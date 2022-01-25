Хуже ковида (версия расширенная)

В подмосковном наукограде Троицке под прикрытием фигового листочка «добрых дел» собираются уничтожить изрядный кусок «зеленых легких Москвы». И никакой ковид с этим не справится лучше, чем местные и столичные чиновники.

При наличии альтернативных мест для строительства и абсолютной ненужности школы именно в этом месте в Троицке несмотря на активные протесты горожан хотят построить школу-гигант с разветвленной инфраструктурой на месте краснокнижного леса.

Это больше, чем преступление,

это ошибка.

(Изречение приписывается «профессиональному предателю» (© Наполеон) Жозефу Фуше)

Почему ЭТА школа в ЭТОМ месте вредна для Троицка и его жителей 1. Из-за нее рубят огромный участок леса (15 футбольных полей). Лес — это, по сути, единственное ОБЩЕЕ достояние Троицка, единственное место отдыха горожан, а также часть зеленого пояса столицы. 2. Площадка для школы выбрана на МАКСИМАЛЬНОМ УДАЛЕНИИ от большинства своих пользователей. Новые окрестные микрорайоны, где много детей, находятся не менее чем в двух с лишним километрах по всем четырем сторонам света. 3. Строительство предусмотрено рядом с уже имеющимися школами (в 300 м расположено отделение Лицея Троицка (школа № 2), в 500 м — отделение Гимназии (школа № 6), на расстоянии 1 км — Гимназия им. Пушкова и еще одно отделение Лицея (школа № 3)). 4. Школ, которые по всем нормам должны строиться в шаговой доступности от мест компактного проживания, нет ни на юге (в микрорайонах Солнечном и «Легенда»), ни на западе — в КП «Рависсант» (Пучково), ни на севере — в «Изумрудном» и Заречье. Также ничего не известно о строительстве школ в новом микрорайоне к востоку от Троицка, за Калужским шоссе (38 км). 5. Жители упомянутых микрорайонов неоднократно обращались к властям всех уровней с просьбами о строительстве школ в шаговой доступности. Однако их законные требования отвергаются с аргументацией, основанной именно на строительстве новой школы-гиганта, ни для кого не удобной. Более того, эта аргументация противозаконна, поскольку не отвечает недавно принятым санитарным требованиям, предусматривающим, что расстояние от образовательных учреждений до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 м. 6. Притом что в Троицке, совершенно очевидно, есть другие, куда более подходящие для детей и взрослых места для школ. Конечно, не таких больших, а гораздо более комфортных. Однако эти участки используются для каких угодно других целей начиная с безостановочного строительства коммерческого жилья. 7. Если со всех перечисленных выше «бесшкольных» микрорайонов начнут свозить детей в новую школу, Троицку грозит полный и окончательный транспортный коллапс. А чтобы его не допустить, власти предложат нам «вырубить еще немножко леса» под соответствующую трассу. Есть сильнейшие и оправданные опасения, что школа — это лишь первый шаг в процессе полного уничтожения троицкого леса. 8. Даже с учетом большого количества иногородних детей в троицких школах дефицит мест сильно преувеличивается официальной статистикой, а введение вторых смен в некоторых школах города — мера во многом искусственная, предназначенная именно для создания перекошенного общественного мнения в пользу строительства школы. 9. Гигантская школа с таким большим количеством детей в одном месте при текущей эпидемиологической обстановке — натуральная мина замедленного действия. При очередной вспышке нового штамма ковида несколько заболевших учеников растащат заразу по всему ТиНАО, а сама школа станет бесполезным концлагерем на карантине. 10. Сам проект разрабатывался и принимался с многочисленными нарушениями закона — начиная с размещения школы на уникальной природной территории зеленого фонда Москвы, которая является местообитанием десятков редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу г. Москвы. Такие территории не просто запрещено уничтожать — они подлежат особой охране, на них вообще запрещена хозяйственная деятельность! 11. Школу (и там же детский сад) предлагается расположить в зоне шумового воздействия аэропорта Внуково с показателями, превышающими допустимые санитарные нормы. Однако обязательная для внесения в градостроительную документацию информация об этом волшебным образом «потерялась» и не была отражена в проекте. Резюме Очевидно, что возведение гигантской школы запланировано для нужд всего округа (ТАО г. Москвы), сюда планируется свозить учащихся соседних населенных пунктов и муниципальных образований — вместо того чтобы учить детей в комфортных условиях рядом с местом постоянного проживания. Для Троицка же строительство такой школы в таком месте гарантирует новые проблемы и значительное ухудшение среды обитания горожан.

