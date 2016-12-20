«Опубликоваться желаете?» Диссернет пытается проткнуть дутый пузырь научных журналов
Координаторы проектов Диссернета Анна Абалкина, член Совета ОНР, PhD, и Лариса Мелихова, аналитик IT, канд. физ. -мат. наук, рассказали ТрВ-Наука о новом направлении своей работы. Публикуем полную версию статьи (в бумажной версии и pdf опубликована сокращенная).
13 декабря 2016 года состоялась презентация нового проекта Диссернета «Диссеропедия российских журналов» [1]. В рамках проекта будут траншами обнародованы данные о журналах из списка ВАК, которые проводят некорректную редакционную политику. Сейчас в первом транше опубликовано 40 журналов, наиболее злостно нарушавших публикационную этику.
Каталог журналов «Диссеропедия российских журналов» был задуман в начале 2016 года. Его идея была презентована на конференции «Научное издание международного уровня — 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций» [2] и стала продолжением журнальных исследований Диссернета, в частности журнального Антирейтинга [3].
Открытое исследование качества научных журнальных публикаций давно напрашивалось в России. Диссернет далеко не первый, кто заявлял о проблеме слабых и «хищных» журналов, наводнивших российских рынок научных публикаций. Известно о мониторинге ВШЭ, связанном с «мусорными» журналами, результаты которого открыто не обнародуются, а используются для внутренних потребностей университета. Таким образом, «Диссеропедию» можно считать первым систематическим и в то же время открытым анализом российских научных журналов на предмет недобросовестности публикационной политики.
Проект приобретает особую остроту в условиях формирования нового «Перечня журналов ВАК», который насчитывает уже около 2 тыс. изданий. Перечень впервые составляется в уведомительном порядке, и главным критерием включения в список является обеспечение независимого рецензирования. В принципе, цель хорошая — пусть ученые сами себя рецензируют, и таким образом журналы будут наполняться качественными статьями. Но эта задача не учитывает разобщенности научного сообщества, особенно в гуманитарных науках, которое выливается в практику журналов по принятию статей с уже готовой рецензией.
Критерии некорректной редакционной политики
В «Диссеропедии» использовалось два основных критерия некорректной редакционной политики:
- авторецензирование, т. е. требование предоставить публикацию с уже готовой положительной рецензией специалиста. Это напрямую свидетельствует о недобросовестности редакционной политики и отсутствии института независимого рецензирования. Характер авторецензий может быть разный: это и отзыв научного руководителя, и выписка кафедры с рекомендацией к публикации, и отзыв специалиста по тематике статьи;
- наличие в журнале статей с массовыми некорректными заимствованиями. Наибольшее число статей с некорректными заимствованиями (75) было обнаружено у журнала «Экономические науки».
Тексты журналов на предмет наличия некорректных заимствований рассматривались, как правило, за последние два года, потому что считается, что именно в этот период редакционная политика многих изданий могла поменяться. Некоторые журналы проверялись за более длительный или более короткий срок в зависимости от наличия полнотекстовых версий журналов. Отметим, что проект не ставил своей целью проверить все выпуски журналов. В итоге было проверено около 30 тыс. статей, из них в более чем 1400 обнаружены некорректные заимствования.
Помимо этого, по каждому журналу в «Диссеропедии» публикуются показатели, которые неплохо предсказывают слабый журнал с некорректной редакционной политикой.
- члены редколлегии, имеющие диссертации с массовыми некорректными заимствованиями либо сопровождавшие таковую;
- в журнале неоднократно публиковали статьи обладатели «красочных» диссертаций. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что журнал может быть встроен в фабрику фальшивых диссертаций;
- индекс накрутки цитирования больше Этот показатель рассчитывается как отношение двухлетнего импакт-фактора журнала по РИНЦ к импакт-фактору по ядру РИНЦ без самоцитирования. Отношение двухлетних импакт-факторов свыше 20 означает, что более 95% цитирований происходит не из ведущих журналов, которые входят в ядро РИНЦ, а, как правило, стимулируются «дружественными», такими же слабыми, второстепенными в научном плане изданиями.
