«Омикрон» и вакцины

Количество и доля заразившихся «омикроном» растут, но достаточного массива данных, который бы позволил оценить, насколько снизилась в отношении В.1.1.529 эффективность вакцин, всё еще нет. Но ученые — люди креативные и всячески пытаются придумать способ прикинуть, до каких значений может упасть этот параметр. Для этого они создают модели, основанные на данных о предыдущих штаммах. Для них у нас есть как информация по нейтрализации — лабораторно определяемом параметре, показывающем, насколько хорошо сыворотки крови вакцинированных и/или переболевших предотвращают заражение клеток в культуре, — и ее изменению со временем, так и цифры по снижению эффективности. Сопоставляя их, можно оценить, какую эффективность будут демонстрировать вакцины при том или ином уровне нейтрализации.

Именно так поступили авторы свежей работы, опубликованной на сервере препринтов medRxiv [1]. Еще во времена «альфы» и ранее они собрали множество данных об уровне антител после вакцинации и болезни и степени защиты и вывели корреляцию [2], а затем повторили работу после появления «дельты» и начала бустерной вакцинации [3]. И вот теперь на основе имеющихся данных по нейтрализации «омикрона» — а их уже довольно много [4] — ученые попытались предсказать, насколько сильно снизилась защита от вакцин после прихода B.1.1.529 и как она может восстановиться после бустера. Согласно их оценкам, через полгода после иммунизации двумя дозами мРНК-вакцин средняя эффективность против симптоматической инфекции составляет около 40%, против тяжелой болезни — около 80%. До «омикрона» защита от тяжелой болезни была на уровне 90%. Судя по уровню антител после бустера, он должен поднимать защиту от симптомного заболевания до 86,2%, от тяжелого течения — до 98,2%.

Эти цифры выглядят неплохо: и падение защиты спустя полгода не такое уж страшное, и восстановление обещает быть практически полным. Но важно не забывать, что это только модель. Мы не знаем, осталась ли корреляция между уровнем антител и степенью защиты для «омикрона» такой же, как для других штаммов — всё же наш новый друг очень сильно отличается от них. Кроме того, даже если защита действительно так хорошо восстанавливается после бустера, мы не знаем, как долго продлится этот эффект.

Ну и наконец, учитывая низкий уровень защиты от инфекции без бустера и большое количество невакцинированных, появление «омикрона» всё равно означает дополнительные смерти: он распространяется лучше «дельты», так как может заражать даже тех, кого «дельта» не может, а это означает больший риск для неиммунных. Даже при сохранении той же летальности их умрет больше, чем если бы у нас был только дельта-штамм. Но для окончательных выводов надо дождаться реальных данных о степени защиты у вакцинированных — впрочем, даже без них ясно, что двух прививок имеющимися вакцинами недостаточно. И это мы говорим о сверхэффективных мРНК-вакцинах.

Неожиданно в этот раз у нас есть данные по «Спутнику», и они неутешительные. Ученые из разных стран сравнивали эффективность нейтрализации «омикрона» (правда, не живого, а псевдовируса) сыворотками привитых разными вакцинами, в том числе «Спутником» [5]. Снижение для других вакцин в этой работе сравнимо с тем, что было получено ранее. В случае «Спутника» спустя более полугода после вакцинации нейтрализация «омикрона» отсутствует. Это не означает, что эффективность вакцины равна нулю, но и хорошего в этих данных тоже нет. Т-клеточная защита от тяжелого течения наверняка сохранится, а вот подхватить «омикрон» привитые «Спутником» могут с очень высокой вероятностью. Как, кстати, и привитые китайской цельновирионной инактивированной вакциной от Sinopharm (привет «Ковиваку», по которому данных традиционно нет от слова «совсем»). Данных о том, что происходит с нейтрализацией после бустера «Спутником», нет.

Опубликовано в «Фейсбуке»:

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1. medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.13.21267748v1.full.pdf

2. nature.com/articles/s41591-021-01377-8#MOESM1

3. thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00267-6/fulltext

4. theins.ru/obshestvo/247013

5. biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472269v1.full.pdf

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