То, о чем я пишу, давно не мелкая проблема одного небольшого городка, а тяжелая болезнь, поразившая всё общество во всех слоях его структуры. Практически неизбираемая и несменяемая власть перестала обращать внимание на тех, ради кого (и на чьи деньги) она вроде бы существует. И даже некоторые, типа добрые, дела, которые иной раз случаются, делаются так, что… Эпитет может подобрать каждый в меру своей воспитанности, но все они будут минимум нелицеприятными, если не сказать — нецензурными.

Ровно таким «добрым делом» видится любому здравомыслящему и неангажированному человеку строительство школы в Троицке. Ведь любой воскликнет, буквально не задумываясь: «Школа — это хорошо!!!» А также: «Всё лучшее — детям!!!» Увы, известны и контраргументы — согласно которым «благими намерениями вымощена дорога в ад», а «дьявол кроется в деталях».

Лирическое отступление № 1. Прелести столичной экспансии

Отступим по оси времени примерно на 10 лет назад, когда стало известно о расширении столицы на юго-запад области. В могучем хоре восторгов по поводу создания Новой Москвы потонули редкие голоса скептиков, предупреждавших о возможных негативных последствиях. Спустя относительно короткий промежуток времени стало совершенно очевидно, что население (к слову, у которого даже не поинтересовались, хочет ли оно из области переехать в город), мягко говоря, обманули. Все браво-елейные декларации оказались полной туфтой. При освоении новых территорий столица повела себя как оккупант, делая всё ровно наоборот относительно обещанного и полностью игнорируя интересы покоренных аборигенов.

«Экологически-ориентированную среду обитания» прекрасно обеспечивают асфальтовые заводы и разрастающиеся свалки явно столичного происхождения. Малоэтажное ландшафтное строительство странным образом подменили собой кляксы (теперь уже более похожие на язвы) свежевозведенных по всей НМ многоэтажных трущоб. Немногие из россиян бывали на Манхэттене, так вот я им скажу одну умную вещь, лишь бы не обижались: жилые постройки в Ватутинках, Воскресенском, Саларьево, Южном Бутово и далее по списку — типичный Гарлем-стайл. То есть негритянские кварталы Нью-Йорка 1930–1950-х годов. Думаю, что и внутри дома Нью-Москвы мало чем отличаются от своих прадедушек из Нового Йорка…

Школа как образец новой политики

Школа в Троицке — прямое следствие и классический образец московской политики на захваченных территориях. Много лет ориентированный на науку городок областного подчинения (а значит, не больно-то любимый Московской областью, на территории которой он находился) задыхался в жестко зафиксированных границах, практически не позволявших ему развиваться ни по одному географическому направлению. А когда Троицк стал частью столицы, думаете, стало лучше? Конечно же, наоборот. Потому что не Троицк получил возможность нормально расти, а Москва вперлась сюда со своими порядками и ведет себя ну чисто как слон в посудной лавке. При этом на голубом глазу уверяя, что всё творимое проводится исключительно в интересах троичан.

О том, что Троицку нужна как минимум еще одна школа, активно заговорили очень давно, примерно в 2003 году, когда на выборах главы города победил небезызвестный «знаток» Виктор Сиднев. И место для школы приглядели примерно там же, где сейчас и собираются строить. И особых споров о необходимости и месте расположения школы почти не возникало… Казалось бы, в чем проблема — решили, значит, надо строить, ведь школу внесли даже в Генплан Троицка. Однако много воды утекло с тех пор, в вышеупомянутых деталях порылся дьявол, а «собачка» (не без помощи столицы, падкой на всё масштабное) успела в пути подрасти. Вместо небольшой компактной школы по типовому проекту на 500–700 мест миру явился рекордный комплекс на 2100 учеников, включающий в себя заодно (а че мелочиться-то?!) стадион, парковочную инфраструктуру, детский сад и две (!) автодороги: четырехполосную транзитную и двухполосную подъездную.

