Пандемия повысила доверие к науке и ученым во всем мире

Новый международный опрос показал, что с 2018 года уровень доверия общества к исследователям и науке заметно возрос. Число людей, заявивших, что они «сильно» доверяют науке, увеличилось на 10 процентных пунктов в Восточной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Результаты опроса общественного мнения, которые приводятся в отчете, опубликованном лондонским фондом Wellcome Trust, занимающимся исследованиями в области здравоохранения, показали, что около 80% людей из 113 стран доверяют науке либо «сильно», либо «немного». Около трех четвертей из 119 тыс. опрошенных заявили, что доверяют ученым — либо «сильно», либо «немного», сообщает газета New York Times.

Опрос проводился американским институтом общественного мнения Gallup с августа 2020 года по февраль 2021 года, когда вакцины от Covid-19 еще только проходили испытания и не были общедоступны в большинстве стран мира. Наиболее существенно вырос уровень доверия за два года среди людей, которые признаются, что знают о науке лишь «немного», «мало» или «совсем ничего». По мнению авторов исследования, это говорит о том, что респонденты, не обладающие большим научным опытом, пришли к осознанию важности науки во время пандемии.

Процент людей, которые заявили, что они «сильно» доверяют науке, увеличился как минимум на 10 пунктов в Восточной Азии (особенно в Китае), Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Опрос в Соединенных Штатах показал, что 54% жителей «сильно» доверяют ученым, это на 9 процентных пунктов больше, чем в опросе 2018 года. Последние данные опроса в США были собраны с августа по октябрь 2020 года, когда подтвержденные случаи коронавируса на 100 тыс. человек выросли на 60%.

Результаты могут изрядно удивить тех, кто следит за всплеском разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах, отвергать меры общественной безопасности, такие, как ношение масок и дистанцирование, или пробовать сомнительные методы лечения.

Максим Борисов, «Газета.Ru»

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