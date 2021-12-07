Обращение членов Комиссии по популяризации науки РАН в защиту общества «Мемориал»*

Восьмого ноября 2021 года Генеральной прокуратурой РФ был подан иск в Верховный суд РФ о закрытии Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»* за несоблюдение так называемого «Закона об иностранных агентах» (ФЗ № 121-ФЗ).

Мы, члены Комиссии РАН по популяризации науки, расцениваем это как попытку остановить просветительскую работу «Мемориала»* — самой авторитетной организации, занимающейся восстановлением и сохранением памяти о тяжелых страницах истории нашей страны. Ученые-историки, работающие в «Мемориале»* и совместно с ним, в результате многолетних исследований создали базы данных жертв сталинских репрессий, которые послужили основой для публикации «Книг памяти», позволили выявить места массовых захоронений жертв террора, ставших источником для мемориальных акций, таких как «Чтение имен». Собранный «Мемориалом»* ценнейший архив и музейная коллекция, несомненно, представляют собой наше с вами национальное достояние.

Учитывая ключевую роль, которую общество «Мемориал»* играет в историко-просветительском пространстве России и странах СНГ, мы обращаемся к членам Верховного суда Российской Федерации с призывом отклонить иск Генеральной прокуратуры РФ о закрытии Международного общества «Мемориал»*, в противном случае будет нанесен непоправимый урон престижу власти страны, а закрытие самого общества «Мемориал»* станет циничным актом оскорбления памяти жертв политических репрессий.

М. З. Аствацатурян, В. В. Богатов, Г. Л. Васильев, М. С. Гельфанд, М. М. Глазов, Н. В. Демина, А. В. Дубынин, Е. С. Задереев, Л. М. Зеленый, Л. С. Коков, А. В. Коржиманов, В. В. Кочаровский, А. М. Молдован, А. В. Наумов, О. М. Орлова, А. М. Семихатов, Ю. В. Синеокая, В. Г. Сурдин, Г. В. Тарасевич, В. Ю. Чумаков, Б. Е. Штерн

От редакции. Заявление подписал 21 из 48 членов Комиссии РАН по популяризации науки. С полным списком членов комиссии можно ознакомиться на сайте РАН ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=0975ae37-347e-4bcc-92b8-6896f57380bd

* В реестре «иноагентов» Минюста РФ.

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