Музей Рерихов – SOS!
Я обещал найти слова о ситуации вокруг общественного Музея имени Н.К.Рериха, и я их нашел.
Уважаемые деятели культуры – историки, музейщики, художники, кураторы, галеристы, искусствоведы, арт-критики и все граждане России, заинтересованные в сохранении в России художественного наследия Николая Константиновича Рериха, неотделимого от его собственных и членов его семьи научных и философско-этических исканий! Эти искания нашли свое выражение в картинах Николая и Святослава Рерихов, в систематизированном Николаем Рерихом и его женой Еленой Ивановной Рерих философском учении «Живая Этика» («Агни-Йога»), международном Пакте Рериха об охране мирового культурного наследия, в научных трудах Юрия Рериха и других документах. Наследию семьи Рерихов в России грозит беда, и если она действительно разразится, это культурное наследие может быть навсегда потеряно для нашей страны!
Когда младший сын Николая Рериха, художник Святослав Рерих, живший в Индии, передал в 1990 году Советскому Фонду Рерихов — ныне Международному центру Рерихов — наследие своих родителей — сотни картин, библиотеку, уникальный архив, ценные раритеты — он сделал это потому, что президентом СССР М.С.Горбачевым и мэром Москвы Ю.М.Лужковым ему было обещано предоставить в Москве Советскому Фонду Рерихов (ныне Международная общественная организация «Международный центр Рерихов») бывшую усадьбу Лопухиных для размещения и создания в ней общественного Музея Н.К.Рериха. Это было главное условие для передачи наследия.
Обещание, данное Святославу Рериху Михаилом Горбачевым и Юрием Лужковым, было исполнено, и усадьба Лопухиных ныне находится в ведении Международного центра Рерихов, который за счет народных пожертвований и средств мецената Б.И.Булочника восстановил ее из абсолютно заброшенного состояния (затраты на восстановление и реставрацию усадьбы Лопухиных составили около 2 млрд руб.), оборудовал в соответствии с требованиями музейной работы охранной и противопожарной сигнализацией, установками пожаротушения, установками климат-контроля и т.д.
В 1997 году общественный Музей имени Н.К.Рериха был открыт. Первый директор — организатор общественного Музея имени Н.К.Рериха, известный индолог Л.В.Шапошникова (1926—2015), без дружбы и контактов которой со Святославом Рерихом наследие Рерихов никогда не было бы передано России, — была отмечена в 2007 году за реставрацию усадьбы Лопухиных Национальной премией «Культурное наследие» в номинации «Реставратор». Л.В.Шапошникова была награждена за вклад в сохранение культурного наследия и развитие музееведения России орденом Дружбы (2006) и орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени (2011). За реставрацию усадьбы Лопухиных Шапошникова была награждена также премией Евросоюза (2010).
Подчеркнем, что ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ передачи наследия семьи Рерихов в Россию Святослав Рерих поставил то, что оно должно находиться исключительно в ведении созданной по его инициативе общественной организации «Международный центр Рерихов», а не какого-либо государственного музея. Именно общественным организациям и людям, а не государственным институциям по мысли Н.К. и С.Н.Рерихов принадлежит будущее в сохранении культурного наследия мира, эта же мысль лежит в основе международного договора — Пакта Рериха. Обращаясь к президенту Российской Федерации Борису Ельцину в письме от 26 апреля 1992 года, Святослав Рерих, в частности, писал: «Я хотел бы обратить Ваше внимание на одно обстоятельство. В 1990 году я вместе с остальным наследием передал Центру (имеется ввиду Международный центр Рерихов – правопреемник Советского Фонда Рерихов) большую выставку картин моего отца и моих собственных (286 полотен), которая долгое время находилась в ведении Министерства культуры СССР. Теперь эту выставку незаконно удерживает Музей искусства народов Востока. Очень прошу Вас содействовать передаче ее Международному Центру Рерихов».
Упомянем, что воля Святослава Рериха и требование передать значительную часть принадлежащих ему картин Рерихов, находящихся в Музее искусств народов Востока (эти картины хранились там после выставки), Международному центру Рерихов и созданному центром в бывшей усадьбе Лопухиных общественному Музею имени Н,К.Рериха не выполнена. Министерство культуры РФ и Музей Востока продолжают ее удерживать и уже совершенно противозаконно считают ее своей собственностью!