А вот они и детали.

Нужна ли Троицку школа?

Ответ: конечно да! И возможно, не одна!

Нужна ли Троицку ТАКАЯ школа

в ЭТОМ месте?!

Ответ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Это просто прогнозируемая рукотворная катастрофа.

Аргументация во врезке cлева.

Лирическое отступление № 2. Строительство в лесу

Небольшой ликбез для непосвященных. Троицк как городское поселение строился и развивался практически исключительно для нужд науки. Даже сейчас, в не слишком уважающее науку время, в городе 10 институтов различного ведомственного подчинения. В 2007-м Троицк получил статус наукограда, в 2015-м его успешно подтвердил. Правда, на этом «научное развитие» закончилось. Наоборот — Москва активно (и, надо сказать, успешно!) атакует и переваривает не только новых москвичей, но и федеральные учреждения науки, превращая наукоград в свой очередной отдаленный спальный район.

К сожалению, и Троицк, и его институты строились на месте обширного лесного массива, от которого на данный момент осталась половина в лучшем случае. Лично я маниакального стремления строить на месте леса не понимаю. Это просто плохо — и с экономической, и с экологической точки зрения. В «областные» времена внутригородское строительство на месте леса еще можно было как-то оправдать. Ну не было у Троицка других свободных земель! И на месте леса появлялись жилые дома (как ведомственные, так и коммерческие), больница, детские школы для спорта и искусств, объекты жизнеобеспечения, гаражные комплексы… Целый новый микрорайон повышенной комфортности, построенный по большей части на личные средства жителей (включая всю инфраструктуру), тоже, увы, построен на месте леса внутри города. Об этой очередной дьявольской детали я напомню чуть позже*.

Хроника одного преступления 10 января — в троицкий лес вломилась техника под прикрытием Росгвардии. Какие работы там собирались производить, было непонятно (информационный щит отсутствовал еще 2 дня). Хотя горожане, конечно, догадывались, но надеялись на лучшее. В тот же день жители Троицка начали писать и звонить во все инстанции с требованием не допустить гибель существенной части «зеленых легких столицы». 15 января — неподалеку от места трагических событий состоялся «Марш снеговиков», которые в компании примерно 300 жителей Троицка осуждали покушение на лес. 17 января — начались подготовительные работы к вырубке. 18 января — погибли первые деревья, горожане продолжали протестовать как онлайн, так и непосредственно на месте. Вырубщики не в состоянии предъявить общественности полный комплект документов, подтверждающий законность их вандализма. Вызванный по этому поводу наряд полиции сбежал от граждан тайными тропами, даже не доложив о результатах проверки. В соцсетях Троицка активизировались сторонники гибели троицкого леса. Практически все они выступают под лозунгом «Троицку нужна школа», игнорируя тот факт, что НИКТО из протестующих не отрицает такую необходимость. Здравомыслящие люди просто хотят сохранить свою среду обитания и предлагают массу альтернативных вариантов для школ, на которые величественно не обращают внимания. Как ни удивительно, все те, кто за уничтожение леса, так или иначе зависимы от троицкой администрации (и бюджетники, и вроде бы независимые предприниматели). 20 января — группа троичан встречается с местным депутатом Мосгордумы Валерием Головченко. По результатам встречи депутат публично объявляет в соцсетях о подаче депутатского запроса в прокуратуру о правомочности вырубки. Впрочем, на момент сдачи номера в печать запросу так и не присвоен исходящий номер. 22 января — еще одна многолюдная акция горожан против вандализма властей. В течение недели вырубка идет полным ходом. Все государственные органы, к которым взывают горожане, или отмалчиваются, или играют в бюрократический футбол.

