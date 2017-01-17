Бюджет-2017 и наука

19 декабря 2016 года президент Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Расходы на гражданскую науку заметно увеличатся в сравнении с прошлым годом: на эти цели в 2017 году планируется потратить примерно 336 млрд руб. из федерального бюджета по сравнению с примерно 268 млрд руб. в 2016 году. Однако столь резкий рост расходов на гражданскую науку по сравнению с прошлым годом связан всего лишь с восстановлением уровня финансирования прикладных исследований и разработок в рамках космической программы, который примерно в 5 раз снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Стоит напомнить, что в 2014 году на гражданскую науку из федерального бюджета было израсходовано 437 млрд руб. Таким образом, даже без учета инфляции бюджетные расходы на гражданские научные исследования будут почти на четверть ниже, чем три года назад.

Основное направление, на которое выделяются деньги на гражданскую науку вообще и прикладные исследования в частности, на бухгалтерском языке именуется «прикладными научными исследованиями в области национальной экономики». Расходы на эти цели составят 171,4 млрд. Основные расходы по этой статье связаны с финансированием космической программы — 90,2 млрд руб., программы развития гражданской авиационной техники — 24,6 млрд руб., федеральной целевой программы по исследованиям и разработкам — 13,5 млрд руб., электронной промышленности — 9,5 млрд руб., атомного энергопромышленного комплекса — 6,8 млрд руб., медицины и фармацевтики — 6,3 млрд руб.

Заметно меньшие средства на гражданские прикладные исследования пойдут по другим разделам бюджета. На прикладные исследования в области общегосударственных вопросов предполагается выделить 16,7 млрд руб., в области здравоохранения — 16,6 млрд руб., в области образования — 12,7 млрд руб.

На фундаментальную науку из федерального бюджета в 2017 году планируется потратить 117,5 млрд руб. (в 2016 году — 106,4 млрд., в 2014 году — 121,3 млрд руб.). Основным получателем средств предсказуемо будет Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) — оно получит 67,5 млрд руб. по этой статье. Всего же ФАНО будет выделено 74,6 млрд руб., что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук» получит чуть более 4 млрд руб.

Финансирование Российского научного фонда увеличится до 17,8 млрд руб. Как и в прошлом году, основную часть средств (12,6 млрд руб.) фонд получит от ОАО «Роснефтегаз». Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), к которому в прошлом году присоединили Российский гуманитарный научный фонд, получит столько же, сколько два объединенных фонда получили в 2016 году, — 11,6 млрд руб. Финансирование РФФИ остается на том же уровне, что и в прошлом году, несмотря на то что Указ президента № 599 от 7 мая 2012 года требует увеличить его финансирование до 25 млрд руб. в 2018 году.

МГУ им. М. В. Ломоносова в 2017 году планируется выделить на фундаментальные исследования 2,5 млрд руб. (общий бюджет — 12,1 млрд руб.), СПбГУ — 630 млн руб. (общий бюджет — 8 млрд руб.).

РНЦ «Курчатовский институт» в будущем году планируется выделить 13,5 млрд руб. Бюджет института немного уменьшится в сравнении с прошлым годом за счет уменьшения финансирования международного сотрудничества, зато финансирование фундаментальных и прикладных исследований возрастет — до 3 млрд руб. и 9,4 млрд руб. соответственно.

Сильнее всего возрастут расходы на повышение оплаты труда научных сотрудников — они увеличатся с 5,2 млрд руб. в 2016 году до 11,8 млрд руб. в 2017 году. Именно с поставленной в президентском Указе № 597 задачей повышения средней зарплаты научных работников до 200% от среднерегиональной к 2018 году связана серьезная опасность массовых сокращений: для повышения зарплат научных сотрудников до требуемого дорожными картами уровня требовалось бы выделить в несколько раз больше средств. Поэтому, если от институтов будут жестко требовать повышения зарплат научных сотрудников, сокращения, особенно в московских и питерских институтах, неизбежны. В любом случае доля зарплатных средств в расходах на фундаментальные исследования будет возрастать, а денег на обеспечение собственно исследовательских работ больше не станет.

Евгений Онищенко

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