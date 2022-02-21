Весна близко

Уважаемая редакция!

Хороша была нынешняя зима — снежная, с холодами. Настоящая русская зима, одним словом! Но все хорошее когда-нибудь кончается, кроме правления нашего любимого президента, конечно, так что в воздухе уже чувствуется приближение весны. Это время года почему-то окружено неким налетом романтики. Не спорю, поздняя весна, с теплом, зеленой травкой и листьями, может быть весьма приятной, но ранняя … На мой взгляд, нет у нас более паскудного сезона, чем начало весны. Конечно, поздняя осень, когда листья опали и солнце скрылось за тучами, может быть унылой и тоскливой, но с ранней весной ей не сравниться. Холод, мокрый снег с дождем, почерневшие сугробы, вылезающие из-под тающего снега горы мусора и собачьи какашки…

Не говорю уже о весеннем обострении у психов. Его мы сейчас видим во всей красе: Байден все время говорит о неминуемом вторжении в Украину, о планах захвата Киева, англосаксы эвакуируют посольства во Львов. Сколько уже дат «вторжения России в Украину» было названо и прошло? А психоз и истерия насчет российской агрессии все нагнетаются и нагнетаются. В западных СМИ Путин уже заменил коронавирус в качестве главной угрозы человечеству. И это в то время, когда украинские танковые колонны готовы двинуться на Донецк и Луганск. Как события будут развиваться дальше, никто предсказать не может, и меня мучают разные вопросы.

Понятно, что, как правильно указывает Владимир Владимирович, Запад так или иначе начнет вводить санкции под любым предлогом, даже если никаких боев на Украине не будет. И в этой связи у меня возникает опасение: что будет, когда стремящийся уничтожить Россию Запад решит вконец задушить нас санкциями? Когда опустится железный занавес, не будет возможности выходить в зарубежный сегмент Интернета, ездить на зарубежные конференции, когда в США, Европе и Японии нельзя будет купить ничего сложнее сыра и стеклянных бус, возникнет вопрос: как будет развиваться наша страна, кто будет двигать вперед науку и технологии?

Ответ простой — подобно десантникам, мы, ученые, должны ответить: никто, кроме нас! Ответ очевидный, но есть небольшой вопрос: нужны те самые «мы», ученые. А с этим у нас есть некоторые проблемы. Нет, конечно, ведется неустанная работа по привлечению молодежи в науку, но, с другой стороны, есть тревожные факты: все чаще ученые становятся фигурантами уголовных дел. Я не так давно писал про феномен новосибирских ученых, и вот недавно СМИ очередной раз упомянули про это — фигурантом одного из уголовных дел стал академик РАН Сергей Багаев. Писал я и про задержания ректоров.

Есть, конечно, и уголовные дела за измену Родине, но тут всё понятно: нет прощения тем, которые под видом работы на зарубежного дядю по гранту продают Родину! Грантоедам вообще нет места в нашей жизни, независимо от того, какие западные гранты проедаются: общественно-политические, культурно-экологические или даже научные. Подсел на западные гранты — добро пожаловать на нары!

Но дела экономического плана — это немного другой коленкор. Давайте скажем себе правду: власть имущие, какими бы гигантами мысли и патриотами они ни были, если и не воруют, то подворовывают, если не брать в расчет самый-самый верх. Владимир Владимирович весь без остатка поглощен мыслями и заботами о народе, о величии России, о противостоянии западной экспансии, никаких иных мыслей у него нет и быть не может. Он даже с женой вынужден был расстаться, чтобы она не отвлекала его на всякие глупости, чтобы он мог посвятить себя России целиком, без остатка. Но спустишься по бюрократической лестнице пониже — и пространство для разных мыслей уже появляется…

Давайте скажем себе честно: страна у нас еще не очень богатая, она пока не может себе позволить платить достойные деньги занимающим разные ответственные должности умным и талантливым людям. Но страна заинтересована в том, чтобы они не ушли с госслужбы в коммерческие структуры. Вот и не принято слишком пристально смотреть за руками чиновников. Но ведь и ученые стране жизненно необходимы, особенно в условиях жесткого геополитического противостояния! И когда молодые ученые видят, что, достигнув известных высот, они не смогут даже воспользоваться своим положением, будет ли это способствовать укреплению патриотизма и стимулировать их карьерный рост? Нужно, коллеги, серьезно задуматься! Ведь начало геополитической весны совсем близко…

Ваш Иван Экономов

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