Ваши ожидания — это ваши проблемы

Но вот понаехала Москва, показалось, что места вокруг «столицы новых территорий» завались и строй что хочешь — в том числе и новые школы. Тем более что в сфере притяжения Троицка как грибы после дождя начали возникать многочисленные свежие коттеджные и таунхаусные поселки, а заодно стали разрастаться и старые. Ранее богом забытые деревеньки типа Былово, Ботаково, Пучково в непосредственной близости от Троицка превратились в элитные поселения с великолепным жилым фондом, с быстро растущим в численности и молодым контингентом.

Вот только школ ни в старых поселках, ни в новых как не было, так и нет! Всех детей с округи везут учиться в Троицк. Создавая не только перегруз по ученикам, но и до предела осложняя транспортную обстановку в городе, совершенно для этого неподготовленного. И предполагается, что будут везти еще в одну гигантскую школу со всех сторон. А поскольку школа расположена аккурат в географическом центре города, то легко представить себе, какой коллапс ожидает Троицк в школьные часы пик.

Лирическое отступление № 3. Сплошная пробка

Опять же для непосвященных. Троицк, конечно, неплохой город, но в нем всего лишь две условно нормальные улицы, и те в сплошных «лежачих полицейских» и/или светофорах. А с приходом Москвы передвигаться здесь временами не проще, чем внутри Садового кольца. Еще более ситуация усугубилась, когда провели реконструкцию Калужского шоссе. Нет, врать не буду, добраться до Старой Москвы теперь легче и быстрее примерно раз в 10, а то и больше. Главное — в более-менее разумные сроки из города выбраться. Потому что «реконструкторы», во-первых, совершенно не озаботились нормальными выездами, оставив для Троицка четыре натуральных «бутылочных горлышка», а во-вторых, вдоль Троицка по шоссе наляпали на пять километров трассы девять (!) светофоров. Так что пробки просто переместились от условных Мамырей на 20 км к югу.

Метаморфоза градоначальника

Но вернемся к школе. Ситуация в городе со времен возникновения идеи о ее постройке КАРДИНАЛЬНО поменялась. Гигантская школа в центре города в непосредственной близости от еще двух действующих не просто не нужна, а катастрофически вредна. Для начала потому, что расположится она не на заброшенном пустыре, а на месте всё того же несчастного леса. Площадь вырубки под комплекс и инфраструктуру равна 15 футбольным полям. Но ведь это же ДЕТИ, скажут сторонники строительства, для них и леса не жалко.

Но печаль в том, что новая школа, как назло, находится на максимальном удалении от большинства своих пользователей. Новые окрестные микрорайоны, где полно детей, находятся не менее чем в двух с лишним километрах по всем четырем сторонам света. Но школ, которые по всем нормам должны строиться в ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ от мест компактного проживания, нет ни на юге в микрорайонах Солнечном и «Легенда», ни на западе — в пучковском «Равессанте», ни на севере — в «Изумрудном» и Заречье. Тем не менее проект этой школы на этом месте продавливался с невиданным упорством, и в первую очередь троицкой администрацией.

Едва ли не главным апологетом этой странной (самое мягкое определение) затеи выступает глава Троицка Владимир Дудочкин, не внемлющий никаким разумным (приведенным во врезке) контраргументам. Он действует под заявленным лозунгом: «Я построю эту школу во что бы то ни стало!» Дудочкин живет и работает в городе практически 40 лет, из них более 20 — на заметных руководящих должностях, долгое время был первым замом главы, настоящим (и качественным) премьер-министром Троицка. Кто, как не он, должен адекватно оценивать истинные потребности города, защищать интересы жителей и правильно расставлять приоритеты?!

Однако примерно с 2015–2016 года в деятельности главы наметился очевидный перекос. Этот перекос волшебным образом совпал с моментом, когда в Троицке прекратили проводить прямые выборы главы, а стали, по сути, назначать градоначальника из Москвы. И троицкого мэра как подменили. Дудочкин превратился в «мэра московского», хотя вроде бы внешне неотличимо похож на себя прежнего. Но все серьезные решения троицкой администрации принимаются и протаскиваются невзирая ни на что в интересах метрополии. Ну а интересы местного населения — это, если у них получится, пусть сами защищают.

