Серпухов поглотил наукограды, но активисты не сдаются

Почти два месяца жители Протвино и Пущино сопротивлялись слиянию наукоградов с Серпуховом. Писали запросы, стояли в пикетах, выступали в СМИ. Однако закон о преобразовании трех городских округов был оперативно принят Мособлдумой, а затем подписан губернатором. До вступления в силу остались считанные дни. Вскоре наукограды прекратят существование как самостоятельные муниципалитеты. Почему же активисты продолжают борьбу?

Напомним, что процесс поглощения Протвино и Пущино начался скоропалительно в начале декабря без каких-либо обсуждений и официальных документов. Нависла угроза ликвидации местного самоуправления и статуса наукоградов. На публичных слушаниях жители массово заявили протест, но их голоса не учли. Подробности см. в наших заметках «Наукоградам грозит ликвидация» 1, «Наукограды держат удар» 2.

Утром 26 января перед Мособлдумой два жителя Пущино — Ирина Попова и Алексей Соколов — встали в одиночные пикеты с плакатами «Сохраним наукограды». В этот день на повестке стоял вопрос об их слиянии. Накануне фракции КПРФ и СРЗП открыто выступили против. Глава коммунистов Александр Наумов отметил3, что законопроект преждевременно принимать в ускоренном режиме, его нужно проработать и объяснить ученым, как они будут жить в новом наукограде. В итоге закон приняли сразу в трех чтениях 34 голосами «за» против девяти; один депутат воздержался.

30 января закон подписал губернатор Московской области. В тот же день в Сети стала распространяться информация о том, что проектом наукограда «Большой Серпухов» руководит президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлёв, причем его деятельность одобрена свыше. Телеграм-канал «Медиакиллер» оповестил общественность, что располагает письмом Умара Назаровича к Владимиру Владимировичу, где изложена суть проекта, и глава государства якобы начертал на нем «Дело хорошее. Поддержите» 22 сентября 2022 года. Активисты из наукоградов попросили Администрацию президента РФ подтвердить или опровергнуть подлинность документа, но получили отказ.

В опубликованном на сайте Мособлдумы тексте закона 4 есть странности. Так, из пункта 1 статьи 1 мы узнаем, что три города объединяются «во вновь образованное муниципальное образование Городской округ Протвино Московской области». А в пункте 1 статьи 7 сказано: «Присвоить вновь образованному городскому округу наименование — Городской округ Серпухов Московской области». Не исключено, что законодатели решили передать статус наукограда по наследству Серпухову. В пункте 4 статьи 1 несколько путанно сформулировано это пожелание.

Кроме того, активисты5 обратили внимание на противоречие с действующим федеральным законом № 131-ФЗ6, согласно которому площадь городов и поселков городского типа в городских округах должна быть не меньше 1/3 площади всего округа, а в данном случае их площадь в 14 раз меньше общей площади. Получается, что объединенную территорию нужно считать муниципальным округом, а не городским. А на такие образования не распространяется статус наукоградов. Показательно, что пояснительная записка к закону не содержат какой-то значимой информации, а финансово-экономическое обоснование состоит из одной фразы.

Жители намерены опротестовать этот закон и все решения, на основании которых он принят. Подано сразу несколько исков в Серпуховский суд. Вот что рассказывают инициаторы двух из них.

Роман Синюков, депутат Совета депутатов Протвино, научный сотрудник отдела пучков Института физики высоких энергий, аспирант:

Тема объединения была на слуху последние три года, что-то вроде страшилки, всерьез это не воспринимали. Даже на депутатской комиссии, где обсуждали инициативу серпуховского Совета депутатов об объединении, не было никаких документальных обоснований, говорили только, что «всё схвачено», ссылались на некое совещание с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Но в дирекции ИФВЭ сообщили, что совещание было рабочим, вопрос об объединении не поднимали. На письма от нашего профсоюза, насколько мне известно, Михаил Валентинович не ответил.

На заседание Совета депутатов, где приняли решение об объединении, я не попал. Изначально я пришел на публичные слушания, перед зданием администрации увидел группу депутатов от ЕР, которые сказали, что их не пускают. Меня тоже не пропускали, я прорывался через охрану. Ближе к семи объявили, что здание закрывают, просят всех его покинуть. Я удивился, потому что у нас назначено заседание. Подошел к залу — закрыт. Мне и в голову не пришло, что заседание перенесли в другую комнату. О том, что оно состоялось и там приняли решение объединяться, я узнал из интернета. Я запросил протокол заседания, но до сих пор мне его не прислали.

Я не думал, что стану депутатом. Изначально профсоюз организовал в ИФВЭ совет молодых ученых, куда меня пригласили. Потом предложили участвовать в выборах. Я согласился ради опыта, неожиданно прошел. Состав был разнородный, и сначала все шло неплохо, были споры, обсуждения. Потом почти всех нелояльных выдавили, остальные просто руки поднимают.

Мы вместе с моим представителем Дмитрием Леоненко подали иск в суд, чтобы оспорить решение депутатов о назначении публичных слушаний. Мне не понятно, на чем основано желание соседнего муниципалитета присоединить Протвино. Процедура проведена с множеством нарушений. На каком основании мне, как депутату, принимать решение, неясно.

Мне, как человеку, который родился и живет в Протвино, эта затея с объединением крайне неприятна. По моему мнению, будет передел собственности, и преимущества города в лесу, где так приятно жить, исчезнут.

Ирина Попова, научный сотрудник лаборатории роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино:

Когда мы стояли в одиночных пикетах, мимо проезжала зампред правительства Московской области Мария Нагорная. Она пригласила нас поговорить. Мы выразили свой протест против объединения, рассказали, что жители возмущены тем, что не было предоставлено никаких материалов, аналитики. Никакой новой информации она нам не сообщила, кроме того, что закон будет принят. Мы просили передать губернатору, чтобы он его не подписывал.

Вторая встреча с Марией Нагорной состоялась 30 января расширенным составом. Мы привезли пакет документов, изложили противоречия с федеральным законом, которые могут привести к утрате статуса наукограда. Наукограды — стратегические объекты страны. На них выделяют специальное финансирование. Сейчас в правительстве разрабатывают программу поддержки наукоградов. Сложилось впечатление, что она будет этим вопросом заниматься. В это время закон уже был, видимо, на подписи у губернатора.

Я подала иск против решения Совета депутатов назначить публичные слушания. К нему присоединились порядка 40 жителей. Слушания назначили с нарушением регламента. Начиная с того, что инициатором выступил один председатель Совета, хотя вопрос должны были рассматривать на депутатских комиссиях и выходить с инициативой не менее 7–8 депутатов. Депутаты голосовали, не ознакомившись ни с какими документами.

Татьяна Пирогова

P. S. На первом заседании суда по иску Ирины Поповой, 2 февраля, к рассмотрению дела не приступили. Иск Романа Синюкова зарегистрирован.

ТрВ-Наука следит за развитием событий.

1 trv-science.ru/2022/12/naukogradam-protvino-i-pushchino-grozit-likvidaciya/

2 trv-science.ru/2023/01/naukogrady-derzhat-udar

3 См. 36:50 на видеозаписи: mosoblduma.ru/Dejatelnost/Zasedanija/44-zasedanie-Dumy/Video-zasedaniya/item/397185

4 mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/397622

5 pushchino-naukograd.ru

6 pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574

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