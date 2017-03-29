Пресс-конференция и.о. президента РАН Валерия Козлова

Выдержки из пресс-конференции и.о. президента РАН Валерия Козлова, состоявшейся 28 марта 2017 года в Президиуме Академии наук:

(...)

— Правильно ли я понимаю, что вся эта операция делалась для того, чтобы устранить Фортова? Ок, от него избавились. А для чего это делалось? Есть ли у Вас внутреннее понимание, чего хочет власть, какого кандидата? Допустим, осенью Общее собрание этого нужного кандидата не изберет и опять власть будет что-то придумывать и взламывать процесс?

— В чем состояла “операция”, как вы говорите, я не знаю. Этот вопрос, который я, честно скажу, не хотел бы не то что комментировать, а спекулировать... А я бы обратил внимание на конструктивную часть вашего вопроса и на нем сосредоточился. Я свою точку зрения выскажу. У нас написано, какие требования предъявляются к президенту РАН. Не более двух сроков подряд и не более 75 лет.

Хотя в советское время Политбюро ЦК КПСС приняло ограничение до 70 лет, и оно очень долго, даже в новейшее время работало. На эту позицию отделения могут выдвинуть людей старшего возраста, людей опытных. Я высказываю свою точку зрения. Я считаю, что процесс обновления руководящего состава Академии или какой-то другой структуры должен проходить постоянно. И было бы хорошо, если бы к управлению Академии наук, …, пришло не то что следующее, а через следующее поколение тех самых, 50-летних, которые бы занимались бы и настоящим, и имели бы перспективы в будущем. Есть такие…



Видеозапись пресс-конференции (видео Н. Деминой)



— А фамилии назовите!

— Давайте так, мы сейчас закончим, а потом пообсуждаем этот вопрос. А если вы кого-то подскажете, то давайте говорите, но только так, на ушко.

— Называли Михаила Ковальчука, [его избрание на пост президента РАН] возможно?

— По нынешним правилам это невозможно, потому что президентом может стать действительный член Академии наук. Выдвинуть то можно, вопрос в том, что надо же избрать! Мы же всегда выдвигаем нескольких кандидатов, а президент он один.

— Можно ли будет Ковальчука избрать сейчас?

— Нет, сейчас пока нельзя.

— Пока?

— Ну что значит «пока». Выборов в РАН мы пока не планируем. Это, наверное, не раньше 2018 года. Если мы говорим про нашего коллегу, замечательного физика Михаила Валентиновича Ковальчука, то он – член-корреспондент. Поэтому если Вы прямо ставите вопрос, то я прямо и отвечаю. Пока нет. Читайте сборник нормативных документов (хлопает ладонью по сборнику).

— То есть слово «действительный» не исчезнет из требований к кандидатуре [президента РАН]?

— Это наша традиция – двухступенчатая система… (…) А зачем нам отходить от наших традиций, это неправильно.

— Я прощу прощения, В.В., что по двухступенчатой системе, что по каким-то другим новым правилам выборов или назначению президента, разговоры ходят и будут ходить. На текущем этапе что хотелось бы понять. Ваши консультации с некими неназванными людьми в правительстве или администрации [Президента РФ], дают основания полагать, что в этот раз насильно ничего делаться не будет, что никаких поправок вноситься не будет, никаких перемен на законодательном уровне. Вам это получается обещали?

— Могу сказать так: мы обсуждали значительную часть спектра возможностей. Что значит весь спектр? Может быть, Вы знаете какую-то возможность, а я еще до нее не додумался. И этот вопрос тоже находился в орбите нашего обсуждения. Как я понял, этот вопрос не является актуальным.

Но можно я вам скажу откровенно свою точку зрения? Вы знаете, можно по-разному смотреть на эти вопросы. Всё зависит от того, что мы получим в итоге. В советское время выборы тоже формально были. Более того, старожилы говорят: «Какое выдвижение? Вот прямо с паркета предлагали в свободном режиме! “Я предлагаю такого-то...”». Можно много кого предлагать. Однако уже все обсуждено и продумано, и есть точка зрения, что надо избирать такого-то и его избирают.

И теперь посмотрите на перечень президентов АН СССР: Несмеянов, Вавилов, Келдыш, Александров…. Это же какие выдающиеся имена со всех точек зрения. Это или блестящие ученые с точки зрения фундаментальной науки или у них есть выдающиеся заслуги в прикладных областях. И выдающиеся руководители. И мы знаем, какие результаты были достигнуты в это время.

Кроме великих космических проектов мы имели существенно больше Нобелевских премий. Так что всё зависит от результата. Поэтому это выбор не столько даже президента РАН, сколько выбор пути развития Академии и отношения к Академии. Вот что самое здесь главное и ответственность лежит на нас и на руководстве страны. Тут уж мы все отвечаем за состояние дел в нашем государстве…

— А есть ли сейчас такие ученые, которые автоматически всплывают в мозгу типа Келдыша и Александрова?

— Понимаете, какое дело. Это интересный вопрос. Келдыш, пока не был назначен президентом АН, что бы мы о нем знали…

— Внутри же его знали…

— Да и мы наших академиков знаем… Родился и вырос… и там работал… (…) Не стал бы он Президентом РАН, трижды героев, то мы бы его по-прежнему уважали как выдающегося специалиста…, но все-таки бы он не был той легендарной личностью, которая бы отражала состояние и уровень нашей науки. Не он бы стал президентом РАН. Уж извините я сейчас фантазирую… А, скажем, М.А. Лаврентьев. И что – он тоже был глыба-человек, создал Сибирское отделение.

Не то что задача, а состояние нашей науки должно быть таким, чтобы такие люди должны естественным образом появляться сами собой и когда они появляются, это и есть, кроме всего прочего, гарантия нашего успеха.

Преподавая в МГУ много лет и заведуя там кафедрой, но уже нет того энтузиазма как раньше. А чудо состоит в том, что приходят молодые мальчики и девочки, вроде они все одинаковые, сидят за партой, что-то старательно делают. А потом из некоторых из них вырастают удивительные математики… Происходит какое-то творчество, какие-то задачи человек начинаем сам решать. И вот как это происходит? Не из каждого же можно такое вылепить… Это чудо, объяснения которого у меня нет, так и здесь. Должны же быть чудеса, иначе скучно всё будет!

Полную запись пресс-конференции см. на видео

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