Заочный разговор с мэром

Спасибо телеграм-каналу Troitsk City, благодаря которому общественность смогла получить свежий комментарий по ситуации из первых уст – от главы Троицка Владимира Дудочкина. А то, знаете ли, обидно смотреть на мир глазами какой-то, никому не известной в городе, Тамары Ханиной (троицкинформ.москва/novaya-shkola-stroim-vmeste). Ну и поскольку альтернативные точки зрения на строительство «школы вместо леса» официальными СМИ тщательно замалчиваются, а порой и бессовестно искажаются (как например, в программе «Вести», в которой сообщили, что в Троицке рубят 1 Га, а не почти 12, и не леса, а кустарника и разнотравья), мы, представители Инициативной группы (ИГ) «За сохранение Троицкого леса», позволили себе подискутировать с градоначальником. Хотя бы заочно. Ведь, если промолчать, народ может подумать, что г-н Дудочкин транслирует истину в последней инстанции.

ВД: Идет строительство школы в соответствии с генпланом и проектной документацией, которые обсуждали в публичном пространстве.

ИГ: Это не так. Глава явно считает, что никто кроме него Генплан не читал. А в генплане не предусмотрено размещение школы ТАКОЙ вместимости и в ГЛУБИНЕ леса. Кроме того, генплан не предусматривал конкретное размещение общеобразовательных учреждений, а лишь указывал на их необходимость. Генплан принят в 2009 году. За прошедшее время вполне можно было рассмотреть для строительства стандартных школ участки на нелесной территории. В микрорайонах, где школ остро не хватает.

ВД: Генпланом предусмотрено строительство нескольких социальных объектов на территории за Октябрьским проспектом и улицей Черенкова, которые необходимы жителям города.

ИГ: Расположение объектов не диктуется генеральным планом. За улицей Черенкова генеральным планом предусмотрена коммунально-складская зона БЕЗ вырубки, на окраине леса. Так называемая ОДЗ2 (подробности о ней чуть ниже) была разработана администрацией В НАРУШЕНИЕ ГЕНПЛАНА. И по этому поводу было выдано соответствующее представление Прокуратуры округа – за покушение на особо охраняемые зелёные территории (ООЗТ) – оно здесь.

ВД: Также территориальными схемами развития ТиНАО предусмотрено строительство объездной дороги (номер 74). Мы про это говорим уже порядка 10 лет и на досуге можно сделать подборку из десятков, если не сотен материалов по этой теме.

ИГ: Жители давно и решительно возражают против трассировки 74-й дороги через Троицкий лес. Есть десятки обращений во властные структуры. Создана инициативная группа жителей, предлагающая отказаться от прокладки дороги через лес. Ей удалось достучаться до властных органов Москвы, проектирование дороги приостановлено. Есть решение об АЛЬТЕРНАТИВНОМ северном обходе Троицка. Непонятно, как 74-я дорога опять появилась в проекте Генплана в качестве варианта, решение о котором не принято.

ВД: Планами будущего развития никакого строительства в этой зоне больше не предусмотрено и никто не планирует таких действий.

ИГ: Планами «будущеего развития» предусмотрены строительство двух дорог через лес: 4-х и 6-8 полосной, застройка т.н. ОДЗ2 с коммерческим ФОКом, административными зданиями, автозаправкой и др., здание новой поликлиники. Кроме того – как это произошло со старым генпланом – ничто не помешает властям предусмотреть еще что-то «очень нужное жителям» города взамен «ненужного леса» в обход генплана. Например, еще не расформирован и находится на кадастре участок «Алексстроя» с предусмотреными там первоначально торговым центром, гостиницей и зданием администрации. «Алексстрой» проиграл все суды, но администрация Троицка не торопится выйти с предложением в Департамент городского исущество о расформировании участка. Кроме того, уже почти 10 лет, с 2012 года границы особо охраняемой зелёной территории, которой является наш лес, не поставлены на кадастр и от нее постоянно откусывают куски для строительства, снимая с них статус ООЗТ, как это произошло с участком по школе.

ВД: Практически весь город Троицк построен в лесу и развитие его происходит отчасти за счет этого тоже. Например, совсем недавно был построен микрорайон Солнечный на территории 20 га.

