Математики США выступили против проведения Международного математического конгресса в СПб из-за событий в Украине

22 февраля 2022 года на сайте Американского математического общества (далее – AMS) появилось заявление его президента Рут Чарни (Ruth Charney), касающееся запланированного на июль 2022 года в Санкт-Петербурге Международного математического конгресса (International Congress of Mathematicians, далее – ICM). Она выступила против проведения форума на Неве из-за ситуации в Украине.

Рут – известный математик, защитившая Ph.D. в Пристонском университете (США), занимается исследованиями в области геометрической теории групп и алгебраической топологии. В 2013-2015 годах она возглавляла американскую Ассоциацию женщин в математике. Она была избрана на пост президента AMS на период 2021-2023 годов.

В ее заявлении говорится: «Руководство AMS глубоко обеспокоено текущими событиями в Украине и их последствиями для Международного математического конгресса 2022 года (IMC), который должен пройти в Санкт-Петербурге (Россия). Международный научный обмен необходим для роста и процветания исследовательской математики. ICM предоставляет уникальную возможность для поддержки и укрепления этих связей, но не в нынешних условиях. AMS не планирует отправлять своих представителей на конгресс в Санкт-Петербурге. Мы призываем Международный математический союз не проводить ICM в России в июле 2022 года» [1].

Она пишет, что «программа грантов на поездки AMS-NSF ICM была приостановлена. Те коллеги, чьи имена уже были одобрены для получения грантов на поездки, получат дальнейшие инструкции от AMS 23 февраля».

«Американское математическое общество (AMS) — это профессиональная ассоциация, состоящая из 30 000 человек и 570 организаций по всему миру, занимающаяся продвижением математических исследований и научных исследований и налаживанием связей с мировым математическим сообществом посредством публикаций, встреч, защиты интересов математиков, поддержки их карьер и многого другого», — отмечается в заключение заявления президента AMS.

Напомним, что ранее уже звучали призывы не проводить или отложить конгресс в Санкт-Петербурге из-за неоправданно жесткого приговора математику Азату Мифтахову, получившего шесть лет колонии общего режима и сейчас лишенного возможности заниматься наукой. 5-6 июля 2022 года должны пройти вторые Международные дни Азата Мифтахова [2], на которых будет идти разговор как о математике, так и о правах человека и репрессированных в России ученых. Дискуссия о правах человека совместно с «Мемориалом»* назначена на 6 июля — день планируемого открытия конгресса в СПб.

В защиту Азата за последние полтора года высказались математические общества разных стран мира. 104 российских математика (на момент первой публикации 10 декабря 2021 года их было 64) попросили отложить Математический конгресс в СПб до освобождения Азата Мифтахова [3, 4]. В свою очередь, Исполнительный комитет Международного математического союза 2 ноября 2021 года разместил на своем сайте заявление, в котором призвал российские власти как можно быстрее освободить Мифтахова, чтобы тот смог продолжить работу над диссертацией во Франции [5].

Стоит отметить, что 12 февраля 2022 года в «Коммерсанте» [6] в статье о достижениях российской математики был опубликован комментарий одного из организаторов ICM в СПб, лауреата премии Филдса Андрея Окунькова: «Когда конгресс замышлялся, никто и помыслить не мог, каков будет размер проблем на нашем пути. Разумеется, пандемия смешала все карты, многие международные мероприятия уже пали ее жертвой. Но столь же трудно было предположить, что мы, организаторы конгресса, подвергнемся настоящей травле со стороны большого числа как отдельных коллег, так и целых профессиональных сообществ, неоднократно поднимавших вопрос о бойкоте конгресса. Очень нелегко сталкиваться с сознательным стремлением нанести вред, весьма вероятно подогреваемым подсознательным отторжением целой страны».

«Это особенно удивительно потому, что невозможно представить себе более универсального и объединяющего предмета, чем математика. Население Земли говорит на тысячах очень разных языков, а язык математики один для всех, один для всех стран, для всех категорий граждан, просто один. Он совершенно аполитичен, не знает авторитетов, минимально подвержен моде и выражает собой правду и истину настолько аккуратно, насколько человечество вообще способно об истине говорить», — уверен Окуньков. — «Поэтому каждый раз обидно, когда математика становится разменной монетой в общественных или политических спорах».

В его реплике, как и в самой статье в «Коммерсанте» в целом не сказано ни слова о причинах таких разногласий в математическом сообществе, в частности, ничего не говорится о том, почему возникли идеи о бойкоте или переносе форума – в частности, о судьбе математика Азата Мифтахова. В 2018 году, когда Международный математический союз поддержал заявку России (и не поддержал Францию) на голосовании своей Генеральной Ассамблеи в Сан-Пауло (Бразилия) Андрей Окуньков «подсознательное отторжение целой страны», видимо, не заметил. Почему же оно за эти четыре года появилось?

Какой будет реакция других научных математических обществ мира, так и Международного математического союза, мы узнаем, видимо, в ближайшие дни. На 24 февраля планируется заседание руководства Международного математического союза, который, возможно, примет какие-то решения, связанные с форумом на Неве.

* включен Минюстом РВ в реестр «иногагентов»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: