Выборы президента РАН пройдут в сентябре

Через неделю после окончания Общего собрания РАН, 28 марта 2017 года, в старом здании Президиума Академии наук состоялась первая пресс-конференция исполняющего обязанности президента РАН, бывшего директора Математического института РАН Валерия Козлова [1].

Он сообщил, что, по всей видимости, 26 сентября начнется следующее Общее собрание РАН, в ходе которого, 27 сентября, пройдут выборы президента РАН. Сам Козлов баллотироваться в президенты Академии не будет. «Мы исходим из того, что действуем по Уставу РАН и будем параллельно совершенствовать документы, регламентирующие выборы».

До начала пресс-конференции состоялось заседание Президиума РАН, на котором академики тепло приветствовали Владимира Фортова, ставшего, согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева от 23 марта, обычным академиком. 28 марта Владимир Евгеньевич был утвержден советником РАН. На этом же заседании был определен состав комиссии из шести человек во главе с В. В. Козловым, которая будет доводить до ума процедуру выборов в президенты РАН.

Сам Валерий Васильевич при этом отметил, что и предыдущая процедура, по его мнению, была адекватной и позволяла провести честные выборы, но ее можно сделать еще лучше. Он считает, что «избирательный закон» внутри Академии нужно сделать более либеральным. Валерий Васильевич напомнил, что еще в советское время кандидатуру на пост президента Академии наук можно было вносить прямо «с паркета», то есть в ходе Общего собрания.

Сейчас же кандидатом в президенты РАН может стать только академик, выдвинутый хотя бы одним отделением Академии наук. Причем каждое отделение может выдвинуть только одного человека независимо от численности (а она различается в разы). «Мы будем взаимодействовать как с тематическими, так и с региональными отделениями РАН, готовы воспринимать замечания коллег», — заявил Козлов. Если всё пойдет по плану, то 11 апреля должно состояться официальное объявление о дате и повестке дня следующего Общего собрания РАН.

«Для чего была устроена вся эта спецоперация? Для того, чтобы устранить Фортова? Окей, от него избавились… Есть ли у вас внутреннее понимание, чего хочет власть? Какого кандидата? Допустим, осенью Общее собрание этого нужного кандидата не изберет — и опять власть будет что-то придумывать и взламывать процесс?» — спросила я.

«В чем состояла „спецоперация“, как Вы говорите, я не знаю. Это вопрос, который я, честно скажу, не хотел бы комментировать, тем более на нем спекулировать. А я бы обратил внимание на конструктивную часть Вашего вопроса и на нем сосредоточился… Я считаю, что процесс обновления руководящего состава Академии или какой-то другой структуры должен происходить постоянно. И было бы хорошо, если бы к управлению Академией наук… пришло не то что следующее, а через-следующее поколение тех самых пятидесятилетних, которые бы занимались настоящим и имели перспективы в будущем. И такие люди есть…»

«А фамилии назовите!» — тут же стали спрашивать журналисты. Но мудрый и. о. президента РАН фамилий называть не стал и предложил поговорить об этом в кулуарах и не для печати.

Вместе с тем Валерий Козлов опроверг возможное участие в сентябрьских выборах членкора РАН, главы Курчатовского института Михаила Ковальчука. «По нынешним правилам это невозможно, потому что президентом может стать только действительный член Академии наук». А стать таковым Михаил Валентинович сможет не раньше 2018 года, когда, возможно, состоятся новые выборы в РАН. «Читайте сборник нормативных документов!» — похлопал по книге и. о главы Академии наук.

«Ваши консультации с некими неназванными людьми в правительстве или администрации [президента РФ] дают основания полагать, что в этот раз насильно ничего делаться не будет, что никаких поправок вноситься не будет, никаких перемен на законодательном уровне. Вам это обещали?» — уточнили журналисты «Поиска».

«Могу сказать так: мы обсуждали значительную часть спектра возможностей, — ответил осторожный В. В. — И как я понял, этот вопрос не является актуальным». 1 апреля 2017 года в эфире «России 1» помощник президента РФ Андрей Фурсенко подтвердил, что на Старой площади закон о назначении главы РАН не разрабатывается и что выборы нового главы Академии наук пройдут по действующему Уставу РАН [2]. В ходе пресс-конференции академик Козлов напомнил, что РАН является государственным бюджетным учреждением, встроенным в систему власти, и так всегда было в течение 300 лет. И что в императорской России, да и при советской власти, глава РАН не избирался самостийно, что даже сейчас необходимо советоваться с руководством страны.

Судя по осторожным высказываниям дипломатичного Валерия Васильевича, избрание кандидата, который будет приемлем как для Общего собрания, так и для руководства страны, может потребовать внесения некоторых изменений в процедуру выборов, скажем, понижения требуемого процента голосов «за» в ходе тайного голосования с двух третей до 50% от кворума Общего собрания.

Пока открытым остается вопрос, будет ли выдвигаться Фортов, или его окончательно сломали. «Владимир Евгеньевич держался на прошедшем 28 марта заседании Президиума вполне уверенно. Ничто не мешает его выдвижению уже с позиции советника РАН. Теперь никто не скажет, что на своем посту он сможет как-то влиять на выборы», — заметил в беседе со мной один академик, член Президиума РАН, попросивший не называть его имени. По другой же версии, ни Фортов, ни Панченко с Макаровым баллотироваться больше не будут.

Наталия Демина

1. См. фрагменты стенограммы пресс— конференции и полную видеозапись: http://trv-science.ru/2017/03/29/kozlov_ras/

2. http://russia.tv/video/show/brand_id/5217/episode_id/1486847/video_id/1609245/

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