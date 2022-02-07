Наука и традиционные ценности

Уважаемая редакция!

В нынешние суровые времена перед нашей страной стоит шекспировской силы вопрос: «Смиряться под ударами судьбы, иль НАТО оказать сопротивленье и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними?» В такие дни мы особенно рады, что у нас есть ядерное оружие. Но не только ракетно-ядерным мечом сильна Россия, есть не менее важная вещь — морально-волевые качества наших людей. Наши солдаты и офицеры взращены на базе традиционных ценностей, любви к Родине, что им могут противопоставить голландские укурки и немчура нетрадиционной ориентации? Ничего!

Собственно, без морали никуда ни в каком деле. Возьмем науку. Что происходит в науке с людьми, лишенными моральных ценностей и ориентиров? Они занимаются плагиатом, покупают диссертации, воруют чужие идеи, безбожно врут, готовя проекты и отчеты, фальсифицируют результаты, лижут начальственные задницы, лезут вверх по головам коллег и порой скатываются из научного сообщества на ректорские и даже министерские посты.

Мы, россияне, сильны правдой, моралью и своими традиционными ценностями, и это вызывает бешеное озлобление у наших врагов. Они знают, что Россию не сломить до тех пор, пока это у нас есть. Поэтому враги делают всё, чтобы этого преимущества нас лишить. Но наше мудрое руководство это прекрасно понимает и предпринимает массу усилий, чтобы сохранить наши духовные скрепы в неприкосновенности.

Однако до недавнего времени работа по укреплению традиционных ценностей велась с энтузиазмом, но не на должном уровне системности. И Министерство культуры, осознав этот пробел, подготовило проект стратегического документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В этом документе верно расставлены все акценты, отражена вся сложность текущей ситуации. Там сказано: «Угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру».

Должен прямо сказать, коллеги, что представители нашего сообщества особенно склонны подпадать под тлетворное влияние Запада в силу совершенно объективных причин: владения иностранными языками, общения с иностранными коллегами, включая поездки за границу, нахождения в плену мифов вроде мифа о какой-то общечеловеческой науке. Поэтому некоторые из нас весьма болезненно реагируют на подобные пассажи.

Один мой знакомый очень злобно прокомментировал этот документ. Наука, говорил он, к числу традиционных ценностей явно не относится, и в проекте говорится, что «реформы в области образования, науки, культуры и информационной деятельности, проводимые без учета национальных традиций и накопленного российским обществом опыта, затрудняют передачу традиционных ценностей от поколения к поколению, облегчают распространение деструктивной идеологии». Как, кричал он, на практике это реализовывать?! Запретим внедрение каких-то современных подходов или, может быть, РАН академические институты вернем?

Затем он задался вопросом, что такое вообще традиционные ценности. Давай, говорит, Ваня, посмотрим на действительно общечеловеческие традиционные ценности. Это не патриотизм и служение Отечеству, не милосердие и приоритет духовного над материальным — это ценности не такие уж традиционные. Люди десятки тысяч лет убивали и ели друг друга, поклонялись духам, силам природы, приносили человеческие жертвы. Вот что было воистину традиционно! И что же, Ваня, продолжал вопрошать он, разрушило эти многотысячелетние традиции — деструктивная идеология, моральная деградация и влияние Запада? Нет, дорогой, их разрушило развитие цивилизации! И наши охранители воюют всё с той же «деструктивной идеологией». Хватит плакать по умирающим «вишневым садам», нам нужно сделать выбор: мы за биотехнологии и персонализированную медицину или за окропление ракет святой водой и шаманские танцы с бубном?

Я не спорил с крикуном. Не вижу никаких противоречий: можно развивать науку и придерживаться традиционных ценностей. Но если вопрос станет ребром — что стране нужнее, то любой патриот обязан сделать совершенно однозначный выбор.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: