ТрВ № 9 (353) за 2022 г.: Происхождение жизни. Следующие миллиарды лет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 353 от 17 мая 2022 года в PDF
Анонс номера
Прогуляться по графам и не сломать голову
Математик Андроник Арутюнов о прелестях гипотезы Ловаса — стр. 4
Что не так с изображением нашей черной дыры?
Борис Штерн о загадочных пятнах вокруг Sgr A* — стр. 5
Дирижер внутреннего оркестра
Нейрофизиолог Наталья Ивлиева о дофамине и нашей картине мира — стр. 6–7
Беспокойный гений из Будапешта
Валерий Лесов о Лео Силарде и атомной бомбе — стр. 8–9
55 лет катастрофе корабля «Союз-1»
О гибели космонавта Владимира Комарова рассказывает Максим Борисов — стр. 10
Слон, отбивающий время, и другие диковины
Заметка Александра Речкина об «Автоматах Аллаха» — стр. 11
Наши гены от неандертальцев — во благо или наоборот?
Беседа Ольги Орловой с Александром Марковым и Еленой Наймарк — стр. 12–13
Накануне рождения матричной механики
Евгений Беркович об английском периоде Вернера Гейзенберга — стр. 14–15
Темная история светлого будущего
Рецензия Юрия Угольникова на книгу Антона Нелихова — стр. 13