Но самое страшное состоит в том, что последний (пока) министр культуры России Владимир Мединский и его заместитель Владимир Аристархов настойчиво пытаются отобрать у Международного центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха здания усадьбы Лопухиных, архивы, художественное собрание и все коллекции! Тем самым министр культуры пытается уничтожить «Международный центр Рерихов», закрыть его, чтобы открыть в усадьбе Лопухиных филиал государственного Музея Востока, посвященный наследию семьи Рерихов! Например, в 2015 году по инициативе Аристархова было проведено пять проверок Музея имени Н.К.Рериха, а в 2016 году — 17 внеплановых проверок!
С 2016 в судах идут процессы по выселению Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных. Иначе, чем «рэкет» с использованием всей мощи государства, действия Мединского и Аристархова назвать невозможно! 16 февраля на Коллегии министерства культуры, которая была проведена без приглашения и участия кого-либо из представителей Международного центра Рерихов, министр культуры В.Р.Мединский поручил своему первому заместителю В.В.Аристархову «…принять меры по скорейшему началу работ филиала Музея искусств народов Востока в этом имущественном комплексе» (т.е. в помещениях Международного центра Рерихов) и уже выделил на эти цели 36 млн рублей...
На состоявшейся 9 марта в общественном Музее имени Н.К.Рериха пресс-конференции его сотрудники и вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказали, что 7 и 8 марта в помещениях общественного Музея имени Рериха прошел обыск и органами следствия было изъято около 200 работ Рерихов под предлогом, что девять из 200 изъятых работ Н.К.Рериха были приобретены на аукционах в период с 2002 по 2013 год и подарены Международному центру Рерихов его основным меценатом — основателем и руководителем Мастер-банка Борисом Ильичем Булочником. Обыск и изъятие работ из музея были проведен в связи с тем у Мастер-банка в 2013 году была отобрана лицензия, а Борис Булочник уехал за границу и против него ведется следствие и возбуждено уголовное дело в связи с тем, что вкладчики банка потеряли деньги. Но зачем следователь Зайцева 7 и 8 марта вывезла из музея девять работ, которые были переданы в дар Международному центру Рерихов Борисом Булочником в 2013 году? Ведь эти работы открыто висят в экспозиции и доступны следствию в любое время! На каком основании следователь самовольно, без решения суда, разрешил снимать со стен и вывозить из Музея многие десятки других работ, подаренных МЦР Борисом Булочником, его женой, Фондом Елены Рерих за много лет до того, как против Булочника было возбуждено уголовное расследование? Все эти работы хранятся в музее и в любое время доступны следствию.
В октябре 2016 года налоговая инспекция изъяла ОРИГИНАЛЫ документов о дарении Борисом Булочником картин Рериха Международному центру Рерихов, оставив расписку об изъятии этих документов. А при обыске 7-8 марта следствие ИЗЪЯЛО и эту расписку. Таким образом, у МЦР не осталось подлинников документов на полученные в дар от Бориса Булочника после 2002 картины Николая и Святослава Рерихов. Во время обыска 7-8 марта следователи изъяли еще и другие оригиналы документов и ВЕСЬ АРХИВ СОВЕТСКОГО ФОНДА РЕРИХОВ, правопреемником которого является Международный центр Рерихов. В общем, готовится уничтожение Международного центра Рерихов. Это очень серьезная атака!
Такие действия следствия трудно не связать с «заказом» на уничтожение Международного центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха, который по-видимому, поступил в прокуратуру от министра культуры Мединского и его заместителя Аристархова.
