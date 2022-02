«Правила жизни» лета 2030 года: уехал из крупного города в пятницу на дачу — спас соседа

На такой мысленный лозунг вполне может навести весьма интересная статья «Эффекты передвижения людей на климат городов Восточного Китая» (“The effects of human movements on urban climate over Eastern China”) в журнале Nature Urban Sustainability [1]. В ней авторы скрупулезно проанализировали ежегодный климатический эффект оттока населения из крупных городов во время китайских постновогодних каникул Spring Festival (SF). Действительно, где, как не в Китае, можно найти такие масштабные людские волны, как по команде отъезжающие на каникулы из городов.

Физический механизм описываемого процесса понятен: в зимне-весенний период важный вклад (около 50%) в температурную разницу между городом и пригородами (тот самый городской остров тепла) вносит так называемый антропогенный поток тепла. Это слагаемое теплового баланса города, которое состоит из тепла, выделяемого в энергетике, системами центрального отопления, кондиционирования, транспорта и т. д.

Понятно, что чем больше людей в городе, тем больше они потребляют энергии (и способствуют выделению тепла в атмосферу). Так что, когда население отъезжает на каникулы — а с каждым десятилетием таких «отдыхающих» всё больше и больше (и в статье отмечается, что это «больше» в отдельных городах уже может оцениваться как прирост до 25%), в городах… холодает! Особенно если речь идет «моментально» о нескольких миллионах человек.

Авторы посчитали, что ночной эффект охлаждения для «поверхностного острова тепла» (это разность в температуре поверхностей улиц, домов и т. д. в городе и естественных поверхностей ландшафтов сельской местности) достигает в среднем для 10 крупнейших городов Китая — 0,6°. Вроде бы немного?

С другой стороны, мы знаем, что «городской остров тепла» — чрезвычайно неполезное явление, особенно летом. Есть весьма надежные данные, что во время волны жары в Москве 2010 года именно он (остров тепла) был причастен к повышенной смертности населения. Это происходило, поскольку мы (люди) наиболее чувствительны к жаре в ночные часы, а остров тепла как раз «работает» ночью, не позволяя жаре спадать ниже опасного порога (для разных городов этот порог составляет от 21 до 24–25°).

В работе известного эпидемиолога, лауреата Нобелевской премии мира в составе IPCC2007 года Б. А. Ревича [2] приводятся данные для многих европейских городов, на сколько процентов растет смертность при превышении этого порога в жару на 1 °C. Так, для Парижа это 2,4%, для Хельсинки — 3,7%. Города нам довольно близкие (как по расстоянию, так и по ментальности).

Но хорошо, скажете вы, это всё летом, а у китайцев-то отпускники создают похолодание зимой. Можно ли сделать вывод, что в Москве похожий эффект может иметь место и в летние выходные?

Наверное, в настоящее время пока он будет не очень значителен (хотя важен! — речь идет в прямом смысле о жизни и смерти): даже если предположить, что отъезд москвичей «хором» создает в выходные аномалию поверхностной температуры не меньше, чем в Китае, — в 0,6°, то в температуре воздуха это уже 0,3–0,2° Учитывая, что летний вклад антропогенного потока тепла в температурный режим города в 3–4 раза слабее, чем зимой (солнышко греет теплее), получаем где-то 0,05–0,1°. Но, увы, это только «пока».

Из французских работ, таких как [3], мы знаем, что для Парижа удвоение числа кондиционеров в ближайшем будущем дает сразу прирост в 2° минимальной ночной температуры. Лестным образом приравняв москвичей к парижанам, можем прикинуть, что в «Москве на вырост» отключение кондиционеров хотя бы в 1/10 квартир даст грубо 0,2° похолодания ночью в жару. Суммируя с уже существующим эффектом, получаем 0,3° локального похолодания за счет дачников в течение волны жары в условные выходные июля 2030–2035 года (или когда там мы кондиционеры удвоим?).

А 0,3° (снова размышляем о Москве, имея в уме Париж) — это согласно [2] уже повышение смертности (опять же грубо) на 0,8%. Статистически, летом в жару, это несколько человек в день. Среди которых может быть и упомянутый в заголовке ваш сосед. Это, разумеется, если приведенные выше грубые выкладки «на пальцах» верны (но очень похоже на то).

Так что да, в 2030 году, видимо, взаправду: «уехал на дачу на выходные» — спас 60-летнего соседа (выбран уязвимый возраст), работающего в городе сверхурочно в выходные. Ну или его одноклассника.

Павел Константинов, канд. геог. наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова,

двукратный лауреат (2016, 2019) премии Европейского метеорологического союза

за исследования в области влияния климата на здоровье городских жителей,

руководитель международной школы по исследованию климата городов Арктики UCAWS-2022

