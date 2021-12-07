Полтора года борьбы, чтобы «вернуть, как было»

В последнее время мы редко радуемся решениям российских судов и признаем их справедливыми. Но тут редкое предрождественское исключение. Рассказывает социолог Ирина Троцук.

Третьего декабря 2021 года Московский городской суд отменил полностью (!) судебное постановление судьи Тверского районного суда Татьяны Молитвиной от 16 августа, которая признала правильным (законным) заключение ГУ МВД России по г. Москве о признании меня «не приобретшей российское гражданство в законном порядке». Если бы ее решение вступило в силу, то оно повлекло бы обнуление моей регистрации в Москве, моего гражданства в РФ и всех других паспортов.

На апелляции Мосгорсуд удовлетворил мою жалобу и отменил решение Т. А. Молитвиной как давшей «неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела».

С одной стороны, я испытываю огромную благодарность к своему адвокату Ольге Подоплеловой и облегчение, потому что решение апелляционной инстанции вступает в силу в момент оглашения, т. е. мой иск о признании заключения ГУ МВД незаконным и его отмене удовлетворен и де юре я вновь российская гражданка с московской регистрацией и действительными паспортами. Де факто же мой статус зависит от законопослушности сотрудников МВД, которые теперь должны убрать информацию о недействительности моего паспорта из всех баз данных, чтобы он вновь отражался как действительный в системах всех российских банков и на сайте госуслуг, где также должна исчезнуть запись во весь экран о том, что мой паспорт недействителен и у меня нет регистрации.

Я очень надеюсь, что ГУ МВД не будет оспаривать решение Мосгорсуда: во-первых, вряд ли у ГУ МВД есть шанс выиграть кассационное рассмотрение; во-вторых, даже если ГУ МВД выиграет, т. е. вновь полностью меня обнулит в гражданско-правовом отношении, в кассацию следующей ступени пойду уже я.

С другой стороны, негативных эмоций у меня больше, и в первую очередь это стыд. Мне стыдно за правовую безграмотность судьи Т. А. Молитвиной, которая затянула процесс на год, приобщила к материалам дела множество документов, подтверждающих законность получения мной российского гражданства, но в «решении» просто повторила позицию ГУ МВД. Мне стыдно за всех тех некомпетентных сотрудников ГУ МВД, кто дважды (!) провел проверку обстоятельств получения мной российского гражданства и лишил меня законно приобретенного гражданства на совершенно незаконных основаниях (генерал-лейтенант О. А. Баранов, подполковник Н. В. Полунина, майор И. А. Цыпляева, подполковник И. Н. Дудник, полковник Д. В. Сергиенко, полковник М. Б. Бугулов), кто оглашал недостоверные доводы и подделанную запись в служебной документации МВД в суде (О. А. Трофимова и К. В. Голушков — они могли заключить со мной мировое соглашение уже на первом заседании суда — и безымянный для меня представитель ГУ МВД 3 декабря) и отвечал отписками на мои обращения (сотрудники ГУВМ МВД России по г. Москве В. Л. Казакова, С. Д. Манаенков, И. А. Цыпляева, К. О. Адзинов, С. В. Гигирева, А. В. Ванькин, И. А. Кириллов, Н. В. Полунина), — никто из них не «заметил» незаконности действий своих подчиненных, нарушивших все мои гражданские права и возложивших на меня ответственность за халатность и фальсификации должностных лиц.

Мне стыдно за сотрудников МИД, чье руководство на всех телеканалах декларативно отстаивает права русскоязычных выходцев из стран СНГ на всем постсоветском пространстве ровно в то время, когда права таких российских граждан попираются их подчиненными (А. Улановым, Н. Бариновой, А. Залеевой и А. Грекаловым).

Мне стыдно за всех тех, видимо, поборников корпоративной солидарности госструктур, которые на протяжении последних месяцев убеждали меня, что апелляция бессмысленна (я проиграю), что помочь мне может только президент РФ (но до него я не достучусь), что не надо вести себя как «обиженная жалобщица» и надо признавать гражданство (что я и начала делать, заказав через Минюст РФ справку об отсутствии у меня азербайджанского гражданства). Кстати, ровно то же самое в официальном письме мне посоветовал и сотрудник МИД А. Уланов, который год в отписках сообщал мне, что вопросами гражданства на территории России занимается МВД.

Удивительно, что в сложившейся ситуации суд второй инстанции принял решение в мою пользу. Но на заседании мне были заданы правильные вопросы, суть ответов на которые такова: я получила российское гражданство как несовершеннолетняя и имела на это все законные основания; с 1993 года я живу в России, не меняя место жительства и регистрации, как и мои родители; я больше 25 лет выполняю все обязанности добропорядочного гражданина России и имею все соответствующие документы; я была замужем за гражданином России, я мать гражданина России и дочь двух граждан России; я имею документальные подтверждения всех этих обстоятельств, а также принесла архивные справки, согласно которым якобы (по утверждению ГУ МВД) «паспорт гражданина СССР», выданный мне в 1994 году, на самом деле был паспортом гражданина РФ (ГУ МВД может почистить свои базы, но не базы и бумажные архивы других государственных инстанций).

Так что судейский состав (три судьи), вникший в суть дела, мгновенно разобрался в ситуации и отменил решение первой инстанции, тем более что представитель ГУ МВД лишь повторил те же недостоверные данные, что давно приобщены к материалам дела, а судебная практика Мосгорсуда свидетельствует о том, что решения в таких процессах принимаются в пользу граждан, а не ГУ МВД.

Я советую всем людям, которые оказались в моей ситуации (от нее не застрахован никто, кто родился в СССР или чьи родители родились не в России, — обнуляют и полицейских, и следователей, и сотрудников ФСБ, и судей, не говоря уже о простых людях вне системы), сразу обращаться за юридической помощью, заключать договор с адвокатом и идти в суд. Обращения в МИД и МВД, к омбудсменам, в правозащитные НКО, к журналистам, в Администрацию Президента, Совет по правам человека, прокуратуру, следственный комитет и пр. вам ничем не помогут, а судебная практика — в вашу пользу.

И еще совет: обязательно храните все свои документы, снимайте с них копии, а перед судебным заседанием возьмите все возможные архивные копии — возможно, чиновники будут называть их бумажками, «выданными не пойми кем» и не признавать за документы, но грамотные судьи воспримут их иначе.

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