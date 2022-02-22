Он лишь хотел, чтобы Коломна не дышала помойкой

17 февраля 2022 года в Московском областном суде состоялось заседание по апелляционным жалобам экоактивиста из Коломны Вячеслава Егорова, его адвокатов Марии Эйсмонт и Михаила Бирюкова и представлению прокурора.

Сторона защиты в своих жалобах требовала полного оправдания Вячеслава, прокуратура же обратилась в суд с требованием усилить наказание — на самом заседании зазвучала цифра в три года. Об этом деле мы не раз уже писали в нашей газете [1]. Напомним, что Егоров был приговорен к 1 году 3 месяцам лишения свободы по «котовско-дадинской» статье 212.1 УК РФ за мирный протест против мусорного полигона, сеявшего зловоние в одном из самых красивых городов России.

В представлении прокуратуры, поступившем, по мнению адвокатов Егорова, с нарушением всех сроков подачи, содержалась загадочная фраза: «При этом каких-либо смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом в отношении Д. не установлено». Кто же этот гражданин или гражданка Д. — прокурор Солонин ответить не смог; не смог он и объяснить, почему прокуратура требует усилить приговор до 3 лет, какие именно материалы дела или факты о личности Егорова Коломенский суд не учел.

Вячеслав Егоров то и дело жаловался на то, что не слышит судью, что в выделенном ему закутке невозможно разложить материалы дела. Судья старалась усилить голос, но потом опять начинала говорить тихо. Мы же порой слышали какие-то громкие крики и шум из коломенского СИЗО. «Уголовное дело в отношении Егорова носит очевидный заказной политический характер», — заявила адвокат Мария Эйсмонт.

Адвокат Михаил Бирюков напомнил о решениях КС РФ по статье 212.1 УК РФ и о делах И. Дадина, К. Котова и Ю. Галяминой. Он заметил, что для Мособлсуда это первое дело по статье 212.1 УК, и выразил мнение, что прокуроры удивительным образом не знакомы с решениями высшего судебного органа конституционного контроля в России.

По словам Марии Эйсмонт, и Коломенский суд, и прокуратура отнеслись к решениям КС РФ по статье 212.1 УК РФ ровно так, как посол России в Швеции Виктор Татаринцев к угрозе новых западных санкций [2]. В то же время сам КС РФ никак на подобные действия судов и прокуратуры не реагирует.

Судья Инна Кожанова, отклонившая все ходатайства защиты — по просмотру видеозаписи мирного скопления граждан у Коломенского суда, по вызову в суд двух граждан (их защита по веским основаниям считает провокаторами) и других, — посовещавшись сама с собой в течение 15 минут, постановила как жалобы стороны защиты, так и представление прокуратуры отклонить и приговор Егорову оставить в силе.

Вячеславу, видимо, скоро предстоит из СИЗО-6 Коломны отправиться на несколько месяцев в колонию общего режима. Присланные ему книги из «Озона» (кстати, финалистов премии РАН, посвященные экологии, — А. Яковлева «Страна отходов» и А. Титовой «Невыносимый мусор»), Егорову так и не отдали. «Я даже пожаловался в прокуратуру. Мне эти книги показали и сказали, что отдадут их на этапе, а по прибытии в колонию снова отберут».

Пока мы ждали решения Мособлсуда, удалось поговорить со Славой по видеосвязи. Он поблагодарил за присылаемые газеты, в том числе и ТрВ-Наука, и заметил, что о СИЗО рассказывать нечего, новостей нет. «Тут каждый день — как день сурка. Там война у вас еще не началась?» — спросил он.

«Только не надо радоваться, что Славе не усилили приговор, как просили прокуроры. Потому что невиновный человек сидит в тюрьме просто за то, что хотел, чтобы его город дышал свежим воздухом, а не помойкой… Народ в Коломне и правда больше не выступает. А тихо сидит по домам. Нельзя их винить. Они видят, что бывает с теми, кто выступает. Готовых посидеть в тюрьме за убеждения или хотя бы быть уволенными или пережить несколько утренних обысков — весьма ограниченное количество», — отметила М. Эйсмонт в своем «Фейсбуке».

Наталия Демина

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1. trv-science.ru/tag/vyacheslav-egorov

2. novayagazeta.ru/articles/2022/02/13/izvinite-za-iazyk-no-my-srali-na-sanktsii-zapada-posol-rf-v-shvetsii-o-vozmozhnosti-vvedeniia-novykh-ogranichenii-news