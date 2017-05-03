В чем смысл уничтожения и смысл существования общественного Музея имени Рериха для современной российской культуры?

I. Чтобы сделать в современной культуре свое, нельзя уничтожать чужое!

Мне жаль, что написав и опубликовав несколько заметок и статей с резкой критикой того, как и почему Министерство культуры и государственный Музей Востока настойчиво уничтожают общественный Музей имени Рериха и придя к выводу, что теперь в силу самого характера происходящего проблему, видимо, будет решать уже Путин, я прошел мимо самой главной мысли, которой правильно начинать и кончать любые рассуждения об уничтожении и защите общественного Музея имени Рериха.

Когда руководство Министерства культуры и Государственного музея Востока с огромным упорством занимается уничтожением созданного с большой любовью другими людьми общественного Музея имени Н.К.Рериха, то это «начинание» Минкультуры и Музея Востока по существу является повтором и воспроизведением культурной политики государства советских времен. Это «начинание» извращает и уничтожает сам смысл и принцип созидания современной культуры (и, кстати, назначение и роль Министерства культуры и Музея Востока тоже извращает). Органический и общепризнанный для современной культуры принцип — созидание своего, а не уничтожение чужого! В советское время общепризнанный и господствующий принцип был иной — уничтожение чужого ради создания и существования своего! Так, частные музеи западной живописи С.И.Щукина и И.А.Морозова были национализированы в 1918 году, в 1920-е и 1930-е годы эти музеи разрешалось посещать только по пропускам, которые выдавала Советская академия художеств, все другие частные музеи и частные театры и кинотеатры тоже были закрыты, пейзажистов еще в 1950—1960-е годы выставкомы ругали за безыдейность и требовали от них писать картины на советские жанровые темы и т.д. В общем, в советское время культуру строили, веря в принцип: чтобы сделать что-то новое, свое, сначала нужно уничтожить старое, сделанное другими, или по крайней мере ограничить «старое» насколько это возможно!

По-моему, исходный момент и смысл ситуации и дискуссии вокруг общественного Музея имени Рериха заключается не только в намерении Министерства культуры разорить и уничтожить (в техническом и организационном смысле) уже 26 лет хорошо работающий и интересный публике большой общественной музей, а в намерении представить это стремление (какие бы реальные цели за ним не стояли) как желание создать что-то новое и хорошее, например обеспечить сохранность работ Рериха лучше или представить его художественное творчество «полнее», чем это делает МЦР. Не исключено, что Минкультуры и дирекция Музея Востока хотят таким образом Музей Востока оживить. То есть опять же действие по принципу: чтобы создать что-то новое, свое, хотят уничтожить и отнять уже сделанное (причем хорошо сделанное) другими людьми, «чужое». Есть в этом лукавстве Минкультуры и некоторая искренность. Думаю, что и руководство Министерства культуры и Музея Востока очень раздражает, что в общественном Музее имени Рериха его творчество представлено и пропагандируется не только и не просто как крупного художника. Оно представлено здесь вместе с очень важными для Рериха необычными и часто не очень понятными публике философско-этическими поисками его и его жены Елены Ивановны Рерих, т.е. вместе с несколько мистическим, философско-духовным учением «Живая Этика» (Агни Йога). Поэтому и Министерство культуры, и Музей Востока, думаю, хотели бы показ картин Рериха насколько это возможно «освободить» от его и его жены философско-этических поисков, т.е. рассказывать о Рерихе примерно так, как говорится о нем в сопроводительном тексте моего альбома рериховских репродукций, изданного Гознаком в 1970 году.

Важнее и страшнее всего для современной российской культуры и для людей, которые ощущают в ней потребность, то, что уничтожение Министерством культуры и Музеем Востока общественного Музея имени Рериха и их «видение Рериха» возвращает принцип организации и существования нашей культуры на 30-70 лет назад и открыто противоречит исходному, органическому принципу жизнеспособности любой современной культуры — не уничтожать сделанное другими людьми, а создавать свое! Борьба за восстановление экспозиции общественного Музея имени Рериха, за возвращение вывезенных из МЦР материалов и за существование общественного Музея имени Рериха в бывшей усадьбе Лопухиных связана с признанием главенства и важности для современной России основного принципа современной культуры. Если выдуманный и раздутый Минкультуры конфликт с общественным Музеем имени Рериха не будет решен, борьба за музей и современный принцип существования культуры «чтобы сделать свое, нельзя уничтожать чужое» будет людьми, для которых важна современная культура, продолжена. Думаю, МЦР может тогда подать иск в Европейский суд и победить.

Неужели это не очевидно Министерству культуры и всем, кто, работая в сфере культуры, дистанцируется от этой проблемы и равнодушно наблюдает за уничтожением общественного Музея имени Рериха?!