Лирическое отступление № 4. Реновация как проба пера

Первой ласточкой новых порядков стала реновация. Не буду в 10-й раз писать, почему считаю этот проект крупнейшей бизнес-аферой, в глобальном смысле не повышающей качество жизни горожан, а, скорее, наоборот. Действительно трудно убедить в этом тех москвичей, кто, не имея никакой другой возможности, бесплатно переедет в новые дома с квартирами побольше прежних. И пусть хотя бы новоселы получат преференции и некоторое время насладятся светлым будущим.

Но даже для переселения всего лишь двух относительно небольших домов инициаторы реновации в союзе с троицкой администрацией умудрились нарушить несколько законов, подвинуть, а то и вовсе похерить ряд градостроительных норм, прогнуть местный Совет, перессорить одну часть города с другими. К слову, квартир в реновационных домах примерно на 30–35% больше, чем нужно для запланированных в первой очереди переселенцев. Ради чего и поворачивали в нужную сторону дышло закона и притесняли без зазрения совести будущих соседей по микрорайону. Не, нуачо?! Реновация — проект, конечно, социальный, но не могут же его предприимчивые инициаторы остаться совсем без прибыли!

Однако строительство на окраине города практически на пустом месте (несчастные соседи по Солнечному, два года жившие чуть ли не на круглосуточно грохочущей стройке, не в счет) — это только цветочки. Ягодки начнутся, когда стройка переедет в исторический центр Троицка. Там вместо пятиэтажек уже планируются домики в два раза выше, а поскольку места, как всегда, не хватает, реноваторы претендуют и на все ближайшие зеленые насаждения, и на детские площадки… Ну и сам процесс строительства доставит горожанам (поверьте личному опыту) массу незабываемых впечатлений.

«Демократические» процедуры продвижения проекта

В реновации тем не менее имеются свои бенефициары-переселенцы, а протестовали против беспардонного произвола только жители ближайших домов Солнечного. Они ведь подписывались на проект и строили кооперативные дома и всю инфраструктуру на свои кровные совсем на других условиях, нежели те, в которые их загнали реноваторы. В случае же «школы вместо леса» ситуация принципиально иная. Лес в его нынешнем (хотя бы!) виде желает сохранить подавляющее большинство горожан. А результаты проведенных несколько лет назад так называемых публичных слушаний никого не должны вводить в заблуждение. Это был натуральный фарс, проведенный для галочки (протокол есть в редакции). Подавляющее большинство выступивших высказались ПРОТИВ проекта, ответы главы города на их претензии даже в официальном протоколе выглядят откровенно неубедительно, а «все внесенные замечания и предложения» именно что «попали в протокол публичных слушаний», но не более – НИ ОДНО из них учтено не было.

Разумеется, в лучших традициях черного пиара была проведена и последующая обработка общественного мнения. Тут был и плач об острой нехватке мест в троицких школах (на всякий случай завышенной раза в три), и фанфары о непревзойденных достоинствах проекта, и лицемерные сетования на то, что ну никакого другого места, кроме любимого леса, для школы не находится в диаметре 10 км, и безжалостное охаивание противников проекта — как НЕпатриотов, НЕлюбителей детей, НЕсторонников развития Троицка…

* В ход пошли совсем уж неприличные аргументы типа того, что среди «противников школы» масса тех, кто построил свои жилые дома на месте одного из последних на территории города лесопарков. И, мол, тогда эти люди почему-то не протестовали против вырубки… Раз и навсегда надо зафиксировать этот факт как образец перекладывания с больной головы на здоровую. Движение ЖСК в Троицке, одним из зачинателей которого был автор текста, с самого начала ратовало за точечную застройку — т. е. выделение единичных свободных участков под каждый вновь создаваемый кооператив. И даже один такой участок в городе был выделен. Но строительство заблокировали жители окрестных домов (не поверите, но тогда подобная процедура была возможна и законна!) именно потому, что участок частично (примерно на 30%) находился на территории одного из городских перелесков. Всё бы ничего, но спустя буквально несколько лет ровно на этом месте возник крупный многофункциональный развлекательный комплекс. И почему-то в этот раз никто мнения соседей не спросил.

