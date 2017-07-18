Идеальный шторм
Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» (Juno), находящаяся на орбите возле Юпитера уже около года, 10 июля сблизилась с планетой-гигантом на рекордное расстояние и сделала самые подробные из всех существующих снимков знаменитого Большого Красного Пятна (БКП).
Это крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе, зона повышенного давления, образующая на Юпитере удивительно устойчивый антициклон. Шторм постоянно наблюдают с 1830 года, а его возраст — по крайней мере 350 лет. БКП перемещается параллельно экватору и со временем немного меняет свой цвет и размеры (сейчас постепенно «съеживается»). Газ внутри него закручивается против часовой стрелки с периодом около шести земных дней.
На изображении «Юноны», полученном камерой JunoCam, БКП предстает в виде клубка темно-красных жутковатых щупалец, пробивающихся сквозь обширный малиновый «портал».
«В течение сотен лет ученые наблюдали, размышляли и теоретизировали на тему Большого Красного Пятна на Юпитере, — говорит Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио (штат Техас). — Теперь у нас лучшие фотографии этого уникального явления. Нам потребуется некоторое время, чтобы проанализировать все данные не только от JunoCam, но и от восьми других научных инструментов „Юноны“ и пролить новый свет на прошлое, настоящее и будущее БКП».
Во время максимального сближения «Юнона» находилась всего в 3500 км от облачных вершин Юпитера, но само БКП пройдено на высоте 9000 км. По состоянию на 3 апреля 2017 года поперечник БКП составил 16 350 км, это в 1,3 раза больше, чем наша Земля.
«Юнона» стартовала 5 августа 2011 года с мыса Канаверал в штате Флорида. Эта миссия является частью программы «Новые рубежи», поддерживаемой Центром космических полетов им. Джорджа Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама). Более подробную информацию о миссии Juno можно получить по адресу www.nasa.gov/juno.
А всем доступные необработанные изображения находятся на этом сайте: www.missionjuno.swri.edu/junocam/processing.
М. Б.
Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
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Метки: #233, Juno, JunoCam, NASA, АМС «Юнона», Большое Красное Пятно, данные, исследования, космос, Максим Борисов, миссия, работа, рекорд, Скотт Болтон, фотографии, Юпитер
Спасибо за статью. Вот он великий гений Американского народа в действии! Какое все-таки счастье жить в лучшей, самой передовой стране на Земле — великой и прекрасной Америке!
Одного не пойму-зачем столь счастливому существу так усердно изучать узкоспециальные провинциальные газетки «Верхней Вольты с ракетаим»?
Ракет то у «Верхней Вольты» в снегах как вясняется и нету lol
Астронавтов не МКС на лифте, оставшимся от ВТЦ доставляют(((((((( Или на «кассамах»?
Для особо одаренных: станция Junо созданная гением великого Американского народа вращается вокруг Юпитера и передает оттуда важнейшую научную информацию. А сколько российских станций вокруг Юпитера вращается ась? Цифры в студию и не стесняйтесь пожалуйста lol