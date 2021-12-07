Back in USSR: судебные процессы против «врагов народа»

В ноябре 2021 года Верховный суд РФ и Мосгосуд приступили к рассмотрению исков Генпрокуратуры РФ и прокуратуры г. Москвы о ликвидации «Международного Мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»*.

Правозащитные организации, на которые поданы иски, — одни из старейших в России; они помогают гражданам узнать о судьбе репрессированных родственников, отстоять свои законные права в ситуации бездействия госорганов и делают еще тысячи важных для граждан страны дел.

В последние десять лет обе организации подвергались травле, были заклеймены ярлыками «иностранных агентов», и теперь прокуратура требует их ликвидировать. Основанием для этих требований стало то, что несколько публичных материалов организаций не были маркированы как распространяемые «иностранными агентами». Также в иске прокуратуры некоторые публикации правозащитного центра «Мемориал»* о политзаключенных были расценены как содержащие признаки оправдания терроризма и экстремизма.

Давайте внимательно изучим конкретных ликвидаторов и их позиции.

Одним из представителей Генпрокуратуры РФ по иску о ликвидации «Международного Мемориала»* в судебном процессе выступил Дмитрий Вагурин, прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ, кандидат юридических наук. Его научные публикации посвящены непримиримой борьбе с экстремизмом. Вчитаемся в одну из них.

Статья «Защита конституционных прав человека и гражданина — приоритет в деятельности прокурора по противодействию экстремизму и терроризму», написанная Д. Вагуриным в соавторстве с ведущим научным сотрудником НИИ Университета прокуратуры РФ С. Борисовым, опубликована в № 8 журнала «Законность» за 2019 год. Журнал учрежден Генпрокуратурой РФ, редколлегия состоит преимущественно из прокурорских работников.

В статье использована сформировавшаяся в стране в последние годы пропагандистская риторика. Какое отношение пропагандистские клише имеют к научному исследованию, авторы не объясняют. Зато очень четко изложена авторская оценка социальной и политической активности общественных организаций страны:

«Повсеместно организуется деятельность иностранных и международных неправительственных организаций, некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, финансовых, экономических и политических структур, а также частных лиц, направленная на дестабилизацию общественных отношений…

Следует отметить, что смене „неугодных режимов“ способствуют различные некоммерческие организации (далее — НКО), иностранные или международные неправительственные организации, а также ангажированные СМИ, которые путем раздувания социальных и экономических проблем, обвинения в коррупции ставят под сомнение легитимность действующей власти, стимулируя в обществе протестные настроения».

Иными словами, социально и политически активные общественные организации страны рассматриваются как вредители, «враги народа». И посвящена статья в том числе тому, как их признают иностранными агентами, экстремистскими и нежелательными организациями, ликвидируют.

Вам всё понятно, граждане и представители общественных организаций? Не раздуваем проблемы, переносим из публичного пространства к себе на кухню претензии по поводу коррупции в госорганах, нарушений прав человека, «оптимизации» и деградации здравоохранения и образования, уничтожения природы и т. д. В противном случае готовимся к клеймению статусами «иностранных агентов», «нежелательных организаций», «экстремистов», к увольнениям, ликвидациям и посадкам.

Вместо того чтобы преследовать адекватную цель — противодействовать экстремизму и терроризму, т. е. предотвращать взрывы в метро и других общественных местах, не допускать межнациональных конфликтов с массовыми перестрелками и поножовщиной на улицах городов, пресекать вербовку фанатичных мальчиков и девочек реальными террористическими структурами предлагается другое: затыкать рты деятельным гражданам и общественным организациям. И не абы как, а на «научной» основе.

Прокуратура в исках о ликвидации обвинила «Международный Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»* в нарушении норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международных правовых актов. На судебном процессе в Верховном суде РФ адвокаты потыкали носом прокуроров в то, что субъектами нарушений этих норм могут признаваться государства, а не организации и граждане.

Стоит ли удивляться уровню знаний должностных лиц прокуратуры, ныне представляющей Россию в ЕСПЧ, в области международного права и стоит ли удивляться подобной ахинее в составленных ими исках?

