Заявление Клуба «1 июля»: Спасти Институт философии

Институт философии РАН – один из ключевых в системе гуманитарных институтов Академии наук – подвергся разрушительной атаке. Приказом министра на пост директора назначен совершенно не подготовленный для этого, неприемлемый для ученого совета и коллектива человек, чьи первые же действия явно направлены на авральную «чистку» кадров, а не на обеспечение преемственности руководства и нормальной научной работы.

Современная система назначения директора института РАН – многоступенчатый процесс, обеспечивающий согласование кандидатур и с коллективом института, и с отделением РАН. Министерство науки и высшего образования участвует в отборе кандидатов, но окончательный выбор из одобренных им кандидатур происходит голосованием в самом институте. К сожалению, в последнее время всё чаще допускаются нарушения процедуры назначения временно исполняющих обязанности директора. Такие назначения, даже в срочном порядке, непременно требуют согласования с президентом РАН.

Беспокойство вызывает и всё возрастающая роль дополнительного согласования полпредом президента РФ кандидата, уже избранного и согласованного и РАН, и министерством, и кадровой комиссией при президенте РФ.

Именно немотивированный отказ в этом согласовании стал причиной нынешнего конфликта. Это не первый подобный случай, и каждый из них вызывает значительную общественную напряженность, которой легко можно было бы избежать при следовании установленным процедурам. Сегодняшняя же ситуация переходит все мыслимые границы и явно требует безотлагательного вмешательства.

Клуб «1 июля» считает необходимым отозвать приказ министра о назначении директора Института философии РАН и вместе с руководством РАН найти достойный выход из складывающегося положения.

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