Если вас интересует, как 7 марта 2017 года 60-70 омоновцев в масках и с автоматами и несколько групп следователей, ОТКРЫВ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.К.РЕРИХА КУВАЛДОЙ, вели себя в течение суток в музее, как они относились к сотрудникам этого общественного музея, которых никто не обвиняет в преступлениях (например, главного хранителя музея доставили в него из дома утром под охраной автоматчиков и затем с девяти утра 7 марта до пяти утра 8 марта ей не давали выйти из комнаты, и она оставалась там без воды, еды, ей не разрешали также выйти в туалет), как по указаниям советника министра культуры РФ Кирилла Рыбака (кстати, бывшего сотрудника Музея Востока) и зам. директора Музея Востока Тиграна Мкртычева следователи В ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКОВ Музея имени Рериха расхаживали в пальто и С СУМКАМИ по залам, снимая с его стен картины, а затем, заставив охранника музея подписать протокол об изъятии около 200 работ Рериха, который сотрудники музея имени Рериха подписывать отказались (так как картины снимались и упаковывались следователями в коробки без участия сотрудников музея — следователи не допустили их при этом присутствовать), увезли эти коробки в Музей Востока, а также о некоторых других аспектах прошедшего в Музее имени Рериха обыска и О ПРИЧИНАХ ПРОИСШЕДШЕГО, смотрите и слушайте материалы пресс-конференции, состоявшейся в общественном Музее имени Н.К.Рериха 9 марта, - www.icr.su/rus/news/
У нас не хватает слов, чтобы выразить возмущение и негодования тем, как Минкультуры при помощи УБЭП (управление по борьбе с экономической преступностью) с утра 7 марта до утра 8 марта громило общественный Музей имени Н.К.Рериха.
Много ли правды в комментарии министра культуры о произошедшем в Музее имени Н.К.Рериха, судите сами -https://news.mail.ru/society/
Мы требуем от следственных органов, Министерства культуры РФ и персонально от заместителя министра культуры Владимира Аристархова вернуть картины в общественный Музей имени Н.К.Рериха и перестать «кошмарить» Международный центр Рерихов! Мы требуем от Росимущества передать Международному центра Рерихов здания усадьбы Лопухиных, незаконно переданные в 2015 году в оперативное управлению Государственному музею Востока!
Общественный Музей имени Н.К.Рериха действительно необычен, как был необычен сам Рерих! Музей стремится показать и пропагандирует не только художественное наследие Рерихов, но и философско-этические искания Н.К.Рериха и Е.И.Рерих. Этим этот музей и интересен! Это не просто художественный музей крупного художника, это и культурный центр с большой программой и издательский центр, выпустивший около 200 наименований книг общим тиражом более 500 тыс. экземпляров с трудами семьи Рерихов и книг об их жизни и творчестве.
Можно не разделять философские идеи семьи Рерихов (и многие их не разделяют), но нельзя отделять художественное творчество самого Рериха от философско-этических поисков и воззрений его самого, Елены Ивановны Рерих, Святослава Рериха и научных работ Юрия Рериха! В этом плане Международный центр Рерихов выполняет волю Святослава Рериха!
Просим всех, кто заинтересован в сохранении в России художественного, научного и философского наследия Н.К.Рериха и членов его семьи, поддержать деятельность общественного Музея имени Н.К.Рериха и это обращение.
Юрий Самодуров
10 марта 2017 года
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Метки: Борис Булочник, Владимир Аристархов, Владимир Мединский, деньги, деятельность, договор, Евросоюз, Елена Рерих, закон, искусство, историк, историки, Мастер-банк, меценат, Министерство культуры, Минкультуры, музей, Музей им.Н.К.Рериха, наследие, Николай Рерих, обращение, президент, преступность, расследование, Святослав Рерих, следствие, СССР, творчество, требования, уничтожение, философ, художник, Юрий Самодуров
Спасибо за правдивое освещение ситуации! Полностью поддерживаю инициативу по возврату картин в Музей Н.К. Рериха и прекращению правового беспредела в отношении МЦР, устраевоемого под руководством Министерства культуры. Необходимо сохранить общественный музей!
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Министерство культуры ограбило международную общественную организацию и его общественный Музей — нашу национальную гордость. Какой жестокий удар нанесен по нашей культуре и престижу нашей страны. Какой позор чиновникам, в чьи должностные обязанности входит сохранение культуры. Это позор Правительства РФ. Какими последствиями обернется это для страны — страшно подумать...
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7 марта 2017 года по центральным СМИ прошла информация : «Были изъяты картины Николая Рериха и Святослава Рериха, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства. Следствие располагает информацией о передаче фигурантам организации картин указанных авторов в период с 1990 по 2010 годы», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. www.1tv.ru/…/321208-v_m...entre_rerihov…)
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Для понимания откуда берутся словосочетания «похищенные средства», «принудительное банкротство», «мошенничество» в контексте отзыва лицензии Мастер-Банка рекомендую воспроизвести в памяти ключевую информацию по тому событию ноября 2013 года (см. ниже ***********).
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— 1) (21 ноября 2013) Статья Сергея ЖАВОРОНКОВа, старшего эксперта Института экономики переходного периода
«Нынешнее законодательство позволяет закрыть любой банк просто так»
(www.specletter.com/…/ny...telstvo-pozvo…
— 2) (20 ноября 2013)"...Глава казначейства банка Дмитрий Макаров пояснил Forbes, что у банка не было задолженности по межбанковским кредитам, а также по другим операциям на финансовых рынках. «До вчерашнего дня (вторника — день отзыва лицензии) мы исполняли обязательства в полном объеме, расчеты велись с помощью собственных средств, проблем с ликвидностью не было», — пояснил он. ..."
( «Кого задел Мастер-банк»
( www.forbes.ru/…/247663- ...deetsya-na-chudo
— 3) (3 декабря 2013)
«...— Регулятор в любом случае обязан выдать предписание банку, нарушившему любую из норм банковского законодательства, — комментирует советник председателя совета директоров АКГ «Градиент Альфа» Вадим Ткаченко. — Другой вопрос, что срок предоставленный для устранения нарушений неадекватный. И в этой связи он выглядит как простая формальность, указывающая на то, что ЦБ знал о невозможности выполнения указанных требований. Ситуация с Мастер-банком при всех косвенных свидетельствах указывает на то, что отзыв лицензии был решенным вопросом еще в сентябре-октябре. ...
— Что касается отрицательного капитала в 1,8 млрд рублей, то он для Мастер-банка был существенным, но не критичным, — указывает Ткаченко. ...»
( «Последнее предписание Мастер-банку.»
( izvestia.ru/news/561714
— 4) (26 ноября 2013) «... В нашем распоряжении имеется предписание МГТУ Банка России от 18.11.2013 г. за № 40-2-08/119399ДСП, врученное в тот же день председателю правления Мастер-Банка. Учитывая, что через сутки последовал отзыв лицензии, есть основание считать, что именно это предписание должно было послужить поводом к такой крайней мере. Но факты нарушений, выявленные в ходе четырех месяцев проверки деятельности Мастер-Банка, по нашему мнению, несоразмерны со столь жесткими мерами и выдвинутыми обвинениями со стороны Банка России, о которых в предписании ничего не сказано.
В вышеупомянутом документе МГТУ Банка России приводятся результаты рассмотрения актов проверок Мастер-Банка за период с 19.08.2013 по 11.11.2013 года. В нем отсутствуют доказательства и даже упоминание о нарушениях Мастер-Банком требований статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и о том, что «кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций». Предписание рассматривает лишь недостатки в деятельности Мастер-Банка, приведшие к нарушению Положения Банка России от 26.03.2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». «Таким образом, — говорится в Предписании, — с учетом допущенных нарушений требований Положения № 254-П по состоянию на 1.10.2013 г. общая сумма недоформированного резерва составила 11 056 082 тыс. руб.». И в связи с выявленными недостатками Мастер-Банку предъявлены требования по реклассифицированию ссуд различным физическим и юридическим лицам с различным резервом от не менее 21% до не менее 100%, и предписано «не позднее 14 часов 00 минут 19.11.2013 представить в Управление надзора за крупными кредитными организациями Московского ГТУ Банка России отчет о выполнении Предписания, в частности, реклассификации активов и доформирования резервов…». Таким образом, Мастер-Банк за сутки должен был создать резерв в 11 млрд. рублей. Мы считаем, что такая задача невыполнима не только для Мастер-Банка. Исходя из требования №1 данного документа, становилось понятно, что главной целью Предписания был отзыв лицензии, так как оно накладывало запрет на основные виды деятельности банка: «В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков, вводится в отношении Банка с 19.11.2013: запрет сроком на 6 месяцев…» и далее идет перечисление более 10 наименований основных видов банковской деятельности. О какой же «защите интересов кредиторов и вкладчиков» банка может идти речь, если на следующий же день отзыв Банком России лицензии привел всех кредиторов и вкладчиков Мастер-Банка к потере своих финансовых средств?! ...»