Мы проверили 30 журналов по экономике из Антирейтинга Диссернета [3], и оказалось, что все они соответствуют данному критерию (кроме «Международного сельскохозяйственного журнала», однако мы пока мало знаем о диссертациях и публикациях в этой области).
«Журнальные кейсы»
Статью с обнаруженными некорректными заимствованиями мы назвали «журнальным кейсом» — по аналогии с термином «диссернет-кейс». Он уже давно используется в «Диссеропедии российских вузов» [4] и означает сомнительную диссертацию, на защите которой персона выступала в роли либо диссертанта, либо «участника защиты» (научного руководителя или оппонента). Понятие «журнального кейса» связало воедино обе «Диссеропедии»: теперь вузы в «Диссеропедии вузов» можно сортировать не только по числу некорректных защит их сотрудников («диссернет-кейсов»), но и по количеству обнаруженных у этих сотрудников некорректных публикаций («журнальных кейсов»).
Однако понятие «статья с некорректными заимствованиями» может означать довольно разные ситуации. Мы выделили три группы «журнальных кейсов»:
1. Собственно статья с некорректными заимствованиями: когда состав авторов статьи и текста-источника не совпадает. (То, что по-русски называется плагиатом, но юристы не разрешают нам использовать это слово во избежание судебных исков.)
2. Множественные публикации — состав авторов публикации и текста-источника совпадает — т. е. одна и та же статья, иногда с разными названиями, рассылается в несколько журналов.
3. Фиктивное (загадочное) авторство — состав авторов публикации и текста-источника частично совпадает — один и тот же текст публикуется с разным набором соавторов.
Разумеется, самое серьезное нарушение — первое, впрочем, как мы увидим дальше на конкретных примерах, оно нередко сочетается с двумя другими, а также с основным предметом исследований Диссернета — заимствованиями в диссертациях.
Виды и признаки некачественных журналов
В процессе работы с сомнительными журналами у нас сложилась собственная система классификации: мы выделили три вида журналов, у каждого из которых есть свои характерные признаки.
1. «Хищные» журналы
Этот термин придумал Джеффри Билл (Jeffrey Beall) — американский библиотекарь, составивший список некачественных журналов, на который теперь ориентируются все зарубежные библиометрические базы данных. Термин означает «всеядные, прожорливые» — имеются в виду журналы, которые берут с авторов плату. Само по себе это не криминал: за удовольствие опубликовать статью в престижном западном журнале нередко приходится заплатить изрядную сумму; однако «хищные» журналы отличаются тем, что за небольшую, как правило, плату готовы опубликовать всё, что угодно. То есть этот тип журналов — «просто бизнес», ничего личного. Основные признаки такого «бизнеса»:
- огромное число статей в год. Одним из лидеров выступил журнал «Экономика и предпринимательство», который за 2015 год опубликовал 5477 статей в 24 выпусках;
- нередко неоправданный лимит на размер статьи (например, не больше 2–3 страниц);
- экономия на редакционных издержках (бесплатный хостинг для официального сайта);
- мультидисциплинарность: принимаются статьи по всем областям науки;
- фактически отсутствует рецензирование, и, как следствие, в публикациях много некорректных заимствований;
- поддержка заочных конференций (в которых рецензирование не требуется вовсе).
Посмотрим, что означает «огромное число статей» на примере одного кейса из нашей коллекции [5].
Эту «простыню» следует рассматривать снизу вверх.
- 2009 год (источник заимствования) — диссертация защищена в Саратове, ведущая организация — Тамбовский государственный университет (ТГУ);
- 2010 год — текст из диссертации попал в совместную статью доцента ТГУ [6] и руководителя Следственного управления по Тамбовской области [7] («некорректные заимствования»);
- 2012 год -тот же текст опубликован в двух статьях, сначала — ректора ТГУ [8], потом — трех авторов с участием ректора («фиктивное авторство»);
- 2013 год — тот же текст в статье тех же трех авторов («множественная публикация»).
