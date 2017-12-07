Подписка на газету «Троицкий вариант — Наука» до середины 2018 года

Рейтинг 4.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя
(1 отзыв клиента)

920,00 руб.

«Троицкий вариант — Наука» — научно-популярная и публицистическая газета, выпускаемая учеными и научными журналистами. Лауреат премии Минобрнауки «За верность науке», Беляевской премии, премии «Просветитель». Тираж 5000, аудитория интернет-версии газеты — около 50 тысяч.

Категория: Метки: , ,

Описание

Газета выходит раз в две недели. Объем — 16 полос формата А3. Подписка осуществляется через редакцию. В данный момент здесь можно оформить подписку на 8 месяцев, с ноября 2017 года по июнь 2018 года включительно. Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью. Речь идет о доставке по России, за ее пределы доставка осуществляется по индивидуальным договоренностям. Стоимость данной подписки уменьшается с каждым прошедшим месяцем из расчета 1380 руб. за год (115 руб. за месяц). Основную часть цены подписки составляют почтовые и полиграфические расходы. Благодаря спонсорам газеты редакционные расходы в стоимость подписки не включены.

Стоимость рассчитывается автоматически с учетом оставшихся месяцев.

Подписку также можно оформить прямым перечислением денег, что выходит немного дешевле, см. здесь: trv-science.ru/subscribe

Внимание! При оформлении не забудьте указать полный почтовый адрес, фамилию, имя и отчество.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

  • Нет связанных статей.

Дополнительная информация

Вес 1 kg
Габариты 30 x 21 x 2 cm

1 обзор на Подписка на газету «Троицкий вариант — Наука» до середины 2018 года

  1. Оценка 4 из 5

    Сергей Шпилькин (проверенный владелец)

    Для регулярных подписчиков неудобно, что подписка происходит с текущей даты. Например, сейчас (6 декабря) можно подписаться с ноября, но у меня уже есть подписка до конца года, и я хочу ее продлить на первое полугодие 2018 г.

    Можно для таких ситуаций сделать отдельным пунктом подписку на следующее календарное полугодие?

    С уважением,

    Сергей

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 