( ЗАЯВЛЕНИЕ МОО «Международный Центр Рерихов» по поводу обвинений в адрес Бориса Ильича Булочника,
председателя правления Мастер-Банка,
мецената общественного музея имени Н.К. Рериха
Международного Центра Рерихов (МЦР)
( www.icr.su/rus/news/icr/d...?ELEMENT_ID=2861
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Это называется «заинтересованность от сих до сих», чрезвычайно распространённая в среде нашей интеллигенции.
Представим себе, что, скажем, год назад кто-нибудь сказал уважаемым искусствоведам: граждане, у нас совершенно ненормальная банковская система, внешне выглядящая как рыночная, а на самом деле каждый сколько-нибудь крупный частный банк связан с какой-либо производственной группой, занимающей совершенно нерыночное положение в экономике и потому подверженной специфическим рискам — с этим нужно срочно что-то делать.
Как бы на это отреагировали уважаемые искусствоведы? Удивлённо похлопали бы глазами и сказали: «Это не наше дело, наше дело — заниматься искусством и принимать помощь благородных меценатов». А когда к ним пришли разыскивать дефицит, образовавшийся в результате деятельности благородных меценатов (не меньше 17,2 миллиардов рублей), их возмущению нет предела.
Но и возмущение опять же строго «от сих до сих». Вникать в то, что этот дефицит покрывает ЦБ за счёт прямой эмиссии (то есть за счёт всего населения РФ), нет ни малейшего желания.
Единственный неутешительный вывод — всех, исповедующих ту же жизненную философию, ждёт ещё масса сюрпризов.
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Спасибо за поддержку Международного Центр Рерихов! Горько сознавать, что чиновники, призванные по долгу службы помогать общественному музею, на деле стремятся уничтожить его любой ценой. То, что произошло в Международном Центре Рерихов 7 марта, является правовым произволом и вандализмом. Не случайно они выключили видеокамеры в Музее Рериха и вели изъятия картин и экспонатов без его сотрудников, тем самым грубо нарушая законы. Как после этого вопиющего события чиновники Министерства культуры и ГМВ собираются создавать государственный музей семьи Рерихов, если на весь мир они продемонстрировали свои методы работы и расправы с созданным С.Н. Рерихом Центром-Музеем? Престижу России как правовому государству чиновниками Министерства культуры и Государственного музея Востока нанесен непоправимый урон, но, видимо, их это не заботит. Общественный Музей имени Н.К. Рериха МЦР должен быть сохранен и он БУДЕТ!
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Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается Людмила Васильевна Шапошникова заслуженный деятель искусств, директор Музея имени Н.К. Рериха. Мне 88 лет. Почти половину своей жизни я посвятила научному изучению наследия Рерихов. Музей имени Н.К. Рериха, основанный Святославом Николаевичем Рерихом, директором которого я являюсь, ведёт работу по популяризации научного, культурного и художественного наследия семьи Рерихов – наших всемирно известных соотечественников. Святослав Николаевич Рерих назначил меня доверенным лицом и исполнителем его завещания. К сожалению вся моя 46-летняя работа в этой области может быть перечеркнута. И получается, что Вы в силу обстоятельств лично причастны к этому.
ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГУГЛИТЕ: Письмо Л.В. Шапошниковой Президенту РФ В.В. Путину от 12.05.14.
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«РАЗРУШЕНИЕ МУЗЕЯ ЕСТЬ РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ». Л.В. Шапошникова:
– Музей имени Н.К. Рериха в Москве многими воспринимается как один из обычных музеев, посвященных творчеству того или иного художника. Но Рерих не только художник. У него есть определенная миссия на нашей планете. Этот момент не все еще осознают, но он главный в деятельности и творчестве Рерихов: и Николая Константиновича, и Елены Ивановны, и двух их сыновей – Юрия Николаевича, ученого-востоковеда, и Святослава Николаевича, художника и мыслителя. Эти четыре человека, работавших на наше будущее, были тесно связаны с Космосом, космической эволюцией. Это сложная система знаний, для передачи которых был необходим человек, способный их усвоить и интерпретировать. Такими людьми были Рерихи, это была главная их миссия. Они передавали высокое эволюционное творчество на нашу планету и, в частности, в Россию. Процесс такой передачи проходит разными путями: и через картины, и через философию, и через литературу, то есть через все творческое наследие Рерихов. Борясь за музей, мы боремся за свою страну.
