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Редакционный совет

Юрий Баевский , организатор научных фестивалей, старший преподаватель нижегородского филиала НИУ ВШЭ

, организатор научных фестивалей, старший преподаватель нижегородского филиала НИУ ВШЭ Максим Борисов (выпускающий редактор, администратор сайта)

(выпускающий редактор, администратор сайта) Михаил Гельфанд (заместитель главного редактора), Институт проблем передачи информации, докт. биол. наук, канд. физ. -мат. наук, зам. директора

(заместитель главного редактора), Институт проблем передачи информации, докт. биол. наук, канд. физ. -мат. наук, зам. директора Наталия Демина (выпускающий редактор), обозреватель раздела «Наука», соорганизатор публичных лекций «Полит.ру»

(выпускающий редактор), обозреватель раздела «Наука», соорганизатор публичных лекций «Полит.ру» Алексей Иванов , Институт земной коры СО РАН, Иркутск, докт. геол. -мин. наук, г.н.с.

, Институт земной коры СО РАН, Иркутск, докт. геол. -мин. наук, г.н.с. Андрей Калиничев , Высшая Школа Горных Наук, Нант, Франция, профессор, руководитель группы

, Высшая Школа Горных Наук, Нант, Франция, профессор, руководитель группы Илья Мирмов (заместитель главного редактора, miily@yandex.ru), Институт ядерных исследований РАН, канд. тех. наук, с.н.с.

(заместитель главного редактора, miily@yandex.ru), Институт ядерных исследований РАН, канд. тех. наук, с.н.с. Алексей Огнёв (выпускающий редактор)

(выпускающий редактор) Борис Штерн (главный редактор), Институт ядерных исследований РАН, Астрокосмический центр ФИАН, докт. физ. -мат. наук, в.н.с.

В разные годы в состав редакционного совета входили также

Михаил Бурцев , Институт прикладной математики, канд. физ. -мат. наук

, Институт прикладной математики, канд. физ. -мат. наук Яна Войцеховская , корреспондент раздела «Наука» Polit.ru, канд.биол.наук

, корреспондент раздела «Наука» Polit.ru, канд.биол.наук Ольга Закутняя , главный специалист пресс-службы Института космических исследований РАН, канд. филол.наук

, главный специалист пресс-службы Института космических исследований РАН, канд. филол.наук Алексей Паевский , редактор портала Takzdorovo.Ru

, редактор портала Takzdorovo.Ru Сергей Попов , Государственный астрономический институт им. Штернберга, докт. физ. -мат. наук, в.н.с.

, Государственный астрономический институт им. Штернберга, докт. физ. -мат. наук, в.н.с. Сергей Шишкин, МГУ, биологический факультет, канд. биол. наук, н.с.

Редакция (ТрВ-Город и ТрВ-Наука)

Сергей Скорбун (главный редактор газеты «Троицкий вариант – город»)

(главный редактор газеты «Троицкий вариант – город») Татьяна Васильева (верстка, ответственный секретарь, trv@trovant.ru), ИЗМИРАН, с.н.с.

(верстка, ответственный секретарь, trv@trovant.ru), ИЗМИРАН, с.н.с. Елена Стребкова (выпускающий редактор газет «Троицкий вариант – Наука» и «Троицкий вариант – город»)

(выпускающий редактор газет «Троицкий вариант – Наука» и «Троицкий вариант – город») Константин Рязанов (главный редактор Троицкого городского сайта www.troitsk.ru, главный редактор сайта газеты «Троицкий вариант – город»)

(главный редактор Троицкого городского сайта www.troitsk.ru, главный редактор сайта газеты «Троицкий вариант – город») Мария Янина (корректор)

(корректор) Сергей Рязанов (технический редактор, редактор Троицкого раздела)

(технический редактор, редактор Троицкого раздела) Александр Гапотченко (корреспондент), канд. физ. -мат. наук

Алла Федосова (корреспондент, корректор, 1933—2013)

Работа с сайтом

Александр Артёмов, Иван Басюл, Глеб Позднев (контент-менеджеры)

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