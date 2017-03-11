Музей Рерихов – SOS!

Я обещал найти слова о ситуации вокруг общественного Музея имени Н.К.Рериха, и я их нашел.

Уважаемые деятели культуры – историки, музейщики, художники, кураторы, галеристы, искусствоведы, арт-критики и все граждане России, заинтересованные в сохранении в России художественного наследия Николая Константиновича Рериха, неотделимого от его собственных и членов его семьи научных и философско-этических исканий! Эти искания нашли свое выражение в картинах Николая и Святослава Рерихов, в систематизированном Николаем Рерихом и его женой Еленой Ивановной Рерих философском учении «Живая Этика» («Агни-Йога»), международном Пакте Рериха об охране мирового культурного наследия, в научных трудах Юрия Рериха и других документах. Наследию семьи Рерихов в России грозит беда, и если она действительно разразится, это культурное наследие может быть навсегда потеряно для нашей страны!

Когда младший сын Николая Рериха, художник Святослав Рерих, живший в Индии, передал в 1990 году Советскому Фонду Рерихов — ныне Международному центру Рерихов — наследие своих родителей — сотни картин, библиотеку, уникальный архив, ценные раритеты — он сделал это потому, что президентом СССР М.С.Горбачевым и мэром Москвы Ю.М.Лужковым ему было обещано предоставить в Москве Советскому Фонду Рерихов (ныне Международная общественная организация «Международный центр Рерихов») бывшую усадьбу Лопухиных для размещения и создания в ней общественного Музея Н.К.Рериха. Это было главное условие для передачи наследия.

Обещание, данное Святославу Рериху Михаилом Горбачевым и Юрием Лужковым, было исполнено, и усадьба Лопухиных ныне находится в ведении Международного центра Рерихов, который за счет народных пожертвований и средств мецената Б.И.Булочника восстановил ее из абсолютно заброшенного состояния (затраты на восстановление и реставрацию усадьбы Лопухиных составили около 2 млрд руб.), оборудовал в соответствии с требованиями музейной работы охранной и противопожарной сигнализацией, установками пожаротушения, установками климат-контроля и т.д.

В 1997 году общественный Музей имени Н.К.Рериха был открыт. Первый директор — организатор общественного Музея имени Н.К.Рериха, известный индолог Л.В.Шапошникова (1926—2015), без дружбы и контактов которой со Святославом Рерихом наследие Рерихов никогда не было бы передано России, — была отмечена в 2007 году за реставрацию усадьбы Лопухиных Национальной премией «Культурное наследие» в номинации «Реставратор». Л.В.Шапошникова была награждена за вклад в сохранение культурного наследия и развитие музееведения России орденом Дружбы (2006) и орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени (2011). За реставрацию усадьбы Лопухиных Шапошникова была награждена также премией Евросоюза (2010).

Подчеркнем, что ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ передачи наследия семьи Рерихов в Россию Святослав Рерих поставил то, что оно должно находиться исключительно в ведении созданной по его инициативе общественной организации «Международный центр Рерихов», а не какого-либо государственного музея. Именно общественным организациям и людям, а не государственным институциям по мысли Н.К. и С.Н.Рерихов принадлежит будущее в сохранении культурного наследия мира, эта же мысль лежит в основе международного договора — Пакта Рериха. Обращаясь к президенту Российской Федерации Борису Ельцину в письме от 26 апреля 1992 года, Святослав Рерих, в частности, писал: «Я хотел бы обратить Ваше внимание на одно обстоятельство. В 1990 году я вместе с остальным наследием передал Центру (имеется ввиду Международный центр Рерихов – правопреемник Советского Фонда Рерихов) большую выставку картин моего отца и моих собственных (286 полотен), которая долгое время находилась в ведении Министерства культуры СССР. Теперь эту выставку незаконно удерживает Музей искусства народов Востока. Очень прошу Вас содействовать передаче ее Международному Центру Рерихов».

Упомянем, что воля Святослава Рериха и требование передать значительную часть принадлежащих ему картин Рерихов, находящихся в Музее искусств народов Востока (эти картины хранились там после выставки), Международному центру Рерихов и созданному центром в бывшей усадьбе Лопухиных общественному Музею имени Н,К.Рериха не выполнена. Министерство культуры РФ и Музей Востока продолжают ее удерживать и уже совершенно противозаконно считают ее своей собственностью!

Но самое страшное состоит в том, что последний (пока) министр культуры России Владимир Мединский и его заместитель Владимир Аристархов настойчиво пытаются отобрать у Международного центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха здания усадьбы Лопухиных, архивы, художественное собрание и все коллекции! Тем самым министр культуры пытается уничтожить «Международный центр Рерихов», закрыть его, чтобы открыть в усадьбе Лопухиных филиал государственного Музея Востока, посвященный наследию семьи Рерихов! Например, в 2015 году по инициативе Аристархова было проведено пять проверок Музея имени Н.К.Рериха, а в 2016 году — 17 внеплановых проверок!

С 2016 в судах идут процессы по выселению Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных. Иначе, чем «рэкет» с использованием всей мощи государства, действия Мединского и Аристархова назвать невозможно! 16 февраля на Коллегии министерства культуры, которая была проведена без приглашения и участия кого-либо из представителей Международного центра Рерихов, министр культуры В.Р.Мединский поручил своему первому заместителю В.В.Аристархову «…принять меры по скорейшему началу работ филиала Музея искусств народов Востока в этом имущественном комплексе» (т.е. в помещениях Международного центра Рерихов) и уже выделил на эти цели 36 млн рублей...

