Webometrics. Дело за университетами

Итоги июльского университетского рейтинга Webometrics за 2016 год в контексте изменения расчетной методологии мы подвели в статье [1]. В начале февраля 2017-го был опубликован январский университетский рейтинг Webometrics за этот год, в котором были решены технические проблемы по созданию Institutional Google Scholar Citation профилей без участия компании Google.

Этому поспособствовал один из ведущих экспертов по Google Scholar профессор Тегеранского университета, главный редактор журнала Webology Алиреза Норузи, к которому мы обратились за помощью в октябре прошлого года. Он нашел поисковый запрос, который позволяет генерировать Institutional Google Scholar Citation профиль при отсутствии публичного профиля, создаваемого Google. Мы сразу же выслали этот поисковый запрос в привязке к нашему Белгородскому государственному национальному исследовательскому университету руководителю проекта Webometrics Исидро Агуилло.

В итоге, анализируя январский университетский рейтинг Webometrics, мы обнаружили, что количество университетов по расчету третьего индикатора Openness возросло более чем в два раза (в июле 2016 года ранжировались 4120 университетов из 22 тыс. университетов мира, а в январе 2017-го — 8634 из 26 тыс.). При этом количество ранжированных российских университетов по этому индикатору возросло с 37 до 200. Всем неранжированным университетам мира присваивался одинаковый ранг — 8635.

На примере российских университетов мы попытались разобраться в следующем вопросе. Действительно ли для российских университетов, которым присвоили один и тот же ранг 8635, команда Webometrics не генерировала вышеуказанные профили, или, наоборот, генерировала, но вклад их оказался нулевым? Чтобы разобраться в этом, мы взяли в рассматриваемом рейтинге восемь лучших российских университетов, у которых был один и тот же наихудший ранг 8635 по третьему индикатору Openness (табл. 1).

Название университета Ранги Мировой Российский Presence Impact Openness Excellence Ufa State Aviation Technical University (ugatu.ac.ru) 3571 54 4076 5548 8635 2470 Kemerovo Institute of Food Science & Technology (kemtipp.ru) 4775 95 4109 1342 8635 5778 Saint Petersburg State University of Technology & Design (sutd.ru) 4809 97 3080 1497 8635 5778 Moscow State University of Education (мгпу.рф) 4901 100 6311 5973 8635 3939 Russian New University (rosnou.ru) 4996 102 4835 1560 8635 5778 Omsk State University (omsu.ru) 5056 103 1545 5665 8635 4482 Voronezh State Technical University (vorstu.ru) 5118 104 4807 2864 8635 5228 Nizhni Novgorod State Technical University (nntu.ru) 5374 111 1176 7712 8635 4330

Выяснилось, что при тестировании сайтов этих, а также любых других университетов не обязательно использовать сложную поисковую команду, о которой мы говорили выше, а достаточно в любом личном Google Scholar Citation профиле тестировать адрес сайта. К примеру, применительно к веб-адресу первого университета нужно в любом личном профиле делать поиск по адресу сайта, набрав в поисковой строке: ugatu.ac.ru. Тестирование сайтов проводилось нами 16 февраля 2017 года. В итоге были получены следующие результаты (табл. 2).

Название университета Количество личных Google Scholar Citation профилей Суммарное цитирование по Google Scholar Citation профилям Ufa State Aviation Technical University 1 270 Kemerovo Institute of Food Science & Technology 0 0 Saint Petersburg State University of Technology & Design 1 0 Moscow State University of Education 0 0 Russian New University 1 463 Omsk State University 2 145 (второй профиль

с нулевым цитированием) Voronezh State Technical University 1 88 Nizhni Novgorod State Technical University 0 0

Так как согласно методике расчета индикатора Openness первый наиболее цитируемый личный Google Scholar Citation профиль исключается из подсчета суммарного цитирования по первым десяти личным профилям, то из таблицы 2 видим, что все рассматриваемые восемь российских университетов имеют нулевое значение изучаемого индикатора, а значит, и наихудший ранг. Отсюда следует, что научный менеджмент этих восьми университетов, а также всех остальных российских университетов, имеющих наихудший ранг по индикатору Openness (8635), должен как можно скорее организовать работу по созданию личных Google Scholar Citation профилей, привязанных к домену университета. Тогда к следующему июльскому расчету университетского рейтинга Webometrics российские университеты значительно улучшат свое позиционирование в этом рейтинге.

При этом надо внимательно подходить к корректировке личных профилей, особенно тех, которые находятся в первой десятке, очищая их от чужих публикаций, иначе на университет может быть наложен штраф, вплоть до исключения его из рейтинга.

Владимир Московкин,

докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»

1. Университетский рейтинг Webometrics: технические проблемы в России // ТрВ-Наука. № 216 от 1 ноября 2016 года.

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