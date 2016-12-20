«Опубликоваться желаете?» Диссернет пытается проткнуть дутый пузырь научных журналов

Координаторы проектов Диссернета Анна Абалкина, член Совета ОНР, PhD, и Лариса Мелихова, аналитик IT, канд. физ. -мат. наук, рассказали ТрВ-Наука о новом направлении своей работы. Публикуем полную версию статьи (в бумажной версии и pdf опубликована сокращенная).

13 декабря 2016 года состоялась презентация нового проекта Диссернета «Диссеропедия российских журналов» [1]. В рамках проекта будут траншами обнародованы данные о журналах из списка ВАК, которые проводят некорректную редакционную политику. Сейчас в первом транше опубликовано 40 журналов, наиболее злостно нарушавших публикационную этику.

Каталог журналов «Диссеропедия российских журналов» был задуман в начале 2016 года. Его идея была презентована на конференции «Научное издание международного уровня — 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций» [2] и стала продолжением журнальных исследований Диссернета, в частности журнального Антирейтинга [3].

Открытое исследование качества научных журнальных публикаций давно напрашивалось в России. Диссернет далеко не первый, кто заявлял о проблеме слабых и «хищных» журналов, наводнивших российских рынок научных публикаций. Известно о мониторинге ВШЭ, связанном с «мусорными» журналами, результаты которого открыто не обнародуются, а используются для внутренних потребностей университета. Таким образом, «Диссеропедию» можно считать первым систематическим и в то же время открытым анализом российских научных журналов на предмет недобросовестности публикационной политики.

Проект приобретает особую остроту в условиях формирования нового «Перечня журналов ВАК», который насчитывает уже около 2 тыс. изданий. Перечень впервые составляется в уведомительном порядке, и главным критерием включения в список является обеспечение независимого рецензирования. В принципе, цель хорошая — пусть ученые сами себя рецензируют, и таким образом журналы будут наполняться качественными статьями. Но эта задача не учитывает разобщенности научного сообщества, особенно в гуманитарных науках, которое выливается в практику журналов по принятию статей с уже готовой рецензией.

Критерии некорректной редакционной политики

В «Диссеропедии» использовалось два основных критерия некорректной редакционной политики:

авторецензирование, т. е. требование предоставить публикацию с уже готовой положительной рецензией специалиста. Это напрямую свидетельствует о недобросовестности редакционной политики и отсутствии института независимого рецензирования. Характер авторецензий может быть разный: это и отзыв научного руководителя, и выписка кафедры с рекомендацией к публикации, и отзыв специалиста по тематике статьи;

наличие в журнале статей с массовыми некорректными заимствованиями. Наибольшее число статей с некорректными заимствованиями (75) было обнаружено у журнала «Экономические науки».

Тексты журналов на предмет наличия некорректных заимствований рассматривались, как правило, за последние два года, потому что считается, что именно в этот период редакционная политика многих изданий могла поменяться. Некоторые журналы проверялись за более длительный или более короткий срок в зависимости от наличия полнотекстовых версий журналов. Отметим, что проект не ставил своей целью проверить все выпуски журналов. В итоге было проверено около 30 тыс. статей, из них в более чем 1400 обнаружены некорректные заимствования.

Помимо этого, по каждому журналу в «Диссеропедии» публикуются показатели, которые неплохо предсказывают слабый журнал с некорректной редакционной политикой.

члены редколлегии, имеющие диссертации с массовыми некорректными заимствованиями либо сопровождавшие таковую;

в журнале неоднократно публиковали статьи обладатели «красочных» диссертаций. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что журнал может быть встроен в фабрику фальшивых диссертаций;

индекс накрутки цитирования больше Этот показатель рассчитывается как отношение двухлетнего импакт-фактора журнала по РИНЦ к импакт-фактору по ядру РИНЦ без самоцитирования. Отношение двухлетних импакт-факторов свыше 20 означает, что более 95% цитирований происходит не из ведущих журналов, которые входят в ядро РИНЦ, а, как правило, стимулируются «дружественными», такими же слабыми, второстепенными в научном плане изданиями.