На состоявшейся 9 марта в общественном Музее имени Н.К.Рериха пресс-конференции его сотрудники и вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко рассказали, что 7 и 8 марта в помещениях общественного Музея имени Рериха прошел обыск и органами следствия было изъято около 200 работ Рерихов под предлогом, что девять из 200 изъятых работ Н.К.Рериха были приобретены на аукционах в период с 2002 по 2013 год и подарены Международному центру Рерихов его основным меценатом — основателем и руководителем Мастер-банка Борисом Ильичем Булочником. Обыск и изъятие работ из музея были проведен в связи с тем у Мастер-банка в 2013 году была отобрана лицензия, а Борис Булочник уехал за границу и против него ведется следствие и возбуждено уголовное дело в связи с тем, что вкладчики банка потеряли деньги. Но зачем следователь Зайцева 7 и 8 марта вывезла из музея девять работ, которые были переданы в дар Международному центру Рерихов Борисом Булочником в 2013 году? Ведь эти работы открыто висят в экспозиции и доступны следствию в любое время! На каком основании следователь самовольно, без решения суда, разрешил снимать со стен и вывозить из Музея многие десятки других работ, подаренных МЦР Борисом Булочником, его женой, Фондом Елены Рерих за много лет до того, как против Булочника было возбуждено уголовное расследование? Все эти работы хранятся в музее и в любое время доступны следствию.

В октябре 2016 года налоговая инспекция изъяла ОРИГИНАЛЫ документов о дарении Борисом Булочником картин Рериха Международному центру Рерихов, оставив расписку об изъятии этих документов. А при обыске 7-8 марта следствие ИЗЪЯЛО и эту расписку. Таким образом, у МЦР не осталось подлинников документов на полученные в дар от Бориса Булочника после 2002 картины Николая и Святослава Рерихов. Во время обыска 7-8 марта следователи изъяли еще и другие оригиналы документов и ВЕСЬ АРХИВ СОВЕТСКОГО ФОНДА РЕРИХОВ, правопреемником которого является Международный центр Рерихов. В общем, готовится уничтожение Международного центра Рерихов. Это очень серьезная атака!

Такие действия следствия трудно не связать с «заказом» на уничтожение Международного центра Рерихов и общественного Музея имени Н.К.Рериха, который по-видимому, поступил в прокуратуру от министра культуры Мединского и его заместителя Аристархова.

Если вас интересует, как 7 марта 2017 года 60-70 омоновцев в масках и с автоматами и несколько групп следователей, ОТКРЫВ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.К.РЕРИХА КУВАЛДОЙ, вели себя в течение суток в музее, как они относились к сотрудникам этого общественного музея, которых никто не обвиняет в преступлениях (например, главного хранителя музея доставили в него из дома утром под охраной автоматчиков и затем с девяти утра 7 марта до пяти утра 8 марта ей не давали выйти из комнаты, и она оставалась там без воды, еды, ей не разрешали также выйти в туалет), как по указаниям советника министра культуры РФ Кирилла Рыбака (кстати, бывшего сотрудника Музея Востока) и зам. директора Музея Востока Тиграна Мкртычева следователи В ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКОВ Музея имени Рериха расхаживали в пальто и С СУМКАМИ по залам, снимая с его стен картины, а затем, заставив охранника музея подписать протокол об изъятии около 200 работ Рериха, который сотрудники музея имени Рериха подписывать отказались (так как картины снимались и упаковывались следователями в коробки без участия сотрудников музея — следователи не допустили их при этом присутствовать), увезли эти коробки в Музей Востока, а также о некоторых других аспектах прошедшего в Музее имени Рериха обыска и О ПРИЧИНАХ ПРОИСШЕДШЕГО, смотрите и слушайте материалы пресс-конференции, состоявшейся в общественном Музее имени Н.К.Рериха 9 марта, - www.icr.su/rus/news/ icr/detail.php?ELEMENT_ID=5179

У нас не хватает слов, чтобы выразить возмущение и негодования тем, как Минкультуры при помощи УБЭП (управление по борьбе с экономической преступностью) с утра 7 марта до утра 8 марта громило общественный Музей имени Н.К.Рериха.

Много ли правды в комментарии министра культуры о произошедшем в Музее имени Н.К.Рериха, судите сами -https://news.mail.ru/society/ 29018085/.

Мы требуем от следственных органов, Министерства культуры РФ и персонально от заместителя министра культуры Владимира Аристархова вернуть картины в общественный Музей имени Н.К.Рериха и перестать «кошмарить» Международный центр Рерихов! Мы требуем от Росимущества передать Международному центра Рерихов здания усадьбы Лопухиных, незаконно переданные в 2015 году в оперативное управлению Государственному музею Востока!

Общественный Музей имени Н.К.Рериха действительно необычен, как был необычен сам Рерих! Музей стремится показать и пропагандирует не только художественное наследие Рерихов, но и философско-этические искания Н.К.Рериха и Е.И.Рерих. Этим этот музей и интересен! Это не просто художественный музей крупного художника, это и культурный центр с большой программой и издательский центр, выпустивший около 200 наименований книг общим тиражом более 500 тыс. экземпляров с трудами семьи Рерихов и книг об их жизни и творчестве.

Можно не разделять философские идеи семьи Рерихов (и многие их не разделяют), но нельзя отделять художественное творчество самого Рериха от философско-этических поисков и воззрений его самого, Елены Ивановны Рерих, Святослава Рериха и научных работ Юрия Рериха! В этом плане Международный центр Рерихов выполняет волю Святослава Рериха!

Просим всех, кто заинтересован в сохранении в России художественного, научного и философского наследия Н.К.Рериха и членов его семьи, поддержать деятельность общественного Музея имени Н.К.Рериха и это обращение.

Юрий Самодуров

10 марта 2017 года



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