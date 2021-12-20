Агент Омикрон

Уважаемая редакция!

Опять близится Новый год, опять в воздухе новогоднее настроение, а не только коронавирус. Однако последний, увы, никак не исчезнет с повестки дня. И порой в его жизни даже выявляются пикантные детали. Так, недавно российский вирусолог Пётр Чумаков высказал предположение, что штамм «омикрон» был создан британскими учеными, которые по каким-то причинам решили быстро закончить пандемию. Для этого они создали своего рода «живую вакцину»: штамм со множеством мутаций, гораздо более заразный, но существенно менее опасный для жизни. А затем запустили его в Африку.

Тут, конечно, из песни слова не выкинешь: наследие имперского прошлого, которое никакое BLM не вытравит. Но в целом, думаю, если это правда, то цели англичан понятны и, в общем, благородны: они захотели избавиться от того, что мешало их походам в паб. Англичанам ведь без пабов жизнь не мила. Мы, русские люди, это понять можем, хотя у нас и несколько иные традиции питья.

Опять же, британцы у Чумакова выступают спасителями мира. Два года назад созданный китайцами вирус утек из лаборатории в Ухани, а парни на службе Ее Величества ради прекращения пандемии отправили на задание агента Омикрона, как водится, с правом на убийство.

Ни дать ни взять — современная версия агента 007. Впрочем, я человек немолодой, мне как-то симпатичнее агент с лицом Шона Коннери, спасающий мир от страшной угрозы. Шикарные автомобили, красотки, мартини с водкой («смешать, но не взбалтывать») — всё это как-то милее моему сердцу. Хотя, конечно, в агенте Омикроне чувствуются мощь и торжество науки.

Но всё же я бы лично не взялся за подобные генетические модификации: вряд ли наука дошла до таких высот, чтобы уверенно предсказывать влияние множества мутаций на поведение вируса. А вдруг, помимо повышенной заразности, он станет опаснее? И тут уж от агента Омикрона будет избавиться гораздо сложнее, чем от Бонда.

Впрочем, наши либералы всяко хуже любых англичан. Недавно тут один коллега кипятился. Знаешь, кричал он, что с момента начала пандемии в России умерло на миллион с лишним человек больше, чем было бы в нормальных условиях? Что по уровню избыточной смертности на душу населения Россия занимает второе место в мире?! И в этом всем виновата бестолковая и непоследовательная политика властей! Трамп, Болсонару — даже эти фрики надевали маску, а наш царь — видел его кто-то хоть раз в маске?! И конечно, когда высшее руководство не желает надевать «намордник», когда, так сказать, элита шмыгает по заграницам в разгар пандемии, закатывает вечеринки — что мы хотим от простого народа?

Все-таки либералы дураки. Зачем Владимиру Владимировичу надевать маску, когда он сидел в бункере, вакцинировался, а всех его контактеров тестировали и сажали на карантин? Мы сберегли национального лидера — значит, уже неплохо прошли испытание эпидемией. Что же касается личного примера, то наш президент рассказывал о вакцинации, призывал вакцинироваться. Он же не Джонсон какой-нибудь, чтобы под камерами укол делать! Президент ревакцинировался, мало того, еще и нюхнул затем порошка в рамках испытания назальной формы «Спутника V» — то ли в жидкой, то ли в порошковой форме.

Проблема не в президенте, а в агентах влияния, распространяющих антиваксерские слухи и теории заговора. Я уже говорил об этом, а теперь такую позицию не побоялся высказать и высокопоставленный чиновник. Начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил, что отрицание вакцинации от COVID-19 — это не просто выражение мнения, а «стратегия по уничтожению российского народа». Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены.

Впрочем, что мы всё о пандемии да о пандемии — у нас ведь завершается Год науки, проведено столько важных и торжественных мероприятий, сказано столько хороших и правильных слов! С 8 по 10 декабря в Сочи, в парке науки и искусства «Сириус», прошел грандиозный конгресс молодых ученых, который, как указали организаторы, стал одним из самых заметных событий Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку российской науки и образования. С участниками конгресса встретился Владимир Владимирович Путин. Так что с наукой и образованием всё у нас будет хорошо.

С наступающим Новым годом!

Ваш Иван Экономов

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