Мы проверили 30 журналов по экономике из Антирейтинга Диссернета [3], и оказалось, что все они соответствуют данному критерию (кроме «Международного сельскохозяйственного журнала», однако мы пока мало знаем о диссертациях и публикациях в этой области).

«Журнальные кейсы»

Статью с обнаруженными некорректными заимствованиями мы назвали «журнальным кейсом» — по аналогии с термином «диссернет-кейс». Он уже давно используется в «Диссеропедии российских вузов» [4] и означает сомнительную диссертацию, на защите которой персона выступала в роли либо диссертанта, либо «участника защиты» (научного руководителя или оппонента). Понятие «журнального кейса» связало воедино обе «Диссеропедии»: теперь вузы в «Диссеропедии вузов» можно сортировать не только по числу некорректных защит их сотрудников («диссернет-кейсов»), но и по количеству обнаруженных у этих сотрудников некорректных публикаций («журнальных кейсов»).

Однако понятие «статья с некорректными заимствованиями» может означать довольно разные ситуации. Мы выделили три группы «журнальных кейсов»:

1. Собственно статья с некорректными заимствованиями: когда состав авторов статьи и текста-источника не совпадает. (То, что по-русски называется плагиатом, но юристы не разрешают нам использовать это слово во избежание судебных исков.)

2. Множественные публикации — состав авторов публикации и текста-источника совпадает — т. е. одна и та же статья, иногда с разными названиями, рассылается в несколько журналов.

3. Фиктивное (загадочное) авторство — состав авторов публикации и текста-источника частично совпадает — один и тот же текст публикуется с разным набором соавторов.

Разумеется, самое серьезное нарушение — первое, впрочем, как мы увидим дальше на конкретных примерах, оно нередко сочетается с двумя другими, а также с основным предметом исследований Диссернета — заимствованиями в диссертациях.

Виды и признаки некачественных журналов

В процессе работы с сомнительными журналами у нас сложилась собственная система классификации: мы выделили три вида журналов, у каждого из которых есть свои характерные признаки.

1. «Хищные» журналы

Этот термин придумал Джеффри Билл (Jeffrey Beall) — американский библиотекарь, составивший список некачественных журналов, на который теперь ориентируются все зарубежные библиометрические базы данных. Термин означает «всеядные, прожорливые» — имеются в виду журналы, которые берут с авторов плату. Само по себе это не криминал: за удовольствие опубликовать статью в престижном западном журнале нередко приходится заплатить изрядную сумму; однако «хищные» журналы отличаются тем, что за небольшую, как правило, плату готовы опубликовать всё, что угодно. То есть этот тип журналов — «просто бизнес», ничего личного. Основные признаки такого «бизнеса»:

огромное число статей в год. Одним из лидеров выступил журнал «Экономика и предпринимательство», который за 2015 год опубликовал 5477 статей в 24 выпусках;

нередко неоправданный лимит на размер статьи (например, не больше 2–3 страниц);

экономия на редакционных издержках (бесплатный хостинг для официального сайта);

мультидисциплинарность: принимаются статьи по всем областям науки;

фактически отсутствует рецензирование, и, как следствие, в публикациях много некорректных заимствований;

поддержка заочных конференций (в которых рецензирование не требуется вовсе).

Посмотрим, что означает «огромное число статей» на примере одного кейса из нашей коллекции [5].

Эту «простыню» следует рассматривать снизу вверх.

2009 год (источник заимствования) — диссертация защищена в Саратове, ведущая организация — Тамбовский государственный университет (ТГУ);

2010 год — текст из диссертации попал в совместную статью доцента ТГУ [6] и руководителя Следственного управления по Тамбовской области [7] («некорректные заимствования»);

2012 год -тот же текст опубликован в двух статьях, сначала — ректора ТГУ [8], потом — трех авторов с участием ректора («фиктивное авторство»);

2013 год — тот же текст в статье тех же трех авторов («множественная публикация»).