И далее по списку — 2014, 2015…
Мы и раньше много чего знали про ТГУ, этот университет занимает свое почетное место в «Диссеропедии вузов» [9]. Однако только сейчас мы обратили внимание на сообщение, которое красуется на сайте ТГУ: «На данный момент ТГУ занимает 44-е место по количеству публикаций и 50-е место по количеству цитирований среди 884 вузов России». Ну что ж, теперь мы видим качество этих публикаций…
2. «Мусорные» журналы
Этот вид журналов — типичное наследие советской системы. Имеются в виду слабые, второстепенные в научном плане журналы, как правило, вестники каких-нибудь университетов, которые существуют в основном для публикации собственных сотрудников. Основные признаки «мусорности»:
- в редакции нет активно работающих ученых (в основном пенсионеры);
- публикуют «своих» — членов редколлегии и сотрудников университета;
- фактически отсутствует рецензирование, и, как следствие, в публикациях много некорректных заимствований;
- высокий индекс накрутки цитирования.
Яркий пример такого журнала — «Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии» [10] (вообще, сельскохозяйственные журналы — это отдельная большая тема, к исследованию которой мы еще только приступаем). Если вы щелкнете по ссылке самой академии (при этом посетитель, сам того не заметив, переносится в «Диссеропедию вузов»), то в разделе «Профессора и доценты и их красочные публикации в научных журналах» вы обнаружите 27 некорректных публикаций, все из которых — подумать только! — опубликованы в журнале «Вестник ГСХА».
Вот краткий перечень основных авторов, фигурировавших в наших кейсах по этому журналу, с их собственными «некорректными» кейсами:
- Главный редактор журнала: 1 участие в защите, 5 публикаций;
- Зав. кафедрой ГСХА: 3 публикации;
- Профессор кафедры ГСХА: 1 участие в защите, 5 публикаций;
- Доцент кафедры ГСХА: 7 публикаций;
- Ст. преподаватель ГСХА: 7 публикаций.
3. «Диссеродельные» журналы
«Диссероделами» в Диссернете называют людей, участвовавших в некорректных защитах диссертаций — в качестве научного руководителя или оппонента, а также членов диссовета, утверждающего сомнительные диссертации. Все эти люди, скорее всего, знают, что диссертация никуда не годится (а если не знают — значит, просто халтурно выполняют свои обязанности), но по каким-то причинам помогают ее защитить. Но прежде, чем диссертация появится перед диссоветом, у автора должны быть публикации в журнале из «списка ВАК». Вот тут и приходят на помощь хорошие люди из редколлегии дружественного журнала, который мы назвали «диссеродельным».
Как правило, «диссеродельный» журнал обслуживает какую-то конкретную «фабрику диссертаций». Распознать такие журналы можно либо с помощью графов, либо по косвенным признакам:
- наличие «диссероделов» в редакции;
- публикации статей обладателей «красочных» диссертаций;
- некорректные заимствования в статьях.
В данном случае заимствования связаны скорее не с отсутствием рецензирования, как у первых двух типов журналов, а с тем, что как «заказные» диссертации, так и статьи к ним делаются в основном методом «копипаста», тут уж не до науки, — отсюда и большое количество совпадений в тексте.
По количеству «диссероделов» в редакции лидирует журнал «Закон и право» [11] (всего 17 человек, включая главного редактора). Этот список любопытен еще и тем, что в нем оказался руководитель Следственного комитета А. И. Бастрыкин [12] — со своей монографией и одним кейсом участия в некорректной защите в качестве оппонента. К сожалению, мы не можем сказать, как это обстоятельство повлияло на количество «журнальных кейсов» журнала: доступ к статьям платный, пока мы такие журналы в знаменитой «Диссерорубке профессора Ростовцева» не крутили (есть предположение, что ситуация в них еще хуже, чем в «открытых» журналах — но это лишь предположение).
Зато мы можем сравнить «Закон и право» со следующим рекордсменом по составу редколлегии – журналом «Вестник Московского университета МВД России» [13]. В его редколлегии всего на одну Диссернет-персону меньше (16), зато число «журнальных кейсов» – 71, да и число авторов публикаций, защитивших собственные сомнительные, с точки зрения «Диссернета», диссертации, – не подкачало, 49 человек.
