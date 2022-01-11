Издатели Оксфордского словаря объявили vax словом года

Компания, выпускающая Оксфордский словарь английского языка, заявила, что использование краткой формы слова «вакцина» в текущем году получило очень большое распространение в соцсетях — к сентябрю его употребление выросло в 72 раза, поэтому эксперты единогласно решили выбрать vax словом года. Эта словесная форма «попала в кровоток английского языка» во время пандемии Covid. В прошлом году та же компания решила, что 2020 год невозможно описать одним словом, пишет The Guardian.

Vax также активно используется в составных словах, например для того, чтобы описать тех, кто выступает против вакцинации: их называют anti-vax или anti-vaxxers. Та же тенденция наблюдается и в других языках: так, в Португалии vacina звучит в десять раз чаще, чем десять лет назад, а французское vaccin теперь соотносится почти исключительно с прививкой от Covid.

«Нашим очевидным выбором стало слово vax, — заявил президент Oxford Languages Каспер Грэтвол. — Первое, что привлекло наше внимание, — это резкий всплеск употребления этого слова. Затем мы провели анализ, и начала проявляться история, показывающая, как слово vax в этом году заняло центральное место во всех наших заботах. Доказательства повсюду — от приложений для знакомств (vax 4 vax) и выражения разочарования (hot vax summer) до школьных расписаний (vaxx to school) и бюрократических нововведений (vax pass). Проникая в наш дискурс, этот «язык вакцин» меняет то, как мы говорим и что думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих».

Максим Борисов, «Газета.Ru»

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