Но движение ЖСК в Троицке продолжало набирать обороты, количество горожан, готовых на свои средства построить себе нормальное жилье, росло, и городская администрация предложила ЕДИНСТВЕННЫЙ возможный вариант — застройку на месте участка городского лесопарка. Хотя и тогда были серьезнейшие сомнения, что вариант действительно единственный, и большинство участников ЖСК были согласны на переезд в более отдаленные районы города для сохранения лесопарка. Ответ звучал: здесь или нигде… В итоге Солнечный, помимо 13 истинно «народных» домов, пополнили четыре дома для коммерческого жилья, офисный центр, детский сад и церковь. Денег не нашлось только на два муниципальных дома, заложенных в проект. В итоге эти дома спустя пять-шесть лет трансформировались в реновационные. А курировала весь проект Солнечного аффилированная с троицкой администрацией Троицкая строительная компания. Между прочим, в первом проекте микрорайона были только «народные» дома и (внимание!!!) — начальная школа. Также предполагалось сохранить не менее четверти лесопарка. Не сохранили ничего — ни школы, ни лесопарка. Почему — см. перечень построенного. Так что вопрос, кто виноват в вырубке леса под новый микрорайон, становится риторическим.

Карты на стол!

До поры до времени проект, оцениваемый более чем в четыре миллиарда рублей, существовал в латентном виде — хотя по данным Адресной инвестиционной программы мэрии Москвы уже потрачено более миллиарда рублей на различные подготовительные работы. А 10 января 2022 года (аж под прикрытием Росгвардии!) в троицкий лес вошла строительная техника и сопутствующий персонал. Горожане отреагировали немедленно — поднялась волна народного возмущения. Во все мыслимые инстанции посыпались телефонные и электронные жалобы, активисты взывали о помощи к различным СМИ, популярным блогерам, депутатам всех уровней.

Истинную «популярность» проекта мега-школы ярко показывает электронная петиция [1] с требованием отставки главы Троицка, к моменту сдачи номера набравшая более 3600 голосов, число которых продолжает расти. Вообще-то, у граждан сейчас осталось крайне мало возможностей повлиять на «слуг народа» и продемонстрировать свое негативное отношение к авантюрам местной и московской администрации, которые с каждым разом становятся всё губительнее для города. Тем не менее креативные троичане нашли выход — две субботы подряд они демонстрируют свое неодобрение действий властей. Так, 15 января в лесу, приготовленном на заклание, состоялся «Марш снеговиков», на который пришли почти 300 неравнодушных. Еще больше людей собралось в стремительно редеющем лесу 22 января.

«Снеговики» и их друзья показали себя существами исключительно мирными и позитивными, но дали ясно понять, что готовы отстаивать СВОЙ лес всеми доступными законными способами. Нельзя сказать, что протестующие преисполнены оптимизма, ведь власти почти всех уровней в России неоднократно показывали, что готовы игнорировать не только мнение сограждан, но и элементарный здравый смысл, если в продвигаемых проектах имеется вполне конкретный деловой интерес. Однако есть примеры и успешных кампаний подобного рода. В Архангельской области не дали создать гигантский мусорный полигон в Шиесе. Неподалеку от Троицка, в Малинках, тоже хотели учудить нечто подобное, и вновь волна общественного протеста смыла нечистоплотные замыслы.

Печально, что строительство такого благородного учреждения, как школа, оказывается в одном ряду с мусорными полигонами. Но полностью им соответствует по вредности, никчемности и перекошенности замысла и исполнения. Московско-троицкие бюрократы в прямом и переносном смысле рубят сук, на котором сидят. Москвабадизация присоединенных территорий ни в коем случае не добавляет вистов ни местным администрациям, ни мэрии столицы.

Илья Мирмов

Фото инициативной группы

«За сохранение Троицкого леса»

1. change.org/p/мэру-москвы-собянину-сергею-семеновичу-совету-депутатов-троицка-в-троицком-лесу-началась-стройка-глава-троицка-владимир-дудочкин-должен-

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