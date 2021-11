Запущен новый инструмент по поиску научной информации

Knickerbocker H.R. Fighting the Red Trade Menace. – New York: Dodd, Mead and Company, 1931. — 295 p. Книга “Борьба с красной торговой угрозой” состоит из большого Введения и 24 -х глав по названиям европейских столичных и портовых городов, через которые шла торговля с Советским Союзом. Американский журналист голландского происхождения Хьюберт Ренфро Никербокер (1898–1949) за цикл статей о пятилетке в СССР, написанных для Public Ledger, в 1931 году удостоился Пулитцеровской премии. Книга просматривается полностью, она отсканирована интернет-архивом и размещена в глобальном индексе 27.04.2019 г. Она продается в зарубежных книжных интернет-магазинах по цене около 1 тыс. долл.