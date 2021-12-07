Памятник Сахарова установят в Москве

Вот место установки памятника А. Д. Сахарову, которое мы сегодня утвердили решением совета депутатов.

В этом году Андрею Дмитриевичу исполнилось бы 100 лет. Среди мемориальных мероприятий значилась и установка памятника в Москве, но никак не могли подобрать место. Варианты, которые предлагал оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова, не нравились родным Андрея Дмитриевича. Поиски затянулись, и вот наконец этот вариант у здания РАН устроил семью А. Д. и был одобрен Академией наук. По закону место установки предполагаемого памятника в обязательном порядке утверждается советом депутатов муниципального округа. Только после этого начинается собственно процедура подготовки и создания памятника — проводится творческий конкурс, утверждается проект. Теперь эта процедура начнется. Я искренне надеюсь, что конкурс будет гласным, прозрачным и открытым и все желающие смогут принять участие в обсуждении проектов. Ждем с нетерпением!

Елена Русакова, глава муниципального округа Гагаринский

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