Работать с наследием Рерихов в нашей стране – это и великий дар, и необходимые условия для выхода России из кризиса. Если наследие Рерихов затоптать, если разрушить музей, связи с космической эволюцией мы поддержать не сможем.
Следы уничтожения уже есть. Нас финансировал меценат, и принадлежащий ему банк был закрыт. Но мы продолжаем работать, работать на страну. Благодаря этому Россия должна войти в новую эпоху. Что эта эпоха собой представляет? В Космосе идет острая борьба между Светом и тьмой, она захватывает и нашу планету. Новая эпоха предполагает новую науку, новое искусство, новую красоту и особенно – новое сознание, которое поднимет нашу жизнь на более высокий уровень.
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Завещание Л.В Шапошниковой Заключение последней книги Свет и тернии Космического пути планеты Земля
Сложилась странная ситуация – чем больше достигает в своей работе МЦР, тем большим нападкам государственных организаций подвергается. Ряд чиновников использует в своей борьбе против Музея имени Н.К. Рериха не только ложь, но и клевету. Но, несмотря на это растет популярность Музея и успех его деятельности.
Эта популярность складывается и общественностью России и поддержкой зарубежных культурных организаций. Общественность, прикоснувшаяся к Музею имени Н.К. Рериха, правильно оценивает роль Музея в российской культуре и на международной арене. Приведенный материал это убедительно показывает.
Как бы ни старались российские чиновники разрушить Музей имени Н.К. Рериха им это сделать не удастся. Полуграмотные и плохо соображающие, они не понимают, что организация, созданная на наследии Великих русских людей – Рерихов, есть основа дальнейшего развития культуры, противостоящей войнам, преступлениям, двигающей дальнейшую Космическую эволюцию планеты Земля и с помощью Космического знания поднимающей её в эволюции всё выше и выше, совершенствуя самого человека. Темной чиновничьей массе никогда не победить силу Света, который ведёт Космическую эволюцию вперёд и выше, меняя старую эпоху на Новую со всеми вытекающими из этого последствиями.
...Настанет время, и о темной команде забудут, и имена тщеславных чиновников канут в небытие. Но нам надо помнить, что тяжелое время перехода из одной эпохи в другую ещё не кончилось.
Да будут стойкими борцы, понявшие роль культурного развития на Земле и необходимость новых знаний и движения к высотам Космоса!
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Старший внук Флоренского академик, профессор, доктор наук, бывший председатель комиссии Московского Патриархата «по чудесам» П.В. Флоренский 7.11.15 писал: «Причиной нападок на Центр и главным соблазнительным фактором для его трансформации являются и бесценные произведения искусства, и уникальный научный архив из наследия Рерихов, а также сам дом-музей Центра, восстановленный из руин исключительно на общественные средства».
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Господа культурологи! Смотрите в корень проблемы! За всеми этими действиями вылезают уши православной
церкви, которая чужими руками начинает охоту на ведьм тех организаций, которые занимаются распространением
истинно духовного мировоззрения на природу человека и его месте в эволюции планеты Земля. Догматы христианства превратились руками Гундяева в коммерческий проект по шельмованию людей наделённых от
воплощенной души сверх человеческими способностями, а также людей стремящихся расширить своё сознание
для получения знаний об энергетике человека, развить способности для общения с духовными планами человеческого бытия, без посредников в лице православных священников. Но время рабов божьих близится к концу,
на повестке дня стоит проблема раскрепощения сознания и трансформация рабов божьих в сыновей и дочерей
божьих, сознательно работающих на благо эволюции всего человечества.
Реанимировать христианскую инквизицию в России Гундяеву не удастся. Не по его словам а по его делам
будит судить его кармическая иерархия планеты земля.
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[…] прочтите публикации в блогах и интернет-порталах (НАПРИМЕР: https://riafan.ru/654400-sotrudniki-muzeya-reriha-posle-obyskov-my-znaem-chto-putina-vveli-v-zabluzhdenie-fan-tv, http://trv-science.ru/2017/03/11/muzejj-rerikhov-sos/,http://orpheus18.wixsite.com/rozdayshie-svet/kopiya-tak-ne-dolzhno-byt-1 ) […]
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