«Мы, оглядываясь, видим лишь руины»

В прошлом году историк палеонтологии и знаток палеонтологических древностей Антон Нелихов внезапно выступил в неожиданном для себя жанре — написал не про отдаленное прошлое планеты и изучение этого прошлого, а напротив, про будущее. При смене направления взгляда парадоксальным образом ничего особенно не поменялось.

Прошлое — это бесконечное кладбище цивилизаций, организмов, звезд и планетных систем. Но и будущее, если заглянуть в него подальше, тоже не блещет радужными перспективами: Вселенную ожидает тьма и медленное умирание. Нашу планету ждет новое оледенение, потом, спустя миллионы лет после очередного объединения континентов в единый сверхконтинент, напротив, невероятная жара. Затем, миллиарды лет спустя (за каковой период континенты еще много раз будут сходиться и расходиться), станет настолько жарко, что исчезнут крупные организмы, позже исчезнут и микробы и уже никакой жизни на Земле не останется, вся она превратится в некое подобие современной Венеры. Исчезнут и последние свидетельства того, что когда-то жизнь здесь существовала (в книге показана трагическая гибель последней оставшейся на Земле раковины аммонита), Солнце превратится в красного гиганта и взорвется (но не исчезнет сразу, а будет еще триллион лет остывать, превращаясь уже из белого карлика в черного), исчезнет и Солнечная система. Перестанет существовать наша галактика, когда сольется с Андромедой. Спустя триллионы лет исчезнут звезды. Еще бесконечно долго будет существовать лишенная света Вселенная, состоящая только из черных дыр, впрочем, и они исчезнут. В общем, смерть, смерть и еще раз смерть — вот что нас ожидает в далеком будущем. Почти по сюжету саймаковского «Города», только без счастливых псов, которым уготован рай в параллельной реальности.

Такой разворот кажется неожиданным, если не знать, что во время работы над биографией Амалицкого, читая периодику конца позапрошлого столетия, Антон Евгеньевич столкнулся с массовыми ожиданиями конца света, который должен был непременно свершиться после появления кометы (практически как в книге Туве Янссон). Так что интерес к апокалипсисам в разных формах появился у автора не просто так.

И все-таки когда читаешь книгу с настолько апокалиптическим содержанием, невольно задумываешься о том, что уж слишком пессимистичный взгляд на будущее предлагается читателю (причем предполагается, что читатель этот должен быть юным). Конечно, после того, как все и вся бесповоротно и окончательно вымрут, автор оговаривается в духе «предупрежден — значит, вооружен» и мы не представляем, какого уровня достигнет цивилизация в будущем, но пилюлю это как-то слабо подслащивает.

Это с одной стороны. С другой — понимание того, насколько жизнь и Вселенная на самом деле хрупки и недолговечны, — это как раз то, чего сейчас особенно не хватает. Возможно, если бы мы это осознавали, то не спешили бы истреблять и калечить себе подобных. Может быть, мы чуть больше бы задумывались о том, стоит ли нам вообще так приближать и без того постоянно грозящую нам гибель.

Это общие соображения. Теперь коснемся непосредственно того, как книга написана. Больших восторгов текст у меня лично не вызывает, но и придраться в нем не к чему, видно, что книгу писал человек высокопрофессиональный и с текстом изрядно поработавший. Сравнения, вроде того, что кусочек нейтронной звезды размером с деталь «Лего» весит как все небоскребы Земли, — банальны, конечно, но всё равно впечатляют. Космические картины постоянного соавтора Нелихова — Андрея Аттучина — ничуть не хуже, чем его палеоживопись, и ими можно любоваться даже не вчитываясь в текст. Наконец, в книге есть и список (пусть и весьма скромный) использованной литературы, в основном научно-популярной, но именно она и может пригодиться молодым любителям астрономии. Несколько огорчает, что список представлен преимущественно литературой переводной, но, увы, если в отечественной биологии и антропологии за последние десятилетия появилось множество ярких популяризаторов и издана масса (хотя и недостаточная) отличной литературы, то, видимо, в астрономии приходится в основном обходиться переводами.

Итого: при, конечно, немалой цене книга вполне читаема и молодым людям, интересующимся будущим планеты и вообще устройством космоса, скорее всего, будет интересна. В конце концов, фантастические картины, которые описывает Нелихов (а я все-таки рассказал не обо всем, что происходит на страницах его книги), завораживают уже и сами по себе. И этого повода для знакомства с книгой уже достаточно.

Юрий Угольников

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