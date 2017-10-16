Динамика активности избирателей на выборах в г. Казани

ТрВ-Наука продолжает тему статистики выборов и наблюдения за ними. Координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана (http://tatobservers.ru) Азат Габдульвалеев из Казани проанализировал динамику явки на президентских (2012) и парламентских выборах (2016).

Помимо методов выявления фальсификаций на выборах с помощью видеозаписей, о которых речь шла в моей предыдущей статье [1], в ходе нашей работы над анализом выборов Президента РФ 2012 года и депутатов Госдумы 2016 годы были получены уникальные данные по динамике явки в миллионном городе. На их основе я составил две диаграммы, которые дают наглядное представление об активности избирателей в течение всего дня голосования.

По горизонтали обоих графиков расположены 25 временных интервалов. По вертикальной оси – доли в процентах от абсолютной явки, вне связи со списком избирателей. Иными словами, за 100% принимается число всех пришедших в помещения для голосования.

Для первой диаграммы (выборы 4 марта 20102 года) были использованы надежные данные со 103-х избирательных участков, списочный состав которых охватил 26,15% от численности избирателей Казани. Вторая диаграмма (выборы 18 сентября 2016 года) построена на основе данных со 163-х участков. Доля их списков составила уже 39,83% от городского.

Выборка достаточно репрезентативна, поскольку довольно равномерно представлены все районы города. Как видим, две картинки заметно отличаются друг от друга. С чем это может быть связано? Здесь открывается широкое поле для самых различных предположений.

Возможно, что динамика зависит от общей активности избирателей. В 2012 году реальная явка на исследованных участках составила 60,30%, а в 2016 – 45,27%. Для сравнения привожу официальные данные: соответственно 64,78% и 52,10%. Не исключено и сезонное влияние. Так, в 2012 году выборы проходили весной, а в 2016 – осенью.

Кроме того, в 2016 году стало более заметным административное понуждение, о котором можно было судить, наблюдая значительные массы студентов на некоторых избирательных участках.

Есть еще один фактор. Это так называемые «карусельщики». Технология подсчета не предполагала их вычленения. В обоих случаях они учитывались как «настоящие» избиратели. Оценка их вклада в общую явку довольно приблизительна. Опыт наблюдения за отдельными участками дает основание предположить, что такая составляющая, по-видимому, не превышает 1-2% от списочного состава.

Влияние этой категории лиц на распределение по времени должно быть еще меньше, поскольку «карусельщики» посещают участки с одинаковой интенсивностью в течение всего дня и, таким образом, равномерно «размазываются» по всей диаграмме.

Анализ динамики явки 2012 и 2016 годов позволяет констатировать, что в целом, различия первых часов голосования постепенно сходят на нет. Во второй половине дня параметры практически выравниваются.

Имеющиеся данные позволяют делать прогноз хода голосования на будущих выборах. Конечно, на отдельных участках картина может значительно отличаться от усредненной динамики, но в масштабах целых районов можно делать довольно уверенные предсказания уже после первых часов, получая оперативные данные с мест, непосредственно от наблюдателей, ведущих параллельный подсчет явки.

Нетрудно понять, что к 10.00 придет примерно пятая часть от всех избирателей, которые примут участие в выборах. К 12.00 явится уже половина. К 14.00 это количество достигнет 70%, а к 17.30 – 90% от числа всех, пожелавших посетить свои участки.

Что касается официальных данных о ходе голосования, публикуемых на сайтах избирательных комиссий, то они заведомо неточны, даже без учета возможной недобросовестности или ошибок. Дело в том, что сведения о явке отражают сводки часовой давности. Например, цифры на 10.00 составляются из данных полученных от участковых комиссий в 9.00. Кроме того, во второй половине дня начинается путаница из-за того, что одни комиссии включают в явку «надомников», а другие нет.

Тем не менее, знание динамики позволяет, использовать также и эту информацию, разумеется, с учетом поправок на время.

Как я уже отмечал вначале, целью анализа видеозаписей было выявление фальсификаций и нарушений. Однако, такой побочный продукт, как динамика явки, также может оказаться полезным для будущих участников избирательного процесса.

В заключение отмечу, что все числовые данные были получены благодаря коллективной работе многих активистов и волонтеров, которым я выражаю свою признательность.

Напомним, что:

Анализ видеозаписей с избирательных участков города Казани выявил огромное количество нарушений и подлогов, информация о которых была в свое время опубликована в рамках проекта «100 избиркомов Казани. Таблица фальсификаций», после выборов Президента РФ 2012 года. Выборы депутатов Госдумы РФ 2016 года нашли отражение в «Таблице фальсификаций» на сайте Ассоциации наблюдателей Татарстана [2, 3].

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