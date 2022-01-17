В субботу 15 января в московском наукограде Троицке состоялась акция «Марш снеговиков», посвященная протесту жителей против планируемой масштабной вырубки соснового участка Троицкого леса площадью более 11 га.

Продолжающееся несколько лет противостояние властей и жителей, защищающих свой лес, приобрело в последние дни особенно острую форму, поскольку началось огораживание участка и подготовка к вырубке. В городе собираются подписи за прекращение работ, отставку Главы городского округа (уже более 2,5 тыс. подписей) и обращение к мэру Москвы с предложением о переносе школы на другую площадку для предотвращения вырубки (более тысячи подписей в настоящий момент уже поданы в приемную мэра), что немало за два дня на 60-тысячный Троицк.

Поскольку из-за эпидемической обстановки все массовые публичные мероприятия запрещены (если они, конечно, не организуются властями), акция была запланирована в необычном формате. Высказать свое протестное мнение жители делегировали снеговикам.

В полдень минувшей субботы на лесной просеке собралось по подсчетам инициаторов около 300 жителей Троицка. Вместе с детьми они лепили и устанавливали вдоль просеки снеговиков и наделяли их способностью «говорить» с помощью небольших плакатов. Снеговики высказывались не только от имени жителей, но и от имени обитателей леса, краснокнижных животных и растений, которые будут уничтожены в результате вырубки. Ансамбль народной песни приглашал желающих жителей присоединиться к пению рождественских колядок.

Первоначально мероприятие предполагалось провести у огороженного участка, приговоренного к вырубке, однако из-за давления городской администрации и полиции, пришедшей к владельцу экозащитных троицких чатов, его пришлось перенести на другой участок леса.

Необычная акция привлекла внимание СМИ. С заснеженной просеки прямой репортаж вели Activatica, и «Сталинград», присутствовал корреспондент издания Readovka.news. Событие осветили в статьях и новостных выпусках «Новые известия», «Эхо Москвы», «Московская газета», «Москвич Mag», activatica.org, новостной телеграм-канал ЧТД. О «Марше снеговиков» в своем блоге на «Эхо Москвы» написал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

Даже московское Агентство городских новостей вынуждено было поднять тему, написав, правда, что недовольство выразил «один житель в социальной сети Facebook», а вырубка более 11 га прекрасного соснового, особенно любимого горожанами участка леса «не нанесет вреда экосистеме». Столь «объективная» подача информации явно отражает мысли троицких и московских чиновников по этой горячей теме и вообще свойственна муниципальным СМИ. В том числе и «Троицкому информационному агентству». Местная газета «Городской ритм» и троицкое телевидение не потрудились направить своих сотрудников на освещение крупной городской акции, сделав вид, что «суслика нет».

Зато на мероприятии как обычные заинтересованные жители без демонстрации партийной принадлежности присутствовали члены местных ячеек КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Инициаторы акции очень надеются, что власти прислушаются к мнению жителей, и столь нужная городу школа будет построена в подходящем для этого месте и без ущерба для любимого леса, без которого немыслим наукоград Троицк.

Ирина Костылева

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