И далее по списку — 2014, 2015…

Мы и раньше много чего знали про ТГУ, этот университет занимает свое почетное место в «Диссеропедии вузов» [9]. Однако только сейчас мы обратили внимание на сообщение, которое красуется на сайте ТГУ: «На данный момент ТГУ занимает 44-е место по количеству публикаций и 50-е место по количеству цитирований среди 884 вузов России». Ну что ж, теперь мы видим качество этих публикаций…

2. «Мусорные» журналы

Этот вид журналов — типичное наследие советской системы. Имеются в виду слабые, второстепенные в научном плане журналы, как правило, вестники каких-нибудь университетов, которые существуют в основном для публикации собственных сотрудников. Основные признаки «мусорности»:

в редакции нет активно работающих ученых (в основном пенсионеры);

публикуют «своих» — членов редколлегии и сотрудников университета;

фактически отсутствует рецензирование, и, как следствие, в публикациях много некорректных заимствований;

высокий индекс накрутки цитирования.

Яркий пример такого журнала — «Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии» [10] (вообще, сельскохозяйственные журналы — это отдельная большая тема, к исследованию которой мы еще только приступаем). Если вы щелкнете по ссылке самой академии (при этом посетитель, сам того не заметив, переносится в «Диссеропедию вузов»), то в разделе «Профессора и доценты и их красочные публикации в научных журналах» вы обнаружите 27 некорректных публикаций, все из которых — подумать только! — опубликованы в журнале «Вестник ГСХА».

Вот краткий перечень основных авторов, фигурировавших в наших кейсах по этому журналу, с их собственными «некорректными» кейсами:

Главный редактор журнала: 1 участие в защите, 5 публикаций;

Зав. кафедрой ГСХА: 3 публикации;

Профессор кафедры ГСХА: 1 участие в защите, 5 публикаций;

Доцент кафедры ГСХА: 7 публикаций;

Ст. преподаватель ГСХА: 7 публикаций.

3. «Диссеродельные» журналы

«Диссероделами» в Диссернете называют людей, участвовавших в некорректных защитах диссертаций — в качестве научного руководителя или оппонента, а также членов диссовета, утверждающего сомнительные диссертации. Все эти люди, скорее всего, знают, что диссертация никуда не годится (а если не знают — значит, просто халтурно выполняют свои обязанности), но по каким-то причинам помогают ее защитить. Но прежде, чем диссертация появится перед диссоветом, у автора должны быть публикации в журнале из «списка ВАК». Вот тут и приходят на помощь хорошие люди из редколлегии дружественного журнала, который мы назвали «диссеродельным».

Как правило, «диссеродельный» журнал обслуживает какую-то конкретную «фабрику диссертаций». Распознать такие журналы можно либо с помощью графов, либо по косвенным признакам:

наличие «диссероделов» в редакции;

публикации статей обладателей «красочных» диссертаций;

некорректные заимствования в статьях.

В данном случае заимствования связаны скорее не с отсутствием рецензирования, как у первых двух типов журналов, а с тем, что как «заказные» диссертации, так и статьи к ним делаются в основном методом «копипаста», тут уж не до науки, — отсюда и большое количество совпадений в тексте.

По количеству «диссероделов» в редакции лидирует журнал «Закон и право» [11] (всего 17 человек, включая главного редактора). Этот список любопытен еще и тем, что в нем оказался руководитель Следственного комитета А. И. Бастрыкин [12] — со своей монографией и одним кейсом участия в некорректной защите в качестве оппонента. К сожалению, мы не можем сказать, как это обстоятельство повлияло на количество «журнальных кейсов» журнала: доступ к статьям платный, пока мы такие журналы в знаменитой «Диссерорубке профессора Ростовцева» не крутили (есть предположение, что ситуация в них еще хуже, чем в «открытых» журналах — но это лишь предположение).