II. Решить вымышленный Министерством культуры конфликт с МЦР, возможно, предстоит президенту Путину.

Утром 7 марта 2017 года в МЦР (Международном Центре Рерихов), занимающем бывшую усадьбу Лопухиных в Знаменском переулке в центре Москвы, приехали советник министра культуры г-н Рыбак и зам.директора Музея Востока г-н Мкртычев с сотрудниками Следственного комитета. До утра 8 марта они силой вывезли часть имущества и более 200 картин Рерихов из общественного Музея Рериха — Центра Рерихов «на хранение» в Музей Востока, свидетелями чего были сотрудники МЦР.

28 апреля в МЦР в 21:30, прямо во время концерта классической музыки, в Музей Рериха приехал уже директор Музея Востока г-н Седов в сопровождении сотрудников какого-то ЧОПа, свидетелями чего был находившийся в это время в МЦР член Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский и сотрудники МЦР. Приехавшие настояли на том, чтобы Музей был опечатан, а у входных дверей был поставлен пост полиции. Доступ сотрудников МЦР во все его здания был запрещен.

29 апреля в 18:20 директор Музея Востока Седов со своими сотрудниками и советником министерства культуры г-н Рыбак снова приехали в МЦР в сопровождении примерно 40 сотрудников Следственного комитета и силой, не ставя об этом в известность сотрудников МЦР, вывезли несколько произведений Cвятослава Рериха «на хранение в Музей Востока» (о чем г-н Рыбак позже сообщил в интервью в эфире). Свидетелями приезда сотрудников Следственного комитета, директора Музея Востока и представителя Минкультуры в МЦР были сотрудники МЦР и приехавшие на помощь МЦР председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов и член Совета Андрей Бабушкин. На территорию музея после приезда сотрудников Следственного комитета полиция председателя и члена СПЧ не пустила, и они наблюдали происходящее буквально через забор! Какое имущество и какие картины, являющиеся собственностью МЦР, были вывезены 29 апреля в Музей Востока сотрудниками общественного Музея Рериха, точно неизвестно.

29-го же апреля глубокой ночью приехавшие в музей вместе с директором Музея Востока сотрудники Следственного комитета, по словам заместителя директора общественного музея имени Рериха Павла Журавихина, передали здания усадьбы Лопухиных со всем содержимым на ответственное хранение Музею Востока без решения суда и без согласия и акта передачи, подписанного руководством МЦР.

С 30 апреля в будке охранника при въезде на территорию музея сидит полиция и «черный ЧОП» нанятый и привезенный директором Музея Востока. Вывозят ли сотрудники Музея Востока из Музея Рериха что-либо еще, сотрудникам МЦР не сообщают, и они этого не знают. Ночью 1 мая апреля «оккупанты» — сотрудники ЧОПа, нанятые дирекцией Музея Востока, — сняли с флагштока на территории общественного Музея имени Рериха Знамя Мира — международный символ Пакта Рериха об охране мирового культурного наследия, сигнализирующий и символизирующий, что данная территория и объекты культуры подлежат государственной и общественной защите (такой флаг по идее Рериха должен быть установлен на всех объектах культуры), заменив его сувенирным (?) российским флагом с надписью «Россия». Смена флага символизирует и сигнализирует, видимо, об административной подконтрольности территории и зданий МЦР Минкульту и Росимуществу.

То, что Министерство культуры действует против МЦР в уже совершенно безобразной силовой форме, похожей на рейдерские захваты с участием и при поддержки силовиков, происходившие при спорах «хозяйствующих субъектов» в 1990-е годы, поставило свидетелей уничтожения общественного Музея имени Рериха, членов СПЧ — Федотова, Бабушкина и Засурского — в положение, когда они, я думаю, примут решение обратиться к президенту страны и просить его прекратить происходящее вокруг общественного Музея имени Н.К.Рериха безобразие и беспредел. Член СПЧ Иван Засурский 29 апреля уже официально обратился в СПЧ с письмом и предложением остановить уничтожение Музея имени Рериха (www.chaskor.ru/news/pismo_k_spch_s_prizyvom_ostanovit_nezakonnoe_vyselenie_muzeya_im_n_k_reriha_41875), а председатель СПЧ Михаил Федотов 30 апреля, как сообщили СМИ (https://tvrain.ru/news/spch-433670/), обещал разобраться с ситуацией вокруг общественного Музея имени Рериха.

Описанная выше ситуация заставляет десятки сотрудников общественного Музея Рериха тратить свое время не на культурную работу, а на противостояние с Министерством культуры (сейчас их работа просто остановлена), а десятки тысяч сторонников общественного Музея Рериха данная ситуация заставляет переживать за общественный Музей имени Рериха, подписывать письма в его защиту и возмущаться действиями министра культуры и руководства Музея Востока.