Диссертация прокурора Дмитрия Вагурина заняла почетное место на сайте «Диссернета» [1], поскольку в ней обнаружены совпадения с чужими научными трудами, не содержащие ссылок на их авторов. Д. Вагурин пишет о той самой Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вот только написанное дословно повторяет фрагмент диссертации Ю. А. Ковтуна, защищенной несколькими годами ранее.

Читал ли борец с экстремизмом Д. Вагурин когда-либо упомянутую Конвенцию, нам неизвестно. Но ничто не помешало ему поддерживать иск с обвинением «Международного Мемориала»* в нарушении норм этой Конвенции. Надо полагать, что свое представительство в суде по иску Генпрокуратуры о ликвидации организации, в создании которой принимал участие выдающийся ученый академик Андрей Сахаров, Д. Вагурин намерен использовать в дальнейшей научной карьере. Если ликвидация свершится, то Вагурин сможет считать это своим самым выдающимся «достижением».

Не менее эпатажны личности двух специалистов, на справку которых о проведенном психолого-лингвистическом исследовании ссылается прокуратура г. Москвы в иске о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Кандидат политических наук Александр Тарасов и кандидат педагогических наук Наталья Крюкова провели для правоохранительных органов множество исследований, в которых позиционировали себя как религиоведы, лингвисты, психологи, сексологи, социальные антропологи, культурологи [2].

Так, они наисследовали, что в публикациях правозащитного центра «Мемориал»* о политических заключенных содержатся признаки оправдания деятельности экстремистских и террористических организаций. Эти специалисты, взяв на себя роль еще и правоведов, выявили, что цель «имплементировать принципы международного права и международные стандарты прав человека в правовую систему Российской Федерации (в понимании данной группы правозащитников)» каким-то загадочным образом связана с «лингвистическими и психологическими признаками оправдания деятельности участников международных террористических организаций…, а также экстремистских организаций».

Их никоим образом не смутило, что эти самые принципы международного права и международные стандарты прав человека уже давно имплементированы в правовую систему Российской Федерации: они отражены в Конституции и различных международных соглашениях, договорах и конвенциях, которые подписала и ратифицировала Россия.

Более того, адвокаты правозащитного центра «Мемориал»* заявили, что составленная Тарасовым и Крюковой справка частично списана с работ, размещенных на студенческих сайтах [3].

АНО «Центр социокультурных экспертиз», в котором эти специалисты околовсяческих наук творят свои исследования, тоже украшает сайт «Диссернета» [4] из-за спорности ряда экспертиз.

Не приходится сомневаться, что преследование «Международного Мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»* носит заказной и политический характер. Открытым остается вопрос: есть ли пределы деградации внутренней политики, правоприменения, науки и морали в стране?

Поддержать «Международный Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»* можно, подписав петицию против их ликвидации на сайте change.org/memorial. Следующие заседания по искам к двум организациям состоятся в Верховном суде РФ 14 декабря 2021 года в 10:00 и в Мосгорсуде 16 декабря 2021 года в 11:00.

Ника Шадова

1. dissernet.org/expertise/vagurindv2009.htm

2. См. «Судебные экспертизы»: совместный проект «Диссернета» и Amicus Curiae // ТрВ-Наука, 26 января 2021 года. trv-science.ru/sudebnye-ekspertizy-sovmestnyj-proekt-disserneta-i-amicus-curiae/ и «Подвести под ликвидацию» // «Новая газета», 19 ноября 2021 года. novayagazeta-ru.turbopages.org/turbo/novayagazeta.ru/s/articles/2021/11/19/podvesti-pod-likvidatsiiu

3. Мосгорсуд продлил слушания по делу о ликвидации ПЦ «Мемориал». Прокуратура не смогла ответить на вопросы // Новая газета, 23 ноября 2021 года. novayagazeta-ru.turbopages.org/turbo/novayagazeta.ru/s/articles/2021/11/23/mosgorsud-prodlil-slushaniia-po-delu-o-likvidatsii-pts-memorial-prokuratura-ne-smogla-otvetit-na-voprosy-news

4. biblio.dissernet.org/vuz/143270

* В реестре «иноагентов» Минюста РФ.