ИГ: Строительство Троицка в лесу – грубейшая ошибка со времён СССР. Оправдывать этим нынешний беспредел недальновидно и неблагородно. Строительство на месте леса невыгодно экономически и вредно экологически. Это давно поняли все цивилизованные страны, которые законодательно препятствуют расползанию своих мегаполисов и вырубанию лесов. Для блокировки подобных процессов принята соответствующая международная конвенция, которую от России подписал президент. Получается, что московские и троицкие власти сознательно и последовательно нарушают обязательства, взятые высшим руководством страны. У Троицка областного подчинения – то есть с момента создания города до присоединения к столице – ВООБЩЕ не было другого свободного места кроме несчастного леса. В отличие от Троицка московского. Тем не менее, когда теперь всё вокруг московское, столица предпочитает при поддержке назначенного сверху мэра под любым предлогом уничтожать Троицкий лес. Который вообще-то является одним из важных звеньев «зелёного пояса Москвы». И наконец, истребление леса в Солнечном опять же дело рук администрации, не оставившей жителям никакой альтернативы (нет ли здесь аналогии со школой?!). Хотя другие варианты безусловно имелись. Однако на первом возможном участке в итоге «неожиданно» появился фитнесс-клуб «Резиденция», на другом – возник ЖК «Легенда». А первым строением вместо леса в Солнечном стала церковь – безусловно, самое необходимое учреждение для наукограда при наличии ещё двух в шаговой доступности. А ещё, кроме кооперативных домов в Солнечном построены 4 дома коммерческого жилья, деловой центр и детский сад. Зато начальная школа, имевшаяся в первоначальном проекте, из него загадочно исчезла.

ВД: Лес надо сохранять! Никто с этим не спорит. И мы сохраним лес в тех границах, которые предусмотрены генпланом. Дети будут гулять спокойно, для этого у них будет 300-400 га леса. Качество воздуха в пределах Троицка не пострадает от наличия школы.

ИГ: Чёрное – это белое, а мир – это война… 400 га леса не было и в областные времена. Согласно выпискам из Лесного реестра, полученным Инициативной группой еще до присоединения к Москве (до вырубки под Солнечный), в границах города находились 348 га леса, входящего в состав Лесного фонда РФ. То есть сейчас уже нет и 300. Вот такое вольное обращение с цифрами (плюс-минус 100 га, подумаешь!) замечено за г-ном Дудочкиным. В его интерпретации – всё это «незначительные изменения закона» (как в случае с реновационными домами) или Генплана. А Генплан, как мы видим, документ весьма гибкий, и в отношении леса способен на любые сюрпризы. Особенно неприятные.

ВД: Качество воздуха в пределах Троицка не пострадает от наличия школы.

ИГ: От школы, может, и не пострадает. Но не забываем, что в плюс к школе там будет две дороги, по одной из которых – транзитной 4-полосной – в школу повезут детей со всех окрестностей. Ну а качество воздуха в городе в последнее время определяют асфальтовые заводы, чадящие у самой городской черты. Но успехи главы города в борьбе с ними куда менее значительны, чем в вырубке троицкого леса.

ВД: В настоящее время на территории города мест пригодных для строительства школы нет. Тем не менее, мы продолжаем работу по организации новых образовательных пространств в северной, центральной и южной частях города».

ИГ: Опять лукавство. Общественностью предложены различные места для расположения школ (не таких громадных) в различных местах Троицка. От администрации получена традиционная отписка, участки реально не прорабатывались, с их собственниками никто не связывался, юридического сопровождения не было. Даже сейчас и именно для проекта такой громадной школы (предназначенной по неоднократным заявлениям разработчиков проекта планировки не только для жителей Троицка, но и для жителей всех окрестностей) существует альтернатива — Ботаковское поле, которую никто не собирается рассматривать, нет никаких экономических расчетов и юридической проработки этого варианта со стороны властей. И только жители предлагают этот вариант в своем обращении к Мэру Москвы. И главное: если работы по организации школ в других частях города продолжаются, значит, эти возможности есть, и ТЕЗИС ОБ «ОТСУТСТВИИ МЕСТ» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

А вот просто лес, по мнению администрации города, по-видимому, нужен жителям меньше всего.

От имени инициативной группы

Ирина Костылева, Илья Мирмов

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