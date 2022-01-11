Пандемия повысила доверие к науке и ученым во всем мире

11.01.2022 / № 345 / с. 5 /  Максим Борисов /  Коронавирус /  8 комментариев

Новый международный опрос показал, что с 2018 года уровень доверия общества к исследователям и науке заметно возрос. Число людей, заявивших, что они «сильно» доверяют науке, увеличилось на 10 процентных пунктов в Восточной Азии, Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Результаты опроса общественного мнения, которые приводятся в отчете, опубликованном лондонским фондом Wellcome Trust, занимающимся исследованиями в области здравоохранения, показали, что около 80% людей из 113 стран доверяют науке либо «сильно», либо «немного». Около трех четвертей из 119 тыс. опрошенных заявили, что доверяют ученым — либо «сильно», либо «немного», сообщает газета New York Times.

Опрос проводился американским институтом общественного мнения Gallup с августа 2020 года по февраль 2021 года, когда вакцины от Covid-19 еще только проходили испытания и не были общедоступны в большинстве стран мира. Наиболее существенно вырос уровень доверия за два года среди людей, которые признаются, что знают о науке лишь «немного», «мало» или «совсем ничего». По мнению авторов исследования, это говорит о том, что респонденты, не обладающие большим научным опытом, пришли к осознанию важности науки во время пандемии.

Процент людей, которые заявили, что они «сильно» доверяют науке, увеличился как минимум на 10 пунктов в Восточной Азии (особенно в Китае), Латинской Америке, Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Опрос в Соединенных Штатах показал, что 54% жителей «сильно» доверяют ученым, это на 9 процентных пунктов больше, чем в опросе 2018 года. Последние данные опроса в США были собраны с августа по октябрь 2020 года, когда подтвержденные случаи коронавируса на 100 тыс. человек выросли на 60%.

Результаты могут изрядно удивить тех, кто следит за всплеском разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах, отвергать меры общественной безопасности, такие, как ношение масок и дистанцирование, или пробовать сомнительные методы лечения.

Максим Борисов, «Газета.Ru»

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8 Комментария(-ев)
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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
13 часов(-а) назад

Когда в социуме доверяют ученым «либо сильно, либо немного», это означает — «либо доверяют, либо нет».
Тем не менее, — следуя логике автора, — для поддержания  доверия на высоком уровне, — пандемию и вакцинацию желательно пролонгировать на срок жизни социума людей.
Призыв
Борись за наш иммунитет
Будь просвещенным
Фейкам с дезой скажи – нет
Доверяй ученым.

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
11 часов(-а) назад
В ответ на:  Владимир Аксайский

https://trv-science.ru/2021/12/omicron-i-vacciny/comment-page-1/#comment-1165841
Последний по времени пост Палпалыча: меморандум Уди Кимрона, проф. ТельАвивского ун-та.
Поддерживаю.
Л.К.
Сегодня в МК заява акад. Гинцбурга, что дескать заразился омикроном.
Пока без комментариефф.
К.

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
11 часов(-а) назад
В ответ на:  Владимир Аксайский

Вдогонку:
https://www.mk.ru/social/health/2022/01/14/glava-centra-gamalei-gincburg-soobshhil-o-zarazhenii-omikronom.html
Л.К.

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Лёня
Лёня
9 часов(-а) назад

Насчёт ”разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах,”: Законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения. Интересно, как это скажется на доверии к науке?

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
8 часов(-а) назад
В ответ на:  Лёня

https://russian.rt.com/russia/news/949000-volodin-zakonoproekt-o-qr-kodah
Ура!!
Л.К.
Маленькая, но — Победа!
К.

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Пал Палыч
Пал Палыч
8 часов(-а) назад

«Опрос проводился американским институтом общественного мнения Gallup с августа 2020 года по февраль 2021 года, когда вакцины от Covid-19 еще только проходили испытания»
«Результаты могут изрядно удивить тех, кто следит за всплеском разного рода фейков и дезинформации, распространяемых о вирусе, заставляющих сомневаться в вакцинах»

Да, пропаганда дует во все трубы и затыкает рты всем несогласным учёным. Так что результат совершенно неудивителен.
А реально мы видим, что происходит. Власть захватили по уши коррумпированные политики от большой фармы.
Мы знаем (информация была выбита силой), что этот вирус — также как и так называемые вакцины — был создан совершенно безответственными учёными на деньги налогоплательщиков.
«Вакцины» убили на Западе уже на порядки больше людей, чем вирус. Достаточно посмотреть на общую смертность в странах, где 2021 было привито большинство населения (или даже вообще все, как в Гибралтаре).
И это только начало. Идут бустеры.
Про спутник V информации нет. Может, он лучше.
Вопрос, как долго правительства смогут утаивать реальное положение дел, и как быстро рухнет этот карточный домик.

Человечеству безумно повезло с Омикроном, что он настолько безобиден (хотя длительные последствия неизвестны).
Но это ещё далеко не конец пандемии.

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Loki
Loki
4 часов(-а) назад

У думающих людей, скорее всего, даже снизилось доверие к ученым. За два года выяснилось, что слишком многим, причисляющим себя к ученым, проще плыть по течению.

«Поэтому научная деятельность, как мне представляется, требует особого мужества. Наука распространяет знания, добытые с помощью сомнений.

Добывая знания обо всем и для всех, она стремится всех сделать сомневающимися. Но правители погружают большинство населения в искрящийся туман суеверий и старых слов. Туман, который скрывает темные делишки власть имущих.» (с)

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
3 часов(-а) назад
В ответ на:  Loki

Простите, кому принадлежит авторство?
Заранее спасибо за привязку, рад читать Вас здесь.
Л.К.
Тут на параллельной стр. условно госп. Берковича (о немецком математике 4-м президенте Дойче Математикер Ферайнигунг — немецкого матобщества госп. Принсгейме) я написал, что дескать не обязан иметь феноменальную память г-на Вассермана из ГД РФ. Читал закавыченное Вами, но вспомнить, откуда взято, не в силах, увы.
Возможно из Эйнштейна, он любил такие обороты речи.
К.

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