерский писатель, поэт, литературовед, переводчик, редактор журналов «Галактика» и «Робур», фантастической серии издательства «Космос», составитель антологий «Метагалактика».

В истории венгерской фантастики Петер Куцка занимает примерно такое же почетное место, как Виталий Бугров в советской, а Джон Кэмпбелл-младший — в американской. С 1969 по 1987 год он выпустил 132 книги в серии «Космос», с 1988 по 1994 год — 44 тома в серии «Галактика». Параллельно под его редакцией с 1972 по 1995 год выходил журнал «Галактика» — предмет зависти любителей фантастики в Советском Союзе. Венгерская книжная продукция была доступна в советских магазинах: яркие обложки, интересные иллюстрации, кадры из фантастических фильмов — это было окно в мир западной фантастики. Мой друг Александр Лукашин даже выучил венгерский язык и перевел роман Петера Жолдоша «Возвращение „Викинга“», который позже был пиратски издан без указания переводчика.

Петер Куцка также активно участвовал в создании Европейского общества научной фантастики, в разработке правил проведения Еврокона — ежегодного конгресса этого общества. На русском языке был опубликован один рассказ Куцки и несколько статей, он также был составителем сборника венгерской фантастики «Последний долгожитель», вышедшего на русском языке.

6 марта: Реалист, но магический

95 лет назад родился Габриэль Хосе де ла Конкордиа «Габо» Гарсиа Маркес (Gabriel José de la Concordia «Gabo» Garsía Márquez, 1928–2014), колумбийский писатель, автор романов «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», сборников «Похороны Большой Мамы», «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке».

Роман «Сто лет одиночества» был одной из немногих книг, которые оставались у меня настольными на протяжении нескольких лет. Хорошо помню, что захватил он меня первой фразой, накрепко врезавшейся в память: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд». А чуточку дальше: «Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем».

Опубликованный сначала в «Иностранной литературе», роман через год, в 1971-м, вышел книжным изданием со странной, несколько абстрактной суперобложкой Валерия Юрлова. Текст меня просто очаровал. Я любил открывать книгу на случайной странице и читать, смакуя словесные обороты и повороты сюжета. Это было мое первое знакомство с латиноамериканским магическим реализмом; произведения Борхеса, Бьой Касареса, Кортасара придут в мою жизнь позже, а пока история рода Буэндиа, поселка Макондо, хитрого цыгана Мелькиадеса стала открытым окном в новую, неведомую вселенную.

Роман «Осень патриарха», появившийся позже, но, кстати, нисколько не утративший своей актуальности и поныне, лишь укрепил положение Гарсиа Маркеса в моем личном рейтинге фантастики. В одном из отзывов о романе на сайте «Лаборатория фантастики» кто-то перечислил все диктатуры, случавшиеся в Латинской и Центральной Америке в период до написания романа. Их набралось целых 62! Разные по срокам правления, тем не менее они сливаются в одну темную полосу, которую писатель и отразил в книге. Всё в ней работает на этот образ: язык, предложения длиной в несколько страниц, метафоры, повторы, перечисления, поток мыслей, эпитеты. Неслучайно позже писатель получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента».

Владимир Борисов

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