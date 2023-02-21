Календарь фантастики

11 февраля: Беседуя с дельфинами

125 лет назад родился Лео Силард1 (эту фамилию нередко пишут и произносят как Сцилард) — Leó Szilárd (1898–1964), венгерско-американский физик-ядерщик, писатель и общественный деятель, автор сборника «Голос дельфинов и другие рассказы».

В 1960 году вышла небольшая повесть Лео Силарда «Голос дельфинов». Это повесть о том, как в будущем, в 1985 году, Россия и США договорятся об ограничении ядерного вооружения. Собственно дельфины в этой истории обладают огромным интеллектуальным потенциалом, превосходящим человека. Язык дельфинов был изучен английскими и советскими учеными, что позволило им договориться. Возможно, именно эта повесть сыграла большую роль в изменении мировоззрения Андрея Сахарова, когда в 1961 году он смог ее прочитать.

Георгий Гамов при переиздании в 1965 году своей книги «Мистер Томпкинс исследует атом» (1944) включил в текст фразу «Разве знаменитый венгерский ученый Лео Силард не сказал как-то, что дельфины обладают более развитым интеллектом, чем люди?» и дополнил книгу рассказом о том, как Поль Дирак беседует с дельфином о некоторых тонкостях современной физики.

15 февраля: В резонансе со Вселенной

90 лет назад родился Владимир Иванович Савченко (1933–2005), русский и украинский писатель, автор романов «Открытие себя», «За перевалом», «Должность во Вселенной», повестей «Тупик», «Испытание истиной», «Встречники», «Похитители сутей», «Пятое измерение» и др.

Герой романа «Открытие себя» (1967) практически выразил основную суть книг Савченко: «Свобода — это возможность выбирать варианты своего поведения, ее исток — знание. С тех пор каждое открытие, каждое изобретение давало людям новые возможности, делало их всё более свободными. <…> Свобода… Это не просто: осознать свою свободу в современном мире, умно и трезво выбирать варианты своего поведения. Над человеком тяготеют миллионы лет прошлого, когда биологические законы однозначно определяли поведение его животных предков и всё было просто. И сейчас он норовит свалить свои ошибки и глупости на силу обстоятельств, на злой рок, возложить надежды на бога, на сильную личность, на удачу — лишь бы не на себя. А когда надежды рушатся, ищут и находят козла отпущения; сами же люди, возложившие надежды, ни при чем! В сущности, люди, идущие по линии наименьшего сопротивления, не знают свободы…»

По Савченко любое событие, происходящее во Вселенной, — это отдельное завихрение, и всё, что попадает в это завихрение, может или тормозить развитие вихря, или способствовать превращению его в гигантский смерч. Мы живем в четырехмерном пространственно-временном мире волн и вихрей, и любые наши прозрения — создания моделей реальных явлений окружающей действительности — в зависимости от того, насколько эти модели близки к истине, есть не что иное, как способность входить в резонанс с волновыми процессами материи. «…А резонансные колебания, милостивые государи, тем и отличаются от нерезонансных, что, где бы они ни возникли: в камертоне, в мостах, в радиоконтуре, в нервной системе (то есть во мне), — они почти не требуют подпитки энергией. Значит, на поддержание в себе любой модели мира, кроме истинной (а ведь даже отсутствие у человека определенных представлений о мире, незнание, — есть ложная модель!), человек затрачивает изрядную энергию. Когда же он приходит к истине, эта энергия высвобождается». Писатель в «Испытании истиной» вводит понятие энергии понимания — энергии, которую разумное существо может практически безгранично черпать из Вселенной: «Понимаешь глубоко действительность — приобретаешь дополнительный запас энергии. Не понимаешь — не обессудь».

Последнее свое опубликованное произведение, роман «Должность во Вселенной», автор предварил следующим: «Целью данного произведения является: изменить нынешний ход человеческой цивилизации. Да, так, ни больше, ни меньше. Смехотворность претензии очевидна: писк комара против грохота бури. Но в последней части читатель сам сможет измерить глубину пропасти, куда нас увлекает этот КОСМИЧЕСКИЙ процесс, и согласится, что иную задачу здесь ставить и нельзя. Если разум людей не самообман, а действительно вселенская реальность, то еще не поздно овладеть ситуацией».

Да, человек неизмеримо мал по сравнению со Вселенной, и роман действительно позволяет прочувствовать всю его малость. Савченко не занимается ни самообманом, ни обманом читателей. Процесс постижения истины у Савченко — это процесс трагический: ни одно открытие не обходится без катастроф и жертв. Но трагизм его книг оптимистичен: жизнь исследователей Вселенной отдается не напрасно. Эпилог «Должности во Вселенной» звучит жизнеутверждающе, а не безысходно: только Разум потенциально способен бороться с энтропией Вселенной и победить ее. В этом и есть его предназначение, исходя из этого и следует жить, а живущий по-другому не достоин называться разумным. Писатель Савченко был убежден, что работает в резонансе с большой Вселенной и выполняет ее волю и свое предназначение, оставаясь свободным.

Роман «Должность во Вселенной» должен был стать первым в цикле из пяти крупных произведений «Вселяне». К сожалению, уже второй роман цикла, «Время больших отрицаний», долго не мог найти издателя и был опубликован сначала ничтожным тиражом в 2015 году, а затем издательством «Азбука» в 2018 году.

Владимир Борисов

1 О Лео Силарде см. также: Лесов В. Лео Силард — мессия, легкий на подъем. trv-science.ru/tag/leo-silard/

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