Я думаю, что конфликт вокруг Музея Рериха, возможно, будет решен Путиным, и вот почему.

Во-первых, весьма вероятно обращение СПЧ к президенту по этом вопросу. Во-вторых, важен негативный общественный резонанс и негативная оценка действий Минкультуры в связи с его позицией по отношению к общественному Музею имени Рериха, и этот резонанс постоянно растет. Но прежде всего важна причина, изложенная в первом разделе этой статьи. Президент страны не может позволить своему министру культуры проводить политику, противостоящую и разрушающую принципы существования культуры в современном мире и возвращающую российское общество и российское государство к принципам, по которым культура существовала в СССР в предвоенные годы и с 1950-х — до середины 1980-х годов. Скатывание к административно-силовым методам организации и руководства сферой культуры не в интересах страны и президента.

III. Материальный и псевдоправовой аспекты конфликта

Министерство культуры ведет войну на уничтожение МЦР уже два или три года, когда новое руководство во главе с министром Мединским решило посредством инициированных Минкультры неправовых решений суда присвоить и передать Музею Востока прекрасно отреставрированный и восстановленный из руин Международным Центром Рерихов на частные пожертвования (около 2 млрд руб.) бывший особняк Лопухиных в Знаменском переулке, в котором по решению правительства Москвы был открыт и работает с 1993 года общественный Музей имени Рериха. Готовясь «взять» особняк Лопухиных, Министерство культуры в ноябре 2016 года выделило Музею Востока 36 млн руб. для создания в помещениях усадьбы Лопухиных (которые занимает МЦР) не более и не менее как филиала Музея Востока — Музея семьи Рерихов!). Вот он, «бессмертный» советский принцип организации культуры: чтобы создать свое новое, уничтожаем чужое старое! Как считает зам. директора общественного Музея имени Рериха, данное решение связано также с желанием руководства Музея Востока «прикрыть» таким способом пропажу нескольких картин Николая Рериха, находившихся в Музее Востока.

При поддержке Следственного комитета и полиции представитель Минкультуры и руководители Музея Востока 7-8 марта и 28 и 29 апреля уже вывезли из МЦР неизвестное в точности число работ Николая и Святослава Рерихов (по данным зам. директора Музея Рериха П.Журавихина, минимум около двухсот), других предметов искусства и материалов наследия семьи Рерихов. По договоренности с руководством СССР и России (Горбачевым, а потом Ельциным), находящееся ныне в собственности МЦР наследие семьи Рерихов было в 1990 году передано Святославом Рерихом намеренно (что было принципиальным условием передачи наследия Рерихов в СССР) не Министерству культуры и не государственной организации, Музею Востока, а общественной организации — Советскому Фонду Рерихов и его российскому правопреемнику МЦР — для создания общественного музея Николая Рериха — Международного Центра Рерихов в бывшей усадьбе Лопухиных, которую выбрал для создания МЦР сам Святослав Рерих. Подлинность подписанного Святославом Рерихом документа, которым он подтверждает, что Международный Центр Рерихов создан по его инициативе и является правопреемником Советского Фонда Рерихов, передачу наследия семьи Рерихов Международному Центру Рерихов, новое руководство Минкультуры оспорило в инициированных им судах. Хотя в 2002 и 2012 годы суды признали права МЦР на наследие семьи Рерихов, Минкультуры недавно добилось отмены этих решений. Свидетельство о передаче Святославом Рерихом наследия семьи Рерихов Международному Центру Рерихов Анатолия Карпова, многократного чемпиона мира по шахматам, честного по характеру человека, руководившего Советским фондом культуры, ныне депутата Госдумы, президента попечительского совета общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, а главное — подтверждение легитимности передачи Святославом Рерихом МЦР наследия семьи Рерихов почти двадцатилетней успешной работой МЦР, ни новое руководство Минкультуры, ни инициированные им суды не принимают во внимание!

Переданное МЦР Святославом Рерихом наследие членов семьи Рерихов представляет не только художественную, но и огромную материальную ценность. Значительную часть этого наследия МЦР давно поставил на учет в негосударственную часть государственного Музейного фонда России и представил в экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха, что Минкультуры опять же не принимает во внимание. Сегодня эту экспозицию грабят и гробят — картины снимают со стен и увозят из МЦР бессовестные чиновники, работающие в Музее Востока!

