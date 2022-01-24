Сложная схема

Уважаемая редакция!

Мы, россияне, с самого рождения готовы стойко переносить удары судьбы, тяготы и лишения военной и гражданской службы. Поэтому — в этом у меня нет никаких сомнений — мы легко перенесем небывало высокую волну заражений штаммом «омикрон», которая захлестывает нашу страну. Мы даже внимания особого на нее обращать не будем. Отряд, как это говорится, не заметит потери бойца. Тем более сейчас все наши помыслы сосредоточены на провокациях, которые Запад со своими украинскими марионетками готовит во вред нам и многострадальному украинскому народу.

Но, несмотря на традиционное бряцание оружием со стороны агрессивного блока НАТО, жизнь продолжается, продолжаются обычные споры и разговоры. Прочитав в прошлом номере моего любимого «Троицкого варианта» мое очередное письмо, в котором говорилось, в частности, о событиях в Институте философии РАН, коллега решил поспорить со мной. Он сказал: «Ваня, ты вот пишешь про философов. Понятно, что сложно чего-то разумного ожидать от людей, которые тратят деньги на исследования по тематикам вроде „является ли злом существование ада“, но ведь вопрос носит более общий характер. Скандалы с директорами и исполняющими обязанности были недавно также в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий, в Институте математики СО РАН. Так что проблема имеет системный характер, связана она с переусложненной схемой назначения директоров институтов, в которой слишком много этапов: там участвуют и РАН, и комиссия по кадровым вопросам президентского Совета по науке и образованию, и трудовой коллектив, и министерство, и полпреды президента. Зачем там те же полпреды, что они в науке понимают?»

Полпреды, может, и немного в науке понимают, но зато политическую линию блюдут. Но, в общем, в чем-то я со своим коллегой согласен. Схема выбора директоров сложная, приводящая иногда к определенным сбоям. У семи нянек дитя без глаза, как говорится.

Думаю, следует эту схему упростить. И начать следует с очевидного — с трудового коллектива. Пора кончать игры в эту как бы демократию, восходящие к часто приписываемому Владимиру Ильичу Ленину выражению, что каждая кухарка может управлять государством. И Ленин так не говорил, и каждая кухарка управлять государством не может. С какой стати какая-нибудь уборщица или секретарша, какой-то сантехник или водитель должны решать, кто будет возглавлять серьезное научное учреждение?! Что они понимают в науке, в государственной научной политике?!

Нужно прикрыть всю эту канитель с выборами директоров, ведущую только к лишним склокам и разладам. Возьмем, к примеру, мой родной Московский государственный университет. Никаких выборов у нас больше нет, ректор назначается президентом Российской Федерации. И что, это изменило что-то к худшему? Нет, нет и еще раз нет! Все, от уборщицы до президента страны, твердо знают, что нет лучшего кандидата в ректоры, чем Виктор Антонович Садовничий. Его и назначают без лишних трат сил и времени на пустые выборные процедуры. И это придает уверенности многотысячному коллективу нашего университета, что мы не собьемся с раз и навсегда избранного курса на процветание и развитие.

Такое положение дел должно стать реальностью во всех научных и образовательных организациях нашей страны. Конечно, я не имею в виду, что ректоров и директоров каждого заборостроительного учреждения должен назначать лично Владимир Владимирович, — слишком много чести. Следует разделить все научно-образовательные организации нашей страны федерального уровня на две группы. Первая — важнейшие и крупнейшие, вроде МГУ и Курчатовского института, руководителей которых должен назначать президент России. В этом случае предложения по кандидатурам президенту должна давать комиссия по кадровым вопросам президентского Совета. В нее должны направлять свои предложения министерства и ведомства, РАН, в конце концов, ученые советы. Полпреды и прочие структуры должны давать отзывы на предложенных кандидатов, ну а далее комиссия пусть решает, кого рекомендовать к назначению руководству страны. Во второй группе нужно отдать назначение ректоров и директоров в ведение профильных министерств, в которых должны работать свои кадровые комиссии, получающие предложения и отзывы на кандидатов. И всё станет просто и спокойно, никаких проблем не будет с тем, что трудовой коллектив не за того проголосовал или полпред с утверждением затянул!

Ваш Иван Экономов

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