Владимир Владимирович Смолянинов (03.09.1936–09.02.2022 )

Владимир Владимирович Смолянинов последние годы тяжело и изнурительно болел и скончался 9 февраля в Москве с диагнозом коронавирус. Владимир Владимирович – огромный талант, замечательный человек и прекрасное сердце — родился 3 сентября 1936 года в г. Грозном, в семье инженеров-нефтяников. Дед по линии отца — священник, был расстрелян. Отец после окончания нефтяного института стал инженером, руководящим работником и редактором грозненской газеты «Гудок». Мать была инженером-технологом по крекингу, химиком. В 1937 отец был арестован, находился в заключении около семи месяцев, впоследствии вернулся к работе. До 1942 года семья проживала в Грозном, затем отца перевели на Урал в Бугуруслан, затем в Среднюю Азию в Коканд, а в 1948 году – в Ташкент. Там Володя обучался в музыкальной школе, ходил в авиамодельный и радиокружок. В 1952 году семья переехала в Москву.

После окончания школы Володя поступил в Московский физико-технический институт, где организовал кружок радиолюбителей. Во время обучения на радиотехническом факультете работал в лаборатории Центрального аэрологического института, где приобрел опыт экспериментально-научного подхода. После окончания Физтеха, с апреля 1961 года — младший научный сотрудник Института биофизики АН СССР. С 1967-го- младший научный сотрудник Института проблем передачи информации. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1986 года — доктор физико-математических наук, работал зав. лабораторией количественных методов в биологии Института иммунологии МЗ СССР. С 1988 по 2018 год — заведующий Вычислительным центром, впоследствии главный научный сотрудник, зав. лабораторией биомеханических систем Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. С 2018-го — главный научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Владимир Владимирович всегда интересовался общебиологическими проблемами, с исключительной четкостью ставил и решал задачи механики, биологии, теории управления и биофизики. Физик по образованию, он легко транслировал знания между представителями совершенно разных научных направлений: биологами и математиками.

Он является автором множества статей и известной монографии «Математические модели биологических тканей» (М.: Наука, 1980).

В наших сердцах навсегда останется память о прекрасном светлом человеке и талантливом Ученом, который для многих коллег был эталоном научной честности и бескомпромиссного отстаивания Научной Истины и в годы застоя, и в лихие 90-е, и в нынешние, не поддающиеся простому описанию времена.

Константин Асланиди

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