Какое же отношение к особняку в Знаменском переулке и к вывезенным силой из МЦР картинам и архиву Советского фонда Рерихов, а главное, к созданному по инициативе доверенного лица Святослава Рериха Л.В.Шапошниковой общественному Музею имени Н.К.Рериха (работающему на пожертвования благотворителей) имеет Министерство культуры и Музей Востока? Ровным счетом никакое. Точнее, одно-единственное, а именно — желание Минкультуры получить особняк Лопухиных и всё наследие семьи Рерихов, хотя ни на то, ни на другое Министерство культуры и Музей Востока не имеют права даже претендовать!

Особый цинизм действиям Минкультуры и руководства Музея Востока придает то, что апелляция МЦР на решение арбитражного суда о лишении МЦР права ни пользование усадьбой Лопухиных еще не рассматривалось высшей судебной инстанцией (МЦР готовит эту апелляцию, чтобы подать ее в назначенный срок до 7 мая с.г.). Еще более циничны действия сотрудников Следственного управления, уже передавших здания усадьбы Лопухиных со всем имуществом МЦР «на ответственное хранение» Музею Востока!

IV. О личном отношении к происходящему

До тех пор, пока Музей Востока не вернет общественному Музею имени Рериха вывезенные из него картины, произведения искусства, документы, я не ступлю в государственный Музей Востока и ногой. Раньше я Музей Востока любил и много раз бывал там школьником, студентом и позже. Но сегодня Музей Востока, поступая вышеописанным образом со своими коллегами-музейщиками из негосударственного Музея имени Рериха, стал подлой организацией и останется ей до тех пор, пока политика Музея Востока в отношении общественного Музея Рериха не изменится.

Я настаиваю на уважении к работе МЦР не потому, что являюсь членом сообщества «рериховцев». Как бывший музейщик, бывший директор-организатор Музея общественного центра имени Андрея Сахарова, бывший и.о. директора ГГМ имени В.И.Вернадского, бывший старший научный сотрудник и руководитель программы «Современное искусство в открытом обществе» в ГЦСИ я считаю экспозицию общественного Музея имени Н.К.Рериха очень интересной и выразительной, профессионально сделанной и весьма достойной. Но знатоком и поклонником философских исканий и учения Николая и Елены Рерихов «Живая этика» я не являюсь. Зато еще со школы я знаю и очень люблю гималайскую серию картин Николая Рериха (впервые увидел и полюбил многие картины этой серии еще в старом помещении Музея Востока на ул.Обуха). Для меня важно в этой серии образно выраженное стремление человека, людей к духовному бессмертию, то же, что есть и в русской иконописи (но у Рериха, как ни странно, это в более чистом виде выражено).

Я защищаю общественный Музей имени Рериха, потому что знаком с современной культурой и более-менее представляю, что это такое, а также потому, что не люблю лжи, хамства, наглости, равнодушия и одновременно зависти, неприятия которые питают к МЦР люди, стремящиеся общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов уничтожить. Позволить им сделать это мы не можем и не дадим!

V. Заключение

Как я уже сказал в первой части статьи, современный принцип организации и существования культуры — создавать новое и свое в культуре, не уничтожая уже созданного «чужого», «старого», обязательно победит в нашей стране, поскольку все, кому современная культура не безразлична, поддерживают его (а не противоположный советский принцип, держась которого, Минкультуры и Музей Востока уничтожают общественный Музей имени Рериха).

Когда один музей и одни люди уничтожают в нашей стране другой музей, созданный другими людьми, это разрушает принцип, смысл, саму возможность существования современной культуры в России. Насильственное преобразование разных, свободно осуществляемых культурных общественных начинаний, полилога институций и культурных практик, реализуемых без участия государства, в жестко выстраиваемое нынешним руководством Министерства культуры административно-бюрократическое «пространство государственной культуры» превращает современную активную жизнь людей культуры в неповоротливую и потому безобразную бюрократически-административную «схему культуры» и «схему жизни», в «культурную маску». Механически действующий Голем — союз Минкультуры с силовиками — проявил себя и стремится взять окружающее под контроль в критический момент, когда руководство министерства и Государственного музея Востока именем государства безжалостно уничтожают общественный Музей имени Рериха, созданный не ими. Допустить уничтожение общественного Музея Рериха Министерством культуры ради каких бы то ни было целей людям, для которых принципы современной культуры что-то значат и не безразличны, невозможно!

Борьба будет продолжена до победы — до полного восстановления общественного Музея имени Рериха, возвращения ему всех изъятых материалов и признания Министерством культуры императивного принципа организации современной культуры: «Созиданию своего — да!, а уничтожению другого и „чужого“ — нет!»

Министерство культуры должно отозвать свои иски из суда по поводу отъема у МЦР усадьбы Лопухиных, а Музей Востока и следственные органы — вернуть МЦР вывезенные оттуда картины, ценности, документы.

Юрий Самодуров

1–2 мая 2017 года

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