Впрочем, если посмотреть страницу самого университета с точки зрения «Диссернета» [14], то, помимо «Вестника университета», мы обнаружим здесь еще один журнал – «Вестник экономической безопасности», а еще четыре диссовета с богатым составом Диссернет-кейсов. Так что качество статей в университетском вестнике не удивляет.
В качестве примера из наших коллекций приведем опубликованную в этом журнале в 2016 году совместную статью трех докторов юридических наук [15]. На стр. 213 изумленный читатель обнаруживает следующий текст: «Автор настоящего диссертационного исследования в полной мере точку зрения В.Ф. Щербакова, который...». Объяснение простое: текст перекочевал в статью уважаемых юристов из чужой диссертации, защищенной в Орле в 2011 году.
Выводы
В России за последние десятилетия количество научных журналов выросло многократно при, к сожалению, общем падении качества научных публикаций, особенно в ряде гуманитарных областей. Формальные требования вузов к количеству публикаций преподавателей в журналах «Перечня ВАК» также способствуют дутым показателям и увеличению некачественных публикаций. Отрадно, что и председатель ВАК Владимир Филиппов осознал необходимость контроля за качеством научных журналов, входящих в «Перечень ВАК», его очищения от «мусорных» изданий и принял «Диссеропедию» как основу, «чтобы внимательно посмотреть эти (научные) издания» [15]. Мы будем с интересом наблюдать за развитием событий.
В то же время открытие «Диссеропедии журналов» 13 декабря 2016 года — это только самое начало работы «Диссернета» с дутым пузырем российских научных журналов. На сегодняшний день в нашей базе находится 500 журналов из списка ВАК, и это явно не предел: ряд областей науки пока не был охвачен в должной мере. Наши специалисты уже начали изучение медицинских, сельскохозяйственных журналов, а также изданий, публикующих материалы заочных конференций. Пока не до конца охвачены такие области, как педагогика (одна из самых «грязных» областей науки, судя по результатам изучения некорректных диссертаций), социология и психология. Так что работа продолжается, следующий транш в «Диссеропедии журналов» запланирован уже в январе, после новогодних каникул.
Анна Абалкина, Лариса Мелихова
1. http://biblio.dissernet.org
2. http://academy.rasep.ru/dopy/71-etika-nauchnykh-publikatsij/405-perechen-rossijskikh-zhurnalov-imeyushchikh-priznaki-nekorrektnoj-redaktsionnoj-politiki
3. http://trv-science.ru/2016/01/26/korchevatel-vozvrashchaetsya/
4. http://rosvuz.dissernet.org/
5. http://wiki.dissernet.org/wsave/Vestnik_TambovUni_gum_2012_12_2publ.html
6. http://biblio.dissernet.org/person/113193
7. http://biblio.dissernet.org/person/117396
8. http://biblio.dissernet.org/person/113419
9. http://rosvuz.dissernet.org/vuz/55644
10. http://biblio.dissernet.org/magasin/117285
11. http://biblio.dissernet.org/magasin/111827
12. http://biblio.dissernet.org/person/107626
13. http://biblio.dissernet.org/magasinAll/85916
14. http://rosvuz.dissernet.org/vuz/48454
15. http://wiki.dissernet.org/wsave/Vestnik_MU_MVD_2016_7_6publ.html
16. http://tass.ru/nauka/3881666
Связанные статьи
Метки: #219, Jeffrey Beall, анализ, Анна Абалкина, ВАК, Владимир Филиппов, ВШЭ, Джеффри Билл, диссергейт, Диссернет, диссертации, импакт-фактор, криминал, Лариса Мелихова, наука, некорректные заимствования, публикации, рассказ, результаты, РИНЦ, следствие, специалисты, требования, университет
Интересно сколько таких компаний уже было? Только М.О. три штуки организовывало.
Как всегда опять будут наезжать на чиновников и культурологов. Поэтому и набрали кучу канд. физ. -мат. наук, лучшая защита это нападение!
А физику с математикой даже не внесли.
Опять под видом борьбы за справедливость пустять под нож парочку невинных Вестников. И набросятся на Министра Культуры!!!
www.youtube.com/watch?v=fhxs4K8kMFM
Полезно? 1 4