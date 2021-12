Неуспехи физиологических наук

Редакторы и авторы, которые активно удаляют некорректные публикации из литературы, должны быть вознаграждены за их честность и служить примером. И наоборот, мы должны очень критически и подозрительно относиться к тем журналам и отраслям, в которых статьи отзываются очень редко, если вообще отзываются.

Даниэль Фанелли (Daniele Fanelli) [1]

Понятие ретракции, или, попросту, отзыва статьи, недавно стало в российской научной печати расхожим термином. Совместная деятельность бывшего cовета по этике Ассоциации научных редакторов и издателей (ныне Совет по этике научных публикаций [1]), РИНЦ и Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований привела к отзыву из российских журналов нескольких тысяч недобросовестных статей, содержавших плагиат, множественных публикаций и публикаций с сомнительным авторством [2].

Однако в мировой практике отзываются не только списанные статьи, но и статьи, содержащие недостоверные сведения и/или экспериментальные ошибки. Вот как, к примеру, выглядят объявления в международных изданиях о ретракции статей чл.- кор. РАН О. И. Эпштейна с соавторами:

История знает множество примеров отзывов собственных работ ответственными учеными. Тем не менее обычно отзывы статей происходят как следствие заявлений сторонних критиков. Для редакции это не очень простое дело, поскольку затрагивает престиж не только автора критикуемой работы, но и журнала, который, как правило, склонен безоглядно защищать принятую им публикацию. Одному из авторов этого сообщения (Е. А.) пришлось впервые столкнуться с таким сопротивлением более 30 лет назад, когда он пытался опубликовать в «Докладах АН СССР» опровержение совершенно антинаучной статьи. Тогда борьба с редколлегией продолжалась более года и закончилась публикацией опровержения в другом журнале — «Вестнике АН СССР» [4].

Похоже, с тех пор мало что изменилось, и настоящая публикация описывает такой же сущностный конфликт. В конце 2020 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой обратилась в редакцию журнала «Успехи физиологических наук» (УФН) с ходатайством об отзыве статьи О. И. Эпштейна «Феномен релиз-активности и гипотеза пространственного гомеостаза» [5]. В ходатайстве отмечалось, что «основанием для отзыва служит неразрешимое противоречие содержания статьи с фундаментальными положениями физики и химии об атомно-молекулярной структуре вещества, которое настолько сильно, что исключает рассмотрение опубликованного материала как имеющего отношение к научной публикации даже в форме публикации, где высказывается научная гипотеза». Там же была приведена ссылка на заявление Комиссии «О концепции релиз-активности» [6] и указано, что «согласно международной базе данных Retraction Watch об отозванных (ретрагированных) публикациях, к настоящему времени отозваны 6 зарубежных работ Эпштейна с соавторами с обоснованием причин ретракции, и в отношении еще двух работ редакции журналов „выразили озабоченность“» [7]. Поводом к отзывам послужили такие нарушения, как конфликт интересов, сомнения в достоверности данных и ненадежность результатов.

Это ходатайство было направлено в марте 2021 года в УФН вместе с письмом в редакцию Н. Н. Хромова-Борисова, суммирующим многочисленные опубликованные возражения против концепции О. И. Эпштейна. Только после напоминания 7 октября лично главному редактору УФН академику РАН Людмиле Павловне Филаретовой в тот же день от редакции УФН был получен ответ такого содержания:

Глубокоуважаемый Никита Николаевич!

Редколлегия журнала «Успехи физиологических наук» рассмотрела вопрос об отзыве статьи Эпштейна О. И. «Феномен релиз-активности и гипотеза пространственного гомеостаза», опубликованной в журнале в 2013 году (том 44, № 3: с. 54–76), и пришла к выводу о нецелесообразности отзыва статьи, опубликованной 8 лет назад, решение о публикации которой принималось Редколлегией предыдущего состава.

С уважением

Редакция журнала Успехи физиологических наук

Заведующая редакцией

Марина Владимировна Артоболевская

Усомнившись в том, что действительно все члены Редколлегии успели за один день принять участие в принятии такого решении, Н. Н. Хромов-Борисов позволил себе обратиться с электронным письмом ко всем членам редколлегии УФН, призывая их откликнутся на ходатайство Комиссии РАН. Отозвался только один из шестнадцати членов редколлегии — Ф. И. Атауллаханов (член-корреспондент РАН по Отделению физиологических наук), который, в частности, написал: «Я хорошо знаком с работами Эпштейна. Несколько лет назад я был экспертом в суде, где Эпштейн обвинял редакцию газеты “Троицкий вариант” в том, что его ложно обвинили в лженауке в статье, опубликованной в этой газете. Я как эксперт ознакомился со всеми работами Эпштейна и полностью поддержал редакцию. Я считаю, что публикации Эпштейна лженаучны, а данные, к которым он апеллирует, получены без должных контролей и не выдерживают научной критики» — и предложил отозвать указанную статью и опубликовать письмо. Никаких других ответов от редакции и редколлегии УФН не последовало.

Остается только гадать, каковы мотивы Людмилы Павловны. Она не связана никакими обязательствами перед прежним составом редколлегии УФН, пересмотренным при нынешней смене главного редактора. Почему новый главный редактор не хочет отстоять реноме журнала, признав совершенную восемь лет назад очевидную ошибку, в которой нынешняя редколлегия никак не повинна?

Отношения в научном сообществе в значительной мере зиждутся на таком шатком основании, как доверие, которое зачастую оборачивается доверчивостью. Человеку из другой области трудно себе представить, что идея «релиз-активности», прошедшая сито рецензирования, оппонирований, экспертных проверок, может оказаться ложной. Однако коллектив редакции УФН трудно заподозрить в наивной доверчивости — в него входят умудренные и остепененные ученые, добрая половина которых состоит в рядах РАН, включая академика-секретаря отделения физиологических наук. Скорее, их нежелание заниматься ретракцией статьи О. И. Эпштейна объясняется словами Лермонтова: «чтоб не быть замешану в историю». В разговорах с ними звучат слова: «дело давнее, зачем ворошить прошлое». Дело действительно давнее, но не прошлое — оно процветает. «Материа Медика Холдинг» наращивает свои многомиллиардные обороты, рекламируя лечебную продукцию компании — теперь уже в связи с борьбой против COVID-19 [8, 9]!

По сведениям Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, из 541 редакции российских научных журналов, к которым она обратилась, лишь пять полностью отказались от сотрудничества и принципиально не стали инициировать процедуру ретракции, что составляет менее 1% от общего количества редакций [3]. При этом процедуры ретракции не имеют срока давности и на отзыв статьи иногда уходят годы. Известны случаи, когда статья была отозвана спустя двенадцать лет после ее публикации, и за это время она набрала около двух с половиной тысяч цитирований, а другая статья была отозвана спустя шесть лет после ее публикации [10]. Рекордом задержки ретракции может служить статья 1756 года Бенджамина Франклина [11].

Но хотим ли мы ждать столько времени, учитывая общественную значимость этого случая? Мы призываем Президиум РАН взять этот вопрос под свой строгий контроль. РАН имеет полное право и возможность требовать от главных редакторов своих журналов объективного расследования всех предложений об отзывах статей, опубликованных в этих журналах, и ставить вопрос об ответственности главных редакторов журналов за проводимую ими политику в отношении ретракции.

Евгений Александров, Никита Хромов-Борисов

