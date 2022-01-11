Пандемия повысила доверие к науке и ученым во всем мире

Новый международный опрос показал, что с 2018 года уровень доверия общества к исследователям и науке заметно возрос. Число людей, заявивших, что они «сильно» доверяют науке, увеличилось на 10 процентных пунктов в Восточной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Результаты опроса общественного мнения, которые приводятся в отчете, опубликованном лондонским фондом Wellcome Trust, занимающимся исследованиями в области здравоохранения, показали, что около 80% людей из 113 стран доверяют науке либо «сильно», либо «немного». Около трех четвертей из 119 тыс. опрошенных заявили, что доверяют ученым — либо «сильно», либо «немного», сообщает газета New York Times.
Опрос проводился американским институтом общественного мнения Gallup с августа 2020 года по февраль 2021 года, когда вакцины от Covid-19 еще только проходили испытания и не были общедоступны в большинстве стран мира. Наиболее существенно вырос уровень доверия за два года среди людей, которые признаются, что знают о науке лишь «немного», «мало» или «совсем ничего». По мнению авторов исследования, это говорит о том, что респонденты, не обладающие большим научным опытом, пришли к осознанию важности науки во время пандемии.
Процент людей, которые заявили, что они «сильно» доверяют науке, увеличился как минимум на 10 пунктов в Восточной Азии (особенно в Китае), Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Опрос в Соединенных Штатах показал, что 54% жителей «сильно» доверяют ученым, это на 9 процентных пунктов больше, чем в опросе 2018 года. Последние данные опроса в США были собраны с августа по октябрь 2020 года, когда подтвержденные случаи коронавируса на 100 тыс. человек выросли на 60%.
Результаты могут изрядно удивить тех, кто следит за всплеском разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах, отвергать меры общественной безопасности, такие, как ношение масок и дистанцирование, или пробовать сомнительные методы лечения.
Максим Борисов, «Газета.Ru»
Когда в социуме доверяют ученым «либо сильно, либо немного», это означает — «либо доверяют, либо нет».
Тем не менее, — следуя логике автора, — для поддержания доверия на высоком уровне, — пандемию и вакцинацию желательно пролонгировать на срок жизни социума людей.
Призыв
Борись за наш иммунитет
Будь просвещенным
Фейкам с дезой скажи – нет
Доверяй ученым.
https://trv-science.ru/2021/12/omicron-i-vacciny/comment-page-1/#comment-1165841
Последний по времени пост Палпалыча: меморандум Уди Кимрона, проф. ТельАвивского ун-та.
Поддерживаю.
Л.К.
Сегодня в МК заява акад. Гинцбурга, что дескать заразился омикроном.
Пока без комментариефф.
К.
Вдогонку:
https://www.mk.ru/social/health/2022/01/14/glava-centra-gamalei-gincburg-soobshhil-o-zarazhenii-omikronom.html
Л.К.
Насчёт ”разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах,”: Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения. Интересно, как это скажется на доверии к науке?
https://russian.rt.com/russia/news/949000-volodin-zakonoproekt-o-qr-kodah
Ура!!
Л.К.
Маленькая, но — Победа!
К.
«Опрос проводился американским институтом общественного мнения Gallup с августа 2020 года по февраль 2021 года, когда вакцины от Covid-19 еще только проходили испытания»
«Результаты могут изрядно удивить тех, кто следит за всплеском разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах»
Да, пропаганда дует во все трубы и затыкает рты всем несогласным учёным. Так что результат совершенно неудивителен.
А реально мы видим, что происходит. Власть захватили по уши коррумпированные политики от большой фармы.
Мы знаем (информация была выбита силой), что этот вирус — также как и так называемые вакцины — был создан совершенно безответственными учёными на деньги налогоплательщиков.
«Вакцины» убили на Западе уже на порядки больше людей, чем вирус. Достаточно посмотреть на общую смертность в странах, где 2021 было привито большинство населения (или даже вообще все, как в Гибралтаре).
И это только начало. Идут бустеры.
Про спутник V информации нет. Может, он лучше.
Вопрос, как долго правительства смогут утаивать реальное положение дел, и как быстро рухнет этот карточный домик.
Человечеству безумно повезло с Омикроном, что он настолько безобиден (хотя длительные последствия неизвестны).
Но это ещё далеко не конец пандемии.
У думающих людей, скорее всего, даже снизилось доверие к ученым. За два года выяснилось, что слишком многим, причисляющим себя к ученым, проще плыть по течению.
«Поэтому научная деятельность, как мне представляется, требует особого мужества. Наука распространяет знания, добытые с помощью сомнений.
Добывая знания обо всем и для всех, она стремится всех сделать сомневающимися. Но правители погружают большинство населения в искрящийся туман суеверий и старых слов. Туман, который скрывает темные делишки власть имущих.» (с)
Простите, кому принадлежит авторство?
Заранее спасибо за привязку, рад читать Вас здесь.
Л.К.
Тут на параллельной стр. условно госп. Берковича (о немецком математике 4-м президенте Дойче Математикер Ферайнигунг — немецкого матобщества госп. Принсгейме) я написал, что дескать не обязан иметь феноменальную память г-на Вассермана из ГД РФ. Читал закавыченное Вами, но вспомнить, откуда взято, не в силах, увы.
Возможно из Эйнштейна, он любил такие обороты речи.
К.