Зато мы можем сравнить «Закон и право» со следующим рекордсменом по составу редколлегии – журналом «Вестник Московского университета МВД России» [13]. В его редколлегии всего на одну Диссернет-персону меньше (16), зато число «журнальных кейсов» – 71, да и число авторов публикаций, защитивших собственные сомнительные, с точки зрения «Диссернета», диссертации, – не подкачало, 49 человек.

Впрочем, если посмотреть страницу самого университета с точки зрения «Диссернета» [14], то, помимо «Вестника университета», мы обнаружим здесь еще один журнал – «Вестник экономической безопасности», а еще четыре диссовета с богатым составом Диссернет-кейсов. Так что качество статей в университетском вестнике не удивляет.

В качестве примера из наших коллекций приведем опубликованную в этом журнале в 2016 году совместную статью трех докторов юридических наук [15]. На стр. 213 изумленный читатель обнаруживает следующий текст: «Автор настоящего диссертационного исследования в полной мере точку зрения В.Ф. Щербакова, который...». Объяснение простое: текст перекочевал в статью уважаемых юристов из чужой диссертации, защищенной в Орле в 2011 году.

Выводы

В России за последние десятилетия количество научных журналов выросло многократно при, к сожалению, общем падении качества научных публикаций, особенно в ряде гуманитарных областей. Формальные требования вузов к количеству публикаций преподавателей в журналах «Перечня ВАК» также способствуют дутым показателям и увеличению некачественных публикаций. Отрадно, что и председатель ВАК Владимир Филиппов осознал необходимость контроля за качеством научных журналов, входящих в «Перечень ВАК», его очищения от «мусорных» изданий и принял «Диссеропедию» как основу, «чтобы внимательно посмотреть эти (научные) издания» [15]. Мы будем с интересом наблюдать за развитием событий.

В то же время открытие «Диссеропедии журналов» 13 декабря 2016 года — это только самое начало работы «Диссернета» с дутым пузырем российских научных журналов. На сегодняшний день в нашей базе находится 500 журналов из списка ВАК, и это явно не предел: ряд областей науки пока не был охвачен в должной мере. Наши специалисты уже начали изучение медицинских, сельскохозяйственных журналов, а также изданий, публикующих материалы заочных конференций. Пока не до конца охвачены такие области, как педагогика (одна из самых «грязных» областей науки, судя по результатам изучения некорректных диссертаций), социология и психология. Так что работа продолжается, следующий транш в «Диссеропедии журналов» запланирован уже в январе, после новогодних каникул.

Анна Абалкина, Лариса Мелихова

1. http://biblio.dissernet.org

2. http://academy.rasep.ru/dopy/71-etika-nauchnykh-publikatsij/405-perechen-rossijskikh-zhurnalov-imeyushchikh-priznaki-nekorrektnoj-redaktsionnoj-politiki

3. http://trv-science.ru/2016/01/26/korchevatel-vozvrashchaetsya/

4. http://rosvuz.dissernet.org/

5. http://wiki.dissernet.org/wsave/Vestnik_TambovUni_gum_2012_12_2publ.html

6. http://biblio.dissernet.org/person/113193

7. http://biblio.dissernet.org/person/117396

8. http://biblio.dissernet.org/person/113419

9. http://rosvuz.dissernet.org/vuz/55644

10. http://biblio.dissernet.org/magasin/117285

11. http://biblio.dissernet.org/magasin/111827

12. http://biblio.dissernet.org/person/107626

13. http://biblio.dissernet.org/magasinAll/85916

14. http://rosvuz.dissernet.org/vuz/48454

15. http://wiki.dissernet.org/wsave/Vestnik_MU_MVD_2016_7_6publ.html

16. http://tass.ru/nauka/3881666

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