В Осло вручена Премия свободы имени Сахарова

Глава Карельского регионального отделения российского «Мемориала» историк Юрий Дмитриев, награжденный в мае 2021 года Премией свободы им. Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета, подготовил и передал речь, которую 29 октября 2021 года на церемонии награждения премии зачитала его представитель журналист Анна Яровая, автор расследования «Переписать Сандармох» [1].

— Это был волнительный и очень ответственный момент для меня, — рассказывает Анна. — Накануне церемонии я получила письмо от Ю. А.из СИЗО, в котором он сказал, что рад, что именно я получаю эту премию, раз ни его дочь Катя, ни представители «Мемориала» (по решению Минюста России НКО «Международный Мемориал» внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. — Ред.) не смогли поехать в Осло из-за коронавирусных ограничений. В самом начале я не смогла сдержать и эмоций, и слез, поэтому голос дрожал. Но я зачитала и свою речь, и речь от Ю. А. целиком. А после завершения церемонии многие из тех, кто подходил ко мне (и журналисты местные, и активисты, и политики, в том числе бывший консул Норвегии в России) сказали, что это была личная и важная часть, которая смягчила официальные выступления.

Между тем, заседания Петрозаводского горсуда по третьему процессу над Дмитриевым были перенесены с 28–29 октября на 19, 22 и 23 ноября 2021 года. Это связано с тем, что после отказа судьи Верховного суда Сергея Абрамова рассмотреть кассационные жалобы Юрия Алексеевича и его адвоката в ВС сторона защиты не остановилась. Адвокат Виктор Ануфриев 19 октября подал кассационную жалобу главе ВС РФ Виктору Лебедеву. 26 октября в Верховный суд поступила еще одна кассационная жалоба от Дмитриева. В этой связи истребованное дело пока остается в Москве.

Речь Анны:

10 лет назад, когда я только начинала работать журналистом, один умный человек сказал мне: «Аня, о чем бы ты ни писала, всегда помни о людях: история каждого человека уникальна, человек и его жизнь — это главное, что есть в этом мире». Пять лет назад этого человека посадили в тюрьму. А сегодня для меня огромная честь быть здесь и получать Премию свободы имени Сахарова за него. И это очень важно, что все вы знаете историю этого человека, знаете его имя.

Речь Юрия Алексеевича:

Уважаемые дамы и господа, друзья и соратники!

Я рад предоставленной возможности обратиться к вам, единомышленникам, понимающим важность каждодневной работы по соблюдению прав человека, закрепленных в Хельсинских соглашениях. Каждый из нас в своей стране реализует эти права и свободы, опираясь на свое понимание поставленных временем задач. Для меня лично эта задача сложилась более 30 лет назад из причудливого переплетения нескольких основополагающих прав: права человека на честное имя, права человека на справедливый суд, права человека на могилу (если он не похоронен в море), права человека на память, права человека на получение и распространение информации.

Все эти годы я, по мере сил и способностей, возвращал имена и добрую память многочисленным жертвам коммунистического произвола, существовавшего в моей стране в прошлом веке. Искал, находил и превращал в места памяти могилы жертв политических репрессий. Возвращал ныне живущим людям из разных стран имена и память о пропавших во мраке коммунистических времен их родных и близких, рассказывал о судьбе, об их трагической кончине, о месте их захоронения. Писал книги, чтобы сохранить эту память.

Нам казалось, что эти темные времена остались в прошлом. Но правы оказались те, кто говорит, что история развивается по спирали. Вновь в России заработал репрессивный механизм. Вновь арестовывают и бросают в тюрьмы людей, несогласных с сегодняшним политическим курсом правителей. Вновь поводом для ареста служат придуманные перепуганной властью причины. Снова в моей стране по желанию власти закрываются газеты и журналы, редакции теле- и интернет-изданий. Всё больше людей вынуждены покинуть страну, опасаясь за свою жизнь, за своих детей, родных и близких.

Какой бы тяжелой ни была обстановка с защитой прав человека в моей стране, мы уверены, что наши усилия не напрасны. Мы понимаем, что всё мировое сообщество с тревогой следит за происходящими в России изменениями. Узурпация абсолютной власти одним лицом, парламент-марионетка, ручные прокуратура и суд — это не то место, где главенствуют права человека. Есть люди, которые за эти права сражаются. Несколько недель назад моему соотечественнику Дмитрию Муратову была присуждена высшая награда благодарного человечества — Нобелевская премия мира. И сейчас вновь звучит русское имя — Юрий Дмитриев.

И это значит, что не всё в России так безнадежно и пессимистично. Верю: Россия будет свободным демократическим государством. Государством, в котором права человека защищать не потребуется. Государством, в котором они будут соблюдаться безоговорочно. Благодарю вас за такую высокую оценку моей деятельности. Насколько возможно в моем сегодняшнем положении, буду продолжать работу по возвращению имен, по восстановлению нашей трагической истории, просветительству.

Благодарим Сергея Кривенко за предоставленную информацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: