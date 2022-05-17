ТрВ № 9 (353) за 2022 г.: Происхождение жизни. Следующие миллиарды лет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 353 от 17 мая 2022 года в PDF

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Анонс номера

Прогуляться по графам и не сломать голову

Математик Андроник Арутюнов о прелестях гипотезы Ловаса — стр. 4

Что не так с изображением нашей черной дыры?

Борис Штерн о загадочных пятнах вокруг Sgr A* — стр. 5

Дирижер внутреннего оркестра

Нейрофизиолог Наталья Ивлиева о дофамине и нашей картине мира — стр. 6–7

Беспокойный гений из Будапешта

Валерий Лесов о Лео Силарде и атомной бомбе — стр. 8–9

55 лет катастрофе корабля «Союз-1»

О гибели космонавта Владимира Комарова рассказывает Максим Борисов — стр. 10

Слон, отбивающий время, и другие диковины

Заметка Александра Речкина об «Автоматах Аллаха» — стр. 11

Наши гены от неандертальцев — во благо или наоборот?

Беседа Ольги Орловой с Александром Марковым и Еленой Наймарк — стр. 12–13

Накануне рождения матричной механики

Евгений Беркович об английском периоде Вернера Гейзенберга — стр. 14–15

Темная история светлого будущего

Рецензия Юрия Угольникова на книгу Антона Нелихова — стр. 13

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