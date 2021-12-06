Наноуспехи

Уважаемая редакция!

Появился новый пугающий штамм коронавируса, в Архангельской области посадили бывшего министра образования, который слишком уж увлекся просвещением отдельных школьниц. Но мое внимание в конце ноября привлекли новости о госкорпорации Роснано, которая столкнулась со сложностями в осуществлении платежей по своим корпоративным облигациям.

Эксперты начали обсуждать последствия возможного дефолта для российского рынка. Отдельные злопыхатели так сформулировали краткий отчет о деятельности Роснано: «В 2007–2011 государство дало агентству в управление 105 млрд рублей ($4 млрд по курсу того времени). На середину 2021 капитал Роснано составил $353 млн и только потому, что МСФО разрешает засчитывать в капитал часть кредитов. Этот, т. н. «добавочный капитал» составляет $813 млн, т. е. от собственно государственных денег у Роснано ничего не осталось. Вернее, минус $460 миллионов. Дырка от бублика».

Затем по всем мировым рынкам нанес удар обнаруженный в колыбели человечества штамм омикрон, о котором я сказал выше. Это несколько отвлекло экспертов и аналитиков от проблем Роснано, да и компании удалось произвести платеж по облигациям. Тем не менее радостной ситуацию не назовешь. Но думается мне, если использовать слова песни, вот о чем: «Ты помнишь, как всё начиналось, Всё было впервые и вновь…» Да, думаю я о заре развития нанотехнологий в России, когда великий Михаил Валентинович Ковальчук, предначертывая светлое будущее, сказал: нанотехнологиям быть! И потекли бюджетные реки в новую область, и деньги пошли не только в Курчатовский институт, но и в созданную для развития нанотехнологий структуру — государственную корпорацию «Российская корпорация нанотехнологий». А во главе этой корпорации поставили небезызвестного Анатолия Чубайса.

Конечно, некоторые сейчас пытаются списать проблемы Роснано на какие-то объективные трудности, на то, что нельзя инвестировать заемные средства в стартапы. Другие привычно поливают грязью научно-техническую и экономическую политику государства. Но мы-то с вами знаем, что всё гораздо проще и привычнее: во всем виноват Чубайс! Отец грабительской приватизации, известный «специалист» по электроэнергетике, человек, умеющий без мыла пролезть туда, где пахнет большими деньгами. Только этим можно объяснить, что ему удалось несколько оттереть Михаила Валентиновича от наномиллиардов, фактически лишив Россию шансов быстро выбиться в лидеры нанотехнологического развития.

Итак, назначили Чубайса — и понеслось! За ваучер можно будет получить две «Волги»… Ах, да, это было немного раньше, но всё равно на повестке дня значилось привычное планов громадье — к 2015 году стоимость выпускаемой нанотехнологической продукции должна была достигнуть триллиона рублей. Звучало внушительно, хотя, если вдуматься, любую продукцию, в состав которой входят какие-нибудь наночастицы, можно назвать нанотехнологической.

Помните Анатолия Борисовича с ридером с гнущимся экраном, который он представлял Владимиру Владимировичу? Предполагалось, что этими ридерами с дисплеями зеленоградского производства через несколько лет будут оснащены все российские школы и вузы. Свежо предание, как говорится…

А знаменитая фраза Чубайса, сказанная на одном из новогодних корпоративов: «У нас очень много денег!»? И действительно, денег не жалели, отлично платили менеджменту. Счетная палата сообщала, что в 2014–2015 годах управляющая компания Роснано выплатила топ-менеджерам вознаграждений на 8 млрд руб. При этом роснановцы получали многомиллионные премии даже за участие в проектах, которые принесли компании убытки. Чубайс объяснял это тем, что премии за убыточные проекты могут быть полезны для мотивации специалистов. Вообще, зарплаты в Роснано были на зависть прочим госкорпорациям и конторкам.

Не стоит удивляться, что при столь сильно мотивируемом менеджменте в 2020 году убытки компании превысили 50 млрд руб. А вот успехи были вполне нано. Впрочем, Анатолий Борисович вовремя почуял жареное и выбрал для себя новую стезю, став специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Имейте эту историю в виду, когда начинаете ругать руководство страны. Чубайс-то, конечно, у нас один, но наследие ельцинского режима осталось страшное. Сколько по разным кабинетам сидит как бы патриотов с портретами Путина, а чуть поскреби их — так сразу увидишь либералов-себевкарманизаторов ельцинского разлива, тихой сапой проталкивающих линию Запада на развал России. Вот в чем причина наших наноуспехов на многих направлениях!

Ваш Иван Экономов

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